Москва. Было — стало - 44

Продолжаем путешествие...
Перуновский переулок. Перекрёсток с Новосущёвской улицей. Московский областной клинический противотуберкулёзный диспансер расположен в здании XIX века.
Когда-то над его кровлей возвышался церковный купол — домовый храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Здесь находился Александро-Мариинский приют для беззащитных детей. Он был открыт Братолюбивым Обществом призрения детей, просящих милостыню в Москве.
В 1879 году на деньги Общества был выкуплен и перестроен частный дом в Перуновском. Детей забирали с вокзалов, из ночлежных домов, притонов, с рынков. Здесь призревались мальчики и девочки от пяти до 12 лет. Их лечили, одевали, учили грамоте и ремеслу. Летом вывозили в загородные имения попечителей Общества. В историю Москвы приют вошёл под названием «Маяк».
Домовый храм был закрыт в 1918 году. Церковное имущество передано храму Сошествия Святого Духа на Лазаревском кладбище. В бывшем приюте учреждён противотуберкулёзный диспансер. Он работает по сей день.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет.Сад и театр «Эрмитаж». В 1890 году, то есть чуть больше 130 лет назад, купец по 1-й гильдии Яков Васильевич Щукин открыл в Москве театр — «Новый Эрмитаж». В июле 1894 года театр перебрался в летний сад на Каретном Ряду.
Щукин выкупил заброшенный участок с домом, где ранее располагался частный театр Мошнина. Участок был превращён в парк. Там сначала был построен летний (то есть неотапливаемый) театр. Затем, в декабре 1894 года, открыт театр зимний. К строительству зимнего театра приложил руку архитектор Василий Петрович Загорский (он же построил здание Московской консерватории).
В «Эрмитаже» в 1903 году выступал легендарный Гарри Гудини. Отсюда начался Московский художественный театр. В мае 1896 года Щукин организовал в саду первый общедоступный показ синематографа братьев Люмьер.
Здание зимнего театра было сильно перестроено в 1940-е годы по проекту двух известных совархитекторов Михаила Васильевича Посохина и Ашота Ашотовича Мндоянца.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 120 лет.Знаменитая московская гостиница с рестораном «Эрмитажъ», или «Ермитажъ» (как писали в старинных московских адрес-справочниках), на углу Петровского бульвара и Неглинной. По версии Владимира Гиляровского, это было совместное коммерческое дело купца по 1-й гильдии Якова Пегова и купца по 2-й гильдии Николая Оливье, вошедшего в историю Москвы с именем Люсьен.
Когда в точности появился «Эрмитаж», неизвестно. Дом на углу Неглинной построен ещё в 1810-х годах. С первых дней тут были трактиръ и гостиница. В нынешнем виде здание перестроено в 1864-м по заказу владельцев Пеговых. Архитектор — Дмитрий Николаевич Чичагов. Вероятно, 1864-й и есть год появления «Эрмитажа». Здание не раз пристраивалось и перестраивалось. Например, в 1900-х прошла небольшая реконструкция архитектора Ивана Ивановича Бони.
Вопреки легендам, Оливье был не поваром, а управляющим. Он скончался осенью 1883 года; похоронен на Введенском кладбище. Его могила была найдена в 2008-м.
После революции «Эрмитаж» был закрыт. В начале 1920-х здесь разместилась American Relief Administration, организация помощи голодающим России. В 1925 году бывший «Эрмитаж» стал Домом крестьянина, после Войны — издательством «Высшая школа». С 1989 года здесь Московский театр «Школа современной пьесы».
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет.Старый Толмачёвский переулок. Примерно 1914 год. Когда-то переулок назывался Никитским по храму Святого Великомученика Никиты, что в Татарской слободе.
Храм был воздвигнут ещё при царе Михаиле из династии Романовых. Сначала деревянный, позже каменный. В 1858-м заложен новый храм по проекту (предположительно) Михаила Доримедонтовича Быковского. Строительство завершено в 1863 году. Именно его вы видите на старинной фотографии.
При Советской власти, в 1922 году, Никитский переулок был переименован в Старый Толмачёвский по существовавшей здесь слободе Старые Толмачи. В 1935 году Никита без жалости снесён. На его месте возведён жилой дом для работников милиции. Слева на современной фотографии бывшая фабрика-кухня №2 Кировского треста столовых, перестроенная в наше время во что-то элитное.
