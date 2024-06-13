Сказочный парк Лога

В этот парк часто из-за простого любопытства сворачивают туристы, проезжающие по трассе М4 на юг к морю. И, пораженные неожиданно открывшимся великолепием и самобытностью паркового ансамбля, отправляются дальше, но уже с уверенностью, что обязательно вернутся, и в следующий раз целиком отдадутся во власть обаяния дивного ландшафта.

Если представить себе симбиоз Лукоморья и Зазеркалья, щедро приправленный красотами Донского края, получится один из самых необычных комплексов современности – парк «Лога». Парк Лога находится в хуторе Старая Станица под Каменском-Шахтинским в 160 километрах от Ростова-на-Дону, всего в 5 километрах от трассы м 4-Дон (перед Каменском стоит указатель на съезд в хутор Старая Станица). Парк Лога был разбит в 2012 году в пойме Логовой балки, где с еще девяностых годов образовалась гигантская свалка мусора. Как рассказывает основатель парка, ростовский бизнесмен Сергей Кушнарев, сначала он построил детскую площадку для своих внуков. Но жители Старой Станицы также стали приводить на новую площадку своих детей, и попросили Сергея Александровича построить для них парк. В настоящее время Парк Лога занимает обширный участок земли площадью в 22 га. Вход на территорию парка бесплатный. Встречают посетителей скульптуры казака и казачки, держащей каравай с солью. Прямо перед вами на холме возвышается деревянный храм преподобного Сергия Радонежского. Весь парк окружен каменными стенами и сказочными средневековыми башенками. В центре парка находится прекрасный замок. Из его башни с часами трижды в день выходит царь с приветственной речью к народу. Планируется, что из башни напротив к царю будет выходить царица, и разыграется целое представление с фонтаном и светомузыкой. Царь – управляемый компьютером электромеханический робот, озвученный диктором. Идя по парку, вы попадаете в сказочное зазеркалье с многочисленными скульптурами странных существ и кривыми зеркалами повсюду: одни зеркала вас расширяют, другие вытягивают, третьи делают совсем неузнаваемыми, рядом табличка: «Зеркало не виновато, что рожа кривовата». Всего в парке более ста скульптур, выполненных в старорусском стиле и изображающих персонажей русских сказок, былин и легенд. Выйдя из зазеркалья, вы оказываетесь в прекрасном саду камней. Далее гуляя по парку, вы поразитесь обилию водопадов и небольших озер, в которых плавают разноцветные японские карпы или живет семейство черепах. В небольшой речке, растянувшейся по всей территории парка, можно встретить мирно плывущих уток и лебедей. Пруды с родниковой водой, заросшие кувшинками и цветами лотоса, окружают многочисленные беседки.

Обилие цветов и зелени, среди которых можно встретить даже цветущие кактусы, поражает воображение. На территории есть небольшой зоопарк, называемый «Птичий двор», где наряду с павлинами, фазанами и экзотическими птицами, вы можете встретиться с оленями, енотами и кроликами. На территории парка действует ресторан и кафе. Недавно к парку провели новую дорогу, построили парковку на 1 тысячу автомобилей. В перспективе хотят увеличить площадь парка примерно в три раза – до 60 га. В ближайшем будущем планируется открытие гостевой деревни и парка с аттракционами (28-метровое колесо обозрения уже установили). В дальнейшем – реализация проектов по строительству Казачьей этно-деревни и аквапарка. Большая парковка, вход в парк, туалеты абсолютно бесплатны.

Первое что мы посетили и сфотографировали на парковке это был туалет))). Вход через арку в парк. Точнее это уже выход, т.к. я его сфотографировал уже находясь на территории парка. Есть и другой вход около другой парковки, рядом с церковью, о которой будет написано дальше.

Ландшафтный парк Лога занимает большую территорию, на которой расположены свыше сотни скульптур, кроличья нора, кривые зеркала, сад камней, мосты и беседки, водяная мельница, река, озеро, водопады, живые олени, лебеди, павлины, множество видов деревьев и цветов.

Просто посмотрите, на что человек потратил свои деньги и за посещение этой красоты не берет ни копейки.

Небольшой зоопарк с птицами, оленями, обезьянами и другой живностью. Большие, чистые вольеры (не то, что в городских зоопарках), никаких запахов. Можно покормить карпов Изба Бабы-Яги. Всевозможные скульптуры Фонари в виде леших На территории имеются площадки со столами, скамейками и мангалами. Пользование абсолютно бесплатно. Это тоже ресторан В 2018 году был открыт храм Церковь Сергия Радонежского. Около этой церкви тоже есть просторная парковка и вход в парк.