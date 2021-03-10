Закономерный итог - Путин взломал стратегию США

В Китае говорят, что мудрый полководец лишь тогда ищет битвы, когда война уже выиграна. Вопрос стратегии, и именно здесь наше военное руководство показало невероятный класс!

Уж не будем говорить о том ошеломительном результате, который мы всё более отчётливо наблюдаем, всё ещё не до конца веря своим глазам: все признаки указывают на то, что России удалось втянуть США в гонку вооружений, которая разорит ИХ так же, как в 80-ых годах они втянули нас…

Но это далеко не всё и даже не самое главное. Американцы-то нас обманули! Не было у них никаких «звёздных войн», не было этой пресловутой СОИ — «Стратегической оборонной инициативы».

А вот «Посейдоны», «Кинжалы», «Авангарды» — они есть! После каждых очередных успешных испытаний со стороны Пентагона и Белого дома вместо прежних, к которым мы привыкли, заявлений из серии: «А вот как мы ответим на новое оружие русских» — сегодня вместо этого звучит лишь оглушительно громкая тишина. И весь мир ёжится: это что, и правда что ли — великой Америке нечего ответить по существу? Значит, всё правда, что русские сказали?

Это был тонкий и очень сложный расчёт: никакой случайности и никакой «просто повезло» там и близко не могло быть — потому что ТАК не везёт, ТАК получается лишь у тех, кто очень хорошо просчитал.

Итак, перечисляем:

Самое чудовищное фиаско США — это одна из самых первых подлянок, которую они попытались кинуть нашему президенту в начале его правления — знаменитый выход из договора по ПРО.

У нас принято недооценивать масштаб катастрофы: в России многие просто не понимают масштаб случившегося, а уж американцы, ясное дело, не стремятся пиарить свой стратегический провал.

Потому что на эту карту Пентагон и политическое руководство США поставили буквально всё: эта программа была рассчитана до 2035 года и на неё потратили свыше — запредельная сумма — свыше ТРИЛЛИОНА долларов.

Это должна была стать глобальная система БЕЗНАКАЗАННОСТИ США от всего — и навсегда. Её никто и никогда не должен был преодолеть, а уж тем более — Россия, которую на тот момент вообще списали со счетов все.

И вот в 2018 году, когда как никогда раньше в воздухе запахло не просто войной, а ядерной войной, когда администрация Обамы стала позволять себе выкатывать ТАКИЕ угрозы и делать такие жесты, которые и в Холодной войне-то нечасто звучали — и вот Россия анонсирует подряд: «Авангард», «Буревестник», «Сармат» — все системы позволяют обходить американскую систему ПРО.

А это не только бесполезно потраченные деньги — если бы только они! Хотя сумма, как уже было сказано, всё равно запредельная.

Но ведь вместе с деньгами американцы потеряли и ВРЕМЯ — те самые 15 лет, в течение которых Путин им улыбался, называл коллегами и партнёрами, позволял им тратить в год — в год!!! — 10-15 миллиардов долларов на их глобальную систему ПРО…

Может ли Америка напечатать доллары СЕГОДНЯ — это уже БОЛЬШОЙ вопрос! Они всё ближе к тому дню, когда ответом будет — нет, БОЛЬШЕ вы печатать уже не можете!

Но вот ВРЕМЯ, 15 лет времени — они никогда не могли «напечатать». Спустя 15 лет у них нет НИЧЕГО, Россия как могла преодолеть их ПРО, так и может — даже лучше, чем 15 лет назад. Они потеряли ТРИЛЛИОН долларов, что совсем не шутка даже для них, и 15 лет времени — что катастрофа для любой страны.

А вот Россия спустя эти 15 лет получила такое преимущество, которого в начале путинского правления не имела.

Они постоянно грозятся выйти из тех или иных договоров и шантажируют нас, а из других — уже вышли, но вот такое оружие как «Посейдон» ни под один договор не подпадает! Даже под недавно продлённый СНВ-3, хотя «Посейдон» несёт ядерные боеголовки. Но — оружие такого типа просто изначально не прописано в договоре СНВ.

И это тоже не первый промах США в этой сфере! Например, у нас не было наземных ракет, которые подпадали бы под договор РСМД — они были запрещены, вот их и не было. Но у США были морские «Томагавки», а у нас — подобных ракет не было. Прежде. А потом появились «Калибры».

И вот американцы решили: ну, тогда нам не нужен ДРСМД, раз у русских тоже теперь всё есть — давайте из него выходить, потому что наземных ракет у них нет, мы получим преимущество.

Вышли — и Россия немедленно «приземлила» так сказать «Калибры». То есть создала наземную версию этих ракет.

