В России начался настоящий бум промышленного производства

Похоже, что экономика России сумела достаточно быстро оправиться от последствий коронаврусного кризиса и особенно этот факт демонстрирует бурный рост промышленного производства за последнее время. Как следует из опубликованных на днях Россстатом данных, по итогам мая 2021 года рост ВВП составил целых 11.

2% к показателю годичной давности, то есть, маю 2020 года. Если же брать результаты первых пяти месяцев текущего года, то в сравнении с прошлогодним результатом за тот же промежуток времени рост хоть и оказался более скромным, но все же составил достаточно приличные 3.2%.

Промышленное производство в России быстро набирает обороты

Статистика показывает — рост происходит за счет ненефтяного сектора

И что интересней всего — весьма заметный рост продемонстрировала обрабатывающая промышленность, нарастившая объем своего производства на 11.4% с мая 2020 по май 2021 годов. Этот показатель ненамного уступает росту в добывающей промышленности, которая за последний год поднялась на 12.3%. Производственная сфера продемонстрировала подъем и в отношении уровней до начала пандемии — так, к маю 2019 года она добавила 2.9%. Что же касается конкретных ее отраслей, в наибольшей степени (на 71.4%) увеличился выпуск автотранспортных средств, мебели стали изготавливать на 60.4% больше, а готовых металлических изделий без оборудования и машин — на 44.3%. Заметно нарастили выпуск производители текстиля (на 26.1%), пластмассовых и резиновых изделий (на 26.8%), а также кожаных изделий (на 27.8%).

Россия производит самые передовые вещи - от комбайнов до самолетов

При этом в Минэкономразвития особо подчеркнули, что вклад нефтегазовой отрасли в процесс послекризисного экономического восстановления оказался минимальным, причиной чего стали ограничения на добычу в рамках соглашения ОПЕК+.

А это означает, что столь привычные в определенной среде фразы, как «страна-бензоколонка», «нефтяная игла» и т.п. сегодня практически полностью потеряли свою актуальность. И хотя экспорт нефти, газа и других полезных ископаемых пока ее продолжается, он вносит в российскую экономику все меньший вклад. Что не может не радовать.

Уверенно растет в России и производство продукции аграрного сектора, в результате чего в настоящее время Россия полностью обеспечивает потребности в зерновых культурах, сахаре, растительном масле, рыбе и мясе. Кроме того, активно развивается и сегмент органической сельхозпродукции, демонстрирующий в последние годы уверенный рост на 10% ежегодно. Также уверенно растет и производство молока, что предполагает закрытие внутренней потребности по этому продукту уже в ближайшей перспективе.

Сельское хозяйство России на подъеме

Рост промышленного производства — результат грамотной государственной политики

Впечатляющим оказался и рост промышленной продукции — например, в мае российские автопредприятия произвели в 2.2 раза больше автомобилей, чем годом раньше. За пять первых месяцев года было произведено 614 тысяч легковых машин, что на 51.4% больше прошлогоднего показателя. Таким образом, можно констатировать практически полное восстановление отрасли после кризиса — разница с показателем мая «доковидного» 2019 года составила лишь -1.8%. Кроме того, в 2021 году планируется в 1.8 раза увеличить производство гражданских самолетов и на 8% - вертолетов. И кстати, авиационная промышленность в 2020 году совсем не показала спада — она произвела 12 авиалайнеров и 84 вертолета против 11 самолетов и 64 вертолетов в 2019 году.

Автопром практически полностью восстановился после спада 2020 года

А что еще особенно примечательно, к началу лета российские промпредприятия обеспечили рекордный рост отраслевой занятости за два с лишним последних года. Об этом сообщили в британском информационно-экономическом агентстве IHS Markit, добавив, что это в значительной степени было связано с масштабной государственной поддержкой во время разгара пандемии. Как отметили эксперты, не было допущено невыплаты или задержки зарплат и налоговых выплат, также была оказана непосредственная материальная помощь целому ряду отраслей, сумевших удержать ключевые показатели на высоком уровне. В результате удалось выполнить все ранее принятые планы, предусматривавшие наращивание и модернизацию производственных мощностей.

Другими словами, даже западные «партнеры» признают, что экономическая стратегия России в долгосрочной перспективе оказалась правильной, что и позволило ей пройти пандемию с минимальными потерями.

