Территория Героев...(148)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Верховный Главнокомандующий пришёл в палату госпиталя к подполковнику Александру Данилову, чтобы побеседовать с офицером и известить о том, что он представлен к званию Героя России.

Александр Данилов и его батальон с 8 августа отражали атаки ВСУ в поселке Малая Локня Курской области.

Мы уже рассказывали вам о подвиге командира батальона с позывным «Отмель» (см. ниже). После его гибели подполковник Данилов принял на себя командование обороной. Последним форпостом, который удерживали наши, стало здание исправительной колонии №11.

В ходе оборонительных действий 8–24 августа подразделение А.Данилова уничтожило до восьми разведывательных групп противника, до восьми боевых машин пехоты и до 15 автомобилей «Хаммер», был пленён один военнослужащий ВСУ. Для нанесения максимальных потерь противнику А.Данилов принял решение вызвать огонь на себя. В результате обстрела получил травму.

Подробности своего подвига, о котором был краткий разговор с Президентом, Александр Данилов рассказал журналистам некоторое время спустя. Смотрите по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1207

Гвардии лейтенант Русинов Иван Несколько инженерно-дорожных групп ВС РФ, одной из которых руководил гвардии лейтенант Иван Русинов, выполняли задачи в ночное время по оборудованию минно-взрывных заграждений на одном из танкоопасных направлений.

Одна из групп была обнаружена противником. В дальнейшем по ней был нанесен удар с помощью роя дронов-камикадзе и минометов, в результате чего военнослужащие ВС РФ получили тяжелые ранения.

Группа гвардии лейтенанта Русинова незамедлительно пришла на помощь боевым товарищам. Иван в полной боевой экипировке, находясь под огневым воздействием противника, лично вынес на себе командира группы и одного бойца в безопасное место, после чего вернулся в район выполнения задачи. Под минометным обстрелом противника ночью Иван обеспечил установку группой более 40 мин на наиболее угрожаемом направлении.

Благодаря решительным действиям, мужеству и героизму гвардии лейтенанта Ивана Русинова, а также высокому профессионализму его подчиненных группе удалось укрепить линию обороны российских подразделений и не допустить потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/8772

Гвардии младший сержант Вольт Вадим Расчет орудия под командованием гвардии младшего сержанта Вадима Вольта выполнял боевую задачу по уничтожению техники, живой силы противника и ведению контрбатарейной борьбы на важном участке фронта.

При обнаружении воздушной разведкой позиций вражеской артиллерии, гвардии младший сержант Вольт оперативно передавал установки для стрельбы, наводил орудие на цели и выполнял огневые задачи.

В ходе отражения наступления противника расчет Вадима уничтожил два вражеских орудия вместе с боекомплектом и боевиками. После того, как позиции артиллерии были подавлены, атака врага захлебнулась. Понеся потери, боевики отступили.

Слаженные и профессиональные действия расчета орудия под руководством гвардии младшего сержанта Вадима Вольта позволили не допустить прорыва противником обороны.

https://t.me/rabotaembrat/8815

Военнослужащий Макаров Александр При ведении наблюдения за воздушным пространством в заданном секторе, Александр Макаров обнаружил над российскими позициями неустановленный беспилотный летательный аппарат.

Александр взял цель на сопровождение и при входе БпЛА противника в зону поражения из стрелкового оружия уничтожил вражеский коптер.

После того, как беспилотник был ликвидирован, подразделение оперативно сменило позиции. Спустя некоторое время по первоначальному расположению наших подразделений был нанесен артиллерийский удар со стороны боевиков.

Благодаря профессиональному применению личного стрелкового оружия и умению вести стрельбу по быстро летящим воздушным целям, рядовой Макаров сохранил жизни своим боевым товарищам.

За период нахождения в зоне проведения специальной военной операции, рядовой Александр Макров лично уничтожил три вражеских БпЛА

https://t.me/rabotaembrat/8771

Рядовой Кузнецов Руслан Находясь на боевом дежурстве гвардии рядовой Руслан Кузнецов осуществлял наблюдение за воздушной обстановкой в районе позиций ВС РФ.

В ходе выполнения боевой задачи, Руслан обнаружил дрон противника, двигавшийся в направлении рубежей, занятых российскими войсками.

Грамотно сориентировавшись в ситуации, гвардии рядовой Руслан Кузнецов открыл огонь по вражескому беспилотнику из штатного оружия. Метким выстрелом гвардии рядового Руслана Кузнецова вражеский дрон был сбит.

