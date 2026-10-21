Историческая Москва до революции ч.8

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Часть 6 Часть 7 . Ул. Варварка. Около 1900 г. Улица Кузнецкий Мост, 1890 г. Страстной монастырь, Москва, 1896 год. Фотограф: П. Павлов Представьте, что вы отправились на прогулку по Москве в 1900-е годы Прошлись от Курского вокзала до Красной площади через Садовое, Покровку, Маросейку и Ильинку.

Вот такие снимки вы бы сделали.

1880 год. Москва, Российская империя. Недавно открытый памятник Александру Сергеевичу Пушкину Вид берега Москвы реки, снятый из Дорогомилова выше Бородинского моста, 1884 г. Остоженка. Вид в сторону Еропкинского переулка. Около 1910 г. Ул. Варварка. Около 1900 г. 6-й Ростовский переулок и церковь Благовещения Божией Матери на Бережках, 1913 г.

На фото — древний храм на Бережках, основанный в 1413 году: к 1913 году он отмечал своё 500-летие, а в XVIII–XIX веках неоднократно перестраивался, обрёл беломраморный иконостас и особо чтимую Коневскую икону.

В XX веке архитектор А. В. Щусев спроектировал полукруглый дом для членов Союза архитекторов, который обрамлял церковь, сохраняя её на месте; однако в 1950-х храм был уничтожен, и сегодня о нём напоминает лишь дугообразный «дом архитекторов». Софийская набережная, 1910 г. Стрелка, канава и фабрика «Эйнемъ». Стирка белья, 1900 г.

Видна кондитерская фабрика «Эйнемъ», чья продукция в ту пору продавалась в 16 фирменных магазинах Москвы. После революции предприятие национализировали (1918), а в 1922 году товарищество «Эйнем» переименовали в «Красный Октябрь». Поврежденная во время октябрьских боёв Никольская башня Кремля, 1917 г. Сквер перед Большим театром, 1914 г. Вид Красной Площади. Москва, 1893-1895 годы Красная площадь, 1909 г. Кремлёвская набережная, 1915 г. Вид с Замоскворецкой набережной от Каменного моста, Кремль, Москва. 1883 год На Красной площади, 1910-е Вид от Крутицких казарм на Арбатецкую улицу, 1912 г.

Справа за кадром остался 1-й Арбатецкий переулок, а за белым домом скрывается 2-й Арбатецкий переулок. Кирпичное здание на вершине — комендатура военного ведомства. Вид с Софийской набережной в сторону Васильевской площади, 1898 г. Вид берега Москвы реки, снятой из Дорогомилова ниже Бородинского моста, 1887 г. Фрагмент панорамы с храма Христа Спасителя, 1867 г. Вид Тверской улицы от Тверских ворот (площади у Страстного монастыря) к Садовой улице, 1887 г. Страстная (Пушкинская) площадь, 1912 г. Арбат. Баррикада у церкви св. Николая в Плотниках в ходе декабрьского вооруженного восстания, 1905 г. Вид улицы Кузнецкий мост снизу, 1888 г. Кузнецкий мост в сторону Рождественки. Около 1905 г. Вид Кремля от Москворецкого моста, 1870-е Проезд у Чистых Прудов, 1900 г. Мясницкая улица в районе церкви Святого Евпла Архидиакона, 1900 г.

Церковь стояла здесь с XV века до сноса в 1926 году. Ещё в 1471-м на этом месте поставили деревянный храм в память о мире Ивана III с Великим Новгородом — неслучайно поблизости жили новгородцы.

Каменная церковь 1750–1753 годов имела внизу престолы св. Евпла и Михаила Архангела, наверху — Троицкий; в 1812-м это был единственный храм в оккупированной французами Москве, где не прекращались богослужения, — архитекторы считали его уникальным памятником переходной эпохи, соединившим приёмы Петровского времени с западноевропейскими влияниями. Улица Арбат. Электротеатр «Паризьен», 1909 г.

Электротеатр «Паризьен» располагался на втором этаже двухэтажного доходного дома по адресу Арбат, 15/43. Его открыл в октябре 1906 года мещанин Абрам Гехтман, ранее безуспешно торговавший часами. Зал был рассчитан всего на 225 мест, но всегда был полон, несмотря на тесноту и духоту. Название «Большой Парижский электротеатр» (или «Гран-Паризьен») отражало моду на всё французское, но точная причина такого имени неизвестна. В 1910 году старое здание снесли, построив на его месте многоэтажный доходный дом, сохранившийся до наших дней, а электротеатр закрылся.

Интересный факт: В 1907 году «Гран-Паризьен» посетил сам Лев Толстой, но, пробыв в зале всего пять минут, остался крайне недоволен увиденным и удивлялся, почему это новое развлечение собирает столько зрителей. Пустая улица (ныне Марксистская). Перевозка рентгеновской станции № 5 на санитарном транспорте, 1914 г. Здание гостиницы Метрополь, поврежденное снарядами во время уличных боёв, 1917 г. Дореволюционная Москва на цветных открытках Дореволюционная Москва на цветных открытках Тот самый дом Фамусова из «Горя от ума»

Знаменитая усадьба, которую мы знаем как «дом Фамусова», находилась на Тверском бульваре, напротив Страстного монастыря (начало Пушкинской площади).