О том, что обе фотографии сделаны с одной точки, теперь напоминает только двухэтажный жилой дом справа. В советское время он был надстроен на один этаж.Перед вами Павелецкий вокзал Общества Рязанско-Уральской железной дороги. Эта компания владела крупнейшей частной железнодорожной сетью в Российской Империи, которая связывала 12 густонаселённых губерний. Не хватало только собственной ветки — от села Павелец на Москву через Каширу.
Строительство линии и вокзала в Москве разрешил император Николай II после долгой битвы лоббистов. За право строить ветку до Москвы также сражалась Московско-Казанская железная дорога. Работы стартовали в 1897 году. Вокзал на Зацепе был заложен в 1898-м, а открыт в сентябре 1900 года. Проектировали Николай Александрович Квашнин, главный архитектор Рязанско-Уральской железной дороги, и Юлий Фёдорович Дидерихс. В числе авторов иногда упоминается Александр Фёдорович Красовский.
С 1912 года вокзал назывался Саратовским, площадь перед ним — Саратовской, а в 1920-е — Ленинским (в 1924-м траурный поезд привёз на вокзал из Горок тело Ленина). Но оба названия не прижились. Павелец — село в 3500 душ на реке Верде. При постройке храма Христа Спасителя из Павельца везли камень, который добывали в его окрестностях.
В ноябре 1987 года Павелецкий открыт второй раз после долгой реконструкции. Здание было капитально реконструировано и расширено в шесть раз. Архитекторы Мострансстроя сохранили прежний стиль и совсем не испортили исторический облик. Что хорошо видно при сравнении фотографий.
Обе снимка сделаны с одной точки с разницей более 110 лет.Автозаправочная станция на Комсомольской площади. Вдали видны Ленинградский и Ярославский вокзалы.
В 1937-м на миллионный столичный город было только 37 АЗС (или, как тогда писали, пунктов продажи топлива). До нашего времени сохранилась только одна станция: на Волхонке, напротив ХХС.
Первая бензоколонка советского производства была изготовлена в июле 1931-го на Боровичском механическом заводе. Затем производство было налажено на заводе «Промет» в Ленинграде. Продавали бензин только по талонам. С 1951 года был введён свободный отпуск топлива.
В 1930-е годы на АЗС можно было заправиться А-52 (А-56) — для грузовиков, А-66 — для легковых авто, А-70 — для иностранных и для правительственных советских машин: ЗиМ и ЗиС.
Чёрно-белая фотография сделана годом ранее, в 1936-м. Разница между снимками 87 лет.Советская Москва. Посланников переулок. Храм Святителей московских митрополитов Петра, Алексия, Ионы и Филиппа. 1979 год.
В переулке с 1880 года действовал Московский епархиальный церковно-свечной завод. В 1889-м к заводскому корпусу был пристроен домовый храм. Проектировал архитектор Сретенский. На первом этаже храма были контора завода и церковно-приходское училище.
В июле 1923 года храм был закрыт. Позднее тут разместился клуб «Бауманец» чулочно-носочной фабрики имени Баумана. В первые послесоветские годы в храме сидел банк «Академический». С 2003 года здесь снова идут службы.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 40 лет.Новослободская улица. Октябрь 1910 года. У трёхэтажного здания стоят экипажи. Прибывают гости на открытие 3-го Московского епархиального женского училища при Скорбященском монастыре. На фронтоне обозначен год открытия. Чуть ниже большая вывеска: Женское училище. Рядом стоял небольшой храм Архангела Рафаила (он в кадр не попал).
Через четыре года, в 1914-м, училище станет базой для первого в России женского богословского института. В советское время здание было основательно перестроено и надстроено. Там располагалась оперативная служба одного из управлений КГБ СССР.
Несмотря на фатальные изменения, на фасаде здания сохранились старинные детали. Например, знак нивелировки 1901 года.
Современный кадр взят с отступлением от изначальной точки съёмки, чтобы вы могли увидеть, как изменился старинный корпус. Разница между кадрами 112 лет.Облицовка мрамором колонн перронного зала станции метро «Комсомольская-кольцевая». 1951 год. Станция была открыта 30 января 1952 года.
«Комсомольская» — последний воплощённый проект Алексея Викторовича Щусева. Заказ на проектирование он получил в 1945-м. К 1949 году проект был готов. Архитектор готовую станцию так и не увидел. Он скончался за два с половиной года до её открытия. Закачивали его ученики Виктор Дмитриевич Кокорин и Алиса Юрьевна Заболотная.