Смелые и решительные действия гвардии рядового Руслана Кузнецова позволили не допустить ведение воздушной разведки противником в заданном районе.

https://t.me/rabotaembrat/8786

Капитан Гороховский Иван Капитан Иван Гороховский вместе с вверенной ему ротой выполнял задачи по обеспечению связью подразделений мотострелковой дивизии.

В районе одного из населенных пунктов, находясь в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения с противником, Иван Гороховский руководил работами по организации связи на переднем крае обороны.

Противник начал плотный артиллерийский обстрел наших позиций. Оценив обстановку, несмотря на угрозу жизни, Иван вместе с подчиненным личным составом продолжил настраивать аппаратуру связи, принимая все необходимые меры для её маскирования и защиты от внешних воздействий.

Благодаря смелым и грамотным действиям со стороны капитана Ивана Гороховскго и его подчиненных была обеспечена бесперебойная связь вышестоящего командования с передовыми позициями, что позволило оперативно координировать силы в бою и способствовало отражению атак противника.

https://t.me/rabotaembrat/8778

Младший сержант Смирнов Александр Подразделение, в составе которого действовал младший сержант Александр Смирнов, выполняло задачи по нанесению огневого поражения выявленным скоплениям живой силы и техники противника на одном из тактических направлений наступления ВС РФ.

Под плотным артиллерийским и минометным огнем подразделение младшего сержанта Александра Смирнова взяло штурмом опорный пункт противника и закрепилось в нем.

Враг, стремясь выбить российские войска с занимаемых рубежей, предпринял попытку контратаки с применением артиллерии. В ходе отражения вражеского наступления Александр и несколько военнослужащих его подразделения получили осколочные ранения. Младший сержант Смирнов, используя навыки тактической медицины, оказал первую помощь себе, затем своим подчиненным, после чего вынес их в безопасное место и продолжил вести бой.

После того, как атака противника была отражена, Александр эвакуировал пострадавших бойцов с линии боевого соприкосновения в тыловой район, где передал их в руки медиков.

Благодаря героизму и мужеству младшего сержанта Александра Смирнова удалось спасти жизни нашим военнослужащим.

https://t.me/rabotaembrat/8814

Гвардии ефрейтор Никитин Никита Находясь на наблюдательном посту, гвардии ефрейтор Никита Никитин обнаружил дрон, приближающийся к позициям российских войск. После доклада и уточнения принадлежности летательного аппарата по средствам связи Никита получил задачу уничтожить БпЛА противника. Ефрейтор Никитин открыл точный огонь из стрелкового вооружения по квадрокоптеру.

Благодаря профессионализму и мужеству ефрейтора Никиты Никитина вражеский дрон-камикадзе, предназначенный для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, был поражен и сдетонировал в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/8779

Гвардии сержант Куренев Сергей Расчет боевой машины реактивной системы залпового огня под командованием гвардии сержанта Сергея Куренева выполнял боевую задачу по поддержке российских подразделений на одном из важных тактических направлений.

В ходе боя Сергей получил координаты сосредоточения техники и резервов противника, готовящихся атаковать позиции российских войск с фланга.

Гвардии сержант Сергей Куренев, оценив обстановку, быстро и скрытно переместил боевую машину на новую огневую позицию, произвел расчеты, навелся на цель и атаковал силы врага.

В результате прицельного залпа противник понес существенные потери и, не сумев ввести дополнительные резервы в бой, отступил.

Благодаря умелым и грамотным действиям командира боевой машины РСЗО гвардии сержанта Сергея Куренева российским подразделениям удалось занять выгодные позиции и закрепиться на них.

https://t.me/rabotaembrat/8787

Старший сержант Саморядов Константин Старший сержант Константин Саморядов в составе подразделения выполнял боевую задачу по удержанию позиций ВС РФ на важном тактическом рубеже.

Противник, сосредоточив штурмовые группы пехоты и бронированную технику, предпринял попытку атаковать позиции российских войск с целью прорыва линии обороны.

Старший сержант Саморядов, находясь в обороне, прикрывал работу полевого медицинского пункта, в котором оказывали медицинскую помощь военнослужащим, получившим ранения различной степени тяжести.

Константин грамотно действовал в бою в своей зоне ответственности, постоянно перемещался и занимал выгодные огневые позиции, вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающему противнику. Находясь под массированным огнем, военнослужащий успешно удержал свой участок обороны, уничтожив часть украинских боевиков.

