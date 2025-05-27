Парадные снова и снова

Гостеприимная парадная в доходном доме Фитингофа.

Дом Фитингофа — дом, построенный в 1788—1790 годах для президента Медицинской коллегии И. Ф. Фитингофа в стиле русский классицизм по проекту архитектора Джакомо Кваренги В здании сохранилось несколько оригинальных интерьеров, в частности, до наших дней почти неизменным дошёл отделанный в конце XVIII века вестибюль. В холле у лестница мягкие диваны и кресла, сверху свисает оригинальная люстра, а на стенах красуются росписи.

Парадный подъезд в доме 100 на набережной реки Мойки имеет свою, особую историю. Он стал первым в проекте «Парадная», который организовали участники международного фонда культуры «Мастер Класс». Акция носила благотворительный характер. остановлюсь на этом подробнее.

По словам директора международного фонда культуры «Мастер Класс» Тамары Семеновой, идея создания такого проекта зрела давно, но воплотилась в реальность только сейчас.

С некоторых пор в одной из квартир этой парадной находится студия, где Ирина Богачева обучает вокальному мастерству молодежь со всех уголков России. Здесь также проводятся фестивали, концерты.До ремонта парадная дома представляла собой жалкое зрелище. Мраморная лестница, стены, потолок, дубовая оконная рама были в очень запущенном состоянии. Требовался капитальный ремонт. И тогда инициативная группа «Мастер Класса» обратилась к председателю Жилищного комитета города Юнису Лукманову с предложением отреставрировать парадную в доме на Мойке.

Идею Юнис Лукманов поддержал. Часть расходов бюджет города и Жилищное агентство Адмиралтейского района взяли на себя. Предварительно были выполнены работы по замене инженерных сетей, подготовлен фронт работ для художников, реставраторов и мастеров слесарно-кузнечного производства.

Группа архитектора Владимира Лихачева и второго автора идеи Азата Мамединова предложили оформить парадную в стиле эпохи того времени, привнеся в нее элементы из современной жизни. Поскольку здание находится в ведении КГИОП, все работы были заранее согласованы со специалистами комитета. «Однако, – с сожалением заметила Тамара Семенова, – нигде в архивах мы не нашли документов, которые позволили бы воссоздать облик парадной в первозданном виде». Поэтому было решено исходить из исторического образа парадных Санкт-Петербурга конца XIX – начала XX века. Художники, специалисты кузнечного и слесарного производства, а также студенты кафедры художественной керамики и стекла СГХПА под руководством Игоря Томского приступили к работе. После долгого кропотливого труда взору окружающих предстала совершенно обновленная парадная. Исполненная в нежных пастельных тонах, парадная напоминает залы Эрмитажа. Художники называют это альфрейной работой. Со стен на окружающих смотрят персонажи древнегреческой мифологии. Росписи выполнены на специальных холстах в виде медальонов. Поскольку холсты выполнены из материала с микрополимерной обработкой, они не боятся влаги. Ступени выполнены из белого мрамора, а ограждения лестницы изготовлены из кованых металлических цветов. Огромное окно полуциркульной формы до ремонта было сделано из дуба. Но когда специалисты компании «Kramarev group» взялись за его реставрацию, оказалось, что рама не подлежит восстановлению. Было решено применить инновационные технологии, используя дерево и алюминий. Таким образом, современные окна адаптировали к историческим интерьерам. По словам исполнительного директора компании «Kramarev group» Сергея Галкина, такие технологии применялись и при восстановлении Екатерининского дворца.

Особую прелесть парадной придают люстра и витраж. Люстра изготовлена из кованого железа. Но, несмотря на это, создается ощущение легкости и невесомости тяжелого предмета. Витраж оформляли студенты художественно-промышленной академии под руководством Игоря Томского, используя метод напыления. Законченность композиции придает диван с покрывалом и подушками ручной работы.

Набережная реки Мойки, 100

И давайте посмотрим некоторые красивые лестницы петербургских парадных ⠀

Набережная Мойки, 83

ул. Галерная, 35

Набережная Мойки, 97

пр. Невский, 3

ул. Мытнинская, 5

Вообще, не всегда удается посмотреть парадную в том или ином доме Питера.

Есть и исключения - например, двери одного из великолепных особняков 19 века с красивой парадной открыты для всех. Это особняк Гейденрейх-Раевского, находящийся по адресу ул. Чайковского, 32. Особняк Гейденрейх-Раевского.

Особняк был возведен в начале 1860-х гг архитектором Богуславом Гейденрейхом для своей семьи и был записан на имя его супруги Александры Фёдоровны(урождённой фон Дингельштедт).

Богуслав Гейденрейх известен как автор проектов доходного дома Пущина на Большой Конюшенной, 5, особняка Пущина на набережной Мойке, 14, доходного дома Шредера на Невском проспекте, 52 и ряда других зданий в Петербурге. Из всех его построек особняк на ул. Чайковского - единственный, выполненный в стиле неоренессанс Парадный вход особняка Гейденрейх-Раевского.