В мраморе станции встречаются окаменелости юрского периода мезозойской эры.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 72 лет.Мы во 2-м Раушском переулке у звонницы храма Николая Чудотворца, именуемого Заяицким. В советские годы храм пострадал. Колокольня была сломана до первого яруса. На современном кадре точно воссозданная в прежнем облике копия.
Храм был построен на Раушской набережной в 1740−1750-х годах. Архитектор (предположительно) князь Дмитрий Васильевич Ухтомский. В 1932-м — году безбожной пятилетки — церковь была закрыта и приговорена к сносу. Но снести полностью не получилось: успели разобрать только главный храмовый купол и колокольню до первого яруса. В 1970-е в бывшем храме располагались трансформаторный цех и электроремонтная служба Мосэнерго.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей ровно 90 лет.Владимир Владимирович Шервуд спроектировал дом на Покровке по заказу Московского купеческого общества. Строительство было закончено в 1909 году. На доходы от его аренды (первый этаж — магазины, на других этажах квартиры внаëм) содержалась богадельня имени Новиченкова (иногда пишут: Новикова, но это ошибка).
Небольшое здание бывшей богадельни стоит во дворе этого дома. У двух построек один адрес: Покровка, 44. Григорий Данилович Новиченков был коммерсантом купеческого сословия. Завещал своё состояние Московскому купеческому обществу на человеколюбивые дела.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.Советская Москва. Улица Богдана Хмельницкого (ныне снова Маросейка). Храм Святых бесcребреников Космы и Дамиана. В 1930-е власти Москвы намеревались снести храм. Этого не случилось, но к концу 1940-х памятник находился в очень плохом состоянии. Это отчётливо видно на чёрно-белом кадре. Перед храмом в то время стояла деревянная «Закусочная». В 1960-х годах в храме работали макетная мастерская и клуб автомототуристов. Церковная ограда была восстановлена в начале 1970-х. За храмом высотный чёрный корпус Министерства машиностроения СССР.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет.Улица Лужнецкая с 1959 года называется улицей Бахрушина. Названа в честь Алексея Александровича Бахрушина. Перед вами его собственный дом. Он был построен в 1896 году по проекту архитектора Карла Карловича Гиппиуса. Москвичи прозвали дом «Театральным Версалем на Зацепе». В доме хозяин разместил свою коллекцию, посвящённую истории театра. Он любовно собирал экспонаты для него в течение многих лет. 25 ноября 1913 года Алексей Александрович передал дом и музей в дар Академии наук.
После революции по предложению Ленина Бахрушин стал директором музея и пребывал в сём качестве до самой кончины в 1929-м. Ныне это Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет.Каланчёвская площадь (ныне Комсомольская). Весна 1919 года. Судя по толпе, сцене и надписям на плакатах (Да здравствует коммунизм — новая весна человечества), перед нами политический митинг. Выступает товарищ Троцкий (но это не точно).
Впрочем, не менее интересно разглядывать дальний план. На нём здание будущего Центрального дома культуры железнодорожников с ещё не построенным парадным крылом. В то время ещё шли работы по реконструкции Казанского вокзала, и будущий ЦДКЖ был частью вокзального комплекса.
В 1920-е здание было отдано под клуб имени Октябрьской революции Московско-Казанской железной дороги. Достроено и расширено к 1927 году. Проектировал Алексей Викторович Щусев. Инженером здания и фактическим соавтором Щусева выступал Генрих Георгиевич Карлсен.
С ноября 1937-го открылся собственно Центральный ДК железнодорожников. ЦДКЖ — прообраз того самого клуба железнодорожников из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», построенного на драгоценности тёщи Кисы Воробьянинова мадам Петуховой.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 105 лет.Большая Дмитровка. Весна 1896 года. Перед вами бывший дом фельдмаршала и московского главнокомандующего графа Петра Семёновича Салтыкова. Граф управлял Москвой при Екатерине Великой. Дом тогда выглядел несколько по-другому.
После войны с Наполеоном он перешёл во владение дворян Мятлевых. В 1840-х годах был взят в аренду Московским Купеческим клубом. Пожалуй, это самая яркая страница его истории, не считая театрального периода. С 1901 года принадлежал знакомому вам товариществу братьев Бахрушиных. Клуб располагался здесь, пока не переехал в новое роскошное здание на Малую Дмитровку (там, где сейчас театр Ленком).
