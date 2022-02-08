Что обозначают гербы российских населенных пунктов, которые вызывают улыбку и недоумение

Неделю назад мы смотрели медведей на гербах русских городов. Но есть гербы, которые вызывают улыбку, а иногда и недоумение: почему они такие?

Геральдика – странная наука. Бывает, посмотришь на какой-то герб и не понимаешь, удивляться тебе или смеяться. За примерами далеко ходить на надо – некоторые гербы в нашей стране весьма своеобразны. Неожиданные персонажи есть на гербах городов поселков, районов. Но недоумение они вызывают лишь в том случае, если не знаешь их смысла. Предлагаю ознакомиться в некоторыми гербами в нашей стране, которые выглядят наиболее экстравагантно. Геральдика – странная наука. Бывает, посмотришь на какой-то герб и не понимаешь, удивляться тебе или смеяться. За примерами далеко ходить на надо – некоторые гербы в нашей стране весьма своеобразны. Неожиданные персонажи есть на гербах городов поселков, районов. Но недоумение они вызывают лишь в том случае, если не знаешь их смысла. Предлагаю ознакомиться в некоторыми гербами в нашей стране, которые выглядят наиболее экстравагантно.

Герб Шуи Расположенный в Ивановской области город Шуя имеет очень лаконичный и загадочный герб. На нем – желтый кирпич на красном фоне. А может, быть, это изображен золотой слиток? Оказывается, не то и не другое. На гербе изображено мыло. В обосновании к гербу указано, что этот город издревле славился мыловарением (впервые об этом виде промышленности в Шуе было упомянуто в писцовой книге 1629 года). Ну а красный фон символизирует храбрость, мужество и богатую историю города. Кстати, на историческом гербе Шуи над мылом стоял еще и лев, но потом этот символ упразднили.

Герб Среднеколымска

«Восстающий мамонт» (так он указан в описании герба) словно собирается угрожать двум маленьким тонким елочкам, расположенным в левой части изображения. Однако на самом деле никакой угрозы эта «победная стойка» древнего животного не несет. Просто елки символизируют типичную для окрестностей города природу, а мамонт – то, что в данной местности в древних мерзлых породах были обнаружены многочисленные останки этих животных. Однако на самом деле никакой угрозы эта «победная стойка» древнего животного не несет. Просто елки символизируют типичную для окрестностей города природу, а мамонт – то, что в данной местности в древних мерзлых породах были обнаружены многочисленные останки этих животных.

Герб Иркутска На гербе города Иркутска изображено странное существо в виде кошки с перепончатыми лапами и толстым хвостом. Оказывается, это бабр. В словаре Даля написано, что так назывался в старину сибирский зверь, которого по лютости и силе можно сравнить с львом, и в то же время сказано, что бабр – это тигр. Если посмотреть на герб Иркутска XVIII века, то на нем можно действительно увидеть тигра.

В 1859 году, в результате реформы российской геральдики, по чьей-то ошибке бабра на гербе перепутали с бобром. Так и появились у него бобровые лапы и хвост. Червлёный соболь, которого на гербе изначально держал в своей пасти бабр, в новом варианте герба оказался в зубах у «тигробобра». При обновлении герба в конце XX века мифическое животное решили оставить – как достопримечательность.

Герб Челябинска Казалось бы, при чем тут верблюд? Однако присутствие «корабля пустыни» на гербе города имеет официальное обоснование. Навьюченный золотой верблюд напоминает о том, что Челябинск богат товарами и развитие этого города напрямую зависит от его успехов в торговле.

Герб Епифани Герб поселка Епифань (Тульская область) наверняка понравится любителям покурить травку, ведь на нем изображена конопля. В современном мире уже забыли, что конопля на Руси играла важную роль – из нее варили кашу, изготавливали одежду, вили веревки и так далее. В старинном обосновании к гербу уездного города Епифань указано, что на изображении из черной земли вырастают «три конопляные былины», тем самым показывая, что окрестности города изобилуют коноплёй.

Герб Железногорска Он был в нашей прошлой подборке. На Гербе закрытого административно-территориального образования Железногорск (Красноярский край) можно увидеть медведя, который держит в лапах некий серебристый предмет и то ли из ярости, то ли из любопытства пытается его разорвать. Мишку опутывают продолговатые обручи, словно он помещен в гигантский атом. Так и есть: Железногорск – город атомщиков (здесь расположен горно-химический комбинат), и, по замыслу автора герба, медведь разрывает ядро в структурной решетке атома. Это символизирует слияние природы и человеческой мысли, ведь Железногорск построен в тайге.

