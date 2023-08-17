Мы из Советского Союза

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У нас юбилей - 10 лет

У нас юбилей - 10 лет18 августа 2013 года был создан наш сайт «Мы из Советского Союза».

10 лет – это не просто юбилей. 10 лет – это большой срок для жизни сайта.

За эти годы мы росли, обзаводились друзьями и даже успели с некоторыми, к сожалению, попрощаться.

Мы искали и нашли свою индивидуальность, совершенствовали сайт (несколько раз подстраивались к изменениям на Платформе), формировали свою надежную команду (надеемся, у нас получилось).

Вспомним пройденный путь, хотя бы посмотрев на картинки к последним нашим датам:У нас юбилей - 10 летУ нас юбилей - 10 летУ нас юбилей - 10 летМожно ещё вспомнить наш персональный авторский ролик, когда были совсем молодыми - тогда нам было 4 годика:

А ещё можно посмотреть историю нашего сайта, о которой мы рассказали в своё шестилетие, вот ЗДЕСЬУ нас юбилей - 10 летМы тут все очень разные, со своими чувствами, характерами, внешностью. Но у нас есть один очень существенный стимул быть вместе - мы все из Советского Союза !У нас юбилей - 10 летНадеюсь, нам и дальше будет интересно вместе! Заходите чаще, не забывайте!

С днем Рождения, друзья, товарищи, единомышленники!!!У нас юбилей - 10 лет

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