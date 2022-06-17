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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8

Сегодня роль информации выросла многократно. И отсидеться тихонько, воспитывать сдержанность в себе или давать лишь сухие сводки с фронта не получится. То есть, получится, но только если есть цель информационную войну проиграть.
Не возможно сейчас победить с помощью симулякров. Вы хоть сто красивых презентаций сделайте - это не работает. Не работает образ бабушки с флагом. И не потому, что её украинцы теперь вовсю используют. А потому что молодёжь, пассионарии, просто нормальные патриоты хотят видеть другие образы. Хотят видеть русских героев.
Разведчиков, морпехов, артиллеристов, бойцов ЧВК. Хотят видеть лица тех, кто сегодня их защищает. Люди хотят видеть своими глазами, как трудно куется наша Победа, хотят понимать это. Потому нужны картинки с фронта, видео с камер GoPro, видео с коптеров, комментарии участников операции прямо с места событий. Вот только это работает в информационном противоборстве. И да, как бы это не звучало жёстко, но кадры, где есть уничтоженнная техника и личный состав противника, тоже работают на нашу победу. И на моральное уничтожение противной стороны.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Z-ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Z-ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Z-ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Z-ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Z-ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8- Ничего, пацан, дома мы отремонтируем. Зато Мариуполь теперь навсегда наш.

И твой. 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Изюмский фронт.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Будни войны. Изюмский фронт.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Будни войны. Изюмский фронт.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Будни войны. Изюмский фронт.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Будни войны. Изюмский фронт.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8В мариупольский зоопарк уже начали приходить первые посетители.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперацииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперацииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперацииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперацииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперацииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Ракета с символикой Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики готовится к старту с Байконура.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8В Севастополе прошла церемония вручения государственных наград военнослужащим 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, отличившимся в ходе штурма Мариуполя.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8В Севастополе прошла церемония вручения государственных наград военнослужащим 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, отличившимся в ходе штурма Мариуполя.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8В Севастополе прошла церемония вручения государственных наград военнослужащим 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, отличившимся в ходе штурма Мариуполя.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Военнослужащие 115-й отдельной бригады Росгвардии вернулись домой после выполнения служебно-боевых задач в зоне операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Военнослужащие 115-й отдельной бригады Росгвардии вернулись домой после выполнения служебно-боевых задач в зоне операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Военнослужащие 115-й отдельной бригады Росгвардии вернулись домой после выполнения служебно-боевых задач в зоне операции на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Военнослужащие подразделения СпН Вооруженных сил России в Мелитополе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Военнослужащие подразделения СпН вооружённых сил России.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Военнослужащие российского спецназа благождарят ВСУ за оставленную оперативную карту Красного ЛиманаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Военнослужащий подразделения СпН вооружённых сил России.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Военнослужащий подразделения СпН России.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Вооруженные силы России мобильны, современны и способны решать возложенные на них задачи в любых условияхНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Воронка от снаряда калибром 155 мм, выпущенная из САУ М777 по г Донецк.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8ВС РФ применили новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2чаепорен

 

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Машины полевого госпиталяНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Врач полевого госпиталяНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Сосудистый хирург рассказал, как бросил гражданскую медицину и добровольно ушел на фронт обычным водителем-санитаром. Антон признался, что работать в таких условиях крайне тяжелоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Отец Александр — священник из Луганска. С 2014 года он помогает всем мирным жителям.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Отец Александр — священник из Луганска. С 2014 года он помогает всем мирным жителям.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Такую социальную рекламу разместили на улицах города.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Такую социальную рекламу разместили на улицах города.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Такую социальную рекламу разместили на улицах города.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Тем временем на улицах Киева  «Владимир Зеленский — предатель Азова. Станет предателем и для вас»,Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Немного об артистах.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Чичерина помогала устанавливать знак.

Евгений Петросян посетил в московском госпитале участников спецоперации по защите ДНР И ЛНР и провел творческую встречу.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Он сравнил Россию с матерью, которую каждый сын должен любить. "Наши военнослужащие показывают, как они любят искренне, какое благородство они проявляют, ведя эту специальную операцию", — подчеркнул Евгений Ваганович. https://t.me/Crimeanprachka/7581

Народный артист Евгений Миронов правильно понял свой долг перед Родиной и поехал на Донбасс.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Да, это тяжело. Но кто сказал, что на войне просто? Миронову низкий поклон. Спасибо за силу духа. https://t.me/Crimeanprachka/7585

Вика Цыганова продав дом, потратила 6 млн на помощь Донбассу

Певица поехала на Донбасс поддержать военных, раненых в госпиталях. Она вместе с мужем продюсером Вадимом Цыгановым передали значительную сумму, полученную от продажи загородного дома, в пользу жителей Донбасса.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8«Я только что выступала в Донецке. Там люди очень сильно устали, 8 лет подряд так жить - это очень тяжело. И мы с Вадимом стараемся помочь, чем можем, много работаем в госпиталях. Я сама пою, сама привожу аппаратуру, сама договариваюсь с начальством. Денег не беру, это благотворительность. То, что я сейчас зарабатываю, трачу на помощь раненым. Покупаю аппаратуру для бойцов, стяги с ликом Христа - потому что их просят. Вадик покупает прицелы, квадрокоптеры, тепловизоры, берцы... Тратим свои личные сбережения. Мы продали дом и большую часть денег - около 6 миллионов - уже потратили на Донбасс», - поделилась Вика. https://t.me/radioARBAT/11761

Новости о первокласнике АлёшеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8Привет юнарми от АлешиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8А Леша Павличенко теперь юнармеец.

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