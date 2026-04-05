Москва глазами художников

«Вид на Кремль зимой», 1876. Бумага, акварель, графитный карандаш — Суриков Василий Иванович, (1848–1916)"Рыжий вечер над Сретенским бульваром",«Храм Василия Блаженного», 1916-1917 гг. Художник Николай Никанорович Дубовской (1859-1918)«Московский дворик зимой», 1920-е годы. Васнецов Аполлинарий. Холст на картоне, масло.
Сергей Риксович Волков — российский художник, родившийся в 1957 году в городе Костроме. Своё художественное образование он начал в 1975 году в Красносельском училище художественной обработки металлов. Позже, в 1989 году, он переехал в Москву и продолжил обучение в Московском государственном художественно-промышленном университете имени С.Г. Строганова."В московских окнах негасимый свет",
"Вид на Кремль с Софийской набережной в марте 2024",
"Аннушка c Яузского бульвара на Покпровский",
"Майский полдень на Волхонке",
"Теплый май на Патриарших",
"Таганская площадь. Утро".
Волков известен своими жанровыми и пейзажными работами с ярко выраженной лиричностью и вниманием к деталям. Особое место в его творчестве занимают городские пейзажи, особенно виды старой Москвы, дворы и улицы, наполненные живой атмосферой и настроением времени.Храм Василия Блаженного (Покровский собор) в Москве на гравюре XIX векаМосква глазами современного художника Александра СтародубоваКартины Александра Стародубова, пропитанные особой атмосферой, увлекают за собой по тихим и спокойным улочкам столицы, под шум дождя и шелест листьев. Пейзажи и места очень узнаваемы и любимы многими зрителями.В своих работах Александр изображает столицу во всей её красоте. Его картины можно сравнить с ностальгией по былым временам и местам, которые надолго отложились в памяти художника.«Кадаши. Москва», 1944 год. Маврина Татьяна. Бумага светло-серая, тушь, перо, акварель, белила."Ильинские ворота в Москве", 1850-е годы.
Художник Петр Иванович Моисеев (1-я пол. XIX в. - 1865)Кречетниковский переулок. Давид Генин, 1956 г.
Переулок возник в XVII веке в царской слободе «кречетников». В середине XVII века в нём построена каменная церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кречетниках. Её разрушили в 1930 году, а в 1937 на её месте на углу переулка построили дом (ныне № 12 по Новинскому бульвару).
Переулок и окружающая застройка уничтожены в результате прокладки Нового Арбата в 1963—1967 годах. Остался только на картине."Храм Василия Блаженного", 1830-1840-е, акварель. Художник Карл Иванович Рабус (1800-1857)«Москва зимняя. Вид на Кремль с Москворецкого моста». Художник: Калмыков Иван Леонидович (1866-1925)«Московский Кремль зимой». Художник: М.С. Ткаченко (1860-1916)«Иллюминация Кремля», 1883г., художник Боголюбов Алексей ПетровичСобор Василия Блаженного в Москве. Гравюра 1872 г.
Шарль Лаплан (Charles Laplante, 1837-1903) - французский гравер и иллюстратор.Спасская башня Московского Кремля, гравюра 1872 г.«Красная площадь», 1910 год. Николай Дубовской. Холст, масло.Панорама Кремля и Замоскворечья от Тайницкой башни, Москва. 1848-1850 годы. Литография Ф. Бенуа и Э. Обрёна по рисунку Д.С. ИндейцеваМестность в районе Сухаревой башни, 1770-е годы. Художник: В.А. РябовОткрытки, которые нарисовали для рекламной кампании кондитерской фабрики «Эйнемъ» («Красный Октябрь») в 1914 годуХудожники хотели показать, как по их мнению будет выглядеть Москва через 100 и даже 200 лет.Дворик на Трубной улице. Москва. 1920 год, художник Михаил Климентов
На картине виден доходный дом А.П. Барса постройки 1891 года. Это красное задние с башенкой существует и сейчас. А на месте дворика на данный момент находится школа (Трубная, 36).«Вид Останкина», середина XIX века. Неизвестный художник. Холст, масло.
Останкино – одно из излюбленных горожанами мест в окрестностях Москвы. Здесь в конце ХVIII века граф Н.П. Шереметев основал летнюю загородную увеселительную резиденцию.
Он построил великолепный дворец-театр, оснащенный по последнему слову сценической техники. Там были меняющиеся кулисы, механизмы, позволяющие передавать удары грома, шум дождя и ветра.«Постоялый двор Москва», 1892 год.Светославский Сергей