Герб Чернышевского района Если на гербе Среднеколымска изображён мамонт, то на гербе Чернышевского района в Забайкалье – динозавр. А точнее, древний ящер. Оказывается, в этой местности обнаружено одно из древнейших на Земле захоронений динозавров. Среди найденных экземпляров есть очень редкие. Золотой ящер на гербе символизирует доисторического травоядного динозавра, жившего здесь примерно 160 млн. лет назад. Рост его составлял примерно метр, а кожа была покрыта чешуей и перьями. А золотым он изображен, потому что этот цвет – символ богатства и стабильности.

Кстакти, динозавров у нас несколько.

Саки, Крым. Правда был присвоен такой герб еще в то время, когда Крым числился украинской территорией. Но пока таким и остался.

Котласский район (Архангельская область)

Официальный символ административно-территориальной единицы и муниципального образования Котласский район в составе Архангельской области Российской Федерации. Герб утверждён Решением Собрания депутатов МО "Котласский муниципальный район" № 170 от 28 декабря 2009 года, внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации

Герб Дербента Сегодня он выглядит так. Герб Дербента утверждён к 2000-летнему юбилею. А до этого был вот таким Герб Дербента — точнее — Дербентского уезда был впервые утвержден вместе с другими гербами Каспийской области 21 мая 1843 года (сенатский закон № 17061 от 26 июля 1843 года).

На нем в верхней части гербового щита был изображен тигр и струи газа из герба Каспийской области, в нижней части — крепость на берегу моря и три розы.

В 1846 г. Каспийская область была упразднена, территория разделена на Шемахинскую и Дербентскую губернии.

5 апреля 1860 года создается Дагестанская область. В ее состав вошли бывший Прикаспийский край без Кубинского уезда (включен в Бакинскую губернию) и весь Горный Дагестан. Территория Кумыкии за Сулаком была передана в Терскую область. Центром области был город Дербент, а с 1866 года — Темир-Хан-Шура. Дагестан имеет свой герб. В геральдику пробрался и другой наркотический «объект». Вот утвержденное в марте 1843 г. описание герба города Дербент в на территории нынешнего Дагестана: «...В нижней половине щита, разделенной на две части и имеющей серебряное поле, на правой стороне старая крепостная стена с воротами...; на левой стороне переплетшиеся корни растения марены и несколько стеблей маку, перевязанных золотой веревкою, в знак того, что жители с большим успехом занимаются обрабатыванием марены и разводят мак для приготовления из него опиума (ширяк)».

Герб города Карачева

16 августа 1781 года городу Карачеву пожалован Герб. «В верхней части французского щита губернский герб: в синем поле белый город с красными кровлями. На триумфальных воротах которого сидит чёрный орёл с золотой короной на голове; в нижней части щита – в серебряном поле сноп распустившегося мака, связанного золотой перевязкой, которого в окрестностях сего города в полях довольно сеют и оным торгуют». Кстати, существует легенда: в 10 км от Карачева у села Девять Дубов располагалось гнездо Соловья-разбойника, где насмерть бился он с богатырём Ильёй Муромцем.

Странные гербы московских районов

На гербе муниципального образования Аэропорт изображена старинная золотая карета.

Казалось бы, какая связь между «каретой» и «аэропортом»? Оказывается, почти никакой. Просто это напоминание об императорской дорожной карете Екатерины II и об исторически сложившемся парадном въезде в Москву с остановкой во Петровском путевом дворце на Тверском тракте (близ современной станции метро «Аэропорт»).



На гербе муниципального образования Хорошево-Мневники изображена странная сцена. Животное, явно напоминающее бобра, стоит, подбоченясь, и правой ногой опирается на кирпичи, а рукой (точнее, лапой) крепко схватило дерево, словно хочет его вырвать с корнем.

Бобр нарисован весьма схематично. Из описания к гербу сказано, что изображенное дерево – сосна, а сочетание дерева, бобра и кирпичей символизирует, что в этих краях с давних пор росли сосны и жили бобры – строители плотин.



Ещё один странный символ – кентавр на гербе района Бутырский. Почему именно он – не совсем ясно, но известно, что это мифическое существо присутствовало на гербе Бутырского полка с 1730 года.

В описании сказано, что кентавр на гербе муниципального образования Бутырский символизирует единство лучших качеств человека (силы, мастерства, целеустремленности и т.д.) и мощи сил природы.

В Москве есть герб с белым медведем.Ну и причем тут медведь? «Первым владельцем земель, на территории которых расположено муниципальное образование, был прадед знаменитого князя Д. М. Пожарского — В. Ф. Пожарский по прозвищу Медведь».

Геральдика до сих пор жива! Как минимум - в качестве государственной символики...