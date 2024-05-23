История старшего лейтенанта Аркадия Сычева

«Мне везло. Не было ранений. Однажды рота ехала на танках как десант. Спрыгнул с танка, отбежал на 20-30 м. Пролетел мимо снаряд. У правого уха ожог был от его звука, настолько был близко он. А так голову бы снесло», — так вспоминал о Великой Отечественной Аркадий Сычев.

Он прошел всю войну в отдельном мотоциклетном полку, многократно совершал рейды по немецким тылам.

В сегодняшнем материале расскажем о боевом пути и подвигах старшего лейтенанта.

Аркадий родился 17 июня 1923 года в деревне Сычи под городом Вятка (с 1934 Киров). Впоследствии этот населенный пункт слился с селом Полом. 16 июня 1941 года Сычев окончил 10 классов школы. В первый выходной после выпуска, 22 июня, он отправился с друзьями на рыбалку. Ветеран вспоминал:

«Пошли веселые в 6-7 утра 22 июня на реку Вятка. Искупались, ловим рыбу. Подходит мальчик: Будет очень важное объявление. Идем в районное село (Полом). Люди кричат, шумят, суматоха. Пожар, что ли? Слышим, - Война.

Приходят повестки в армию, плач. Работа парализована. 3 июля 1941 г. мне пришла повестка в армию. Почти все мои сверстники пошли на войну, я пришёл в военкомат одним из первых». Аркадия зачислили в Свердловскую школу пилотов. В сентябре 1941 года ее расформировали, Сычева направили в Котельнич в школу авиамехаников. В мае 1942 он окончил обучение. Однако на фронте было уже достаточно авиамехаников, поэтому по специальности в войска направили только треть выпускников. Остальных было решено определить в пехоту. Часть зачислили рядовыми на передовую, часть — курсантами в командирские училища.

Так Аркадий попал в Подольское пехотное. Во время учебы Сычев с товарищами отправляли множество рапортов с просьбами послать их на фронт. Аркадий написал шесть заявлений. Весной 1943 года его просьбу удовлетворили. Сычева зачислили в 52-й отдельный мотоциклетный полк. Это было специальное моторизованное подразделение, предназначенное для глубоких рейдов по тылам врага.

Мотоциклисты прорывались в брешь на фронте и уничтожали вражеские коммуникации. Легкий транспорт поддерживали танки и самоходки полка. Младшего лейтенанта назначили командиром взвода. В подразделении было 13 мотоциклов, один из которых выделялся связному.

Сычев принял первый бой 20 сентября 1943 года у города Большой Токмак Запорожской области. Поначалу полк преследовал врага, не спешиваясь с мотоциклов. Потом бойцы наткнулись на укрепленную позицию немцев.

Противник установил зенитки на прямую наводку и открыл огонь по мотоциклистам. Красноармейцы спешились и залегли. Вскоре к ним на выручку подошел танковый взвод лейтенанта Алексея Коннова. Сычев вспоминал:

«Шрапнель, непривычно чёрного дыма разрывы. Было не по себе. Первое желание - вжиться в землю, расплющиться. Когда залегли, боковым зрением заметил, как на меня косят глазом все мои бойцы.

И не какие-то там новички вроде меня, а, что удивило, бывалые солдаты, те, что успели повоевать, и побывать в госпиталях. Ждали моего решения, моей команды. Не вечно же лежать, надо что-то делать. А то можно долежаться до вечного сна.

В тот момент подать нужную команду: "За мной в атаку вперёд!" - мне подсказал гул моторов за спиной. Всего три танка - но как они всю динамику боя развернули на 180 градусов. А уж когда ударила ещё и наша артиллерия, тут мы вообще воспрянули духом. И вперёд!

В целом же первый бой сложился для меня удачно. Это я почувствовал по отношению ко мне солдат после того, как он закончился. Меня признали командиром».

Мотоциклисты продолжали наступление. Они действовали во взаимодействии с авиацией: получали с воздуха информацию о противнике и безопасных путях движения.

23 октября взвод получил задачу задержать отходящую колонну немцев под Мелитополем. Бойцы Сычева в темноте подъехали к колонне врага, и пристроились в конец. Красноармейцы подавали команды на немецком, поэтому противник принял их за своих.

Тогда Аркадий по-немецки приказал мотоциклистам объехать колонну. Взвод опередил ее и устроил засаду на маршруте движения врага. Когда основные силы противника подъехали к позициям подразделения, разведчики запустили осветительные ракеты и открыли огонь.

Немцы понесли тяжелые потери, было уничтожено несколько десятков вражеских солдат. Мотоциклисты же после боя успешно погрузились на мотоциклы и вернулись к своим без потерь. Летом 1944 года Сычев участвовал в наступлении в Белорусской ССР. Вот что он вспоминал:

«Едем в строю, враг отступает. Натыкаемся на немецкий арьергард, начинается перестрелка. Быстро спешиваемся в 150 метрах от позиций противника, идем в атаку. Врываемся в траншеи, вырытые в полный рост. С пистолетом в руке, с патроном в патроннике я бегу по траншее. За мной человек 10 наших солдат.

Траншея поворачивает на 90 градусов. Я бегу и за поворотом лоб в лоб сталкиваюсь с немцем. У того автомат на груди. Он поворачивает автомат в мою сторону, но ему нужны доли секунды, чтобы навести на меня оружие и выстрелить. Я же уже держу пистолет на уровне его груди. Он в 2-3 метрах от меня.

Не целясь, нажимаю на спусковой крючок. Немец падает на колени. Стреляю второй раз. Тут у меня у самого задрожали колени от нервного напряжения, короче, страха. Остальные немцы в панике бросились убегать по траншее и были тут же уничтожены нами. Одного раненого я взял в плен».

Аркадий Андреевич Сычев прошел всю Великую Отечественную. За свои заслуги старший лейтенант был награжден орденом Александра Невского. Капитан А.А. Сычев принимал участие в составе 52-ого полка в "первом" параде 1 мая 1945 в Москве, а вскоре проезжал в колонне мотоциклистов по Красной площади на Параде Победы 24 июня 1945г.

После войны А.А. Сычев 12 лет служил в мотоциклетном батальоне в Бресте. Затем был начальником строевой подготовки в военно-педагогическом институте в Хлебниково (под Москвой), наставником в Тамбовском суворовском училище, возглавлял совет ветеранов в Тамбове. Проживал последние годы в г.Королеве Московской области, вел активную военно-патриотическую работу.

Ветеран скончался в 2020 году от COVID-19. Похоронен на Невзоровском кладбище Пушкинского городского округа Московской области. Вот его слова, которые он завещал нам:

«Сейчас, дорогие мои, у меня самое большое желание, прежде всего чтобы не было войны! Что было мирное небо, и люди жили под мирным небом! Это мое первейшее и главнейшее желание!

И еще добавлю: у нас прекрасная, хорошая молодежь! Я им желаю, чтобы они были достойны тех трудовых и ратных подвигов, которые совершили их деды и прадеды, и чтоб они эти традиции хранили, и были готовы к защите своего Отечества!».

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