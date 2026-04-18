День памяти жертв геноцида советского народа

Президент РФ подписал закон об установлении памятной даты "19 апреля - День памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации

Дата выбрана в связи с тем, что 19 апреля 1943 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников". В нём впервые были официально зафиксированы факты целенаправленной и масштабной политики нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях.

Материалы, собранные в ходе расследований, проводившихся на основании Указа № 39, стали ключевым элементом доказательственной базы в ходе Нюрнбергского трибунала, Хабаровского и других судебных процессов над военными преступниками стран "оси".

Планомерный геноцид советского народа осуществлялся в ходе блокады Ленинграда, уничтожения Хатыни, Хацуни, зверств на Змиевской балке, Бабьем Яру, в Жестяной Горке, Миллерово, в поселке Корюковка, реализации "плана голода", массовых расстрелов, уничтожения в концентрационных лагерях и других военных преступлений и преступлений против человечности, говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что "ввиду новых и вновь открывающихся обстоятельств и сведений в Российской Федерации продолжается юридическая фиксация фактов геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны", и к настоящему времени судами РФ вынесено более 30 решений о признании геноцидом действий нацистов и их пособников в отношении советского народа.

Ежегодно 19 апреля по всей стране проводятся общероссийские мероприятия в память о жертвах геноцида советского народа с участием государственных органов, некоммерческих организаций, образовательных организаций, школьников, студентов, ветеранов и представителей общественности (День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны).

Введение памятной даты будет иметь важное значение для противодействия фальсификации истории, указывается в сопроводительных документах.

В этот день проводится комплекс памятных мероприятий в школах, вузах, учреждениях науки и культуры, региональных и муниципальных учреждениях. В 2022 году в них приняли участие более 6,5 млн человек.