Более того, особо даже и не скрывается, специалисты говорят прямо: вы только рыпнитесь — мы и новейшие «Цирконы» так же запросто приземлим!.. Вы же вроде как — великое НАТО, вы же якобы союзников в Европе защищаете? Ну так не сомневайтесь: союзники вам точно скажут огромное «спасибо», если из-за вашей необдуманных попыток обскакать Россию вы будете только УСИЛИВАТЬ её и усиливать.

С «Калибрами» тоже долгое время было достаточно забавно: их заявленная дальность была примерно 400-500 километров, а потом в один прекрасный день сразу — ррраз! — и почти 2 тысячи стала, из Каспийского моря до Сирии долетали ракеты! И били точно в цель, что самое интересное.

Так работает правильная стратегия: мы не пытались соперничать с США в количестве танков, самолётов, и уж тем более — в количестве боевых кораблей нашего флота. Именно на такого типа гонку вооружений нас провоцировали, но мы не поддались и правильно сделали. При том, что и новый танк, вероятно, лучший в мире потихоньку разработали, и в слдующем году начнутся уже серийные поставки «Арматы» в войска.

И новый истребитель 5 поколение Су-57 сделали, причём — опять же, со стратегическим прицелом. Очень долго к нему были вопросы, эксперты и военные не совсем понимали, зачем его сделали именно таким. Оказалось, что уже тогда, на этапе планирования, из Су-57 собирались делать скорее штабную машину, управляющую роем сопровождающих его беспилотников самого разного функционала. Один из них — истребительный С-70 Охотник, уже отрабатывает боевые задачи в паре с новым Су-57, будут и другие. И в такой конфигурации сразу обрели смысл все особенности его конструкции и оснащения.

Но всё это было бы бесполезно, не получи мы стратегического преимущества в вопросах ядерного сдерживания. Любые танки накрывались бы ядерным ударом, а мы не могли бы пробить их систему ПРО.

Но мы и на этом не остановились: пока американцы высаживали сотни миллиардов долларов в строительство, а потом — ещё и эксплуатацию своего самого большого и самого дорогого в мире флота, мы создали т. н. «убийц авианосцев». Это в первую очередь «Кинжал», который уже давно встал на боевое дежурство, а также новейшие «Цирконы», которые скоро также поступят в войска.

Если обратить внимание на те сложности, с которыми сегодня сталкивается американский флот — то это именно безумные расходы на ремонт, обслуживание и эксплуатацию флота! В тучные годы они отгрохали такое количество вымпелов, что сегодня не тянут даже просто поддерживать всё это великолепие — у них давно наступили годы голодные и кризисные.

А самое печальное — мы ещё и обессмыслили это всё: с появлением «Кинжалов» все авианосные ударные группы стали просто мишенью — большой, дорогой, но абсолютно уязвимой. По отчётам самих же американских экспертов, большими трудами и в лучшем случае они могут сбить 1 или 2 ракеты «Кинжал» силами ПРО всей АУГ. Но даже это — и то не точно. А ведь при любой атаке они полетят, разумеется, десятками, а никак не 1-2 штуки. То есть — с гарантией покрошат всю гордую звёздно-полосатую флотилию…

И вот на фоне всего этого — американцы всё никак не поймут главного и не угомонятся: всякий раз, разрушая старые ограничения, которые нас сдерживали, они только ухудшали своё положение. Думали, что развяжут руки себе, но всякий раз — развязывали нам и открывали дорогу нашим новым вооружениям, причём даже претензию России не предъявить — весь мир видел, что они сами этого хотели. Просто результат своих хотелось не могли точно просчитать!

И вот теперь они заговорили об «ограниченной ядерной войне», выходе из договора по запрету ядерных испытаний — они точно необучаемые! Так и не сделали выводов из прежних ошибок! А ведь Путин им сказал, что выложил ещё далеко не все наши козыри, и скрытый смысл его слов был вполне понятен: ну давайте, рискните! Выйдите из ещё парочки договоров — у нас как раз на подходе новые вооружения, которые И ТАМ ТОЖЕ дадут нам преимущество. Просто пока действуют старые договора, мы это не развиваем.

И вот такой стратегический подход, когда самый глубокий расчёт лежит в формировании грамотной, достаточной стратегии эффективного сдерживания врагов — это самое новое достижение нашей армии и военного руководства! Мы не просто опережаем, но — опережаем малыми расходами, ассимметричными ходами, и при этом — вводя в изматывающую гонку вооружения противника, но не входя в неё сами.

Это — самое мало заметное непрофессионалам достижение нашей армии при Путине, Шойгу и главе Генштаба Валерии Герасимове. Наша армия и раньше не раз врага побивала, но экономическим оружием и экономическими методами — прежде некогда. Мы нанесли удар по их стратегии, по их замыслам! Причём — удар успешный. Можно сказать, что мы парализовали амрикано-натовский мозг. И это — самое удивительное достижение нашей армии — но тем особо приятное в день 23 февраля!

Влад Серов