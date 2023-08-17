У нас юбилей - 10 лет

18 августа 2013 года был создан наш сайт «Мы из Советского Союза».

10 лет – это не просто юбилей. 10 лет – это большой срок для жизни сайта.

За эти годы мы росли, обзаводились друзьями и даже успели с некоторыми, к сожалению, попрощаться.

Мы искали и нашли свою индивидуальность, совершенствовали сайт (несколько раз подстраивались к изменениям на Платформе), формировали свою надежную команду (надеемся, у нас получилось).

Вспомним пройденный путь, хотя бы посмотрев на картинки к последним нашим датам: Можно ещё вспомнить наш персональный авторский ролик, когда были совсем молодыми - тогда нам было 4 годика:

А ещё можно посмотреть историю нашего сайта, о которой мы рассказали в своё шестилетие, вот ЗДЕСЬ Мы тут все очень разные, со своими чувствами, характерами, внешностью. Но у нас есть один очень существенный стимул быть вместе - мы все из Советского Союза ! Надеюсь, нам и дальше будет интересно вместе! Заходите чаще, не забывайте!

С днем Рождения, друзья, товарищи, единомышленники!!!