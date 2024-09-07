Миграционная волна — угроза национальной безопасности России

Угрожающая миграционная волна. Фото: «Кандинский 3,1» Угрожающая миграционная волна. Фото: «Кандинский 3,1»

Не знаю точно, есть ли объективные социологические данные о том, насколько серьезно и тревожно воспринимают россияне проблему миграции, и какое место она занимает в списке их тревог и «боязней»? Но стоит лишь бегло пройтись по соцсетям в интернете и становится очевидно, что эта проблема в силу её не то что «назрелости», а перезрелости грозит выйти на первые места в общественном рейтинге угроз, причем не потенциальных, а вполне уже реальных. Новости СМИ2

Впрочем, в официальных СМИ мы слышим в основном успокоительно-мифотворческие речи всевозможных экспертов и политиков разного ранга о многовековой традиции мирного сосуществования разных народов в нашей стране, о «мультикультурализме» и тому подобном. К слову, сам термин появился на Западе пару десятков лет назад, и к сегодняшнему дню, как признаются многие западные же эксперты, этот пресловутый мультикультурализм потерпел полный провал.

Корреспондент Агентства СЗК побеседовал с депутатов Госдумы Михаилом Делягиным на эту без преувеличения животрепещущую тему.

– Михаил Геннадьевич, насколько серьезна, с Вашей точки зрения, проблема миграции в современной России?

– Завоз мигрантов в его сегодняшнем виде я считаю прямой угрозой существованию России. Когда женщины боятся рожать, потому что их дети могут стать жертвами безнаказанной этнической преступности… Когда родители с Северного Кавказа вынуждены забирать своих детей из московских школ и устраивать их в школах райцентров на родине, потому что там они получат лучшее образование, нежели в столичных школах, где критическую массу учеников образуют не желающие говорить и понимать по-русски дети людей, которых сюда завозят миллионами... Если это не угроза национальной безопасности России, тогда что вообще такое угроза? Разве что доминирование в российской власти деятелей, которые проводят такую миграционную политику.

– Какие меры, с Вашей точки зрения, могли бы если не кардинально решить, то хотя бы снять остроту проблемы миграции?

– Во-первых, необходима отмена пресловутой патентной системы и высылка из страны всех «трудолюбивых соотечественников», которые не имеют здесь постоянной легальной работы.

Второе. Введение визового режима со странами, в которых произошла социальная катастрофа. В первую очередь, это ряд стран Средней Азии и Закавказья. Если такой режим не ввести, то высылка представителей этих стран особого смысла не имеет - они вернутся обратно.

Дальше. Укрепление нашей границы: похоже, она у нас не везде надежна.

Далее. Необходимо введение правила, согласно которому любой иностранец, совершивший преступление либо правонарушение на территории России (скажем, три или пять правонарушений за год), вместе со всеми родственниками высылается из страны без права вернуться обратно. Кроме того, необходимо лишить иностранцев из стран, находящихся в состоянии социального бедствия, права привозить в Россию семью и прочих родственников. Если он работает - нечего рассказывать тут сказки про воссоединение семей. Пусть воссоединяются на родине, откуда изгнали русских.

Плюс. Необходима тщательнейшая проверка законности выдачи российского гражданства всем иностранцам с 1992 года. Вертолетно-кишлачный метод его раздачи - преступление. Все новые граждане, не интегрировавшиеся в российское общество, должны быть лишены гражданства по факту нарушения присяги. Потому что, получая наше гражданство, человек клянется уважать культуру России. А если присягнувший не говорит или плохо говорит по-русски, он не может уважать нашу культуру, поскольку не может ее знать. Поэтому, если человек не говорит или плохо говорит по-русски, если он слабо интегрирован в общество, если возбуждает вражду соседей, то он по определению нарушает клятву при вступлении в гражданство. И на основании нарушения присяги он и все его родственники должны быть высланы из страны, причем, что важно, за их счет. Если же у них нет денег, они должны заработать на билеты на общественных или принудительных работах, а затем опять-таки быть высланы без права на возвращение. Подчеркиваю: нарушителя, всех его родственников и всех, кого он легализовал. Тем более, если этот человек совершил преступление (хотя бы одно) за время пребывания в российском гражданстве или если он допустил более трех или пяти, условно, административных правонарушений, то он тем более должен быть вместе со всеми своими родственниками выслан на родину. Навсегда, потому что вопрос стоит о существовании России.

