«Донбасс!» — новая песня о войне в ЛДНР взрывает Сеть

Автор песни никогда не был на донецкой земле, однако знает о ней из истории своего городка, который дал во время войны двадцать четыре героя Советского Союза, одним из которых оказался уроженец города Амвросиевки, лётчик, командир звена 154-го истребительного авиационного полка — Сергей Алексеевич Титовка.

По мнению Даниила, песню можно назвать одним из видов психологического оружия в борьбе с недругом.

«В Великую Отечественную войну именно музыка поднимала людей в атаку, а также их моральный и боевой дух. И на сегодняшний день ситуация в Донбассе — не исключение.

Музыка способна вновь напомнить о подвигах наших предков, тем самым дав уверенность в том, что мир обязательно наступит.

Музыка является одним из сильнейших видов оружия в противодействии с любым врагом.Музыка способна менять настроение и сознание человека. Её можно отнести к психологическому оружию», — говорит музыкант.

Даниил никогда не был на Донбассе. О начале войны автор песни узнал из СМИ.

«Перед ее началом я активно следил за ситуацией, которая происходит на Украине.

То настроение, которое там царило, наводило на мысль, что скорее всего, эта ситуация неминуемо ведёт к гражданской войне, а соответственно, к гонениям против русских людей и языка.

Хоть некоторые люди называют эту войну гражданской, лично моё мнение заключается в том, что это не гражданская война, это геноцид против русских и русскоговорящих людей, проживающих в Донбассе», — делится он.

Когда началась война, Даниил Бояковский несколько раз пытался приехать в Донецк, чтобы пойти в ополчение.

«Понимал и понимаю, что война — это очень страшно, но я не мог спокойно смотреть по телевизору, читать сообщения от знакомых и друзей, как они переживают, весь этот кромешный ад.

В 2014-м, летом, мы отправились на отдых, и к нам в поезд посадили жителей из Новороссии. Жуткое зрелище. Люди в саже, одеты были в то, что было. В глазах страх, боль, ужас. По сей день не отпускаю мысль о том, чтобы приехать и поддержать всех вас своими песнями, поднять боевой дух, показать, что мы все вместе, и мы — сила! Мы всё сможем только вместе!» — делится музыкант.

Песня «Донбасс», как и сами Республики, прошла длинный, сложный, но интересный путь.

«Идея написать песню зародилась в моей голове почти 7,5 лет назад, как только началась война в Донбассе. Мне захотелось поддержать ополчение.

Помню, очень сильно переживал, расстраивался, что бедные, ни в чём не повинные люди — старики, дети, взрослые — погибают от последователей „коричневой чумы“. Сердце кровью обливалось.

Идея была, а вот со словами все как-то не ладилось, и вот в этому году в один из весенних дней за завтраком я написал два четверостишия за 15 минут. Я сразу понял, что на меня нашло вдохновение, и в итоге за 7 часов стихи были написаны. Отредактировать текст и внести уточнения мне помог мой товарищ из Автономной Республики Крым, пограничник Владимир Никитенко.

Музыка пришла позже. Она приходила разная. Менялись в голове аккорды. В общем, творческий наплыв эмоций. В итоге всё сложилось, как надо.

Эта песня — крик души. В ней есть боль, сострадание, вера, любовь, преданность семье и Отечеству. Пусть эта песня станет моральной поддержкой для всех Дончан и Луганчан. Мы все должны верить и знать, что победа будет за нами!» — рассказывает Даниил Бояковский.

А вот предшествовало этому вдохновению печальное событие. Как рассказывает сам музыкант, последней каплей стала новость о гибели мальчика по имени Владик Шихов. Ему было 5 лет.

«Как беззащитный ребёнок, играющий у своего дома в машинки, был убит нацистскими недобитками. У этих, с позволения сказать, „людей“ нет нации и страны. Это настоящие ничтожества. Они убивают по национальному признаку, потому что мы русские. Они называют нас всех москалями, ватой, сепарами.

Скажите, пожалуйста, что сделал этот ребёнок, который родился и умер на войне, который так и не увидел мирной жизни?!

Что плохого сделали все люди и дети Донбасса тем, что они русские и хотят говорить и думать по-русски? Больно было смотреть на бабушку, скорбящую и провожающую в последний путь своего внука.

Скупые слёзы наворачивались на глаза и неописуемая боль. Боль за то, что война идёт уже почти восьмой год, боль за десятки тысяч погибших людей, за подло „со спины“ убитых героев Донбасса. Всё вкупе. Именно это толкнуло меня на написание этих стихов», — вспоминает автор песни «Донбасс».

