У Александра Григорьевича Лукашенко день рождения!

Александр Лукашенко родился 30 августа 1954 года в поселке Копысь Витебской области БССР. Мать будущего белорусского лидера, Екатерина Трофимовна Лукашенко, до Великой Отечественной войны жила в деревне Александрия, в трех километрах от Копыся. После войны она устроилась на работу в Оршанский льнокомбинат. С рождением сына женщина вернулась в деревню и стала работать дояркой на ферме, ребенка она воспитывала в одиночку и дала ему свою фамилию.

Согласно записям фельдшерско-акушерского пункта, где родился будущий президент, его отец — белорус, работавший в лесничестве. Своего отца, по словам самого Лукашенко, он видел лишь однажды.

«Единственное, что осталось в памяти: это очень-очень высокий человек — где-то за два метра. Подтянутый, высокий человек. Больше я об отце ничего не помню», — рассказывал он.

Какое-то время бытовала версия, что у Лукашенко есть украинские корни: якобы его дед Трофим Иванович родился на хуторе Понурка Глуховского уезда Черниговской губернии (ныне Сумская область). Однако позже эту информацию опровергли архивными документами — его деда звали не Трофим Иванович, а Трофим Прохорович. В 1926 году он жил в деревне Александрия. Согласно Всесоюзной переписи населения, дед Лукашенко был белорусом.

Ранние годы: учеба и служба в войсках КГБ

Учился будущий президент в Александрийской средней школе. Лукашенко признавался, что был сложным ребенком и состоял в банде школьников, «которые переворачивали скамейки». Лукашенко даже стоял на учете в детской комнате милиции, что, по его словам, очень серьезно на него повлияло. При этом в официальной биографии на сайте президента утверждается, что он был «прилежным в учебе и активным в общественной жизни», учился играть на баяне и увлекался спортом. В 1975 году будущий белорусский лидер окончил исторический факультет Могилевского педагогического института и получил специальность «учитель истории и обществознания». Позже он заочно получил диплом экономиста в Белорусской сельскохозяйственной академии. С 1975 по 1977 год Лукашенко служил в Пограничных войсках КГБ СССР, где был инструктором политотдела воинской части Западного пограничного округа в Бресте. Работа в совхозе и первая известность

После службы он начал работать секретарем комитета комсомола горпищеторга в Могилеве, а затем стал ответственным секретарем Шкловской районной организации Всесоюзного общества «Знание».

С 1979-го Лукашенко — член КПСС. С 1980 по 1982 год будущий президент служил заместителем командира танковой роты по политической части. Позже он был назначен заместителем председателя колхоза «Ударник» Шкловского района, затем стал заместителем директора комбината стройматериалов.

С 1985 по 1987 год Лукашенко трудился секретарем парткома колхоза имени Ленина в Шкловском районе. В 33 года он стал директором совхоза «Городец». Он начал одним из первых в Могилевской области внедрять арендный подряд в совхозе. Из убыточного его хозяйство превратилось в прибыльное, о нем заговорили в местных СМИ. Начало политической карьеры и критика диктатуры

Благодаря успехам на посту директора совхоза Лукашенко начал часто выступать, был избран членом райкома партии и приглашен в Москву. В 1989 году в своем совхозе он организовал окружное избирательное собрание и был выдвинут кандидатом в депутаты. Но выборы он тогда проиграл, уступив Вячеславу Кебичу. В следующем году он снова баллотировался и был избран народным депутатом Белоруссии.

Годы начала политической карьеры Лукашенко были смутными для СССР — шел активный процесс распада Союза, но будущий белорусский лидер сумел воспользоваться этим, чтобы заработать репутацию народного защитника и борца с коррупцией.

Будущий президент стал известен благодаря своим критическим высказываниям в адрес председателя Верховного Совета (ВС — Парламент республики Белорусь) Станислава Шушкевича и премьера Кебича, которого он назвал главой «промосковской мафии». В 1991 году в издании «Народная газета» Лукашенко опубликовал программную статью «Диктатура: белорусский вариант?», в которой обличал правящую номенклатуру в стремлении к авторитарному правлению.

