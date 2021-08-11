В России начался настоящий бум промышленного производства

Похоже, что экономика России сумела достаточно быстро оправиться от последствий коронаврусного кризиса и особенно этот факт демонстрирует бурный рост промышленного производства за последнее время. Как следует из опубликованных на днях Россстатом данных, по итогам мая 2021 года рост ВВП составил целых 11.
Промышленное производство в России быстро набирает обороты
Статистика показывает — рост происходит за счет ненефтяного сектора
И что интересней всего — весьма заметный рост продемонстрировала обрабатывающая промышленность, нарастившая объем своего производства на 11.4% с мая 2020 по май 2021 годов. Этот показатель ненамного уступает росту в добывающей промышленности, которая за последний год поднялась на 12.3%. Производственная сфера продемонстрировала подъем и в отношении уровней до начала пандемии — так, к маю 2019 года она добавила 2.9%. Что же касается конкретных ее отраслей, в наибольшей степени (на 71.4%) увеличился выпуск автотранспортных средств, мебели стали изготавливать на 60.4% больше, а готовых металлических изделий без оборудования и машин — на 44.3%. Заметно нарастили выпуск производители текстиля (на 26.1%), пластмассовых и резиновых изделий (на 26.8%), а также кожаных изделий (на 27.8%).
Россия производит самые передовые вещи - от комбайнов до самолетов
При этом в Минэкономразвития особо подчеркнули, что вклад нефтегазовой отрасли в процесс послекризисного экономического восстановления оказался минимальным, причиной чего стали ограничения на добычу в рамках соглашения ОПЕК+.
Уверенно растет в России и производство продукции аграрного сектора, в результате чего в настоящее время Россия полностью обеспечивает потребности в зерновых культурах, сахаре, растительном масле, рыбе и мясе. Кроме того, активно развивается и сегмент органической сельхозпродукции, демонстрирующий в последние годы уверенный рост на 10% ежегодно. Также уверенно растет и производство молока, что предполагает закрытие внутренней потребности по этому продукту уже в ближайшей перспективе.
Сельское хозяйство России на подъеме
Рост промышленного производства — результат грамотной государственной политики
Впечатляющим оказался и рост промышленной продукции — например, в мае российские автопредприятия произвели в 2.2 раза больше автомобилей, чем годом раньше. За пять первых месяцев года было произведено 614 тысяч легковых машин, что на 51.4% больше прошлогоднего показателя. Таким образом, можно констатировать практически полное восстановление отрасли после кризиса — разница с показателем мая «доковидного» 2019 года составила лишь -1.8%. Кроме того, в 2021 году планируется в 1.8 раза увеличить производство гражданских самолетов и на 8% - вертолетов. И кстати, авиационная промышленность в 2020 году совсем не показала спада — она произвела 12 авиалайнеров и 84 вертолета против 11 самолетов и 64 вертолетов в 2019 году.
Автопром практически полностью восстановился после спада 2020 года
А что еще особенно примечательно, к началу лета российские промпредприятия обеспечили рекордный рост отраслевой занятости за два с лишним последних года. Об этом сообщили в британском информационно-экономическом агентстве IHS Markit, добавив, что это в значительной степени было связано с масштабной государственной поддержкой во время разгара пандемии. Как отметили эксперты, не было допущено невыплаты или задержки зарплат и налоговых выплат, также была оказана непосредственная материальная помощь целому ряду отраслей, сумевших удержать ключевые показатели на высоком уровне. В результате удалось выполнить все ранее принятые планы, предусматривавшие наращивание и модернизацию производственных мощностей.
Другими словами, даже западные «партнеры» признают, что экономическая стратегия России в долгосрочной перспективе оказалась правильной, что и позволило ей пройти пандемию с минимальными потерями.
