Герои назло огню. Врачи прооперировали пациента во время пожара
Одна из операций была на открытом сердце. В ней участвовали восемь медиков.
Коронарное шунтирование — сложное вмешательство, поэтому врачи не могли оперативно прервать операцию.
«Вели службу, как обычно, и вдруг почувствовали запах дыма. Заходит заведующий, говорит: «Внимание, мы сейчас эвакуируемся. Мы горим!» - рассказала телеграм-каналу Mash врач анестезиолог-реаниматолог Антонина Смолина. — Мы понимали, что у нас больной на аппарате и все это угрожает жизни больного. Паники не было, все сотрудники, кто там находился, подошли, проверяли, все ли в порядке».
Сотрудники МЧС локализовали пожар и начали проводить поливку так, чтобы вода и дым не просочились в операционные. На случай ухудшения обстановки пожарные приготовили изолирующие самоспасатели и оборудование для быстрого перемещения пациента. Все получилось — тушение пожара никак не помешало врачам сделать свое дело.
https://aif.ru/society/people/geroi_nazlo_ognyu_vrachi_proop...
«Операция идет, ее закончить нельзя.К сожалению или к счастью пациента. Человека нужно было спасти, сделали все на высшем уровне, – резюмировал заведующий кардиологическим отделением центра Валентин Филатов.
Сразу после этого пациента отвезли в Амурскую областную клиническую больницу.
По предварительной информации, пожар в кардиоцентре произошел из-за неисправной проводки. Всех пациентов перераспределили по другим больницам или отправили домой. Всего из здания эвакуировали 120 человек.
«Медицинские работники, те, кто остались на своем боевом посту и продолжали операцию, а также пожарные должны быть представлены к соответствующим наградам. Такое поручение аппарату я тоже дал», — сказал Орлов в видеообращении в своем инстаграме.
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Имена сегодняшних героев, сотрудников кардиоцентра в Благовещенске, которые не бросили пациента и продолжали операцию во время пожара (https://life.ru/p/1388870?utm_source=yxnews&utm_medium=d...
главный врач, сердечно-сосудистый хирург первой категории, врач по рентгеноэндоваскулярной диагностике Александр Коротких,
заведующий отделением анестезиологии и реанимации Виктор Никитин,
сердечно-сосудистый хирург Александр Филиппов,
заведующий кардиохирургическим отделением, сердечно-сосудистый хирург Валентин Филатов,
анестезиолог-реаниматолог Станислав Фукс,
анестезиолог-реаниматолог и перфузиолог Георгий Кондратов,
медсёстры Анжелика Хорсак и Елена Андреевская,
санитарка Ирина Хангану.
Согласен с предложением уважаемого Леонида Рошаля, кардиологов из Благовещенска надо представить к государственным наградам. Вы большие молодцы. На таких людях и держится наша страна!
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