Снесенное и утерянное

Продолжим печальную тему

Богоявленский собор в Дорогомилове Первые упоминания о соборе встречаются в летописях от 1625-го года. Тогда его называли храмом Богоявления в Дорогомиловской ямской слободе.

В 1860-х годах крестьяне массово переселялись в Москву ради заработков, а земля в Дорогомилово была намного дешевле для жизни. Новости СМИ2

Фото 1933 года В 1930 году в Богоявленский собор была перенесена Казанская икона Богоматери из закрытого собора на Красной площади – та самая, что была с воинством Минина и Пожарского в 1612 году.Фото 1933 года

В 1927 году Богоявленский храм сняли с учёта, вычеркнув его из списков памятников церковной архитектуры — «художественной ценности не представляет». Первые слухи о сносе храма поползли в 1928 году. В декабре 1937 года было арестовано все духовенство Богоявленского храма во главе с настоятелем. Было решено снести храм. Предлогом стало освобождение места для нового социалистического строительства.

До 1938-го года это был второй по величине храм Москвы! Увы, спасти его не удалось… Фото 1938 года. Храм готовят к сносу. Уже снят крест с купола. Храм на этой территории, рассчитанный только на 800 человек, быстро перестал вмещать всех желающих. Тогда было принято решение о расширении территории.До 1938-го года это был второй по величине храм Москвы! Увы, спасти его не удалось…Фото 1938 года. Храм готовят к сносу. Уже снят крест с купола. Росгвардия не успела вовремя? Показываем, как сносили старинный домик на Малышева

Историческое здание мешало проекту 30-этажной гостиницы Дацюка Фото: Иван Шестак / E1.RU

В ночь с 5 на 6 ноября, на Малышева начали сносить старинный домик. Он мешал проекту гостиничного комплекса «Радиус» — 30-этажной новостройки, инвестором которой выступает Павел Дацюк. Рассказываем, как исторический дом превратился в исторический мусор и почему в дело вмешалась Росгвардия.

Работы по сносу начались под покровом темноты, около 22–23 ночи. Рабочие пригнали экскаватор, который быстро и беспощадно начал разбирать строение на куски. Также перед домиком заметили наглухо тонированный «Ленд-Крузер» с грязными номерами.

— Экскаватор очень быстро превращает домик в груду строительного мусора. Рядом стоят рабочие, которые спрашивают друг у друга, а отключили ли отопление? — рассказал очевидец. Улица утопает в строительной пыли. Фото: Сергей Панин / E1.RU Груда обломков на месте домика. Фото: Сергей Панин / E1.RU Фото: Сергей Панин / E1.RU

В самый разгар работ произошло неожиданное: на место прибыла Росгвардия. Правоохранители остановили снос (уже, впрочем, практически завершенный) и огородили территорию лентой. Посреди обломков росгвардейцы начали опрашивать рабочих. К приезду росгвардейцев домик фактически уже перестал существовать. Фото: Иван Шестак / E1.RU Фото: Иван Шестак / E1.RU Фото: Иван Шестак / E1.RU Старинный домик мешал проекту новостройки. Фото: Сергей Панин / E1.RU

В чём причина? На этот вопрос ответил общественник Олег Букин, который также приехал на место событий.

— Этот домик входит в охранную зону Дома контор. Поэтому здесь нужно было сначала произвести историческую экспертизу, а только после этого начинать какие-то работы по сносу, — объяснил Олег Букин, общественник, который также приехал к дому. Там, где раньше был фасад домика, теперь зияет дыра. Фото: Сергей Панин / E1.RU Экскаватор заканчивает работу. Фото: Сергей Панин / E1.RU

Как бы то ни было, к трем ночи улица уже опустела. Как фактически (и рабочие, и росгвардейцы ушли), так и фигурально: от фрагмента исторической памяти города осталась лишь груда мусора.

