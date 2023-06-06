Первый хакер КГБ

Сегодня «русские хакеры» стали притчей во языцех. То им приписывают взлом зарубежных сайтов, то раскрытие данных западных госструктур, то вмешательство в выборы светоча демократии. Противостояние сверхдержав плавно перетекло и в киберпространство. Но началось оно еще во время Холодной войны. Предприимчивые немцы

Осенью 1986 года в советское торгпредство на Унтер-дер-Линден в Берлине пришел гражданин ФРГ с заманчивым предложением. Сам он был далек от «железа», но представлял интересы коллектива западногерманских хакеров. Мало ли проходимцев заглядывают в посольства по всему миру с «бесценной информацией», но здесь дело было серьезным.

Немец предоставил список взломанных компьютеров американских военных подразделений по всему миру и общее содержание добытых сведений.

Свои методы работы хакеры решили не раскрывать, чтобы не отдавать КГБ сразу все козыри в руки. Ребята не были большими поклонниками СССР, за свою работу они попросили хорошо заплатить.

В Москве оценили предложение немцев. Сотрудник торгпредства дал гостю 300 марок (примерно 150 долларов), но пообещал платить больше. Так мировая история получила один из первых случаев, когда компьютерные взломщики вышли на иностранные спецслужбы. Для КГБ это было очень перспективное дело. Маркус Гесс

Немцем в советском торгпредстве был Петер Карл, в компьютерах он не шарил, т.к. работал в западногерманском казино. А вот его приятели Дирк Бжезинский, Ганс Хьюбнер и Маркус Гесс были молодыми программистами. Последний хотел доказать самому себе, что может быть лучшим в мире хакером.

В те годы привычной там всемирной паутины еще не существовало. Виртуальное пространство представляло собой локальные сети, объединявшие компьютеры университетов, научных или военных структур. Особо важными для американской оборонки были Калифорнийский исследовательский центр и связанная с ним лаборатория Лоуренса.

Её-то и «хакнул» Гесс. Засиживаясь вечерами в компьютерном центре Бременского университета, молодой немецкий программист подбирал логины и пароли к компьютерам лаборатории. Шутка ли, но паролями там часто служили имена пользователей. Проникнув в эту сеть, Гесс вскоре получил доступ и к другим компьютерам американских военных структур.

Собрал военные секреты со всего мира

По подсчетам американского журнала «Популярная механика», Гесс взломал 400 военных компьютеров США. Масштаб и разброс объектов поражает.

Там и авиабаза Рамштайн в Западной Германии, и база ВМС США на Окинаве, военные части в разных штатах Америки и связанный с западным ВПК Массачусетский технологический университет.

Взломанные материалы касались полупроводниковых, спутниковых, космических и авиационных технологий. А также сведений об американских ядерных боеголовках и компьютерных вирусах. Хранилась ли уже тогда эта сверхсекретная информация в локальной сети — вопрос дискуссионный.

Что не подвергается сомнению, так это исправные выплаты от СССР. По данным газеты «Лос-Анджелес Таймс», Маркус Гесс получил за свою работу 54 тысячи долларов.

Причем немецкий программист умудрялся дурить спецслужбы. За 4000 марок он продал копию ОС, которая стоила в 30 раз дешевле, а за бесплатную игру заработал еще 2 тысячи. Но в конце концов первого хакера КГБ вычислили американцы. В 1986 году системный администратор компьютерного центра лаборатории Лоуренса Клиффорд Столл заметил подозрительную ошибку программы. Дело было в смешных 75 центах расхождения в бухгалтерской ведомости, но настойчивый Столл решил разобраться с ошибкой.

Так он выяснил, что кто-то посторонний входил в систему. Столл написал специальную программу и буквально ночевал на работе в попытках поймать хакера.

Гесс попался на попытке получить доступ к несуществующему департаменту, специально созданного в качестве приманки для хакера.

Так американским спецслужбам стал вскоре известен его западногерманский адрес, а вскоре и имя взломщика. Это сегодня на хакеров ведется настоящая охота, а на интернет-безопасность тратятся миллиарды.

А тогда предприимчивый программист получил всего полтора года условно. Остается только гадать, насколько важные секреты добыл первый хакер КГБ?

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