Особняк принадлежал Марье Ивановне Римской-Корсаковой, известной барыне, чей салон гремел на всю Москву. Это было роскошное здание с колоннами, широкой аркой во двор и парадной лестницей, построенное в конце XVIII века по проекту Казакова.

Грибоедов часто бывал в гостях у Римских-Корсаковых. Считается, что именно здешние приёмы подарили ему типажи для комедии.

В одном из ранних списков пьесы есть ремарка: «Действие в Москве в доме Фамусова на Тверской улице». Легенда оказалась настолько живучей, что когда в 1910 году Малый театр ставил «Горе от ума», художник спектакля скопировал для декораций знаменитую лестницу этого дома.

В XIX веке здесь располагалось Строгановское училище (знаменитая «Строгановка»), затем мужская гимназия. А после революции в бывшем барском доме учились слушатели Коммунистического университета трудящихся Востока. Увы, но «дом Фамусова» не дожил до наших дней. В конце 1960-х годов его снесли, чтобы освободить место для строительства нового здания газеты «Известия». Панорама с дома Нирнзее, 1915 г.

В центре кадра за Тверским бульваром — Камерный театр с названием на фасаде и пристроенным сзади объёмом зала и сцены; позади него видна церковь Иоанна Богослова на Бронной.

Правее, вдоль Богословского переулка, тянутся дешёвые доходные дома района «Козихи», а у правого края — здание Тверского отделения ломбарда на Большой Бронной улице. Банный переулок. Вид со стороны Крымского вала, 1901 г. Покровский камер-коллежский вал от Мясной-Бульварной, 1916 г.

Это современная Абельмановская улица, от перекрестка с улицей Талалихина Туристы у Царь-колокола, 1896 г. Памятник первопечатнику Ивану Федорову, 1912 г.

Этот скульптурный памятник был открыт в 1909 году перед Китайгородской стеной, рядом с Третьяковским проездом. Автором памятника стал скульптор Сергей Волнухин, а проект разработал архитектор Иван Машков.

Интересный факт: памятник неоднократно переносили, и с 1990-х годов он находится возле дома № 2 по Театральному проезду. Сегодня монумент является объектом культурного наследия России и одним из знаковых мест исторического центра Москвы. Угол Большой Молчановки и Ржевского переулка, 1913 г.

На фотографии — элегантное угловое здание, где в начале XX века размещалась частная женская гимназия Марии Ивановны Житц. На первом этаже работали детский сад и пансион, где жили девочки, а сама гимназия находилась на Арбате. Это место было не просто учебным заведением, а настоящим домом для воспитанниц, где они получали образование и заботу.

В конце 1920-х годов здание было снесено, и на его месте построили один из первых кооперативных домов советской эпохи — характерный красный пятиэтажный дом 1928 года, который до сих пор украшает угол Большой Молчановки и Ржевского переулка. Арбатская площадь, 1885 г. Скатертный переулок от Поварской улицы, 1914 г.

Название переулка связано с царской обслугой XVII века — скатертниками, которые отвечали за сервировку царского стола и уход за столовым бельём. В Скатертном переулке никогда не было промышленных предприятий, и он практически не пострадал во время войны. Тверская, от Страстной площади, 1901 г. Моховая улица, 1910 г. Долгий переулок (ныне улица Бурденко) в сторону Плющихи, 1913 г.

Долгий переулок 18 ноября 1947 года получил имя выдающегося хирурга Николая Ниловича Бурденко (1876–1946), одного из основоположников нейрохирургии, Героя Социалистического Труда, академика АМН СССР; он жил в этом переулке. Прежнее название «Долгий» объясняют либо фамилией местного домовладельца, либо длиной самой улицы; слово «долгий» широко встречается в русской топонимии — например, Долгие пруды и Долгопрудная аллея. Верхние городские торговые ряды между Никольской и Ильинкой. Вид по Никольской улице от Исторического музея, 1886 г. Малый Ржевский переулок в сторону Поварской улицы, 1914 г.

Название переулка появилось в XVIII веке по церкви Ржевской иконы Божьей Матери и Ржевской податной слободе, хотя существует версия, что название связано с капитаном Фёдором Ржевским, местным домовладельцем.

С 1960 по 1993 год переулок носил имя улицы Палиашвили в честь грузинского композитора, поскольку здесь располагалось представительство Грузинской ССР — сегодня это секция интересов Грузии при посольстве Швейцарии. Панорама с дома Нирнзее, 1915 г.

В торце бульвара — площадка с памятником А. С. Пушкину; за ней к площади выходит самое крупное здание снесённого квартала, чей каменный периметр относится к XVIII веку и позже был надстроен третьим этажом.

