«Пером рабкора и светом науки». Советские антирелигиозные плакаты

Советский Союз вполне можно назвать первым в истории атеистическим государством. Конечно, светские власти боролись с религией и раньше, например, в революционной Франции в конце XVIII века. Однако атеистической страной Франция тогда не стала.

Интересно, что несмотря на антирелигиозную пропаганду и сокращение количества церквей, сама религия официально никогда не запрещалась, а право её исповедовать или не исповедовать гарантировали все четыре советские конституции. Например, в Конституции 1936 года в статье 124 есть такие строки:

«Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признаётся за всеми гражданами».

Что немаловажно, в 1918 году впервые в российской истории церковь была отделена от государства, а школа от церкви. Такое положение сохранялось всё время существования СССР и остаётся в России и сегодня. Статьи о свободе исповедовать любую религию или не исповедовать никакой в советских и современной конституциях очень похожи.

В нашей подборке представлены советские антирелигиозные плакаты. До появления телевидения именно они были самым мощным инструментом пропаганды. Они лаконичны и красочны, поэтому их хорошо понимали все — даже неграмотные люди, которых в 1920‑е годы оставалось ещё довольно много.

Эти плакаты пропагандировали отход от религиозных взглядов, показывали неприглядную сторону священнослужителей. Часто противопоставлялись церковь и школа в пользу последней, ведь первая из них основана на вере, вторая — на знаниях.

Противопоставлялись религия и научно-технический прогресс, отмечалось, что первая часто тормозит второй.

Наряду с критикой официальных религий, советские антирелигиозные плакаты порицали секты, которые имеют свойство бурно разрастаться после крупных социальных бедствий. Высмеивались заявления о «конце света», показывалась роль тех, кто руководит сектантами в корыстных интересах.

Теперь перейдём к самим плакатам.

1910‑е и 1920‑е годы

Александр Апсит. 1918 год Виктор Дени. 1920 год Дмитрий Моор. 1920 год Неизвестный художник. Стихи Демьяна Бедного. 1920‑е годы.

Зарыдала громко «матушка» -

Нализался поп Панкратушка!

Нализался, налимонился,

С попадьёй не церемонился, -

Ухватив её за холочку,

Всю измял ей «батя» чёлочку:

«Ты блюди себя, блюди себя, блюди!

На молодчиков в окошко не гляди!

Не до жиру – быть бы живу нам теперь;

К нам беда, лиха беда стучится в дверь!

Ох, пришёл конец поповскому житью, -

Вот с того-то я и пью, и пью, и пью!

С жизнью кончено привольною, -

Стала Русь не богомольною!

С храмом нет союза тесного,

Уж не чтут царя небесного,

Ни блаженных небожителей,

Чудотворцев и целителей! –

Добралися до таинственных вещей:

Раскрывают в день по дюжине мощей!

А в серебряных-то раках – ой, грехи! –

Ничего нет, окромя гнилой трухи,

Стружек, ваты да толчёных кирпичей…

Чей обман тут был?! Ну чей, скажи, ну чей!?

Мы, попы, народ колпачили,

Всех колпачили, дурачили:

И крестами, и иконами,

И постами, и поклонами, –

Поясными и коленными, –

Пред «останками нетленными»! –

А останки те, останки те, увы,

Знаешь, матушка, сама ты, каковы!

Ну какой же после этого дурак

Будет чуда ждать от этих самых рак,

Лепту жертвовать, да жечь по сто свечей

Перед грудою «нетленных»… кирпичей!?

Ох-ти, с нами сила крестная!

Смута, смута повсеместная,

Развращённость, непочтительность,

К церкви божьей нерачительность!

Несть о вере сокрушения,

Несть священству приношения!

Ой ты, мать моя, комар тебя язви!

Брось ты помыслы свои насчёт любви!

Не до жиру – быть бы живу в эти дни:

Жизнь попу теперь, хоть ноги протяни.

Ни гроша-то за душою, ни гроша,

Никакого нет от церкви барыша!

Сосчитай-ка, мать, пожиточки:

Обносились мы до ниточки!