— Здание разрушили, одни обломки лежат. Еще стоит эвакуатор и маленький трактор, — рассказала горожанка, видевшая место событий в пять утра. В три часа ночи на площадке было уже пусто. Фото: alekslezhnin / Instagram.com

А вот так выглядело место, где раньше был дом, уже утром. Фото: Сергей Панин / E1.RU Груда обломков все еще лежит на месте. Фото: Сергей Панин / E1.RU Фото: Сергей Панин / E1.RU

https://www.e1.ru/text/realty/2021/10/28/70222049/ Разрушили старинный дом, который мэрия обещала не трогать

Но для того, чтобы снести, его просто несколько лет назад исключили из списка памятников. Оказывается так можно! Дом на Мельникова начали сносить. Фото: общественное движение «Реальная история»

На ВИЗе сносят старинный дом, с которого в июльский ураган сорвало крышу. Здание на Мельникова, 14 построено в начале XX века. В 2000-х его купил бизнесмен Дмитрий Овсянников. В 2013 году дом попал в зону на тот момент готовящейся к перестройке «Екатеринбург Арены», в 2014-м бизнесмен получил за него компенсацию в 12,5 млн, а в 2015-м дом из списка памятников исключили.

По словам координатора общественного движения «Реальная история» Марины Сахаровой, это один из последних ценных исторических объектов ВИЗа того времени.

— Здание выполнено по индивидуальному проекту с применением архитектурных решений и материалов, характерных для кирпичного стиля (конец XIX — начало ХХ веков), то есть дореволюционного периода. У нас просто считаные такие дома остались в Екатеринбурге. Сплошная типовая застройка, — сказала Марина Сахарова.

— Видимо, это такой способ отметить День города. Дом крушит экскаватор. Фото: Ильдар Хабибуллин А вот так он выглядел еще месяц назад. Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Дом построили в 1923 году, он располагался на территории рабочего поселка Верх-Исетского завода. В его фасаде сочетаются несколько стилей архитектуры. В 1924 году здание перешло Павлу Яркину, а в 1935-м — его жене и сыновьям. При Советском Союзе здесь была коммуналка.

Отметим, что еще месяц назад в администрации Екатеринбурга говорили, что никаких конкретных планов по этому дому пока нет, его реконструкции или сноса не планируется.

После выхода публикации снос прокомментировала пресс-служба мэрии:

— Специалисты, которые проводили обследование здания, вынесли заключение о его аварийном состоянии, поэтому принято решение о сносе. Здание не является памятником.

Вот так просто. Не является и все.

https://www.e1.ru/text/realty/2021/08/14/70078736/

Снос почти каждого значимого здания в Екатеринбурге сопровождается скандалом. Против демонтажа протестуют местные жители и общественники, но, несмотря на все возражения, дома идут под ковш экскаватора. Правда, бывают случаи, когда здания сносят, а на их месте так ничего и не появляется.

https://www.e1.ru/text/realty/2022/11/14/71805851/

Архитектурный самозванец на месте ворот Своеобразными воротами современной Никольской улицы стали два сооружения: совмещённое с наземным вестибюлем станция метро «Лубянка» и не слишком привлекательное творение московских архитекторов конца 1990-х годов — торговый центр «Наутилус». Однако раньше здесь располагались настоящие ворота. Назывались они Никольскими и были частью Китайгородской стены, которая здесь возвышалась.

Изначально ворота назывались Сретенскими, потому что располагались в направлении улицы Сретенка. Построили сооружение в 1538 году по проекту итальянского зодчего Петрока Фрязина Малого.

В 1934 году Никольские ворота снесли вместе с башней и храмом. Как впрочем и всю Китайгородскую стену в тех местах. Сооружения, по мнению городских чиновников, мешали транспортному развитию Москвы…

Это потеря во время Великой Отечественной войны.

Открытие Московской консерватории История Московской консерватории началась в 1860 году, когда Н.Г. Рубинштейн и В.А. Кологривов создали классы Московского отделения Императорского музыкального общества.

Первое время занятия были только по теории и хоровому пению, а проводились они на Большой Садовой улице в квартире Рубинштейна.

В 1863 году Рубинштейн переезжает на Сретенку, туда же переезжают и курсы, также к обучению добавились игра на фортепиано, виолончели, скрипке, флейте и трубе.

