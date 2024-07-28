Снесенное и утерянное

Продолжим печальную тему
Богоявленский собор в ДорогомиловеПервые упоминания о соборе встречаются в летописях от 1625-го года. Тогда его называли храмом Богоявления в Дорогомиловской ямской слободе.
В 1860-х годах крестьяне массово переселялись в Москву ради заработков, а земля в Дорогомилово была намного дешевле для жизни.
В 1930 году в Богоявленский собор была перенесена Казанская икона Богоматери из закрытого собора на Красной площади – та самая, что была с воинством Минина и Пожарского в 1612 году.Фото 1933 года
В 1927 году Богоявленский храм сняли с учёта, вычеркнув его из списков памятников церковной архитектуры — «художественной ценности не представляет». Первые слухи о сносе храма поползли в 1928 году. В декабре 1937 года было арестовано все духовенство Богоявленского храма во главе с настоятелем. Было решено снести храм. Предлогом стало освобождение места для нового социалистического строительства.
До 1938-го года это был второй по величине храм Москвы! Увы, спасти его не удалось…Фото 1938 года. Храм готовят к сносу. Уже снят крест с купола.
Росгвардия не успела вовремя? Показываем, как сносили старинный домик на Малышева
Историческое здание мешало проекту 30-этажной гостиницы ДацюкаФото: Иван Шестак / E1.RU
В ночь с 5 на 6 ноября, на Малышева начали сносить старинный домик. Он мешал проекту гостиничного комплекса «Радиус» — 30-этажной новостройки, инвестором которой выступает Павел Дацюк. Рассказываем, как исторический дом превратился в исторический мусор и почему в дело вмешалась Росгвардия.
Работы по сносу начались под покровом темноты, около 22–23 ночи. Рабочие пригнали экскаватор, который быстро и беспощадно начал разбирать строение на куски. Также перед домиком заметили наглухо тонированный «Ленд-Крузер» с грязными номерами.
— Экскаватор очень быстро превращает домик в груду строительного мусора. Рядом стоят рабочие, которые спрашивают друг у друга, а отключили ли отопление? — рассказал очевидец.Улица утопает в строительной пыли. Фото: Сергей Панин / E1.RUГруда обломков на месте домика. Фото: Сергей Панин / E1.RUФото: Сергей Панин / E1.RU
В самый разгар работ произошло неожиданное: на место прибыла Росгвардия. Правоохранители остановили снос (уже, впрочем, практически завершенный) и огородили территорию лентой. Посреди обломков росгвардейцы начали опрашивать рабочих.К приезду росгвардейцев домик фактически уже перестал существовать. Фото: Иван Шестак / E1.RUФото: Иван Шестак / E1.RUФото: Иван Шестак / E1.RUСтаринный домик мешал проекту новостройки. Фото: Сергей Панин / E1.RU
В чём причина? На этот вопрос ответил общественник Олег Букин, который также приехал на место событий.
— Этот домик входит в охранную зону Дома контор. Поэтому здесь нужно было сначала произвести историческую экспертизу, а только после этого начинать какие-то работы по сносу, — объяснил Олег Букин, общественник, который также приехал к дому.Там, где раньше был фасад домика, теперь зияет дыра. Фото: Сергей Панин / E1.RUЭкскаватор заканчивает работу. Фото: Сергей Панин / E1.RU
Как бы то ни было, к трем ночи улица уже опустела. Как фактически (и рабочие, и росгвардейцы ушли), так и фигурально: от фрагмента исторической памяти города осталась лишь груда мусора.
