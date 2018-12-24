«В лесу родилась елочка» - история создания самой популярной в СССР новогодней песни

История создания самой популярной в СССР новогодней песни

В мире много известных композиторов и поэтов, произведения которых многие сразу и не вспомнят. А с авторами же популярной новогодней детской песни картина получилась диаметрально противоположная. Её распевали всей большой советской страной, но при этом мало кто знал имена людей, благодаря которым появился этот музыкальный шедевр.

1905 год. Москва. Забастовки. Трамваи не ходят, надрывно ревут губки фабрик, заводов, иногда свистят пули и постоянно снуют по городу какие-то подозрительный личности. Именно в это время кандидат биологических наук Леонид Карлович Бекман, живший в Малом Патриаршем Переулке, купил дочке Верочке журнал «Малютка» и увидел в нём стихотворение «Ёлка»:

Гнутся ветви мохнатые

Вниз к головкам детей;

Блещут бусы богатые

Переливом огней;

Шар за шариком прячется,

А звезда за звездой,

Нити светлые катятся,

Словно дождь золотой…

Поиграть, позабавиться

Собрались дети тут

И тебе, ель-красавица,

Свою песню поют.

Все звенит, разрастается

Голосков детских хор,

И, сверкая, качается

Елки пышный убор.

В лесу родилась елочка,

В лесу она росла,

Зимой и летом стройная,

Зеленая была.

Метель ей пела песенку:

“Спи, елка, баю-бай!”

Мороз снежком укутывал:

“Смотри, не замерзай!”

Трусишка зайка серенький

Под елочкой скакал.

Порою волк, сердитый волк,

Рысцою пробегал.

Веселей и дружней пойте,

деточки!

Склонит елка скорей

свои веточки.

В них орехи блестят

золоченые…

Кто тебе здесь не рад,

ель зеленая?..

Чу! Снег по лесу частому

Под полозом скрипит.

Лошадка мохноногая

Торопится, бежит.

Везет лошадка дровенки,

На дровнях мужичок.

Срубил он нашу елочку

Под самый корешок.

И вот ты здесь, нарядная,

На праздник к нам пришла.

И много-много радости

Детишкам принесла.

Веселей и дружней пойте,

деточки!

Склонит елка скорей

свои веточки.

Выбирайте себе,

что понравится…

Ах, спасибо тебе,

ель-красавица!..

Бекман в ту же минуту сел за пианино и наиграл мелодию. А уже через некоторое время распевал вместе с дочкой только что родившуюся песенку.

Леонид Карлович Бекман с женой и дочерьми.

Сам учёный особого значения созданной на скорую руку мелодии не придал, но его супруга, в своё время получившая диплом Московской консерватории и золотую медаль за успехи в учёбе, мелодию похвалила и посоветовала мужу записать мелодию. Бекман отшутился: «Лишнее это, да и не знаю я нот толком». Тогда Елена Александровна сама аккуратно записала в тетрадь придуманную мужем мелодию.

А уже в следующем году дочка Бекмана исполнила эту песню на празднике у друзей семьи. Песня так понравилась, что у автора мелодии попросили слова и ноты. В тот год Леонид Бекман переписал свою «Ёлочку» более десятка раз. Уже в 1907 году эту песню распевала всё Москва. Позже супруги Бекманы даже издали сборник «Верочкины песенки», в который вошла и «Ёлочка».

Ноты «Ёлочка» сохранились благодаря супруге Леонида Бекмана.

В годы революции, когда многие песни назвали «буржуйскими» и запретили, именно «Ёлочка» стала детским гимном. Но при этом долгое время никто не знал, кто же написал стихи самой популярной в Стране Советов новогодней песне.

Сегодня сложно сказать, было ли так на самом деле, но существует легенда, что когда создавался Союз писателей, первый набор был так называемый «горьковский», и попали в него самые известные в литературных кругах личности - Федин, Фадеев, Паустовский, Бабель и т.п. И буквально в первые недели существования Союза в кабинет председателя Союза Максима Горького вошла пожилая женщина и сказала, что очень хочет стать членом писательской организации.

Горький спросил:

«А что вы написали?»

– Только детские тоненькие книжки, и ещё в журналах.

– Извините, дорогая, наш Союз писателей – это серьёзная организация. Мы принимаем туда того, кто пишет романы, повести, поэмы», – объяснил Алексей Максимович.

– Нет – значит нет, – пожала она плечами и пошла к выходу, но потом обернулась:

– Может, вы слышали хоть одно моё стихотворение?

– Какое?

– Ну, например:

В лесу родилась ёлочка,

В лесу она росла,

Зимой и летом стройная,

Зелёная была.

Горький:

– Так это вы написали?! (К тому времени это была единственная широко известная детская песенка, на которой воспитывалось несколько поколений.)

– Да, я. – и показала журнал «Малютка» начала века, где были написаны эти стихи, правда, опубликованные под псевдонимом А. Э.

– Пишите заявление! Вы - член Союза писателей СССР!

Раиса Адамовна Кудашева.

Автор песни «В лесу родилась елочка» - Раиса Адамовна Кудашева. До революции она была учительницей и гувернанткой. Долгое время публиковала свои произведения под псевдонимом, а впервые напечаталась под собственным именем в 1941 году. Долгое время Раиса Адамовна даже не догадывалась, что её «Ёлочка» стала песней. И только в 1921 году случайно услышала, как девочка поёт песенку на её стихи.

Cборник детских стихов «Ёлка», выпущенные в 1941 году.

Переиздано стихотворение было перед самой войной, в 1941 году в сборнике детских стихов «Ёлка». Составительница того сборника Эсфирь Эмден разыскала автора стихотворения и указала в книге фамилию Кудашевой.

https://kulturologia.ru/blogs/130117/33023/