Ну, люблю я эту тему, именно с неё началось моё знакомство с интернетом. Не так давно у нас даже была похожая тема: Русский язык в котах. Но тут попался материал, где картинки поярче, да и стихи для ребятишек подходящие, как мне кажется, поэтому размещаю, надеюсь, кому для внучат, а кому и для детей ещё пригодится.
В конце будет, как сейчас не по-русски говорят бонус, а по-нашему - подарок, который, надеюсь, всем понравится, к нему даже есть видео с авторским чтением, т.ч. прошу любить и жаловать.
А все материалы на тему русского языка собраны вот в этой Библиотеке: Азбуки, буквари и о русском языке - ссылки
*****
Представляем вашему вниманию веселые запоминалки по русскому языку на 15 правил орфографии, орфоэпии и грамматики.
Грамотная речь, как устная, так и письменная, сразу выдает человека образованного и начитанного. Говорить и писать без ошибок мечтает каждый! Конечно, добиться стопроцентного результата может лишь обладатель редких энциклопедических знаний. Однако сделать свою речь более чистой, не режущей слух – задача легко выполнимая: и начать стоит с того, чтобы не допускать в ней хотя бы самых распространенных ошибок.
В этой статье, подготовленной специально ко Дню русского языка, мы постарались собрать вместе несколько «популярных» трудных случаев, на которых часто спотыкаются не только дети, но и вполне серьезные взрослые – в телепередачах, кино, СМИ. А чтобы запомнить правила было под силу даже малышу, мы решили облечь их в стихотворную форму.1. Частица НЕ с глаголами пишется раздельно.
НЕ – глаголу не товарищ,
Врозь они стоят всегда.
А напишете их вместе –
Не поймут вас никогда!
(Е. Интякова)2. Частицы НЕ и НИ
О, как похожи НЕ и НИ!
Но все же разные они.
Как ни хитри, как ни мудри,
Не надо путать НЕ и НИ!3. -ТСЯ/-ТЬСЯ в глаголах
В зимний вечер звёздный, тихий
Снег что делаеТ? КружиТСЯ.
И пора уже до завтра
Всем что делаТЬ? Спать ложиТЬСЯ.
(Е. Интякова)4. Ударение в личных формах глагола «позвонить» падает на звук И.
Мой сосед-незнайка стонет,
Телефон его не звОнит.
Аппарат-хитрец молчит,
Ждет, когда кто позвонИт.
(И. Агеева)5. Надеть (что?) одежду; одеть (кого?) Надежду
Надя девочка НАДЕЛА
На себя три платья смело,
Плащ надела и пальто –
Не замерзнет так никто!
Стала куклу ОДЕВАТЬ,
На прогулку собирать.
"Жарко стало - мамочки!
Снять мне что ли варежки?"
(Е. Интякова)6. Прийти – приду
– Я не смогу к тебе придти
И в школу не прийду.
– Но что случилось? Расскажи!
– Прийти могу. Приду.
(Е. Интякова)7. Глагол «ехать» в повелительном наклонении
На зеленый свет,
Медведь,
Ты не ехай
И не едь,
И не ездий никогда –
ПОЕЗЖАЙ! Запомнил?
– Да!8. Глагол «класть» употребляется без приставок, а «(по)ложить» – только с приставками.
Еду ни лОжить, ни ложИть,
Да и накласть нельзя.
А можно класть и положить –
Запомните, друзья!
(Е. Интякова)9. Победю или побежу? Глагол «победить» в будущем времени имеет только сложную форму (одержать победу, стать победителем).
«Как на конкурс я пойду, как там всех я побежу!
Победю в нем без усилий, если хватит терпежу!»
«Ты не хвастай, грамотей, а язык освой скорей.
Правила ты должен знать, чтоб победу одержать!»
(Е. Интякова)10. Раздельное и слитное написание что бы/чтобы, то же/тоже, так же/также
Что бы мне такое прочитать,
Чтобы сразу самым умным стать!
То же самое, что Маша, я в тетрадке напишу,
Тоже завтра, как и Маша, я пятерку получу!