После здесь было кабаре, а с 1926 года и поныне — музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко. В 1940-м дом был до неузнаваемости перестроен по проекту Александра Николаевича Фёдорова.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 136 лет.Вестибюль станции метро «Курская» Кольцевой линии. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, вскоре после открытия в январе 1950 года.
В центре зала — памятник в полный рост работы скульптора Николая Васильевича Томского. Он хорошо виден на старом кадре. Сегодня ровно 70 лет, как стране объявили о смерти председателя Совета Министров СССР и секретаря ЦК КПСС товарища И.В. Сталина. Через девять лет по всему Союзу началась кампания по развенчанию культа личности.
«Курская» строилась как храм Победы. В ней можно разглядеть черты храмовой классицистской архитектуры. Проектировали Григорий Алексеевич Захаров и Зинаида Сергеевна Чернышёва. Муж и жена.
Центр вестибюля — купол, опирающийся на балки. На балках строчка из гимна СССР:
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил.
Нас вырастил Сталин — на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил.
После XXII съезда КПСС в 1962 году памятники и изображения Сталина были убраны отовсюду. Строчка из гимна была снята наполовину. В 2008 году во время реставрации всё было восстановлено, за исключением памятника Сталину. С тех пор это самая известная и скандальная станция метрополитена.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет.Строительство высотки на Котельнической набережной. Чёрно-белую фотографию сделал Наум Самойлович Грановский в 1950 году. Современный снимок — наш фотограф Владимир Иваний в 2023-м. Дом был заложен 7 сентября 1947 года, в день 800-летия Москвы. Сдан в 1952-м; в 1953-м заселились первые жильцы.
В комплекс высотки вошёл корпус (он частично виден с правого края), возведённый ещё до войны: в 1940 году. Проект этого дома предусматривал второй корпус со стороны Подгорской набережной и высотную башню. Но задумка не была реализована из-за войны. В конце 1940-х проект был пересмотрен и переработан Дмитрием Николаевичем Чечулиным совместно с Андреем Константиновичем Ростковским.
При строительстве высотки использовались новые технологии: стальной каркас, перекрытия из железобетона, пустотелый кирпич. Специально для строительства высоток были разработаны башенные краны УБК: они поднимали сами себя с этажа на этаж.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 73 года.Перекрёсток 1-й Брестской и Нововасильевского переулка (с 1963 года — улица Юлиуса Фучика). 1929 год. Идёт строительство здания, где заседает Моспромпроект. Благодаря лаконичной архитектуре дом воспринимается почти как современный, хотя ему почти 100 лет.
Сейчас трудно поверить, что по бывшему Нововасильевскому переулку ходил троллейбус. Сам переулок носил имя по храму Святого Василия Кесарийского, что стоял напротив. Он был снесён в 1930-е годы.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 95 лет.Мы на бывшей станции метро «Первомайская» Арбатско-Покровской линии. Она открылась в сентябре 1954 года; в этом году у неё юбилей. Проработала меньше 10 лет и была закрыта в 1961-м в связи с пуском нового участка линии и новой станции «Первомайская». Теперь здесь цех подъёмочного ремонта и обточки колёсных пар для вагонов метрополитена.
Это была самая первая наземная станция Московского метро. Проектировал архитектор Николай Иванович Демчинский (автор цветовой навигации метро).
Старый вестибюль до сих пор можно увидеть на бывшем бульваре (ныне застроенном), во дворах по 1-й Парковой улице, недалеко от Измайловской площади. После закрытия он был превращён в актовый зал депо «Измайловская»Доброслободский переулок (с 1974 года Доброслободская улица). Перед вами дом Союза строителей имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. 1930 год.
Клуб был спроектирован в стиле конструктивизма и заложен в 10-летний юбилей революции. Закончен строительством в 1929-м. Проектировал малоизвестный инженер Илья Фёдоров. Изначально использовался как театр. На его подмостках играла труппа «Постройка».
Позже здание было передано на баланс соседнему инженерно-строительному институту и стало Домом культуры МИСИ имени Куйбышева. Говорят что здесь зародился КВН. Во всяком случае, первые игры Клуба весёлых и находчивых проходили тут. Объект культурного наследия.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть более 90 лет.Петровско-Разумовское. Опытное поле Петровской сельскохозяйственной академии. Вдали видна остановочная платформа (бывший телеграфный пост). По этому зданию вычислены примерный ракурс и прежняя точка съёмки.