Далее, необходимо разбираться с этническими образованиями на территории страны - с диаспорами, «национально-культурными автономиями» и прочим. Если это диаспоры народов с государственностью вне России, они полностью подпадают под определение иноагента, то есть физическое или юридическое лицо, действующее в интересах другого государства. То есть все диаспоры (кроме белорусских, конечно, - у нас же Союзное государство) на территории России должны быть признаны иноагентами со всеми вытекающими последствиями.

Соответственно, все члены диаспоры должны быть персонально признаны иноагентами по факту членства в ней. При этом члены этой диаспоры должны иметь право официально распустить ее или выйти из ее состава. То есть иметь право заявить, что, да, мы, по происхождению, скажем, афганцы, но как граждане РФ жить и действовать в РФ собираемся исключительно в ее интересах. Тогда, конечно, никаких проблем. При этом гражданство может только одно: институт двойного гражданства лжив, потому что лояльность у человека может быть только одна. Я служу или одному государству или другому. По другому - никак.

Дальше. Необходимо проведение нормальной религиозной политики, т. е. все нелегальные религиозные организации должны быть закрыты, а все их прихожане, если они выходцы из стран, где произошла социальная катастрофа, - высланы на родину. Естественно, вместе с лишением российского гражданства, поскольку посещение нелегальных организаций - это нарушение российских законов и присяги. Не секрет, что некоторые среднеазиатские государства высылают к нам, в Россию, своих религиозных фундаменталистов.

Ещё. Если вы позволите себе пройтись по улице, скажем, в Узбекистане или проехать в транспорте в том виде, в котором это позволяют себе некоторые выходцы оттуда в московском метро, вы будете жестоко наказаны. Потому что в исламской стране это запрещено законом. А у нас это фактически поощряется.

У нас в России запрещены политические манифестации граждан без соответствующих согласований. Тем более должны быть запрещены политические манифестации под прикрытием религиозных лозунгов. Когда вся Москва сотрясается по случаю некоторых религиозных праздников, надо понимать, что это не религиозные мероприятия, а политические демонстрации тех, кто является властью здесь на самом деле.

Необходимо также прекратить социальный демпинг. Да, диаспоры в силу своего политического влияния зачастую обеспечивают гастарбайтерам большую зарплату, чем ту, которую получают граждане России, - но это правило действует не всегда и не везде. И часто имеет место быть социально-трудовой демпинг. И чтобы защищать рабочие места, надо как минимум обеспечивать равные для всех трудовые условия. При этом работодатель, который завозит к себе низкооплачиваемых иностранных рабочих, должен отвечать за все преступления и административные правонарушения, которые они совершают. И отвечать он должен и как юридическое, и как физическое лицо. То есть, если, скажем, иностранный рабочий совершает кражу, то сидеть в тюрьме должен не только он, но и его работодатель, и желательно в одной камере.

Ещё она важная мера. Если я привлекаю в Россию низкоквалифицированную рабочую силу, то я должен обеспечивать их культурное просвещение за свой счет не менее одного часа каждый рабочий день. То есть из восьми часов рабочего времени гастарбайтерам в течение одного часа надо рассказывать о русской культуре, истории, петь им русские народные песни, показывать картины русских художников, объяснять, чем Пушкин отличается от Толстого, Некрасова и Фадеева, от Пелевина, кстати говоря. То есть заниматься их просвещением за свой счет. Это необходимость. Не говоря уже о том, что работодатель обязан разъяснять иностранным рабочим, что если по улице идет девушка в короткой юбке, то она не проститутка и с ней они не могут поступать так, как они, возможно, привыкли поступать у себя дома.

