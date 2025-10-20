Ну, люблю я эту тему, именно с неё началось моё знакомство с интернетом. Не так давно у нас даже была похожая тема: Русский язык в котах. Но тут попался материал, где картинки поярче, да и стихи для ребятишек подходящие, как мне кажется, поэтому размещаю, надеюсь, кому для внучат, а кому и для детей ещё пригодится.



В конце будет, как сейчас не по-русски говорят бонус, а по-нашему - подарок, который, надеюсь, всем понравится, к нему даже есть видео с авторским чтением, т.ч. прошу любить и жаловать.

А все материалы на тему русского языка собраны вот в этой Библиотеке: Азбуки, буквари и о русском языке - ссылки

*****

Представляем вашему вниманию веселые запоминалки по русскому языку на 15 правил орфографии, орфоэпии и грамматики.

Грамотная речь, как устная, так и письменная, сразу выдает человека образованного и начитанного. Говорить и писать без ошибок мечтает каждый! Конечно, добиться стопроцентного результата может лишь обладатель редких энциклопедических знаний. Однако сделать свою речь более чистой, не режущей слух – задача легко выполнимая: и начать стоит с того, чтобы не допускать в ней хотя бы самых распространенных ошибок.

В этой статье, подготовленной специально ко Дню русского языка, мы постарались собрать вместе несколько «популярных» трудных случаев, на которых часто спотыкаются не только дети, но и вполне серьезные взрослые – в телепередачах, кино, СМИ. А чтобы запомнить правила было под силу даже малышу, мы решили облечь их в стихотворную форму. 1. Частица НЕ с глаголами пишется раздельно.

НЕ – глаголу не товарищ,

Врозь они стоят всегда.

А напишете их вместе –

Не поймут вас никогда!

(Е. Интякова) 2. Частицы НЕ и НИ

О, как похожи НЕ и НИ!

Но все же разные они.

Как ни хитри, как ни мудри,

Не надо путать НЕ и НИ! 3. -ТСЯ/-ТЬСЯ в глаголах

В зимний вечер звёздный, тихий

Снег что делаеТ? КружиТСЯ.

И пора уже до завтра

Всем что делаТЬ? Спать ложиТЬСЯ.

(Е. Интякова) 4. Ударение в личных формах глагола «позвонить» падает на звук И.

Мой сосед-незнайка стонет,

Телефон его не звОнит.

Аппарат-хитрец молчит,

Ждет, когда кто позвонИт.

(И. Агеева) 5. Надеть (что?) одежду; одеть (кого?) Надежду

Надя девочка НАДЕЛА

На себя три платья смело,

Плащ надела и пальто –

Не замерзнет так никто!

Стала куклу ОДЕВАТЬ,

На прогулку собирать.

"Жарко стало - мамочки!

Снять мне что ли варежки?"

(Е. Интякова) 6. Прийти – приду

– Я не смогу к тебе придти

И в школу не прийду.

– Но что случилось? Расскажи!

– Прийти могу. Приду.

(Е. Интякова) 7. Глагол «ехать» в повелительном наклонении

На зеленый свет,

Медведь,

Ты не ехай

И не едь,

И не ездий никогда –

ПОЕЗЖАЙ! Запомнил?

– Да! 8. Глагол «класть» употребляется без приставок, а «(по)ложить» – только с приставками.

Еду ни лОжить, ни ложИть,

Да и накласть нельзя.

А можно класть и положить –

Запомните, друзья!

(Е. Интякова) 9. Победю или побежу? Глагол «победить» в будущем времени имеет только сложную форму (одержать победу, стать победителем).

«Как на конкурс я пойду, как там всех я побежу!

Победю в нем без усилий, если хватит терпежу!»

«Ты не хвастай, грамотей, а язык освой скорей.

Правила ты должен знать, чтоб победу одержать!»

(Е. Интякова) 10. Раздельное и слитное написание что бы/чтобы, то же/тоже, так же/также

Что бы мне такое прочитать,

Чтобы сразу самым умным стать!

То же самое, что Маша, я в тетрадке напишу,

Тоже завтра, как и Маша, я пятерку получу!

