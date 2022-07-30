Прошедший в Праге "Форум народов свободной России", конечно выглядит, как форум сбитых лётчиков и городских сумасшедших, но воспринимать его стоит исключительно всерьёз.

Потому что, в текущей ситуации, только сепаратистские проекты могут дать нужный Западу результат, а именно развал России. Раскачивать ситуацию, как это было раньше, через либерально-оппозиционную повестку, сейчас по понятным причинам, не получится.

Потому Запад здраво рассудил, что надо пользоваться проверенным схемами. Большевики и либералы смогли же качать Империю через поддержку туркестанского восстания и русских сепаратизмов, вроде малороссийско-украинского и белорусского.

Ну и СССР, как мы помним, просыпался в первую очередь, по причине объявлений суверенитетов окраинами, а не в силу экономических сложностей, хотя и они сыграли свою роль.

Так вот, сегодня - это очень важно понимать - помимо сепаратизма национальных республик, Запад будет стараться перезапустить проекты, направленные на раскол русского народа.

Строго говоря, они и так уже есть. Поморский проект в Архангельской области тому пример. Дескать, живут на русском Севере не русские, а некие поморы. Такая, особая идентичность. В этот проект норвежские фонды вложили немалые средства.

Но, очевидно, что в случае раскачки русского сепаратизма и формирования новых "украин", основные усилия Запада будут направлены на Сибирь и Калининград. Сибирские автономисты ещё в 19 веке сравнивали, кстати, Сибирь с Малороссией, и говорили о необходимости "деколонизации", по примеру США и Британии. Дескать, там смогли освободиться от Метрополии, и мы смогём.

Ну а в 90-е годы у постсоветской элиты идея независимости Сибири или Дальневосточный республики вообще была одной из ключевых. Да собственно до сих пор в вузах Сибири и Дальнего Востока то конференцию проведут об экономике Сибири и возможностях её развития, как отдельного субъекта. То порассуждают, как могла бы развиваться ДВР, если бы не Советы.

Да и на Западе идею отделения Сибири продвигают давно и в серьёзных исследованиях, и в художественной литературе. В 93-м американские think tank вообще предлагали кусок Сибири у русских купить.

Калининград же, по логике вещей, должен стать не менее значимой точкой приложения деструктивных усилий Запада. Оторвать Калининград - лишить Россию главной базы на Балтике. А для этого проекта есть и местная элита, недовольная Москвой, и рассуждения о том, что "Кёниг" это почти Европа, не то, что там москварязань какая-то (это такая традиционная фронда местного креативного класса). Есть бизнес, чьи интересы ущемлены санкциями и поломанным транзитом. Там, с другой стороны много военных. Но кто сказал, что это решающий фактор? В Петрограде в 1917 году военных было тоже очень много.

Короче, будь я главным и самым злобным ЦРУшником на российском направлении, я бы именно на Сибири и Калининграде сосредоточил усилия фондов, агентов влияния, именно там я бы стал работать с политиками и лидерами мнений, обещая им места и бонусы в будущей Сибирской республике или Русской Балтии. Не важно, как назвать.

Важно, что западные разведки и фонды работать с элитами прекрасно умеют.

Может быть кому-то такие прогнозы и не сильно нравятся (предвижу вал возмущённых комментариев в стиле "да мы этих пиндосов одной левой"). Но все очень просто - хочешь побеждать проивника, попытайся думать, как противник.

Благостные же иллюзии не лучший помощник.

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