Старинная фотокарточка явно до Первой мировой войны. С её началом лошади из академии были отправлены на фронт. Студенты сами засевали, также сами выращивали и собирали урожай. Тут до сих пор опытное поле Тимирязевки.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет.Пятницкая улица. Дом Трифона Ивановича и Ольги Петровны Коробковых. Построен (точнее, перестроен) в 1896 году на основе старого кирпичного дома. Архитекторами называют Льва Николаевича Кекушева и его помощника Сергея Сергеевича Шуцмана.
На чёрно-белом кадре видно, что дом короче. Строительство закончено, но в 1899 году со стороны Пятницкой была сделана пристройка, существенно удлинившая фасад. После революции дом был национализирован. Использовался как жильё. Например, здесь жил Александр Петрович Карпинский, президент Академии наук. С 1960-х в доме размещалось посольство Танзании. В 2012 году дипломаты покинули дом. С 2016-го здесь посольство Судана.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 130 лет.Когда-то угол Большой Ордынки и Большого Толмачёвского переулка занимал красивый двухэтажный дом с храмовым куполом — училище беспризорных детей и одновременно приют для престарелых имени Лямина.
Иван Артемьевич Лямин в 1870-х был московским городским головой. После его кончины семья передала в подарок городу дом Ивана Артемьевича в 47 комнат для обустройства благотворительного учреждения. Городская управа решила устроить в этом доме приют для беспризорных детей и пожилых женщин с домовым храмом Спаса Нерукотворного Образа. До революции здесь жили 60 беспризорных детей и 25 старушек.
Дом был разрушен летом 1941 года немецкой авиабомбой. Место опустело. В конце 1950-х рядом был возведён 12-этажный корпус Министерства среднего машиностроения СССР. Он виден на современной фотографии.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет.Малая Ордынка. Женская гимназия Марии Васильевны Приклонской. Дом возведён в 1911 году по проекту Владимира Владимировича Шервуда.
В гимназии были 10 классов. Два приготовительных, семь обычных, один педагогический. Также был открыт пансион и детсад для мальчиков и девочек.
Председателем попечительского совета был муж Марии Васильевны Александр Александрович Приклонский. В справочнике «Первый женский календарь» от 1903 года указано, что заведение Приклонской пользуется всеми правами правительственных гимназий. Поле революции в здании размещались языковые курсы, затем фабрично-заводская школа при Первой Образцовой типографии (она стоит напротив). В 1990-е – банк Александра Смоленского.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть больше 110 лет.В минувшем феврале Московскому зоопарку исполнилось 160 лет. Он был организован Русским Императорским обществом акклиматизации животных и растений в 1864-м. На чёрно-белой фотографии из книги «Московский зоологический сад» 1895 года издания изображена, вероятно, одна из самых старых сохранившихся построек. Подпись гласит: Павильон для травоядных, устроенный в память Почетного Члена Владимира Христофоровича Спиридонова в 1893 году.
Из книги мы узнаем, что здание для травоядных каменное. Пожертвовано семьёй Спиридоновых. Построено по рисунку архитектора Льва Николаевича Кекушева. 11 сажень длины и восемь ширины; в нём девять загонов для животных с соответствующими девятью летними выгонами. Отопление водяное. Сейчас в доме обитают жирафы. Для них здание было перестроено.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 130 лет.Началась реставрация легендарного кинотеатра «Ударник», что на улице Серафимовича. Работы идут на крыше здания. Реставраторы обещают вернуть «Ударнику» первозданный облик.
Кинотеатр распахнул двери 7 ноября 1931 года, то есть 93 года назад. Проектировали Борис Михайлович Иофан и его брат Дмитрий Михайлович. «Ударник» называли самым большим кинотеатром страны: он вмещал 1500 зрителей. Также он был первым в СССР кинотеатром, где крутили звуковые картины. Здесь же в 1935 году состоялся первый советский кинофестиваль, а в 1958-м — первый Всесоюзный кинофестиваль. В 1987-м «Ударник» вошёл в реестр памятников. С 2010 года не работал.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 92 года.Чудом сохранившийся кинотеатр «Молодёжный», что на улице Люблинской, 11. Чёрно-белая фотография взята из справочника «Москва в новых границах» 1962-го года издания. Текстильщики вошли в состав Москвы в 1935 году. Но только в конце 1950-х здесь началось массовое жилое строительство. Сам кинотеатр открылся в 1961-м, сначала как детский и юношеский, от чего и получил такое название. На афише можно разглядеть плакат кинокартины «Девичья весна» 1960 года. Судя по фильму и неоштукатуренному фасаду, чёрно-белый кадр сделан в 1961 году.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 62 года.Берсеневская набережная в дни наводнения 1908 года. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, с Бабьегородской плотины. Современный кадр — с Пречистенской набережной.