Во время забастовок в 1991 году Лукашенко выступил с требованием отправить в отставку своего бывшего соперника, премьер-министра Кебича. Кроме того, он стал одним из инициаторов создания фракции «Коммунисты Белоруссии за демократию», которая осуждала политику Компартии республики и поддерживала курс на независимость Белоруссии. При этом, согласно официальным данным, Лукашенко стал единственным депутатом ВС, проголосовавшим против ратификации Беловежских соглашений. В 2005 году он и вовсе поставил под сомнение их правовую состоятельность, а распад Советского Союза Лукашенко назвал катастрофой.

В 1993 году Лукашенко был назначен председателем временной комиссии Верховного Совета по борьбе с коррупцией. В апреле 1994 года будущий президент инициировал отставку Шушкевича, обвинив его в покрывательстве коррупционеров. Впоследствии Шушкевич был снят с поста, а комиссия была ликвидирована как «выполнившая поручение».

28 лет на посту президента

В 1994 году Верховный Совет республики принял Конституцию, в которой была учреждена должность президента — и Лукашенко баллотировался на этот пост.

Во время предвыборной кампании под райцентром Лиозно автомобиль, на котором ехал будущий президент, был обстрелян из пистолета. «В 1994-м меня расстреляли на восточной границе! Меня расстреляли, но я не сдался», — позже вспоминал Лукашенко. В результате никто не пострадал, а Генпрокуратура впоследствии признала покушение инсценированным. 10 июля 1994 года Лукашенко был избран президентом Белоруссии — во втором туре выборов он набрал более 80 процентов голосов избирателей. На протяжении всего первого президентского срока у Лукашенко было жесткое противостояние с Верховным Советом.

Чтобы сосредоточить власть в своих руках, в первые годы своего правления он провел сразу два референдума. Первый состоялся 14 мая 1995 года и был посвящен вопросам предоставления президенту права распускать Верховный Совет, придания русскому языку статуса второго государственного, замены государственной символики, а также экономической интеграции с Россией. Все предложения Лукашенко были поддержаны белорусами.

Летом 1996 года депутаты Верховного Совета собрали подписи за импичмент Лукашенко, но тот воспользовался своими новыми полномочиями и распустил ВС.

На втором референдуме, который прошел 24 ноября 1996 года, глава государства предложил гражданам Белоруссии одобрить проект новой конституции, согласно которой республика превращалась из парламентской в президентскую, а полномочия президента существенно расширялись.

Во время первого президентского срока Лукашенко активно добивался стабилизации в экономике, а также вел политику, направленную на интеграцию с Россией, которая была выгодна для Белоруссии, и заявлял о планах создать Союзное государство. 5-6 января 1995 года Лукашенко и президент России Борис Ельцин подписали договор о создании таможенного и платежного союзов, а в 1996 году — договор о создании Сообщества Белоруссии и России.

Отношения двух государств не всегда были безоблачными: сначала с Ельциным, а потом и с Владимиром Путиным у Лукашенко были разногласия по поводу формы устройства будущего объединения. Трудности также возникали из-за «Газпрома» — периодические сокращения поставок газа российской стороной под предлогом неуплаты приводили белорусского президента в ярость, из-за чего он неоднократно угрожал выходом из всех соглашений с Россией.

9 сентября 2001 года начался второй президентский срок Лукашенко. В октябре 2004 года он провел третий референдум, благодаря которому из конституции республики убрали положение, ограничивающее пребывание одного лица в президентском кресле двумя сроками. Благодаря этому Лукашенко продолжал избираться на третий, четвертый, пятый и шестой сроки. Практически все мировое сообщество не признало результаты ни одного из трех референдумов, состоявшихся при Лукашенко, а выборы президента Белоруссии на Западе называли «недемократичными». В апреле 2005 года тогдашний госсекретарь США Кондолиза Райс назвала Белоруссию «последней диктатурой Европы».

