Фото времен СССР

Встреча "выпускников" КВН, 1993 год, Москва



Юрий Саульский, Матвей Ганапольский, Константин Эрнст, Леонид Парфенов, Михаил Марфин, Леонид Якубович, Леонид Ярмольник и Дмитрий Дибров на встрече, посвященной тридцатилетию КВН.

Коллаж передовиц советской и мировой прессы, февраль 1966 55 лет назад советская автоматическая станция «Луна–9» впервые в истории осуществила мягкую посадку на поверхность Луны западнее кратеров Рейнер и Марий в районе Океана Бурь. В течение трех суток станция передавала на Землю телевизионные изображения лунного ландшафта и поддерживала радиосвязь. Также были подтверждены герметичность кабины и обеспечение в ней условий, необходимых для жизни.

Колонна Всесоюзной секции парашютного спорта на Первомайской демонстрации на Красной площади, 1 мая 1958 года, Москва

Строительство монумента «Покорителям космоса», 1963 год, Москва

Первые московские соревнования по скиджорингу, 1925 г.

Рональд Рейган выступает в Московском университете, 31 мая 1988 г. Продуктовый магазин «Кулинария» на улице Горького в Москве, фото Н. Максимова. 1959

Семья на кухне, 1978 год, Москва

На фотографии наладчик автоматов 1–й Московской ситценабивной фабрики Владимир Дроздов с женой и дочерью у себя дома.