На верхнем снимке видны палаты Аверкия Кириллова и высокая колокольня храма Николая Чудотворца, что на Берсеневке (она была снесена в начале 1930-х). Также хорошо просматриваются водочные склады Смирновых и флигель дома Смирновых. Он был снесён в наше время при строительстве Патриаршего моста. За век с лишним набережная сильно изменилась.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 115 лет.Покровские казармы на Покровском бульваре. До 1950-х бульвара не было, был плац — (если казармы, должна быть площадка для построения).
Бросается в глаза надстроенный в 1930-е четвёртый и пятый этажи. Изначально казармы были двухтажными. Здание возведено в 1790-х, в царствование императора Павла Петровича. Деньги на строительство собирали москвичи. Дело в том, что царь ввёл правило: дал деньги на казарму — освобождён от повинности принимать на постой солдат. На домах благодетелей армии висела доска — Свободен от постоя. Руководил строительством князь Александр Андреевич Безбородко.
В 1830-е архитекторы Доменико Жилярди и Фёдор Кириллович Соколов надстроили третий этаж и возвели портик (восемь колонн, тосканский ордер, имперский орёл на фронтоне).
На старой фотографии видна главка полкового храма Пророка Осии, киот с иконой между окнами третьего этажа (на правом крыле) и звонница с пятью колоколами у главного входа. Ничего не сохранилось.
С 1960-х в казармах размещался Госснаб СССР. Орла сменил герб Советского Союза. Но в наше время орёл вернулся. Сейчас здесь офис «Лукойла».
Обе фотографии сделаны с одной точки.Храм Святителя Николая в Кузнецкой слободе, или в Кузнецах. Нынешний Вишняковский переулок (бывший Лужниковский).
Основа храма была возведена в 1805 году. Но церковь на этом месте стояла с седой древности. Она была центром Кузнецкой слободы — некогда в этой части Москвы селились в основном кузнечные мастера; от того и название. Старое имя этого переулка — Кузнечный.
С годами Никола пристраивался и достраивался. Например, колокольня появилась ближе к концу 1840-х. Один из немногих храмов Москвы, что не был закрыт при советской власти. В 1951−1984 годах здесь служил Всеволод Дмитриевич Шпиллер, один из самых известных православных священников в СССР.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 112 лет.Уникальная фотография 1903 года. Перед вами знаменитый дом Тимофея Ивановича Тутолмина на Вшивой (или Швивой) горке. Начинается реконструкция здания: на фотокарточке видно, что уже снята кровля с полукруглых крыльев. Вскоре они будут разобраны. Главный корпус значительно расширен и станет четырёхэтажным.
Тутолмин — высокопоставленный сановник при императорах Павле I и Александре I. Он купил недостроенный дом в 1801-м, завершил его, но жил здесь недолго. В 1806-м он был назначен на должность московского генерал-губернатора, переехал в резиденцию и продал дом Илье Андреевичу Безбородко. При французской оккупации здесь недолго была резиденция маршала Мюрата. Дом сильно пострадал в Большом пожаре 1812 года, а в XIX веке часто перестраивался и менял функции: школа, фабрика, гимназия, доходный дом.
Надстраивать его дополнительными этажами начал ещё Владимир Шервуд. При советской власти, в 1930-е, дом был надстроен ещё раз, и усадьба превратилась в то, что мы видим сейчас. Теперь это Институт философии РАН. Оба снимка сделаны с одной точки, из бывшего сада, что за Мазуринской богадельней. Тропинка к дому, кажется, сохранилась.Этому жилому дому почти 100 лет, а так и не скажешь. Он стоит на перекрёстке Авиамоторной и улицы Пруд Ключики. До революции здесь были московские выселки — пыльная Дангауэровская слобода, где жили рабочие котельно-литейного завода Товарищества Дангауэра и Кайзера.