Так же на базар пойду,
Как ходил в прошлом году,
Там куплю себе корову,
А также лошадь и козу.
(Е. Интякова)11. Слова-половинки (полкомнаты, полмира, пол-арбуза, пол-лимона, пол-Москвы)
Вот теперь нам стало ясно,
Не забудем никогда:
Слово ПОЛ с любой согласной
Слитно пишется всегда.
Перед «Л» и перед гласной,
Перед буквой прописной
Слово ПОЛ – любому ясно –
Отделяется чертой.
(И. Асеева)12. Родительный падеж множественного числа существительных «носки», «чулки», «сапоги», «туфли»
«Чулки» и «носки» подчиняются простому правилу: чем короче, тем длиннее.
Носки короткие – слово длинное: носков (6 букв)
Чулки длинные – слово короткое: чулок (5 букв)
А про «туфли» и «сапоги» предлагаем вам запомнить смешное четверостишие:
Одна пара модных туфель
Стоит, как огромный трюфель.
Зато кожаных сапог
Накупил я, сколько смог!
(Е. Интякова)
Заодно можно выучить правописание одинарной буквы Н в слове «кожаный» (то же самое – в других прилагательных с суффиксом АН/ЯН). Исключения легко запомнить, посмотрев на обычное окно: деревяННый, стекляННый, оловяННый.13. О или Ё? В ударных суффиксах имен существительных -ОНК-, -ОНОК- (девчонка, юбчонка, галчонок, медвежонок) пишется буква О.
Шел по лесу медвежонок,
Повстречал его волчонок:
– Там в лесу толпа девчонок
Весь рассыпала бочонок,
Полный ягод, вкусных, спелых.
Забирай малину смело!
(Е. Интякова)14. Торты – Шорты: ударение во всех формах обоих слов падает на первый слог.
Долго ели тОрты –
Не налезли шОрты.
Лучше жить без тОртов,
Чем гулять без шОртов!15. Правописание непроизносимых согласных
И ужасно, и опасно
Букву «Т» писать напрасно!
Всем извесТно, как прелесТно
Букву «Т» писать умесТно!
Дарим вам запоминалки
Совершенно БЕЗВОЗМЕЗДНО!
Цыплакова Светлана
https://inteltoys.ru/articles/cat2/article475.html
Ну, а теперь к обещанному подарку
Прекрасное, остроумное стихотворение-исследование
"Про коней и лошадей"
Наш язык — алмазов россыпь!
И велик он, и могуч.
И на многие вопросы
Он даёт к ответам ключ.
Говорят: «Пахать, как лошадь».
Здесь намёк на женский род.
С мужиками всё похоже,
Но чуть-чуть наоборот.
Наш ответ — как на ладони,
Неприкрыт и величав:
«От работы дохнут кони».
Часто, даже не начав…
В череде примеров дивных
Про работу и про труд:
Мощность — в силах лошадиных,
А не в конских. Кони мрут.
Нужен конь не для извоза,
Он в других делах — огонь!
В производстве ли навоза…
Или ржать весь день, как конь…
Я, конечно, не святоша,
Но сверкает, как салют,
Эта фраза: «Пьёт, как лошадь», —
Кони, стало быть, не пьют!
Есть ещё пример финальный.
«В тему?» — спросите. А то!
Только конь у нас — педальный!
Только он у нас — в пальто!
Слово русское — лекарство,
Солнца луч на склоне дня, —
Отдавали по полцарства
Не за лошадь, за коня!
Полон мудрости вселенской,
Сам язык ответ даёт:
Для чего потребен женский,
Для чего мужицкий род.
То, что сказано здесь было
Про коней и лошадей,
В общем — сивой бред кобылы.
Впрочем… Всё, как у людей.
Автор и исполнитель - поэт и бард Александр Кукушкин из города Озёрск, Челябинской области.
Родился в 1964 году. У него есть книга - "Заходил ко мне Пегас", которая вышла в 2013 году, но там этого стихотворения нет, т.ч. ловите эксклюзив.
.
.
.
.
.
.
Свежие комментарии