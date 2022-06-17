Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8

Сегодня роль информации выросла многократно. И отсидеться тихонько, воспитывать сдержанность в себе или давать лишь сухие сводки с фронта не получится. То есть, получится, но только если есть цель информационную войну проиграть.

Не возможно сейчас победить с помощью симулякров. Вы хоть сто красивых презентаций сделайте - это не работает. Не работает образ бабушки с флагом. И не потому, что её украинцы теперь вовсю используют. А потому что молодёжь, пассионарии, просто нормальные патриоты хотят видеть другие образы. Хотят видеть русских героев.

Разведчиков, морпехов, артиллеристов, бойцов ЧВК. Хотят видеть лица тех, кто сегодня их защищает. Люди хотят видеть своими глазами, как трудно куется наша Победа, хотят понимать это. Потому нужны картинки с фронта, видео с камер GoPro, видео с коптеров, комментарии участников операции прямо с места событий. Вот только это работает в информационном противоборстве. И да, как бы это не звучало жёстко, но кадры, где есть уничтоженнная техника и личный состав противника, тоже работают на нашу победу. И на моральное уничтожение противной стороны. Z-Донбасс Z-Донбасс Z-Донбасс Z-Донбасс Z-Донбасс - Ничего, пацан, дома мы отремонтируем. Зато Мариуполь теперь навсегда наш.

И твой. Фото Владимир Велегурин Ну ты как, малыш? Где-то на Азовстали, Мариуполь. Тоже Азовсталь В дороге Русский воин Лица войны Авдеевка взята в полукольцо, армия ДНР вышла на ключевую дорогу — эксклюзивные кадры с передовой Авдеевка взята в полукольцо, армия ДНР вышла на ключевую дорогу Авдеевка В Авдеевке В Авдеевке Авдеевка Под Авдеевкой Александр Уваров, каскадер, волонтер. Гумпомощь от питерских каскадеров. Сами привезли Атмосфера в порту Мариуполя Атмосфера в порту Мариуполя Атмосфера в порту Мариуполя Атмосфера в порту Мариуполя Атмосфера в порту Мариуполя Атмосфера в порту Мариуполя БМПТ «Терминатор» в районе Северодонецка (17.05.2022). Боевая работа ТОС Солнцепёк по позициям украинских националистов в районе Авдеевки Боевая работа ТОС Солнцепёк по позициям украинских националистов в районе Авдеевки Боевая работа ТОС Солнцепёк по позициям украинских националистов в районе Авдеевки ТОС Солнцепёк в районе Авдеевки Красиво. Мощно Именной БТР-Д Валькирия в Попасной. 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Машины полевого госпиталя Врач полевого госпиталя Сосудистый хирург рассказал, как бросил гражданскую медицину и добровольно ушел на фронт обычным водителем-санитаром. Антон признался, что работать в таких условиях крайне тяжело Отец Александр — священник из Луганска. С 2014 года он помогает всем мирным жителям. Отец Александр — священник из Луганска. С 2014 года он помогает всем мирным жителям. Такую социальную рекламу разместили на улицах города. Такую социальную рекламу разместили на улицах города. Такую социальную рекламу разместили на улицах города. Тем временем на улицах Киева «Владимир Зеленский — предатель Азова. Станет предателем и для вас», Немного об артистах. Чичерина помогала устанавливать знак.

Евгений Петросян посетил в московском госпитале участников спецоперации по защите ДНР И ЛНР и провел творческую встречу. Он сравнил Россию с матерью, которую каждый сын должен любить. "Наши военнослужащие показывают, как они любят искренне, какое благородство они проявляют, ведя эту специальную операцию", — подчеркнул Евгений Ваганович. https://t.me/Crimeanprachka/7581

Народный артист Евгений Миронов правильно понял свой долг перед Родиной и поехал на Донбасс. Да, это тяжело. Но кто сказал, что на войне просто? Миронову низкий поклон. Спасибо за силу духа. https://t.me/Crimeanprachka/7585

Вика Цыганова продав дом, потратила 6 млн на помощь Донбассу

Певица поехала на Донбасс поддержать военных, раненых в госпиталях. Она вместе с мужем продюсером Вадимом Цыгановым передали значительную сумму, полученную от продажи загородного дома, в пользу жителей Донбасса. «Я только что выступала в Донецке. Там люди очень сильно устали, 8 лет подряд так жить - это очень тяжело. И мы с Вадимом стараемся помочь, чем можем, много работаем в госпиталях. Я сама пою, сама привожу аппаратуру, сама договариваюсь с начальством. Денег не беру, это благотворительность. То, что я сейчас зарабатываю, трачу на помощь раненым. Покупаю аппаратуру для бойцов, стяги с ликом Христа - потому что их просят. Вадик покупает прицелы, квадрокоптеры, тепловизоры, берцы... Тратим свои личные сбережения. Мы продали дом и большую часть денег - около 6 миллионов - уже потратили на Донбасс», - поделилась Вика. https://t.me/radioARBAT/11761

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