Успешно защитив позиции, старший сержант Константин Саморядов организовал эвакуацию пострадавших в безопасный район.

https://t.me/rabotaembrat/8784

Гвардии младший сержант Гарток Роман Штурмовая группа под командованием гвардии младшего сержанта Романа Гартока выполняла задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских боевиков.

Решительными действиями Гартока российские штурмовики уничтожили обороняющихся вражеских пехотинцев, овладели опорным пунктом и удерживали его до подхода основных сил.

На всем протяжении выполнения задачи Роман Гарток организовал устойчивую и непрерывную связь, что позволило своевременно давить контратакующего противника огнем артиллерии и ударными БпЛА.

Находясь под непрерывным огневым воздействием, Роман со своими подчиненными отразили 4 контратаки противника, в ходе которых уничтожили до 20 боевиков и 1 БМП.

Благодаря мужеству, смелости, самоотверженности и решительным действиям гвардии младшего сержанта Романа Гартока боевая задача по штурму позиций была выполнена, что позволило удержать важный участок местности и нарастить темпы наступления, создав условия для освобождения населенного пункта.

https://t.me/rabotaembrat/8811

Старший лейтенант Громов Виктор Штурмовые группы под командованием старшего лейтенанта Виктора Громова, получив задачу выбить противника с тактически значимых позиций, выдвинулись на передний край.

Грамотно организовав разведку, Громов обнаружил наиболее выгодные и скрытые пути движения к позициям врага. Определив направления атаки штурмовых группам, Виктор лично возглавил одну из них. Дождавшись темного времени суток, подчиненные старшего лейтенанта Громова по сигналу командира перешли в наступление. Благодаря высокой координации действий группы противник был уничтожен в короткое время.

Заняв заданный рубеж, Громов незамедлительно организовал оборудование позиций для огневых средств на наиболее выгодных участках местности. Несмотря на несколько попыток украинских боевиков выбить российские штурмовые группы, Виктор вместе с подчиненными удержали позиции до подхода подкрепления.

Благодаря мужеству старшего лейтенанта Виктора Громова, а также слаженности и профессионализму его подчиненных удалось взять штурмом и удержать важный укрепленный район противника, а также создать условия для дальнейшего наступления российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/8794

Рядовой Ильин Сергей Инженерно-саперный взвод, в котором выполняет боевые задачи рядовой Сергей Ильин, выдвинулся для проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях противника на участке наступления российских войск.

Сергей Ильин лично в течение нескольких часов обезвреживал взрывные устройства в непосредственной близости от позиций противника. Несмотря на опасность быть обнаруженным, рядовой Ильин скрытно вел работу, обезвредив более сотни мин в течение короткого времени.

При отходе с рубежа транспорт группы был обнаружен противником и атакован вражеским fpv-дроном. Получив легкое ранение, Сергей вытащил из горящей машины товарища, быстро перевязал себя, начал оказывать помощь раненым, после чего организовал их эвакуацию в безопасное место.

Благодаря мужественным и решительным действиям рядового Сергея Ильина в ходе наступления российских войск не было допущено повреждений техники и гибели штурмовых групп на минно-взрывных заграждениях в заданной зоне ответственности.

https://t.me/rabotaembrat/8808

Ефрейтор Баладинский Олег Ефрейтор Олег Баладинский, находясь на опорном пункте, ночью обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника вооруженную стрелковым оружием и гранатометами, скрытно перемещавшуюся в соседней лесопосадке во фланг российским подразделениям.

Используя средства связи, Олег незамедлительно доложил о приближающемся противнике, после чего занял выгодную позицию и открыл пулеметный огонь по врагу.

Несмотря на многократно превосходящие силы, противник столкнулся с решительным отпором.

В ходе боя ефрейтор Баладинский прицельным огнем из пулемета сковал действия противника до прибытия подкрепления, уничтожив при этом нескольких боевиков.

Благодаря мужеству, героизму и отваге ефрейтора Олега Бладинского удалось сдержать натиск наступающего противника до прибытия основных сил, которые в результате контрнаступления уничтожили украинских диверсантов.

https://t.me/rabotaembrat/8785

Рядовой Давлетов Вали Подразделение, в составе которого действовал гвардии рядовой Вали Давлетов, выполняло боевую задачу по обороне населенного пункта, освобожденного от украинских боевиков.