В 1928−1932 годах на месте старых деревянных домов слободы был возведён социалистический город в два десятка домов — образцово-показательный микрорайон в стиле конструктивизма. В народе «Дангауэровка».
Проектировала микрорайон группа советских и иностранных инженеров. Среди них, например, Матвей Генрихович (по паспорту Марэн Глэн) Виссинг, голландский архитектор, эмигрировавший в СССР.
Конкретно этот дом — точнее, жилой комплекс в 14 подъездов — проектировали архитекторы Иван Андреевич Звездин и Евгений Васильевич Шервинский. Работы выполнял трест «Мосстрой». Ныне дом внесён в реестр охраняемых зданий. Теперь это один из исторических районов Москвы.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 95 лет.1908 год. По Тверской идёт трамвай. Кольцевой маршрут №9. В то время он начинался от Лесной, шёл по Палихе, Старой Божедомке, Сретенке, Большой Лубянке, Театральному проезду, Большой Дмитровке, Страстному бульвару, Тверской и заканчивался на 1-й Тверской-Ямской.
Дом в центре чёрно-белого кадра — палаты князей Кантакузенов — был снесён в конце 1990-х. На их месте возведён «Марриотт Гранд Отель», известный тем, что в нём останавливались американские президенты Клинтон и Буш.
Справа на старинной фотографии видна часть доходного дома Молчановых, возведённого в 1890 году. Он был снесён в 2022-м. Единственная сохранившаяся постройка — доходный дом Пороховщикова на дальнем плане. В 1930-е он был надстроен двумя этажами. Обратите внимание, какой узкой была Тверская до революции.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 115 лет.Колодезный переулок. Жилой дом со столовой №20 Московского союза потребительских обществ (МОСПО) Сокольнического района. Это был популярный в те годы новый формат жилья — дом-коммуна. Жилые секции, коридорная система, на первых двух этажах огромная столовая на 5000 обедов в день.
Архитектором называют Михаила Ивановича Мотылёва, главарха Сокольнического строительного бюро (Сокстрой). Дом был возведён в 1927 году. Обратите внимание на небольшую постройку во дворе — проходная. Разобрана уже в наше время.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 95 лет.Храм Святых мучениц Софии и Татианы при Софийской (ныне Филатовской) детской больнице. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1930-е годы. Нижний снимок — 90 лет спустя.
Софийская детская больница была открыта в 1885 году в доме, подаренном князем Александром Алексеевичем Щербатовым, на Садовой-Кудринской. Названа в честь его матери Софьи Степановны. В больнице было 100 кроватей. Дети бедных — бесплатно. Теперь это городская детская клиническая больница №13 имени Филатова.
Храм был возведён в 1890-е по проекту известного Александра Степановича Каминского. В 1930-е годы церковь была закрыта, разрушены купол и колокольня. В бывшем храме разместился морг. Храм пытались полностью снести в 1970-е. Но, по счастью, этого не вышло, хотя урон памятнику был нанесён немалый. Позже здесь находились библиотека, аптека, больничный местком. В 1990-е храм был восстановлен в прежнем облике.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Богадельня имени Григория Даниловича Новиченкова во дворах Малого Казённого переулка. Была открыта в январе 1908 года. Новиченков купец по 3-й гильдии. Как многие купеческого звания, завещал состояние на человеколюбивые дела. Душеприказчиком Новиченкова выступало Московское купеческое общество. Возведённая на деньги Новиченкова богадельня для женщин получила имя благодетеля.
Небольшое здание богадельни стоит прямо за бывшим доходным домом Московского купеческого общества на Покровке 44. Теперь здесь Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени Мечникова.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 115 лет.В начале 1950-х на станции метро «Комсомольская Кольцевая» посетители видели мозаичное панно на своде центрального зала: Сталин вручает гвардейское знамя на параде на Красной площади. Всего мозаик на Комсомольской было восемь (на трёх появлялся Сталин). Все панно выполнил иконописец и художник Павел Дмитриевич Корин.
После смерти Сталина и начала хрущёвской борьбы с культом личности мозаики со Сталиным пришлось изменить. Был оставлен прежний фон, а фигуру вождя со знаменем сменил Ленин на деревянной трибуне. Остряки шутили, что Ленин выступает с трибуны собственного мавзолея.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 70 лет._______
Ну, пока остановимся, продолжение следует...
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