Так же на базар пойду,

Как ходил в прошлом году,

Там куплю себе корову,

А также лошадь и козу.

(Е. Интякова) 11. Слова-половинки (полкомнаты, полмира, пол-арбуза, пол-лимона, пол-Москвы)

Вот теперь нам стало ясно,

Не забудем никогда:

Слово ПОЛ с любой согласной

Слитно пишется всегда.

Перед «Л» и перед гласной,

Перед буквой прописной

Слово ПОЛ – любому ясно –

Отделяется чертой.

(И. Асеева) 12. Родительный падеж множественного числа существительных «носки», «чулки», «сапоги», «туфли»

«Чулки» и «носки» подчиняются простому правилу: чем короче, тем длиннее.

Носки короткие – слово длинное: носков (6 букв)

Чулки длинные – слово короткое: чулок (5 букв)

А про «туфли» и «сапоги» предлагаем вам запомнить смешное четверостишие:

Одна пара модных туфель

Стоит, как огромный трюфель.

Зато кожаных сапог

Накупил я, сколько смог!

(Е. Интякова)

Заодно можно выучить правописание одинарной буквы Н в слове «кожаный» (то же самое – в других прилагательных с суффиксом АН/ЯН). Исключения легко запомнить, посмотрев на обычное окно: деревяННый, стекляННый, оловяННый. 13. О или Ё? В ударных суффиксах имен существительных -ОНК-, -ОНОК- (девчонка, юбчонка, галчонок, медвежонок) пишется буква О.

Шел по лесу медвежонок,

Повстречал его волчонок:

– Там в лесу толпа девчонок

Весь рассыпала бочонок,

Полный ягод, вкусных, спелых.

Забирай малину смело!

(Е. Интякова) 14. Торты – Шорты: ударение во всех формах обоих слов падает на первый слог.

Долго ели тОрты –

Не налезли шОрты.

Лучше жить без тОртов,

Чем гулять без шОртов! 15. Правописание непроизносимых согласных

И ужасно, и опасно

Букву «Т» писать напрасно!

Всем извесТно, как прелесТно

Букву «Т» писать умесТно!

Дарим вам запоминалки

Совершенно БЕЗВОЗМЕЗДНО!

Цыплакова Светлана

https://inteltoys.ru/articles/cat2/article475.html

Ну, а теперь к обещанному подарку

Прекрасное, остроумное стихотворение-исследование

"Про коней и лошадей"

Наш язык — алмазов россыпь!

И велик он, и могуч.

И на многие вопросы

Он даёт к ответам ключ.

Говорят: «Пахать, как лошадь».

Здесь намёк на женский род.

С мужиками всё похоже,

Но чуть-чуть наоборот.

Наш ответ — как на ладони,

Неприкрыт и величав:

«От работы дохнут кони».

Часто, даже не начав…

В череде примеров дивных

Про работу и про труд:

Мощность — в силах лошадиных,

А не в конских. Кони мрут.

Нужен конь не для извоза,

Он в других делах — огонь!

В производстве ли навоза…

Или ржать весь день, как конь…

Я, конечно, не святоша,

Но сверкает, как салют,

Эта фраза: «Пьёт, как лошадь», —

Кони, стало быть, не пьют!

Есть ещё пример финальный.

«В тему?» — спросите. А то!

Только конь у нас — педальный!

Только он у нас — в пальто!

Слово русское — лекарство,

Солнца луч на склоне дня, —

Отдавали по полцарства

Не за лошадь, за коня!

Полон мудрости вселенской,

Сам язык ответ даёт:

Для чего потребен женский,

Для чего мужицкий род.

То, что сказано здесь было

Про коней и лошадей,

В общем — сивой бред кобылы.

Впрочем… Всё, как у людей.

Автор и исполнитель - поэт и бард Александр Кукушкин из города Озёрск, Челябинской области.

Родился в 1964 году. У него есть книга - "Заходил ко мне Пегас", которая вышла в 2013 году, но там этого стихотворения нет, т.ч. ловите эксклюзив.

.

.

.

.

.

.