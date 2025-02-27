Ложь украинства

«Когда ты станешь королем, то сам будешь определять, что есть правда», Сирсея Ланнистер своему сыну Джофри

Это не работает. Напоминаю, что Джофри плохо кончил. Вся эта геббельсовская хрень про «Тысячу раз повторите ложь и она станет правдой» не работает. Ложь остаётся ложью. Реальность остаётся реальностью. Новости СМИ2

Можно сколько угодно врать, что «наше ППО посбивало все дроны и ракеты, и даже больше, чем все», но разрушенную инфраструктуру и уничтоженный личный состав это не восстановит.

Можно сколько угодно врать «за три года украина потеряла 43 тысячи» (она больше в месяц теряет), но огромные кладбища по всей стране, щедро засеянные желто-голубыми флажочками, никуда от этого не исчезнут.

Никакое «потерь нет» не воскресит миллионы мёртвых.

Цепная шавка Зеленского Подоляк нахрюкал там очередной пост о том, что «Кто Добро, а кто Зло – сегодня определяется отношением к украине».

Да, кто поддерживает нацистский недорейх – тот конченые твари.

Другая цепная шавка Зеленского, Лаченко, захрюкал «Если нам не дадут денег, то мы начнём делать теракты по всей Европе».

Это так, по их мнению, выглядит Добро? Серьёзно?

Базовым признаком дееспособности и психического здоровья человека является способность отличать Добро от Зла.

украина – конченый больной маньяк. Психически больное жывотное.

И тотально неадекватна в представлениях о себе.

В своей пропаганде они все такие белые и пушистые, добрые и трудолюбивые, мирные и демократичные. А на них, таких хороших, коварно, подло и, самое главное, «немотивированно» напали.

Всё украинство построено на лжи, начиная с истории и заканчивая коллективным мифом о себе.

Они, такие хорошие, закидывали коктейлями Молотова безоружных «беркутов» (которым не выдали личное оружие), называя это «мирные протесты».

Они, такие добрые, заживо сжигали одесситов. А потом радовались этому в прямом эфире, делали смешные фотошопы с трупами и придумали мем про «бавовну» (вата подгорела).

Жестокие массовые убийства, по мнению добрых украинцев, это смешно и весело.

Консервы из «сепаров», тортики из «русских младенцев» и коктейли «кровь москаля» – это ж весело. Это добро!

Они, такие миролюбивые, расстреляли мирное праздничное шествие в Мариуполе из автопушек бронетехники 9 мая 2014 года.

После чего законопослушные украинцы расстреляли РОВД в Мариуполе, убив всех сотрудников.

Украинцы же ни разу не нацисты. А улицы именами нацистских преступников называют, себя татуировками со свастиками покрывают, носят нацистские патчи, зигуют и устраивают факельные шествия – сугубо чтобы посмеяться с российской пропаганды.

Богатые и зажиточные украинцы восемь лет грабили и мародёрствовали на Донбассе, воруя у «нищих русских» всё подряд, включая входные двери, матрасы и бабушкины панталоны. «Новая почта» озолотилась на транспортировке награбленного.

Зажиточные и преуспевающие украинцы, вторгшись в Курскую область, первым делом разграбили «Пятёрочку». И выкладывали видео диковинных богатых трофеев в виде сосисок из натурального мяса (таких на «ненищей» украине уже много лет не видывали).

Богатые и зажиточные украинцы регулярно устраивают массовые драки возле «секонд хендов». Видимо, от скуки.

Самые честные украинцы обстреливали Донбасс, рассказывая «это кондиционеры взрываются» и «они сами себя обстреливают».

Добрые и лагидные украинцы восемь лет убивали мирных жителей Донбасса, включая сотни детей. Рассказывая «Чем больше мы убьём сейчас, тем потом будет легче» и мечтая о тотальном геноциде.

А потом «Россия немотивированно напала! Это агрессия! За що?!».

Когда элитный нацистский Гиммлер посетил концлагерь смерти, с ним случился припадок и пошла кровь носом. После чего он больше не ездил смотреть на творимые там зверства.

Когда немцам после войны показывали документалки про преступления нацизма, они плакали в ужасе.

Украинцы, когда им показывают преступления ЗСУ и нацбатов, говорят «Хорошо, но мало. Трэба больше».

По справедливости, вас всех там кончить надо, похоронить и сделать вид, что такого говнистого говна никогда не было на земле. К сожалению, русские не воюют украинскими методами. Хотя нет, всё же к счастью.

Ибо мы не такие вонючие твари, как «украинцы».

Поясню.

«украинец» – это не национальность. А принадлежность к секте.

Смысл жизни «украинца» в ненависти.

И любой, кто идентифицирует себя как «украинец», разделяет свою принадлежность к нацистской человеконенавистнической группировке. И ответственен за её преступления.

Ах, да! Трудолюбивые украинцы, массово сбежавшие в Европу, сидят на пособиях и почему-то не идут работать.

Я, приехав в Россию, с первого же дня сказал «дайте работу» и ни копейки от российского государства (кроме разовых выплат ребёнку, идущему в школу) никогда не просил и не получал.

А эти, конченые трутни, заворачиваются в цветные тряпки, скачут и требуют «больше пособий».

Тому що трудолюбивые. Не то, что ленивые северные Ваньки.

Прямо как в "Джельсомино в стране лжецов".

Я всё, глупый, думал, что расскажу им правду - и стены тюрем рухнут, как в сказке. И никак не мог понять, почему это не работает.

А им просто нравится, когда врут!

И когда они врут, и когда им врут.

Все представления «украинцев» о себе – тотальная ложь.

Реальный среднестатистический «украинец» тупой, лживый, нищий, ленивый, кровожадный мудак, который живёт в тоталитарном концлагере, где людоловы ловят нищих рабов, чтобы отправить на смерть.

Или такое же тупой, лживый, нищий, ленивый, кровожадный мудак, который сбежал в Эуропу, не работает и требует вэлфера «ибо мы же защищаем вас от Путина».

В любом случае «украинец»* – это тупой, лживый, нищий, ленивый и кровожадный нацистский мудак.

*Не путать с русскими, живущими в оккупации и не причисляющими себя к этим чудовищам. И чтобы русских отделить от монстров (даже не понимающих, что они монстры), работает фильтрация в Шереметьево.

«украинец» – это как клоун Пеннивайз, с торчащей из зубастой окровавленной пасти детской ручкой. Только в вышиванке и шароварах. И в веночке с ленточками, обязательно.

Доброго вечора, мы з украины. И это и стыдно, и страшно.

P.S. И да, они плоть от плоти Запада, где в кого из элитариев не ткни – дедушка нацист. Что у Урсулы фон дер Ляйен, что у Фридриха Мерца, что у Каи Каллас. Без дедушки-нациста никак.

Александр Роджерс

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1851671.html