В 1866 году начинается новый этап. Музыкальные классы называют московской консерваторией. После официального основания консерватория разместилась на углу Арбатской площади и Воздвиженки в доме Черкасских.

Этот дом не сохранился, так как в 1941 году его разрушила бомба.

Усадьба Заключье в Тверской области. Один из лучших архитектурных памятников периода модерна в районе. Главный дом и два флигеля стилистически близки к постройкам дачи Рашевского в Бологом. Расположена в живописной местности, на высоком холмистом берегу лесного озера, в северо-западной части Бологовского района.

Принадлежала эта усадьба архитектору и художнику-акварелисту Александру Сергеевичу Хренову. В Петербурге он построил множество зданий. Талант и труд Хренова ценились высоко, а среди заказчиков были богатые люди, в том числе представители семьи Романовых. Александр Сергеевич построил дворец великому князю Николаю Николаевичу (Младшему) - своему хорошему знакомому.

Приблизительно на границе 19-го и 20-го веков, вдали от столицы, шума и высшего общества, Хренов построил великолепный замок и себе. Говорят, что даже проект придумал сам. Что же, вполне может быть и так)

Насладиться своим прекрасным домом Александр Сергеевич Хренов смог недолго - грянула революция. Бывший прославленный зодчий, преподаватель живописи, действительный статский советник, кавалер нескольких высоких орденов, основатель конезавода, главный архитектор Исаакиевского собора был вынужден уехать с женой и сыном сначала на Дальний Восток, а потом в Китай. Из Поднебесной на короткое время Хренов перебрался в США, а затем во Францию, где и умер в 1926 году в возрасте 66 лет.

После переезда хозяина в Китай «средневековый дом-замок» превратили в пионерский лагерь. Здесь не только выстроили несколько новых советских хозяйственных построек, отличить которые от общего ансамбля не составит большого труда, но и установили ряд скульптур — «девочек с веслом» и «атлетичных молодых людей». Затем Заключье превратили в туберкулезный санаторий, а впоследствии частично забросили. Живописный ансамбль густо зарос лесом, а клумбы превратились в джунгли.

В усадьбе пытались вести кое-какие реставрации, однако в этом направлении удалось продвинуться очень недалеко. Сейчас она в частной собственности, но, видимо, и это не особо спасает дворец Хренова от разрушения. Внутри мрак и запустение. Здесь мало, что сохранилось - всё спилено, разломано, разворовано и вынесено. Ныне привлекает внимание лишь вот эта печка, и то почти лишившаяся облицовки с изразцами. Поэтому показывать другие интерьеры смысла нет.

А еще недавно была вот такой

На фотках не такой уж и седой давности она была цела. В дверных проёмах ещё висели двери, левую от печки ещё украшала пояснительная табличка - "Палата №6". Это эхо располагавшегося при советах здесь туберкулёзного санатория.

Ещё из потерь - за последние годы исчезла прекраснейшая винтовая лестница, ведущая в башню

По гуляющим в народе легендам, кроме классики о водящихся в доме привидениях, Хренов перед отъездом из Заключья проклял усадьбу. Архитектора можно было понять - во дворец же было вложено немало времени, сил и конечно же средств.

О проклятии вспоминали и во времена неслаженной работы санатория и неуспехах в лечении больных, и при детском лагере. Якобы больные чувствовали здесь себя неуютно и сбегали, да и на детей порой находил непонятый необъяснимый страх. О страхах говорят и грибники, собирающие грибы в окрестных лесах, и некоторые посетители усадьбы.

Сейчас, когда реставрация почти не ведётся и одна из лучших усадеб области просто погибает, о проклятии тоже говорить, что называется, "в тему". С овсем скоро, если не принять никаких движений усадьба разрушится до основания.



Разрушается усадьба Знаменское Садки

Усадьба Знаменское-Садки При Трубецких в усадьбе бывали поэт Александр Пушкин, драматург Михаил Херасков, сенатор и автор басен Иван Дмитриев, прозаик и философ Дмитрий Веневитинов.

