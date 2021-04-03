 Герои назло огню!

В клинике Амурской медицинской академии в Благовещенске загорелась крыша — 67 пациентов больницы эвакуировали, но в трех операционных уже шли операции. Врачи решили продолжать.

Одна из операций была на открытом сердце. В ней участвовали восемь медиков.

Коронарное шунтирование — сложное вмешательство, поэтому врачи не могли оперативно прервать операцию.

«Вели службу, как обычно, и вдруг почувствовали запах дыма. Заходит заведующий, говорит: «Внимание, мы сейчас эвакуируемся. Мы горим!» - рассказала телеграм-каналу Mash врач анестезиолог-реаниматолог Антонина Смолина. — Мы понимали, что у нас больной на аппарате и все это угрожает жизни больного. Паники не было, все сотрудники, кто там находился, подошли, проверяли, все ли в порядке».

Сотрудники МЧС локализовали пожар и начали проводить поливку так, чтобы вода и дым не просочились в операционные. На случай ухудшения обстановки пожарные приготовили изолирующие самоспасатели и оборудование для быстрого перемещения пациента. Все получилось — тушение пожара никак не помешало врачам сделать свое дело.

https://aif.ru/society/people/geroi_nazlo_ognyu_vrachi_proop...

«Операция идет, ее закончить нельзя.

К сожалению или к счастью пациента. Человека нужно было спасти, сделали все на высшем уровне, – резюмировал заведующий кардиологическим отделением центра

Сразу после этого пациента отвезли в Амурскую областную клиническую больницу.

По предварительной информации, пожар в кардиоцентре произошел из-за неисправной проводки. Всех пациентов перераспределили по другим больницам или отправили домой. Всего из здания эвакуировали 120 человек.

Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить врачей, которые провели операцию во время пожара.

«Медицинские работники, те, кто остались на своем боевом посту и продолжали операцию, а также пожарные должны быть представлены к соответствующим наградам. Такое поручение аппарату я тоже дал», — сказал Орлов в видеообращении в своем инстаграме.

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Имена сегодняшних героев, сотрудников кардиоцентра в Благовещенске, которые не бросили пациента и продолжали операцию во время пожара (https://life.ru/p/1388870?utm_source=yxnews&utm_medium=d...

главный врач, сердечно-сосудистый хирург первой категории, врач по рентгеноэндоваскулярной диагностике Александр Коротких,

заведующий отделением анестезиологии и реанимации Виктор Никитин,

сердечно-сосудистый хирург Александр Филиппов,

заведующий кардиохирургическим отделением, сердечно-сосудистый хирург Валентин Филатов,

анестезиолог-реаниматолог Станислав Фукс,

анестезиолог-реаниматолог и перфузиолог Георгий Кондратов,

медсёстры Анжелика Хорсак и Елена Андреевская,

санитарка Ирина Хангану.

Согласен с предложением уважаемого Леонида Рошаля, кардиологов из Благовещенска надо представить к государственным наградам. Вы большие молодцы. На таких людях и держится наша страна!

Пётр Толстой