Вали, находясь на наблюдательном посту вблизи населенного пункта, обнаружил летящий в сторону огневой позиции российских войск FPV дрон.

Проявив мужество и тактическую смекалку, Вали быстро укрылся в зарослях кустарника и открыл прицельный огонь из личного оружия по дрону, в результате чего вражеский коптер был поражен автоматной очередью и сдетонировал в воздухе.

Благодаря мужественным и грамотным действиям гвардии рядового Вали Давлетова удалось защитить позиции подразделения от воздушной атаки противника.

https://t.me/rabotaembrat/8802

Младший сержант Морковин Евгений Младший сержант Евгений Морковин, действуя в составе эвакуационной группы, выполнял задачи по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых в одном из населенных пунктов, освобожденном от украинских боевиков.

Стремясь вернуть контроль над поселком, противник вел бой с применением минометного огня и артиллерии.

Находясь под постоянным обстрелом со стороны противника, Евгений Морковин лично оказал медицинскую помощь пяти тяжело раненым военнослужащим, а затем эвакуировал их с поля боя. В течение суток Евгений поддерживал их жизненные функции, после чего обеспечил эвакуацию раненых силами армейской авиации.

Всего в ходе специальной военной операции Евгений оказал медицинскую помощь более 40 военнослужащим. Неоднократно в ночное время, несмотря на угрозу жизни, выдвигался в район боевого соприкосновения с противником и спасал жизни раненых товарищей.

Мужество и решительность младшего сержанта Морковина позволили сохранить жизни российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести.

https://t.me/rabotaembrat/8795

Рядовой Титко Евгений Находясь на позиции и ведя наблюдение за обстановкой, командир штурмового отделения рядовой Евгений Титко увидел, как вражеский FPV-дрон поразил автомобиль ВС РФ, осуществлявший подвоз материальных средств на позиции штурмовиков.

Евгений оперативно выдвинулся на помощь получившим ранения от удара дрона военнослужащим. Прибыв на позицию, рядовой Титко оказал первую помощь пострадавшим, вытащил из горящей машины материальные средства и, вызвав подкрепление, приступил к эвакуации в укрытие раненых. В ходе движения Евгений обнаружил еще один дрон, приближающийся к группе эвакуации. Точным огнем из стрелкового оружия рядовой Титко уничтожил вражеский беспилотник, и группа продолжила эвакуацию.

После доставки раненых позиции штурмовиков подверглись артиллерийскому обстрелу. Несмотря на продолжающийся обстрел, Евгений Титко организовал вывоз раненых из зоны поражения вражеской артиллерии, чем сохранил им жизнь.

Самоотверженные и мужественные действия Евгения Титко позволили не допустить гибели российских военнослужащих и срыва выполнения боевых задач.

https://t.me/rabotaembrat/8791

Старший сержант Саламаха Дмитрий Старший сержант Дмитрий Саламаха в составе боевой группы выдвинулся для выполнения задач в назначенный район. Машины группы, соблюдая дистанцию, быстро и скрытно перемещались к переднему краю.

В ходе движения головной дозор вступил в бой с группой боевиков, готовящих засаду на пути следования российских военнослужащих. Старший сержант Саламаха принял решение обойти позицию диверсионно-разведывательной группы противника и атаковать с фланга. Дмитрий с группой в пешем порядке выдвинулась в обозначенный район.

Противник обнаружил движение боевой группы и начал вести обстрел. Группа под руководством старшего сержанта Саламахи рассредоточилась и продолжила движение. Оперативно добравшись до выгодной огневой позиции Дмитрий Саламаха точным выстрелом из гранатомета уничтожил пулеметный расчет украинских диверсантов. Подошедшие бойцы группы оперативно подавили огнем из штатного стрелкового вооружения сопротивление противника и вынудили его отойти со значительными потерями.

Затем Дмитрий организовал оказание первой помощи раненым бойцам головного дозора и эвакуацию в безопасный район для оказания медицинской помощи, а сам в составе группы продолжил выполнение боевой задачи.

Благодаря мужественным и решительным действиям старшего сержанта Дмитрия Саламахи противник понес значительные потери в живой силе, что позволило группе занять важный рубеж.

https://t.me/rabotaembrat/8790

Рядовой Фомин Александр Расчет самоходного артиллерийского орудия, в составе которого выполнял задачи рядовой Александр Фомин, получил боевое распоряжение поддержать огнем штурмовые группы ВС РФ, ведущие наступление на позиции украинских боевиков.

