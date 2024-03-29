Москва. Было — стало - 44

Перуновский переулок. Перекрёсток с Новосущёвской улицей. Московский областной клинический противотуберкулёзный диспансер расположен в здании XIX века.

Когда-то над его кровлей возвышался церковный купол — домовый храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Здесь находился Александро-Мариинский приют для беззащитных детей. Он был открыт Братолюбивым Обществом призрения детей, просящих милостыню в Москве.

В 1879 году на деньги Общества был выкуплен и перестроен частный дом в Перуновском. Детей забирали с вокзалов, из ночлежных домов, притонов, с рынков. Здесь призревались мальчики и девочки от пяти до 12 лет. Их лечили, одевали, учили грамоте и ремеслу. Летом вывозили в загородные имения попечителей Общества. В историю Москвы приют вошёл под названием «Маяк».

Домовый храм был закрыт в 1918 году. Церковное имущество передано храму Сошествия Святого Духа на Лазаревском кладбище. В бывшем приюте учреждён противотуберкулёзный диспансер. Он работает по сей день.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет. Сад и театр «Эрмитаж». В 1890 году, то есть чуть больше 130 лет назад, купец по 1-й гильдии Яков Васильевич Щукин открыл в Москве театр — «Новый Эрмитаж». В июле 1894 года театр перебрался в летний сад на Каретном Ряду.

Щукин выкупил заброшенный участок с домом, где ранее располагался частный театр Мошнина. Участок был превращён в парк. Там сначала был построен летний (то есть неотапливаемый) театр. Затем, в декабре 1894 года, открыт театр зимний. К строительству зимнего театра приложил руку архитектор Василий Петрович Загорский (он же построил здание Московской консерватории).

В «Эрмитаже» в 1903 году выступал легендарный Гарри Гудини. Отсюда начался Московский художественный театр. В мае 1896 года Щукин организовал в саду первый общедоступный показ синематографа братьев Люмьер.

Здание зимнего театра было сильно перестроено в 1940-е годы по проекту двух известных совархитекторов Михаила Васильевича Посохина и Ашота Ашотовича Мндоянца.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 120 лет. Знаменитая московская гостиница с рестораном «Эрмитажъ», или «Ермитажъ» (как писали в старинных московских адрес-справочниках), на углу Петровского бульвара и Неглинной. По версии Владимира Гиляровского, это было совместное коммерческое дело купца по 1-й гильдии Якова Пегова и купца по 2-й гильдии Николая Оливье, вошедшего в историю Москвы с именем Люсьен.

Когда в точности появился «Эрмитаж», неизвестно. Дом на углу Неглинной построен ещё в 1810-х годах. С первых дней тут были трактиръ и гостиница. В нынешнем виде здание перестроено в 1864-м по заказу владельцев Пеговых. Архитектор — Дмитрий Николаевич Чичагов. Вероятно, 1864-й и есть год появления «Эрмитажа». Здание не раз пристраивалось и перестраивалось. Например, в 1900-х прошла небольшая реконструкция архитектора Ивана Ивановича Бони.

Вопреки легендам, Оливье был не поваром, а управляющим. Он скончался осенью 1883 года; похоронен на Введенском кладбище. Его могила была найдена в 2008-м.

После революции «Эрмитаж» был закрыт. В начале 1920-х здесь разместилась American Relief Administration, организация помощи голодающим России. В 1925 году бывший «Эрмитаж» стал Домом крестьянина, после Войны — издательством «Высшая школа». С 1989 года здесь Московский театр «Школа современной пьесы».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Старый Толмачёвский переулок. Примерно 1914 год. Когда-то переулок назывался Никитским по храму Святого Великомученика Никиты, что в Татарской слободе.

Храм был воздвигнут ещё при царе Михаиле из династии Романовых. Сначала деревянный, позже каменный. В 1858-м заложен новый храм по проекту (предположительно) Михаила Доримедонтовича Быковского. Строительство завершено в 1863 году. Именно его вы видите на старинной фотографии.

При Советской власти, в 1922 году, Никитский переулок был переименован в Старый Толмачёвский по существовавшей здесь слободе Старые Толмачи. В 1935 году Никита без жалости снесён. На его месте возведён жилой дом для работников милиции. Слева на современной фотографии бывшая фабрика-кухня №2 Кировского треста столовых, перестроенная в наше время во что-то элитное.