— Между патриотизмом и нездоровым национализмом всего один шаг. А что для вас значит Родина, что для вас значит быть патриотом?

— Однажды я написал такие стихи, олицетворяющие мою любовь ко всему этому, родному для меня.

«Я счастлив тем, что с головы до пят

Являюсь частью русского народа.

Пускай потомки память сохранят

И будут чтить до самого исхода».

Для меня Родина — «Это все моё родное» — как поется в песне Сергея Трофимова, и без этого нельзя жить. Здесь я родился, родились мои родные и близкие, именно здесь ковались великие победы моего народа. И эту память мы должны свято беречь, хранить и обязательно донести до будущего поколения.

Как я могу забыть подвиги своих родных, которые боролись против нацизма. Для меня люди, которые не помнят своей истории, не имеют ни нации, ни страны, они недостойны памяти своих предков.

— Не могу не задать вопрос, как в Ленинградской области относятся к ситуации на Донбассе? Видят ли россияне Донбасс в составе России?

— Знаете, на мой взгляд, в Ленинградской области с сопереживанием относятся к тому, что происходит сейчас в Донбассе. Дело в том, что, когда началась война, в нашем городе Луга был открыт сбор помощи людям из Новороссии. Несли все подряд: одежду, игрушки, все, что могли. Уверен, что в нашем регионе, как и в любом уголке нашей Родины, большинство неравнодушных людей сопереживают вам и готовы помочь в любую минуту.

Россия очень ждёт, когда Донбасс вернётся домой, а вместе с ним Одесса, Харьков, Мариуполь, Луганск и многие другие города Новороссии. Все они изначально были русскими. Такими должны являться всегда. Мы с нетерпением будем ждать вас в составе одного единого нашего государства — Российская Федерация.

— Ещё вопрос о русском единстве. Что для вас означают эти два слова? И как вы считаете, кто он — русский человек? Это национальность или нечто иное?

— Для меня понятие «русское единство» означает только то, что мы всегда должны быть друг за друга — едины, чтобы мы всегда в трудный час были все вместе и никогда не отступали ни при каких обстоятельствах. Единство — это когда ты ценишь отдельно каждую взятую человеческую жизнь и бережёшь её как свою. Единство — это когда мы чтим общие праздники и традиции, сложившиеся столетиями.

Русский человек — это настоящий, добрый, искренний человек с открытой душой и сердцем. Человек, который готов всегда подставить плечо в трудный час, пожертвовать собой ради других. Русский человек — это воин света и добра. Конечно, это не только национальность, хотя это играет основополагающую роль, но и нечто другое. Мало родиться русским человеком — гораздо сложнее им стать.

— Некоторые россияне считают, что на Донбассе живут русские люди, но при этом видят этот край как отдельное государство, не в составе России. А как видите будущее ЛНР и ДНР вы?

— Я вижу будущее Донецкой и Луганской Народных Республик только одним — победа над нацистской хунтой и вхождение в состав России. Говорил, говорю и буду говорить так всегда. Мы всё обязательно восстановим. Шахты, детские сады, школы, музеи и важные объекты, и сами Республики обязательно вернутся к нормальной и счастливой жизни. Дай нам Бог!

Слова песни «Донбасс»

По обугленным войною сёлам

Разлетится материнский плач.

Деток погребая в огородах,

Вновь к Донбассу тянется палач.

Варвары стреляют по больницам,

По церквям, квартирам, детсадам,

Но народ наш русский не сломился,

Только больше силы дав бойцам.

Всё к границе стягивают силы:

«Грады», миномёты и броню.

Киевскую хунту вновь снабдили,

Чтоб устроить страшную резню.

«Нацики» стирают нашу гордость —

Памятники маршалам войны.

Вот они, наследники победы —

Пляшут на балу у сатаны!

И летят снаряды, словно птицы,

Разрезая мир и тишину.

Да, ребята, вам сейчас несладко,

Защищая Родину свою!

Вот и мы уходим в ополчение —

Брат за брата, — за страну борясь!

Ну-ка, мужики, давайте грянем,

Выдавим бандеровскую грязь!

По окопам меж боями песни

Разлетятся, словно светлячки.

Участь ворога нам всем известна,

И победа будет вопреки!

Пусть колосья вытянутся в струнку,

В шахтах будут уголь добывать!

На просторах русского Донбасса

Будет звонкий детский смех звучать!

Прослушать песню можно по ссылке:

https://vk.com/video-70187376_456256313

https://rusvesna.su/news/1639413226