— Здание разрушили, одни обломки лежат. Еще стоит эвакуатор и маленький трактор, — рассказала горожанка, видевшая место событий в пять утра.В три часа ночи на площадке было уже пусто. Фото: alekslezhnin / Instagram.com
А вот так выглядело место, где раньше был дом, уже утром.Фото: Сергей Панин / E1.RUГруда обломков все еще лежит на месте. Фото: Сергей Панин / E1.RUФото: Сергей Панин / E1.RU
https://www.e1.ru/text/realty/2021/10/28/70222049/
Разрушили старинный дом, который мэрия обещала не трогать
Но для того, чтобы снести, его просто несколько лет назад исключили из списка памятников. Оказывается так можно!Дом на Мельникова начали сносить. Фото: общественное движение «Реальная история»
На ВИЗе сносят старинный дом, с которого в июльский ураган сорвало крышу. Здание на Мельникова, 14 построено в начале XX века. В 2000-х его купил бизнесмен Дмитрий Овсянников. В 2013 году дом попал в зону на тот момент готовящейся к перестройке «Екатеринбург Арены», в 2014-м бизнесмен получил за него компенсацию в 12,5 млн, а в 2015-м дом из списка памятников исключили.
По словам координатора общественного движения «Реальная история» Марины Сахаровой, это один из последних ценных исторических объектов ВИЗа того времени.
— Здание выполнено по индивидуальному проекту с применением архитектурных решений и материалов, характерных для кирпичного стиля (конец XIX — начало ХХ веков), то есть дореволюционного периода. У нас просто считаные такие дома остались в Екатеринбурге. Сплошная типовая застройка, — сказала Марина Сахарова.
— Видимо, это такой способ отметить День города.Дом крушит экскаватор. Фото: Ильдар ХабибуллинА вот так он выглядел еще месяц назад. Фото: Артем Устюжанин / E1.RUФото: Артем Устюжанин / E1.RU
Дом построили в 1923 году, он располагался на территории рабочего поселка Верх-Исетского завода. В его фасаде сочетаются несколько стилей архитектуры. В 1924 году здание перешло Павлу Яркину, а в 1935-м — его жене и сыновьям. При Советском Союзе здесь была коммуналка.
Отметим, что еще месяц назад в администрации Екатеринбурга говорили, что никаких конкретных планов по этому дому пока нет, его реконструкции или сноса не планируется.
После выхода публикации снос прокомментировала пресс-служба мэрии:
— Специалисты, которые проводили обследование здания, вынесли заключение о его аварийном состоянии, поэтому принято решение о сносе. Здание не является памятником.
Вот так просто. Не является и все.
https://www.e1.ru/text/realty/2021/08/14/70078736/
Снос почти каждого значимого здания в Екатеринбурге сопровождается скандалом. Против демонтажа протестуют местные жители и общественники, но, несмотря на все возражения, дома идут под ковш экскаватора. Правда, бывают случаи, когда здания сносят, а на их месте так ничего и не появляется.
https://www.e1.ru/text/realty/2022/11/14/71805851/
Архитектурный самозванец на месте воротСвоеобразными воротами современной Никольской улицы стали два сооружения: совмещённое с наземным вестибюлем станция метро «Лубянка» и не слишком привлекательное творение московских архитекторов конца 1990-х годов — торговый центр «Наутилус».Однако раньше здесь располагались настоящие ворота. Назывались они Никольскими и были частью Китайгородской стены, которая здесь возвышалась.
Изначально ворота назывались Сретенскими, потому что располагались в направлении улицы Сретенка. Построили сооружение в 1538 году по проекту итальянского зодчего Петрока Фрязина Малого.
В 1934 году Никольские ворота снесли вместе с башней и храмом. Как впрочем и всю Китайгородскую стену в тех местах. Сооружения, по мнению городских чиновников, мешали транспортному развитию Москвы…
Это потеря во время Великой Отечественной войны.
Открытие Московской консерваторииИстория Московской консерватории началась в 1860 году, когда Н.Г. Рубинштейн и В.А. Кологривов создали классы Московского отделения Императорского музыкального общества.
Первое время занятия были только по теории и хоровому пению, а проводились они на Большой Садовой улице в квартире Рубинштейна.
В 1863 году Рубинштейн переезжает на Сретенку, туда же переезжают и курсы, также к обучению добавились игра на фортепиано, виолончели, скрипке, флейте и трубе.
В 1866 году начинается новый этап. Музыкальные классы называют московской консерваторией. После официального основания консерватория разместилась на углу Арбатской площади и Воздвиженки в доме Черкасских.