В 2008 году отношения Лукашенко с Европой и США немного потеплели. Из белорусских тюрем были выпущены все, кого на Западе называли политзаключенными. В ответ на это Евросоюз снял ряд санкций в отношении руководства Белоруссии. Это «потепление» связывают с тем, что в 2008 году правительство республики заключило контракт с известным деятелем PR-индустрии лордом Тимоти Беллом по улучшению международного имиджа Белоруссии.

Шестые выборы и протесты 2020 года

Шестые президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Еще во время избирательной кампании Лукашенко начал активно «убирать» со своего пути оппонентов: 29 мая был задержан один из кандидатов на пост президента Сергей Тихановский, а за сутки до окончания срока подачи подписей стало известно о задержании другого соперника Лукашенко — Виктора Бабарико.

7 августа был задержан глава предвыборного штаба кандидата в президенты Сергея Черечня Николай Лысенков, а 15 августа было заведено уголовное дело за получение взятки в отношении незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало.

9 августа состоялись очередные президентские выборы, по результатам которых, согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии, более 80 процентов голосов избирателей набрал Лукашенко. Его соперница Светлана Тихановская, супруга арестованного кандидата, заработала чуть более 10 процентов.

Белорусы оказались недовольны результатом выборов, что привело к нескольким волнам протестов, которые прокатились по всей стране. Самые массовые акции состоялись 16 августа. Уличных манифестантов разгоняли с помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат, водометов и резиновых пуль. Также белорусы подвергались массовым задержаниям.

Жесткое подавление протестов и политические преследования привели к тому, что большая часть оппозиции покинула страну или оказалась за решеткой. Светлана Тихановская обосновалась в Литве, провозгласив себя национальным лидером Белоруссии. Происходящее Лукашенко расценивал не иначе как заказ Запада и заявлял о том, что протестующие получают финансирование и распоряжения из-за рубежа. К концу зимы протесты в Белоруссии затихли, однако суды над участниками тех событий и журналистами продолжаются даже в 2022 году.

27 февраля 2022 года в Белоруссии состоялся референдум по вопросу внесения изменений в Конституцию. По официальным данным, поправки поддержали более 80 процентов избирателей.

Согласно изменениям в Конституцию Белоруссии, отныне один человек не сможет стать президентом более чем на два срока. Кроме того, согласно поправкам, ушедший в отставку президент страны не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий. Также он становится пожизненным членом верхней палаты парламента — Совета республики.

По результатам референдума также были расширены полномочия Всебелорусского народного собрания.

Семья и увлечения

Лукашенко женат на Галине Родионовне Лукашенко (в девичестве Желнерович). Она лишь однажды сопровождала президента в зарубежной поездке и сейчас не появляется на публике. Официально супруги не разведены, но живут отдельно.

У Лукашенко трое сыновей: Виктор, Дмитрий и Николай. Виктор Лукашенко с февраля 2021 года занимает пост президента Национального олимпийского комитета. Карьера Дмитрия также связана со спортом — он председатель центрального совета «Президентского спортивного клуба».

Младший внебрачный сын главы государства, Николай, летом 2022 года окончил школу с золотой медалью. Имя матери Николая доподлинно не известно, по версии СМИ, это бывший личный врач Лукашенко Ирина Абельская.

Именно Николай, а не первая леди, с самого детства сопровождает отца на официальных мероприятиях, в зарубежных поездках и на встречах с лидерами других стран.

В августе 2020 года по сети разошлось видео, на котором Лукашенко в бронежилете пролетает над Минском на вертолете и осматривает многочисленную акцию протеста на проспекте Победителей. Вместе с отцом на борту был и 15-летний Николай — в военной амуниции и бронежилете. Позже отец и сын попали на видео во время выхода из вертолета — оба держали в руках автоматы.

У Лукашенко семь внуков: четверо — дети старшего сына, трое — среднего. Президент увлекается лыжами, хоккеем и ведет активный образ жизни. Кроме того, у Лукашенко есть пес породы шпиц по кличке Умка — его белорусский лидер время от времени возит с собой на встречи и мероприятия, позволяя залезать на стол даже во время застолья.

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С днём рождения, уважаемый Александр Григорьевич!!!

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