Что досель нашарлатанено,

Всё, что в церкви прикарманено,

Всё, что «сжато, где не сеяно» –

Нынче по ветру развеяно!

Всё налоги, всё налоги без конца;

А доходу – ни с могила, ни с венца!

Таксу подлую на требы завели, –

О прибавочке собакою скули!

В церкви пусто, у Совета же – толпа:

Все дела теперь решают без попа!

К чёрту службы и процессии, –

Поищу другой профессии! –

Срежу косу, сбрею бороду,

Молодцом пройдусь по городу!

Поступлю – лицо ведь светское, –

В учреждение советское!

Уж как, матушка, решусь я так решусь:

В коммунисты, в коммунисты запишусь! –

С продовольственным вопросом я знаком:

Проберусь я комиссаром в упродком!

Будут вновь у нас и масло и крупа!

Поцелуй же, мать, в последний раз … попа!» -

Попадья с попом целуется,

С попадьёю поп балуется;

На душе у них так радостно:

«Заживём теперь мы сладостно!

К делу новому примажемся,-

То ж в убытках не окажемся!..»

Земляки мои, вы будьте начеку:

Не пускайте вы мышей стеречь муку!

Много нынче всякой швали к нам бежит;

Поп расстриженный искусу подлежит:

Сразу к делу допускать его не след –

Пусть доверие заслужит, дармоед!!!

Дмитрий Моор. 1922 год Дмитрий Моор. 1924 год Дмитрий Моор. Стихи А. Н. Тона. 1924 год

Текст стихотворения на плакате:

Румяной зарёю покрылся восток,

Чертёнок из лесу бежит без порток.

Спешит на собранье. С ним рядом Христос —

Со скромным пробором из русых волос. — «Куда ты? На митинг?» — «Конечно! А ты?»

Чёрт молча кивнул головой на кусты.

— «Я в качестве зрителя. Сам Вельзевул

Пошёл на собранье». Тут тихо вздохнул. Христос сокрушённо: «А вдруг сатана

Начнёт искушать, как в пустыне меня?»

— «Боишься?» — кокетливо скрючивши хвост,

Хихикнул чертёнок. — «Да нынче ж не пост. Разок соблазниться не грех в мясоед

С женой самаринкою. Так или нет?

— «Отыди, лукавый! Мне в душу, как тать,

Залез ты! Что было, не смей вспоминать». Тем временем боженьки все на лужок

Собрались, составивши тесный кружок.

Культурные, дикие, боги-пеньки,

Которым молились в лесах дураки. По Сеньке и шапка! Не всё ли равно,

Во что людям верить: в железо, в бревно,

Или в духа-пустышку? Чем люди темней,

Чем разум слабее, тем вера сильней.

Неизвестный автор. Стихи С. Городецкого. 1920‑е годы А. Топиков. 1929 год

1930‑е и 1940‑е годы

Николай Терпсихоров. 1930 год Кукрыниксы. 1930 год Михаил Рабинович. 1930 год В. Первунин. 1930 год Иван Каликин. 1932 год Автор неизвестен Михаил Черемных. 1933 год Константин Урбетис. 1934 год Юлий Ганф. 1936 год Дмитрий Моор, Пётр Караченцов. 1939 год Михаил Черемных. 1939 год Семён Мальт. 1940 год

Андрей Сарматов

https://vatnikstan.ru/archive/antirelig-plakaty/

Ну и, конечно, добавлю из своей копилочки из найденного на инетовских просторах ...

«В день Пасхи ни одного прогульщика». Художник К. К. Урбетис. СССР. Конец 1920-х гг.





В МУСОРНУЮ ЯМУ

Вот он – решительный, стальной,

Борец с гнилою стариной,

С былою косностью и ленью!

За пролетарскою могучею спиной

Маячит прошлое качнувшеюся тенью.

Покончим с колдовскою дребеденью!

Наследью грязному позорнейших годин –

Иконам и крестам, всему «святому» хламу,

Остался нынче путь один:

На свалку, в мусорную яму!!

Демьян Бедный