Скрытно и оперативно выдвинувшись на расстояние прямой видимости позиций противника расчет, находясь во взаимодействии с командиром штурмовой группы, наносил точные артиллерийские удары по выявляемым огневым точкам противника, что позволяло штурмовым группам быстро продвигаться в глубину оборонительных позиций украинских боевиков.

Механик-водитель Фомин находясь на позиции оказывал помощь в снаряжении боеприпасов для стрельбы, что позволило значительно увеличить темп и плотность артиллерийского огня.

Противник обнаружил позицию российских артиллеристов и начал вести обстрел. Александр Фомин, несмотря на близкие разрывы, оперативно подготовил установку к движению и быстро занял новую позицию. Расчет продолжил ведение огня, затем снова сменил позицию. Благодаря профессионализму Александра не было допущено повреждения орудия. Штурмовые группы при поддержке расчета самоходной артиллерийской установки заняли важный опорный пункт противника и закрепились на позициях.

Мужественные и грамотные действия рядового Александра Фомина позволили сохранить жизни российских артиллеристов и выполнить поставленную задачу.

https://t.me/rabotaembrat/8798

Младший сержант Ившин Евгений Младший сержант Евгений Ившин в составе бригады материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке боеприпасов и продуктов питания в районы расположения ВС РФ.

Двигаясь в составе автомобильной колонны, Евгений осуществлял подвоз материальных средств к позициям российской группировки войск, ведущей ожесточенные бои с превосходящими силами украинских боевиков.

Приближаясь к линии боевого соприкосновения, колонна подверглась огневому воздействию со стороны противника.

Несмотря на плотный обстрел, Ившин, умело маневрируя на участке местности грузовым автомобилем, вывел его из-под удара и своевременно доставил боеприпасы наступающим российским подразделениям.

Благодаря смелости и профессионализму младшего сержанта Евгения Ившина груз был доставлен вовремя, что способствовало выполнению подразделениями поставленных задач.

https://t.me/rabotaembrat/8799

Доброволец Долженко Олег Перед группой заместителя командира отряда БАРС-16 Олега Долженко была поставлена задача - взять штурмом хорошо укрепленный опорный пункт противника для развития дальнейшего наступления на важном тактическом направлении.

Прибыв в район выполнения задачи, Олег изучил условия местности и силы противника.

Подчиненным удалось вскрыть радиосеть боевиков, после чего Олег Долженко принял решение ввести врага в заблуждение и участвуя в радиообмене, передал врагу ложную информацию.

Дезинформированный противник вывел группу в сектор, простреливаемый бойцами Олега Долженко. В ходе скоротечного боя группа боевиков была ликвидирована.

Далее Олег дал команду на штурм опорного пункта врага. В ходе боя, противник, потерявший значительную часть пехотинцев еще до штурма, не смог удержать позиции и отступил.

Смелые и решительные действия Олега Долженко, а также мужество и профессионализм его подчиненных позволили завладеть важным опорным пунктом, что способствовало дальнейшему наступлению российских войск на данном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/8807

Рядовой Петров Андрей Радиотелефонист гвардии рядовой Андрей Петров обеспечивал бесперебойную и устойчивую связь в батальонной тактической группе российских Вооруженных Сил.

Российские военнослужащие, ведя ожесточенные бои с украинскими боевиками, вытесняли их с занимаемых позиций.

Отступая, вооруженные формирования противника, вели ответный минометный огонь по наступающим российским подразделениям.

В ходе очередного обстрела была повреждена аппаратная связи, в результате чего связь в группе была утеряна.

Понимая, что потеря связи лишает наступающие российские подразделения тактической гибкости, Андрей, несмотря на продолжающиеся обстрелы, рискуя жизнью, лично выдвинулся устранять повреждения изделия. Высокий уровень профессионализма позволил гвардии рядовому Петрову оперативно восстановить работоспособность поврежденных узлов и заново развернуть радиосеть.

По вновь организованным каналам связи были оперативно уточнены задачи подразделениям, а также переданы координаты расположения огневых позиций противника, на основании которых по врагу был нанесен удар.

