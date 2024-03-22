Черное озеро или проделки Водяного

Помните, в фильме «Три мушкетера» граф де ля Фер пел: «Есть в графском парке Черный пруд. Там лилии цветут…». Вот и я совершенно случайно попал на Черный пруд, вернее, на Черное озеро, очень похожее на графский пруд. А вы сами были в графском парке? Нет? А жаль.

Поиск озера

В одну из своих командировок я попал на великую реку Обь. В том месте, где стояла наша геодезическая экспедиция, река была широка, глубока, течение быстрое, вода мутная, рыбы полно, но... Но нам этого было мало, и решили мы, командировочные, поискать что-нибудь экзотическое, типа большого озера, где можно позагорать, покупаться, рыбку половить, уху сделать, тем более, что, как говорил Жванецкий, у нас с собой было.

Расспросили местных, и они нам рассказали, что на том берегу реки есть озеро: большое, красивое, глубокое, с чистой водой и другими прелестями. «Переедете на ту сторону реки, - говорили они, - далее, правее, вглубь и вот оно. Других озер там нет, не ошибётесь».

Мы, естественно, загорелись и решили в выходные обязательно побывать на этом озере. Дождавшись выходных, наняли лодку, перебрались на другую сторону реки и стали искать это озеро по данным, полученным от местных жителей. Продираясь через заросли кустарника, обходя небольшие болота, все потные, искусанные комарами и слепнями, посылавшими все к чёрту и норовившими вернуться назад, мы наткнулись, наконец, на то, что искали.

Озеро

Перед нами лежало небольшое озеро изумительной красоты. Длина примерно метров 200, ширина метров 100. Под описание местных жителей оно не подходило, но, побродив в округе и не найдя никаких других озёр, мы решили, что это оно и есть.

Вытянутое озеро, с одной стороны камыш, с другой – цветущие лилии. Вода черная, глянцевая, в которой отражались в основном хвойные деревья, росшие неподалеку, и облака, плывущие по небу.

Я заглянул в это озеро, и мурашки побежали по телу. Черное бездонное озеро, как пруд в графском парке, в котором граф де ля Фер утопил Миледи, правда, неудачно.

Пока мы продирались сквозь чащобу, комаров была туча, а тут ни одного, хотя и вода близко! Все это походило на мистику, но мы атеисты, неверующие в потусторонние силы, решили остаться здесь.

Пикник у озера

Постелили кусок брезента, достали вареную картошку, нарезали хлеб, колбасу, огурцы, открыли консервы и устроили маленький пикничок на берегу этого странного озера, неизвестно как образовавшегося на большой поляне, окруженной густыми зарослями кустарника и деревьями.

Солнце в зените, температура под тридцать, жара и я решил искупаться. Потихоньку залез в озеро, стараясь не потревожить Водяного, который наверняка тут жил и поплыл. Вода была холодная, следовательно, где-то на дне били ключи.

Плавал тоже медленно и осторожно, поглядывая вниз и ничего не видя, кроме черноты. Боялся остановиться и опустить ноги вниз – а вдруг за них кто-нибудь ухватиться и потянет меня в эту черную бездну! И тут, прямо передо мной в воду плюхнулась утка. Она ничуть не испугалась ни меня, ни Водяного, а начала плавать вокруг и что-то там искать в воде.

«Не пуганые звери и птицы. Вот что значит, когда сюда не добралась цивилизация», - подумал я и решил ее поймать, просто так, из спортивного интереса. Забыв про Водяного, поднырнул под нее и схватил за лапу. Утка такой наглости не ожидала. Дико захлопала крыльями, вырвалась из моей руки и с возмущённым кряканьем улетела.

Рыбалка

Местные жители утверждали, что в озере, к которому мы собрались, полно рыбы. Поэтому я тащил с собой кроме провизии еще и удочки. Наевшись и напившись воды из озера, которая оказалась необыкновенно вкусной, я решил порыбачить.

Сначала ловил на хлеб – ноль эмоций, потом ловил на кузнечика – ноль эмоций. Потом выкопал полудохлого червяка и стал ловить на него, но всё с тем же результатом. Наконец, устав держать удилище, положил его на землю рядом с собой и стал наблюдать за неподвижным поплавком.

Через какое-то время кто-то или что-то резко дернул за леску. Я не успел схватить удочку, как она оказалась в воде и поплыла к середине озера. Отплыв от берега метров 30, она встала почти вертикально и медленно ушла под воду. Я обалдел, и весь процесс, происходящий с удочкой, наблюдал, стоя с открытым ртом, не делая никаких попыток броситься в воду и догнать удочку – себе дороже! Удочка так и не всплыла.

Уже потом, дома, я рассказал местным жителям про свою рыбалку. На что они ответили, что это мог быть только Водяной. Это он распугал всю рыбу, не давая мне ее поймать, и удочку украл, так как жадный и не даёт никому ловить свою рыбу. Он должен был и меня к себе утащить, когда я купался, да видно пожалел. Мне от этих слов малость поплохело.

А озеро, на котором мы побывали, действительно оказалось не то. Чтобы выйти к большущему озеру, кишащему (по утверждению местного населения) рыбой, надо было идти на северо-восток, а мы пошли на северо-запад. Но я нисколько не жалею. Где бы ещё со мной приключилось такое, что жуть берет, и о чём я вспоминаю до сих пор?!