Этот дом не сохранился, так как в 1941 году его разрушила бомба.
Усадьба Заключье в Тверской области. Один из лучших архитектурных памятников периода модерна в районе. Главный дом и два флигеля стилистически близки к постройкам дачи Рашевского в Бологом. Расположена в живописной местности, на высоком холмистом берегу лесного озера, в северо-западной части Бологовского района.
Принадлежала эта усадьба архитектору и художнику-акварелисту Александру Сергеевичу Хренову. В Петербурге он построил множество зданий. Талант и труд Хренова ценились высоко, а среди заказчиков были богатые люди, в том числе представители семьи Романовых. Александр Сергеевич построил дворец великому князю Николаю Николаевичу (Младшему) - своему хорошему знакомому.
Приблизительно на границе 19-го и 20-го веков, вдали от столицы, шума и высшего общества, Хренов построил великолепный замок и себе. Говорят, что даже проект придумал сам. Что же, вполне может быть и так)
Насладиться своим прекрасным домом Александр Сергеевич Хренов смог недолго - грянула революция. Бывший прославленный зодчий, преподаватель живописи, действительный статский советник, кавалер нескольких высоких орденов, основатель конезавода, главный архитектор Исаакиевского собора был вынужден уехать с женой и сыном сначала на Дальний Восток, а потом в Китай. Из Поднебесной на короткое время Хренов перебрался в США, а затем во Францию, где и умер в 1926 году в возрасте 66 лет.
После переезда хозяина в Китай «средневековый дом-замок» превратили в пионерский лагерь. Здесь не только выстроили несколько новых советских хозяйственных построек, отличить которые от общего ансамбля не составит большого труда, но и установили ряд скульптур — «девочек с веслом» и «атлетичных молодых людей».Затем Заключье превратили в туберкулезный санаторий, а впоследствии частично забросили. Живописный ансамбль густо зарос лесом, а клумбы превратились в джунгли.
В усадьбе пытались вести кое-какие реставрации, однако в этом направлении удалось продвинуться очень недалеко. Сейчас она в частной собственности, но, видимо, и это не особо спасает дворец Хренова от разрушения.Внутри мрак и запустение. Здесь мало, что сохранилось - всё спилено, разломано, разворовано и вынесено. Ныне привлекает внимание лишь вот эта печка, и то почти лишившаяся облицовки с изразцами. Поэтому показывать другие интерьеры смысла нет.
А еще недавно была вот такой
На фотках не такой уж и седой давности она была цела. В дверных проёмах ещё висели двери, левую от печки ещё украшала пояснительная табличка - "Палата №6". Это эхо располагавшегося при советах здесь туберкулёзного санатория.
Ещё из потерь - за последние годы исчезла прекраснейшая винтовая лестница, ведущая в башню
По гуляющим в народе легендам, кроме классики о водящихся в доме привидениях, Хренов перед отъездом из Заключья проклял усадьбу. Архитектора можно было понять - во дворец же было вложено немало времени, сил и конечно же средств.
О проклятии вспоминали и во времена неслаженной работы санатория и неуспехах в лечении больных, и при детском лагере. Якобы больные чувствовали здесь себя неуютно и сбегали, да и на детей порой находил непонятый необъяснимый страх. О страхах говорят и грибники, собирающие грибы в окрестных лесах, и некоторые посетители усадьбы.
Сейчас, когда реставрация почти не ведётся и одна из лучших усадеб области просто погибает, о проклятии тоже говорить, что называется, "в тему". С овсем скоро, если не принять никаких движений усадьба разрушится до основания.
Разрушается усадьба Знаменское Садки
Усадьба Знаменское-СадкиПри Трубецких в усадьбе бывали поэт Александр Пушкин, драматург Михаил Херасков, сенатор и автор басен Иван Дмитриев, прозаик и философ Дмитрий Веневитинов.