В 19 веке здесь жил и работал известный русский историк Михаил Погодин. Из его дневников известно, что Знаменское-Садки посещали поэты Пётр Вяземский, Фёдор Тютчев и родители писателя Льва Николаевича Толстого. После революции Знаменское-Садки было национализировали и со всей обстановкой передали Московскому центральному рабочему кооперативу. Но обстановку частично, а вместе с ней богатейшую библиотеку из 15 тысяч томов вывез музейный отдел Наркомпроса. Трудовая коммуна распалась уже через год, а на ее месте в 1920-х был организован совхоз. Особняк и прилегающие строения занял детдом. Знаменская церковь была закрыта, а в 1929 году её и вовсе снесли. И даже фото храма не сохранилось

На этом плане место, где стоял храм, под номером 8.

В распоряжение организованной Знаменской трудовой коммуны, призванной «обучать детей коммунизму», отдали конный и скотный дворы. Однако коммуна «проштрафилась»: наверху стало известно, что ее члены безвозмездно передали большую часть урожая, полученного с огорода и сада, бывшей хозяйке имения, изгнанной княгине Катковой. Затем Знаменское-Садки вместе со старинным парком в окружении столетних дубов и зеленых полян последовательно меняло постояльцев: детский дом, сельскохозяйственный техникум, НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии. В 1970-е годы бывшее имение Трубецких заняла центральная лаборатория охраны природы Министерства сельского хозяйства СССР, преобразованная во Всесоюзный научно- исследовательский институт охраны природы и заповедного дела. Последняя организация покинула главный дом усадьбы в связи с угрозой разрушения и за неимением средств на проведение противоаварийных работ. Бьет тревогу Андрей Новичков, активист движения «Архнадзор», констатируя аварийное состояние заброшенного памятника архитектуры федерального значения, обращая внимание на масштабные трещины внутри главного здания, обрушение штукатурки и элементов декора. Только бы не пожар: огнетушители стоят просроченными. Так что можно считать тоже почти потерей.

Бывшая усадьба неоднократно становилось съёмочной площадкой. Здесь снимали часть сцен для художественной кинокартины «Мой ласковый и нежный зверь» (основные съёмки проходили в усадьбе "Валуево"), сериал «Доктор Живаго», драмы «Неизвестный Лермонтов», а также клип Димы Билана под рабочим названием «Монстры в твоей голове».

Входа нет.

МКАД, 36-й километр, с1, Москва

Усадьба Зендиково Главный дом стоит на естественном возвышении. На западном склоне разместился заросший партер, который раньше соединял пейзажную часть парка с каскадными прудами.

Когда-то дворец был близок к эталонам архитектурного стиля Андреа Палладио и его учеников, но ни имя архитектора, ни следов величия до наших дней не сохранились. Известно, что главный дом был двухэтажным с мезонином и флигелями, слитыми воедино, дворец был оштукатурен и имел белокаменную отделку. Украшением служили оригинальные портики большого ордера с балконами на фронтальных фасадах, полукруг «итальянского» окна в мезонине со стороны парка, изящно оформленные входы в галереи.

В настоящее время дом-дворец находится в развалинах, парк заброшен. Можно считать, что его уже потерялм.

Усадьба Стеблево. В небольшом селе под Волоколамском усадьба Стеблево. XIX век, классицизм. В разное время принадлежала дворянам Пашковым, Давыдовым (родственникам поэта Дениса Давыдова), Гиппиусам. Чем примечательна данная усадьба, помимо стандартной барской "родословной"?

Во-первых, она не имеет охранного статуса.

Во-вторых, в двухтысячных ее купил столичный миллионер Максим Студенников, сын художника Эдуарда Студенникова. И вот, Максим Эдуардович в буквальном смысле бросил все и уехал жить в деревню. А ведь в Стеблево нет ровным счетом ничего-даже магазин, и тот в соседнем селе Теряево, до которого примерно три километра. Планы у Студенникова были грандиозные, однако в 2017 году он обанкротился и уехал заграницу. А дом постепенно стал превращаться в бомжатник, особенно за последние полтора года.... Такая вот грустная история.

И на сегодня, пожалуй хватит.