На фасаде магазина видна надпись «отдается» (сдаётся внаём) — торговые помещения в домах квартала были запланированы ещё при его основании. Проезд между домами от бульвара до Бронной улицы в XVIII веке был торговым Мясным рядом и даже в XX веке иногда назывался Мясным. Большая Никитская улица, 1909 г. Тверская улица у Страстной площади, 1905 г. Гужевой транспорт Товарищества ситцевой мануфактуры Альберта Гюбнера в Саввинском переулке, 1900 г. Страстная площадь, 1900 г. Вид на Кремль со стороны Казанки. Казань, 1870-е годы Вид на Беклемишевскую (Москворецкую) башню Кремля, Москва

Беклемишевская (или Москворецкая) башня — это угловая башня в юго-восточной части Московского Кремля, расположенная на стыке Кремлёвской набережной и Васильевского спуска.

Башня была возведена в 1487–1488 годах итальянским мастером Марко Руффо (в летописях — Марко Фрязин).

Название Беклемишевская башня происходит от имени боярина Ивана Беклемишева, чей двор примыкал к башне. После его казни при Василии III башня некоторое время служила тюрьмой для опальных бояр. Название Москворецкая произошло из-за близости к Москве-реке и Москворецкому мосту.

Высота башни составляет 46,2 метра. Она представляет собой стройный кирпичный цилиндр, установленный на белокаменный цоколь. Считается одной из самых изящных башен Кремля по пропорциям.

Башня занимала стратегически важное положение, защищая переправу через реку. В её подвале был устроен «тайник-слух» для обнаружения вражеских подкопов.

Фотограф: И.Ф. Барщевский Серебряный переулок, 1913 г.

Переулок получил своё официальное название в честь мастеров Старого государева серебряного (монетного) двора, которые жили здесь в XVII веке. Однако в разные времена переулок называли по-разному: в XVIII веке — Мануков переулок, по фамилии домовладельца Феодосия Семёновича Манукова, деда знаменитого полководца А.В. Суворова (ему принадлежал дом, ныне известный как Арбат, 12–14). Позднее переулок именовали Никольским или Явленским, по церкви Николы Явленного, построенной здесь в 1593 году и разрушенной в 1931 году.

Интересный факт: церковь Николы Явленного, давшая переулку одно из названий, была одной из старейших в районе, а сам переулок всегда считался частью «исторического Арбата» с его особой атмосферой и многослойной историей. Сокольничий круг. Виден царский павильон (сгорел в 1950-е), фото 1905 г. Московский дворик на Поварской улице, 1915 г. Андреевский монастырь у подножья Воробьёвых гор, 1912 г. Камергерский переулок. Художественный театр, 1900 г. Рынок на Болотной площади, 1900–1907 гг.

Он распологался в исторической местности Болото напротив Кремля, между Москвой-рекой и Водоотводным каналом. Это место традиционно было сырым и часто затапливалось, что, по мнению современников, способствовало торговле хлебом — из-за влаги зерно и мука становились тяжелее и выгоднее для продавцов.

В XIX веке здесь построили внушительный торговый комплекс длиной 500 метров по проекту архитектора М. Д. Быковского, а сам рынок просуществовал до 1938 года, когда началась реконструкция площади. Вид с Высокояузского моста на север, в северную сторону по Садовой, 1887 г. Воздвиженка, 1910 г. Вид местности у Красных казарм, 1888 г. Укладка трамвайных путей на Яузской улице. Москва, 1904 год Вид на Красное крыльцо и Грановитую палату на Соборной площади Кремля, Москва. Фотограф И.Ф. Барщевский На Девичьем поле в Москве раньше проходили различные гуляния и народные праздники. Здесь какое-то время даже стоял театр, где устраивались бесплатные представления. Однако в 1885 году здесь построили клинический городок по инициативе Н.В. Склифосовского. В 1911 году практически все гуляния здесь прекратились, так как это стало мешать отдыху и покою больных, которые проходили лечение в университетских больницах клинического городка Вид с колокольни Рождественского монастыря на Цветной и Рождественский бульвары и Трубную площадь, 1870 г. Никольская улица в центре Москвы, 1900 г.

Её название восходит к монастырю Николы Старого, который стоял на древней Владимирской дороге. До XVI века улица называлась Сретенской и была частью большого пути, соединявшего Москву с восточными землями.

В советское время, с 1935 по 1990 год, Никольская улица носила имя улицы 25 Октября — именно отсюда во время Октябрьской революции красногвардейцы штурмовали Кремль, ворвавшись в него через Никольские ворота. Зубовская площадь, 1913 г.

Это один из исторических уголков Москвы, название которой связано с местностью Зубово. Своё имя эта местность получила по фамилии полковника Ивана Зубова, главы стрелецкого полка, защищавшего в XVII веке Чертольские ворота Земляного города.

Чертольские ворота находились здесь, у пересечения Земляного вала и Чертольской улицы (ныне Пречистенка), ведущей к урочищу Чертолье. В советское время, в 1985–1988 годах, площадь носила имя Михаила Шолохова — здесь даже планировали установить памятник знаменитому писателю. Неглинный проезд (ныне Неглинная улица). У здания Государственного банка. Около 1915 г. Кудринская площадь. Вид на проезд Новинского бульвара, 1913 г.

И на сегодня все.