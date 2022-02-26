Рогозин — Антироссийские санкции США угрожают падением МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подверг резкой критике анонсированные президентом США Джо Байденом новые санкции против РФ в космической сфере.

Антироссийские шаги Вашингтона бумерангом ударят по США, предупреждают в Москве.

«Байден заявил, что новые санкции коснутся российской космической программы. Ок. Остается выяснить детали:

1.Вы хотите перекрыть нам доступ к радиационностойкой микроэлектронике космического назначения? Так вы это уже сделали вполне официально в 2014 году. Как вы заметили, мы, тем не менее, продолжаем делать свои космические аппараты. И будем их делать, развернув производство необходимых компонентов и приборов у себя.

2.Вы хотите запретить всем странам выводить свои космические аппараты на самых надёжных в мире российских ракетах? Так вы это уже делаете и планируете окончательно уничтожить с 1.01.2023 года мировой рынок космической конкуренции, вводя санкции на наши ракеты-носители. Мы в курсе. Это тоже не новость. Мы и здесь готовы действовать.

3.Вы хотите уничтожить наше сотрудничество на МКС? Так вы это уже делаете, ограничивая обмены между нашими центрами подготовки космонавтов и астронавтов. Или вы хотите самостоятельно управлять МКС? Может президент Байден не в теме, так объясните ему, что коррекция орбиты станции, ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором, коим ваши талантливые бизнесмены загадили околоземную орбиту, производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей «Прогресс МС».

Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасёт МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы? Еще есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай. Вы хотите им угрожать такой перспективой? Над Россией МКС не летает, поэтому все риски – ваши. А вы к ним готовы?

Господа, вы когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. На всякий случай. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову. Причем не только в переносном смысле.

Поэтому пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о «санкциях Альцгеймера». Дружеский совет», – написал Рогозин.

https://www.politnavigator.news/rogozin-antirossijjskie-sank...