Фото времен СССР

Встреча "выпускников" КВН, 1993 год, Москва
Юрий Саульский, Матвей Ганапольский, Константин Эрнст, Леонид Парфенов, Михаил Марфин, Леонид Якубович, Леонид Ярмольник и Дмитрий Дибров на встрече, посвященной тридцатилетию КВН.
Коллаж передовиц советской и мировой прессы, февраль 196655 лет назад советская автоматическая станция «Луна–9» впервые в истории осуществила мягкую посадку на поверхность Луны западнее кратеров Рейнер и Марий в районе Океана Бурь. В течение трех суток станция передавала на Землю телевизионные изображения лунного ландшафта и поддерживала радиосвязь. Также были подтверждены герметичность кабины и обеспечение в ней условий, необходимых для жизни.
Колонна Всесоюзной секции парашютного спорта на Первомайской демонстрации на Красной площади, 1 мая 1958 года, Москва
Строительство монумента «Покорителям космоса», 1963 год, Москва
Первые московские соревнования по скиджорингу, 1925 г.
Рональд Рейган выступает в Московском университете, 31 мая 1988 г.Продуктовый магазин «Кулинария» на улице Горького в Москве, фото Н. Максимова. 1959
Семья на кухне, 1978 год, Москва
На фотографии наладчик автоматов 1–й Московской ситценабивной фабрики Владимир Дроздов с женой и дочерью у себя дома.
Пионерский лагерь «Орлёнок». 1979 год
Любовь Тимофеевна Космодемьянская с трехлетней дочерью Зоей
Говорит Москва! 1943
В бyлочной. Горьĸий, 1960-е
Мужчина ищет своего брата, после землетрясения. Армения, Спитак 15 декабря 1988 г.
ВАЗ-2107 Модернизированный, 1985
Опытный седан малого класса, построенный в 1985-м году, попытка дальнейшего развития модели "2107"
Костюмированная фотография "Король бильярда с сыновьями". Российская империя, 1886 г.
Рыбак и кошка на берегу Москвы-реки. Москва. СССР. 1987 г. Фото Андрея Соловьева
Призывная комиссия, СССР, начало 30-х годов.
Солнечные ванны на Кавказе. Домбай, 1970 год.
Сквер иᴍeни Толстого в Казани, 1970-e
Прeмьeр-министр Кyбы Фидeль Каcтрo Рyс и Mайя Плисeцĸая (cлева) с труппoй Бoльшoгo театра, 1963 год.
Cпуск на вoдy рыбопромыcловой базы “Воcток” (проеĸт 400), Лeнинградсĸий Адмиралтейсĸий завoд, 1969 год
Рабочие автомобильного завода им. Лихачева, 1956 год. Автор американский фотограф Лиза Ларсен
Эдуард Стрельцов атакует. 1966
Москва, Лужники, Товарищеская встреча СССР–Турция. 16 октября 1966
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