В 19 веке здесь жил и работал известный русский историк Михаил Погодин. Из его дневников известно, что Знаменское-Садки посещали поэты Пётр Вяземский, Фёдор Тютчев и родители писателя Льва Николаевича Толстого.После революции Знаменское-Садки было национализировали и со всей обстановкой передали Московскому центральному рабочему кооперативу. Но обстановку частично, а вместе с ней богатейшую библиотеку из 15 тысяч томов вывез музейный отдел Наркомпроса. Трудовая коммуна распалась уже через год, а на ее месте в 1920-х был организован совхоз. Особняк и прилегающие строения занял детдом. Знаменская церковь была закрыта, а в 1929 году её и вовсе снесли. И даже фото храма не сохранилось
На этом плане место, где стоял храм, под номером 8.
В распоряжение организованной Знаменской трудовой коммуны, призванной «обучать детей коммунизму», отдали конный и скотный дворы. Однако коммуна «проштрафилась»: наверху стало известно, что ее члены безвозмездно передали большую часть урожая, полученного с огорода и сада, бывшей хозяйке имения, изгнанной княгине Катковой.ЗатемЗнаменское-Садки вместе со старинным парком в окружении столетних дубов и зеленых полян последовательно меняло постояльцев: детский дом, сельскохозяйственный техникум, НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии. В 1970-е годы бывшее имение Трубецких заняла центральная лаборатория охраны природы Министерства сельского хозяйства СССР, преобразованная во Всесоюзный научно- исследовательский институт охраны природы и заповедного дела. Последняя организация покинула главный дом усадьбы в связи с угрозой разрушения и за неимением средств на проведение противоаварийных работ.Бьет тревогу Андрей Новичков, активист движения «Архнадзор», констатируя аварийное состояние заброшенного памятника архитектуры федерального значения, обращая внимание на масштабные трещины внутри главного здания, обрушение штукатурки и элементов декора. Только бы не пожар: огнетушители стоят просроченными. Так что можно считать тоже почти потерей.
Бывшая усадьба неоднократно становилось съёмочной площадкой. Здесь снимали часть сцен для художественной кинокартины «Мой ласковый и нежный зверь» (основные съёмки проходили в усадьбе "Валуево"), сериал «Доктор Живаго», драмы «Неизвестный Лермонтов», а также клип Димы Билана под рабочим названием «Монстры в твоей голове».
Входа нет.
МКАД, 36-й километр, с1, Москва
Усадьба ЗендиковоГлавный дом стоит на естественном возвышении. На западном склоне разместился заросший партер, который раньше соединял пейзажную часть парка с каскадными прудами.
Когда-то дворец был близок к эталонам архитектурного стиля Андреа Палладио и его учеников, но ни имя архитектора, ни следов величия до наших дней не сохранились. Известно, что главный дом был двухэтажным с мезонином и флигелями, слитыми воедино, дворец был оштукатурен и имел белокаменную отделку. Украшением служили оригинальные портики большого ордера с балконами на фронтальных фасадах, полукруг «итальянского» окна в мезонине со стороны парка, изящно оформленные входы в галереи.
В настоящее время дом-дворец находится в развалинах, парк заброшен. Можно считать, что его уже потерялм.
Усадьба Стеблево. В небольшом селе под Волоколамском усадьба Стеблево. XIX век, классицизм. В разное время принадлежала дворянам Пашковым, Давыдовым (родственникам поэта Дениса Давыдова), Гиппиусам. Чем примечательна данная усадьба, помимо стандартной барской "родословной"?
Во-первых, она не имеет охранного статуса.
Во-вторых, в двухтысячных ее купил столичный миллионер Максим Студенников, сын художника Эдуарда Студенникова.И вот, Максим Эдуардович в буквальном смысле бросил все и уехал жить в деревню. А ведь в Стеблево нет ровным счетом ничего-даже магазин, и тот в соседнем селе Теряево, до которого примерно три километра. Планы у Студенникова были грандиозные, однако в 2017 году он обанкротился и уехал заграницу. А дом постепенно стал превращаться в бомжатник, особенно за последние полтора года....Такая вот грустная история.
И на сегодня, пожалуй хватит.
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