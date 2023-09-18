Мы из Советского Союза

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Фото времен СССР

Встреча "выпускников" КВН, 1993 год, Москва
Фото времен СССР
Юрий Саульский, Матвей Ганапольский, Константин Эрнст, Леонид Парфенов, Михаил Марфин, Леонид Якубович, Леонид Ярмольник и Дмитрий Дибров на встрече, посвященной тридцатилетию КВН.

Коллаж передовиц советской и мировой прессы, февраль 1966Фото времен СССР55 лет назад советская автоматическая станция «Луна–9» впервые в истории осуществила мягкую посадку на поверхность Луны западнее кратеров Рейнер и Марий в районе Океана Бурь. В течение трех суток станция передавала на Землю телевизионные изображения лунного ландшафта и поддерживала радиосвязь. Также были подтверждены герметичность кабины и обеспечение в ней условий, необходимых для жизни.
Фото времен СССРКолонна Всесоюзной секции парашютного спорта на Первомайской демонстрации на Красной площади, 1 мая 1958 года, Москва
Фото времен СССРСтроительство монумента «Покорителям космоса», 1963 год, Москва
Фото времен СССРПервые московские соревнования по скиджорингу, 1925 г.
Фото времен СССРРональд Рейган выступает в Московском университете, 31 мая 1988 г.Фото времен СССРПродуктовый магазин «Кулинария» на улице Горького в Москве, фото Н. Максимова. 1959
Фото времен СССРСемья на кухне, 1978 год, Москва
На фотографии наладчик автоматов 1–й Московской ситценабивной фабрики Владимир Дроздов с женой и дочерью у себя дома.

Владимир Семенович Высоцкий с отцом и мачехой
Подборка редких фотографий со всего мира. Часть 69 (30 фото)
Алексей Герман и Юрий Никулин на съёмках фильма "Двадцать дней без войны", 1976 год, СССР
Подборка редких фотографий со всего мира. Часть 69 (30 фото)
Марш пленных немцев по Москве, 1944 год, СССР
Подборка редких фотографий со всего мира. Часть 69 (30 фото)Очередь в пункте приема стеклопосуды, 1990 год, СССР
Подборка редких фотографий со всего мира. Часть 69 (30 фото)
Открытие первого Макдоналдса в Москве, 31 января 1990 года, СССР
Подборка редких фотографий со всего мира. Часть 69 (30 фото)
Люди, как свечи: Фаина Раневская, пробы на роль мачехи в "Золушке", 1947 год, СССР
Подборка редких фотографий со всего мира. Часть 69 (30 фото)Урок сольфеджио, 1969 год, Москва
Подборка редких фотографий со всего мира. Часть 69 (30 фото)Парад героев–партизан, 16 июля 1944 года, Минск
Подборка редких фотографий со всего мира. Часть 69 (30 фото)Сценарий. Леонид Гайдай и Юрий Никулин, 1960–е годы, Москва
Подборка редких фотографий со всего мира. Часть 69 (30 фото)
Фото времен СССРПионерский лагерь «Орлёнок». 1979 год
Фото времен СССРЛюбовь Тимофеевна Космодемьянская с трехлетней дочерью Зоей
Фото времен СССРГоворит Москва! 1943
Фото времен СССРВ бyлочной. Горьĸий, 1960-е
Фото времен СССРМужчина ищет своего брата, после землетрясения. Армения, Спитак 15 декабря 1988 г.
Фото времен СССР
ВАЗ-2107 Модернизированный, 1985
Опытный седан малого класса, построенный в 1985-м году, попытка дальнейшего развития модели "2107"
Фото времен СССР
Костюмированная фотография "Король бильярда с сыновьями". Российская империя, 1886 г.
Фото времен СССР
Рыбак и кошка на берегу Москвы-реки. Москва. СССР. 1987 г. Фото Андрея Соловьева
Фото времен СССР
Призывная комиссия, СССР, начало 30-х годов.
Фото времен СССР
Солнечные ванны на Кавказе. Домбай, 1970 год.
Фото времен СССР
Сквер иᴍeни Толстого в Казани, 1970-e
Фото времен СССР
Прeмьeр-министр Кyбы Фидeль Каcтрo Рyс и Mайя Плисeцĸая (cлева) с труппoй Бoльшoгo театра, 1963 год.
Фото времен СССР
Cпуск на вoдy рыбопромыcловой базы “Воcток” (проеĸт 400), Лeнинградсĸий Адмиралтейсĸий завoд, 1969 год
Фото времен СССР
Рабочие автомобильного завода им. Лихачева, 1956 год. Автор американский фотограф Лиза Ларсен
Фото времен СССР
Эдуард Стрельцов атакует. 1966
Москва, Лужники, Товарищеская встреча СССР–Турция. 16 октября 1966
Светлана Митленкофотоностальгия

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