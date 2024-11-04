Москва глазами художников, ч.2

Первая часть

История Москвы в работах художника Аполлинария Васнецова Так зарождалась столица!

«Московский Кремль. Соборы», Аполлинарий Васнецов, 1894 год. Фёдор Яковлевич Алексеев.

«Вид Москвы от Троицких ворот Кремля». 1810-е годы

Кузнецкий мост на картине Бенуа Альберт Николаевич получил хорошее домашнее художественное образование.

Затем окончил Академию художеств по классу архитектуры, был прекрасным акварелистом.

Художник всецело посвятил себя акварельной живописи, вёл в Академии художеств акварельный класс.

Тверской бульвар 18 века на гравюре Огюста Кладоля. Местом для свиданий номер один в дореволюционной Москве все же был Тверской бульвар. В начале 20 столетия московские бездомные даже шутили, что не стоит туда соваться — все забито парочками!

Яков Хаимов, «Петровский бульвар», 1947

Михаил Колесников, «Дворик на улице Зацепа»

Алёна Дергилёва, «На Поварской, 31»

«Московские сумерки» Как же красива вечерняя столица! Художник прекрасной работы — Ирина Сергеева. Пётр Плахотный, «На перроне Казанского вокзала» Кречетниковский переулок. Художник Давид Генин, 1956 год.

Переулок возник в XVII веке в царской слободе «кречетников». В середине XVII века в нём построена каменная церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кречетниках. Её разрушили в 1930 году, а в 1937 на её месте на углу переулка построили дом (ныне № 12 по Новинскому бульвару).

Переулок и окружающая застройка уничтожены в результате прокладки Нового Арбата в 1963—1967 годах. Вид из окна здания «Известия» на Страстную площадь. Очень красивые почтовые открытки раньше были! «Московские сумерки». Художник прекрасной работы — Ирина Сергеева. «Арбат вечером» . Художник этой прекрасной работы: Георгий Храпак. «Москва в дождь» Художник: Михаил Куприянов. Есть своя романтика в дождливой погоде! 1961 год Старая Басманная. Сергей Боев (1973 г. р.) «Летний дождь на Покровке», художник - Виктория Чижова «Осень на Гончарной улице. Москва», художник - Дмитрий Лëвин «Староконюшенный переулок», художник - Нина Панюкова «Москва и голуби» кисти Владимира Старова. Очень необычный стиль, чудесная работа! 1958 год Георгий Храпак, «Арбат вечером», 1962 Игорь Штеренберг, «Воскресная Москва. Поварская улица», 1992 Сергей Цыганов, «Вечер на Таганке» Москва на картинах Станислава Брусилова Российская столица стала настоящей музой для современного художника. Вот что сам он говорит о своём творчестве:

- Я много работаю и всегда пишу то, что меня искренне поражает. Не признаю в искусстве фальши и надуманности. Много путешествую, стараясь получать новые впечатления для творчества. Люблю свою страну, её культурное наследие и неповторимую русскую природу.

«Раннее утро в Москве». Юрий Пименов. 1961г. «Вид Моховой и дома Пашкова» художника Ж. Делабарта в 1795 г. Москва на картинах Игоря Разживина В свои пейзажи художник вкладывает всю душу, поэтому они получаются такими теплыми и уютными. «Комсомольская площадь». Художник — Николай Кузнецов.1953г. «Москва. Вид на Кремль от Софийской набережной» 1879 год.

На картине запечатлён вид с Каменного моста на обновлённый Кремль после реконструкции набережной реки и строительства здания Большого Кремлёвского дворца, проект которого разработал архитектор Константин Тон.

При реконструкции набережной в 2016 году использовали эту картину для воссоздании утерянных элементов! Барашёвский переулок. Замечательная работа художника Я.Б.Чаплинского. Осенние зарисовки Москвы Художник прекрасных работ — Игорь Разживин.

Университет в сиреневом наряде Нина Панюкова

В мае территория университетского комплекса на Воробьёвых горах утопает в сиреневом цвете. Вдоль Университетской площади высажены сорта отечественной селекции, наполняющие воздух вокруг неповторимым ароматом.

Москва в картинах Сергея Волкова Художественной манере Сергея Волкова присущ мягкий лиризм и ирония, а также внимание к подробностям городской жизни. Главный и любимый объект его творчества - это Москва, которая возникает на его полотнах из ностальгических воспоминаний детства, городского фольклора и анекдотов. Москва Сергея Волкова - город фантастический и одновременно очень реальный, а люди, его населяющие - добрые чудаки и фантазеры.