Мужественные и самоотверженные действия гвардии рядового Андрея Петрова на поле боя обеспечили устойчивое управление личным составом батальонной тактической группы, в результате чего противник был вынужден отступить.

https://t.me/rabotaembrat/8803

Военнослужащий Вшивцев Иван Боец из Гороховца награжден Георгиевским крестом за ратную службу в зоне СВО. В боевых действиях Иван Вшивцев участвует уже год с момента его мобилизации 27 сентября 2022. Об этом сообщило местное издание «Новая жизнь». Иван Вшивцев родился в Кирове. В 1998 году его семья переехала в Гороховец, где Иван трудился оператором стеклоформующих машин в филиале ООО «Русджам Стеклотара Холдинг». Работу пришлось оставить на время, когда 27 сентября прошлого года Ивана мобилизовали. Он стал стрелком в мотострелковой роте.

За год службы Вшивцев столкнулся со многим. В январе его дважды ранили. Тогда Иван находился на первой линии огня, где и получил осколочные ранения в руку и ногу.

После восстановления Иван вернулся в зону СВО. Сейчас он находится во взводе связи. Георгиевский крест бойцу вручили в торжественной обстановке перед всем полком.

«У всех наших ребят настрой боевой. Мы знаем, за что боремся. Правда на нашей стороне! Победа будет за нами!» – говорит Иван Вшивцев.

https://t.me/specnazAlpha/29408

Старший лейтенант Петров Евгений Старший лейтенант Евгений Петров, возглавляя группу инженерной разведки при штурмовом отряде, выполнял задачи по выявлению инженерных заграждений перед передним краем обороны противника на одном из важных тактических направлений.

Перед каждым штурмом опорных пунктов противника Петров вместе с личным составом группы проводил инженерную разведку, где неоднократно сталкивался с атаками противника и попадал под вражеские обстрелы. Несмотря на огневое воздействие, задачи по разведке выполнялись в полном объеме, определялись места заграждений, типы применяемых мин.

В ходе выполнения очередной задачи группа Петрова подверглась обстрелу реактивными снарядами со стороны противника. Группа оказалась отрезана от основных сил, а средства связи - повреждены. Спустя сутки, группа под руководством Евгения смогла прорвать окружение и выйти к район расположения подразделения российских войск без потерь.

В ходе штурмов населенных пунктов старший лейтенант Петров регулярно сталкивался с различными видами взрывных заграждений на дорожных направлениях, на подступах к жилым домам. Несмотря на особенности установок различных групп мин, его подчиненные успешно выполняли задачи, что позволяло увеличить темп наступления общевойсковых подразделений ВС РФ.

Старший лейтенант Евгений Петров проявил отвагу и самоотверженность, в условиях, сопряжённых с большим риском для жизни, что обеспечило выполнение поставленных задач штурмовым отрядом.

https://t.me/rabotaembrat/8820

Гвардии рядовой Анашкин Андрей Гвардии рядовой Андрей Анашкин действовал в составе штурмовой группы и выполнял боевые задачи по уничтожению противника, долговременных огневых сооружений, штурму его укреплённых опорных пунктов.

В ходе наступательных действий, продвигаясь по пересеченной местности, гвардии рядовой Анашкин обнаружил группу украинских боевиков численностью до взвода.

Благодаря проведённой разведке и скрытным действиям группе Андрея удалось незаметно подобраться к позициям боевиков.

В ходе завязавшегося боестолкновения с численно превосходящим врагом, и, несмотря на интенсивный ответный огонь, гвардии рядовой Анашкин, используя рельеф местности, занял выгодную огневую позицию и прицельным огнём уничтожил пулеметный расчёт противника.

Продолжив штурмовые действия, российский отряд вышел на рубеж атаки и выбил подразделения украинских боевиков с подготовленных огневых позиций, продвинувшись вглубь его обороны без потерь.

Проявив мужество и отвагу гвардии рядовой Андрей Анашкин, прорвал оборону противника на важном направлении, чем обеспечил дальнейшее успешное продвижение российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/8819

Младший сержант Сапончик Александр Российская штурмовая группа, в составе которой выполнял задачу младший сержант Александр Сапончик, вела наступательные действия по освобождению одного из населенных пунктов на важном тактическом направлении.

В ходе боя один из бронетранспортеров российский войск был подбит и загорелся. Александр видел момент попадания вражеского снаряда в машину и, несмотря на то, что знал о возможной детонации боекомплекта, бросился на помощь к товарищам. Александр Сапочник оперативно разблокировал десантный люк, эвакуировал экипаж и оказал им первую помощь.

Затем младший сержант Александр Сапочник лично вынес экипаж БТР в безопасное место и организовал доставку в медицинское подразделение, а после этого продолжил действовать в составе штурмовой группы.

https://t.me/rabotaembrat/8826