Гейденрейхи были не единственными владельцами особняка. Начиная с 1868 года, он неоднократно менял руки, пока в 1890 году его не приобрел генерал-майор Михаил Раевский, сын Николая Раевского, героя отечественной войны 1812 года и друга А.С. Пушкина.

С 1965-го года здание занимало отделение Стройбанка СССР, а в наши дни - банк ВТБ, именно поэтому вход в него свободный и доступный.

С первых же шагов попадаем в атмосферу аристократической, но при этом элегантной роскоши - светлые стены, лепнина, сводчатый потолок. Парадный вход особняка Гейденрейх-Раевского. Лепнина в парадной особняка Гейденрейх-Раевского.

Несколько лет назад банк ВТБ, который занимает помещения особняка, провел в нем ремонтно-реставрационные работы. Как пишут, были заменены полы, залы перегорожены перегородками. Скорее всего, была заменена решетка парадной лестницы. Лепнина и другие исторические детали интерьера были восстановлены Парадная лестница особняка Гейденрейх-Раевского.

Несмотря на изменения, которые со временем приобрели интерьеры парадной лестницы особняка, она оставляет сильное впечатление и является одной из самых красивых из доступных парадных Санкт-Петербурга. Особняк Гейденрейх-Раевского: парадная.

В особняк Гейденрейха-Раевского стоит зайти, чтобы полюбоваться на великолепную лепнину, а также дошедший до наших дней стеклянный световой фонарь. Особняк Гейденрейх-Раевского: парадная. Особняк Гейденрейх-Раевского: парадная.

Парадная со скульптурами

Дом на Гороховой, 6 снаружи производит очень мрачное впечатление - облицовка серым гранитом, «кричащие» маскароны, массивные чёрные двери... Но стоит войти внутрь, и пространство становится торжественнее, взгляду открывается мраморная лестница с ажуром перил и фонарями-купидонами, красивый потолок с лепниной, зеркала в «золочёных» рамах. Здесь расположена поликлиника №37, поэтому зайти внутрь может каждый. Гороховая, 6

Невероятной красоты парадная со свободным входом. Ищем ее в особняке В. Ф. Салтыковой на набережной реки Мойки. В настоящее время здесь находится бизнес центр "Красный мост". В здании располагаются не только офисы, но также и разные маленькие магазинчики. Например, дизайнерской одежды, а также творческие студии. Поэтому войти сюда можно совершенно свободно. В декоре ограждения парадной лестницы использован в последнее время часто мне попадающийся символ - дракон! Отдельного внимания заслуживает и лепной декор потолка. Особняк Салтыковой был построен в 1840-е годы по проекту архитектора Боссе Гаральда Андреевича. Ещё один примечательный элемент - дверные ручки. Вид в сторону деревянного тамбура. Здесь прекрасно всё! И мраморный камин, и чугунное ограждение, и отделка стен и прочее... Сама парадная лестница в особняке довольно простая. Но в качестве декора использован интересный элемент - меч. Если подняться чуть выше. Примечательный факт - особняк Салтыковой соединяется с соседним зданием, особняком Кочубея!

наб. реки Мойки, 67-69

Это не роскошный особняк, а парадная доходного дома Д. Д. Полубояринова Здание Доходного дома в стиле неоренессанс было построено в 1893 году по проекту архитектора Гиршовича Б.И. для Л.Я. Полякова и Л.А. Варшавского.

С 1893 года владельцем дома числился Полубояринов Д.Д. (издатель и купец). Здание украшают эркеры с балконами, барельефы, маски и лепнина.

Дом имеет элитную локацию - на Воскресенской набережной (Робеспьера). Рядом Литейный мост, по которому можно быстро попасть на Выбогрскую сторону. В пешей доступности Марсово поле, Летний сад, Таврический дворец. В доме удивительной красоты парадная. Воскресенская набережная, 30

Роскошная парадная дома купца Бекеля Внутри здание отличалось богатым интерьером и техническими достижениями того времени: мраморная лестница с цветными витражами, электричество, телефоны, паровое отопление и лифт. Оно было построено в 1881-1883 годах архитектором Ф.К. Пуншелем для купца 2-й гильдии П.Я. Бекеля. В нём размещались квартира домовладельца и правление его углепромышленного общества "Павел Бекель", а остальные помещения сдавались в аренду под конторы. "Печальная участь" настигла дом в 1930-х, когда его надстроили 2 безликими этажами. Очень понравился парадный фасад, который выполнен из кирпича разного цвета и украшен коваными деталями, гранитными вставками и лепниной. Интересно, что над входом можно увидеть орден "Трудового Красного Знамени". Здание является памятником истории и культуры регионального значения. С 1919 г. здесь находится Гидрологический институт.