Дальше. Необходимо зафиксировать положение, что, если я привлек к себе работать гастарбайтеров, то они не имеют права переходить на другую работу. Я их привлек, я их привез в страну - и я же их должен вывезти. А если я привез тысячу человек, а вывез сто, - то я должен сидеть за измену Родине.

Ну, и наконец. Нужно понимать, что государственная политика по уничтожению России обусловлена не только недобросовестным бизнесом, которому нужна дешевая рабочая сила, и не только всевластием этнических диаспор, но и коррумпированием значительной части российского госаппарата. Многие чиновники, насколько я могу судить, искренне считают коррупцию основой государственного строя страны. И соответственно пытаются заменить носителей русской культуры, которая относится к коррупции, как к преступлению, носителями иных культур, которые в силу глубины социального бедствия (не потому, что они такие плохие, а потому что пережили чудовищную социальную катастрофу) относятся ко взятке, как к нормальной деловой трансакции.

– А откуда вообще у этнического криминала взялось такое могущество?

– Отнюдь не только от коррупции российского чиновника и не только, как некоторые думают, от масштабной наркоторговли. Их могущество во многом вызвано отсутствием разумной протекционистской политики. Например, взять обычный помидор. Пока его везут из Ташкента в Москву, его цена растет в пять-семь раз. При этом в Ташкенте он покупается у производителя по цене значительно меньшей, чем он стоит на местном центральном рынке, а в Москве этот помидор продается существенно дороже, чем он стоит, скажем, на Фуд-сити. То есть на каждом помидоре в этой цепочке «наваривается» в десять раз больше его первоначальной цены. Если бы наше государство защищало интересы РФ, интересы российского народа, то из этой накрученной в десять раз стоимости оно изымало бы не менее 80% в виде таможенных пошлин. И направляло бы эти деньги в том числе и на развитие собственного производства помидоров - на Севере в теплицах, на Юге в открытом грунте. Помидор - не личи, в России растет и выращивать его мы можем и сами. (Хотя, как слышал, у нас уже и этот экзотический фрукт стали выращивать).

Но российское государство отдает эту сверхприбыль, которая образуется не в Ташкенте, а в Москве, именно диаспорам. Соответственно эти деньги идут на коррумпирование российских чиновников, на обеспечение юридической, медийной, политической поддержки и прочее. То есть нам необходима разумная протекционистская политика.

Ну, и само собой разумеется, необходимы прямые ограничения на занятость. Те запреты на работу мигрантов, которые были введены губернаторами почти в трети регионов России, показывают свою крайнюю эффективность, демонстрируют, что они ведут к росту благосостояния граждан России, и никакой нехватки рабочей силы там не наблюдается. То есть прямой запрет на работу для иностранцев - это вещь совершенно необходимая.

– Михаил Геннадьевич, совсем недавно Вы представляли в Госдуме РФ законопроект, одним из авторов которого Вы и являетесь, призванный прекратить прирост мигрантов в социальных отраслях экономики, и отдать дополнительные рабочие места россиянам. К сожалению, этот законопроект не прошел…

– Да, «Единая Россия» заявлениями своих представителей выступила категорически против и отказалась от голосования. Когда я представлял этот законопроект, я сказал, что политическое влияние этнических диаспор мы увидим сегодня же по итогам голосования. И «Единая Россия» более чем наглядно подтвердила мои слова. На мой взгляд, она очень убедительно показала, кому на самом деле служит она и большая часть российской бюрократии. Поэтому, если и дальше будет идти так, как идет сейчас, то нынешнее правительство будет последним, предлагаемым премьером по согласованию с президентом РФ. Следующее будет формироваться уже этническими преступными группировками.

Источник: https://aszk.ru/prochee/intervyu/mikhail-delyagin-migratsionnaya-volna-ugroza-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii/