12 февраля 1990 года - погромы в Таджикистане

С конца 1980-х наша Советская Родина трещала по швам и Центральную Азию это тоже коснулось.

В 1989 году произошли столкновения между таджикским населением Исфаринского района Таджикистана и киргизским населением Баткенского района Киргизии. Между населением двух советских республик возник территориальный спор.

В том же 1989 году произошел территориально-этнический конфликт между таджиками и тюрками-барласами Ганчинского района Таджикистана – не поделили пастбища. Мелочь? Но для профилактики гражданской войны местного значения пришлось использовать войска МВД СССР.

Кульминацией межэтнических столкновений стали февральские события 1990 года в Душанбе. Местных возмутили слухи о выделении нескольким тысячам армянских беженцев из Азербайджана квартир в городе. «Своим не хватает, а тут какие-то беженцы!» Информация всколыхнула общественность.

На самом деле из Баку в Душанбе бежали 47 человек и ни о каком предоставлении жилья речи не шло, но… Так работают слухи: если людям не предоставляют информацию, то они верят в то, что рассказывают. И даже если информация – всего лишь слух, то она имеет реальные последствия, если в эту неофициальную информацию поверили.

Под влиянием слухов о несуществующих в Душанбе тысячах армян и выдумках о предоставлении дефицитного для города жилья, в столице Таджикской ССР начались акции протеста. 10 февраля 1990 года группа молодых людей устроила «армянский погром».

На следующий день у здания Центрального комитета Коммунистической партии (ЦК КП) Таджикистана прошел митинг, участники которого требовали депортировать армян из страны под угрозой расправы. Первые лозунги: «Долой армян!». Те несколько армянских семей, которые действительно приехали в республику за убежищем, спешно покинули город. Но реальные причины у конфликта были, скорее всего, не совсем этнические. Местная номенклатура, глядя на ситуацию в столице, на Михаила Горбачева и нарастающие сепаратистские настроения в Прибалтике, хотела получить кусочек власти, собственный надел в виде советской республики и вассалов, в лице граждан на её территории проживающих. Очень быстро толпу переориентировали на новый лозунг: «Долой Махкамова!». То есть, придуманная проблема с преференциями для армян быстро трансформировалась в политическое требование сменить первого секретаря ЦК КП Таджикистана Кахара Махкамова.

12 февраля 1990 года акции переросли в массовые беспорядки и погромы, спровоцированные нарушением данного ранее Махкамовым обещания выйти к толпе и дать разъяснения по поводу слухов. Выходить было опасно.

К тому моменту в Душанбе уже прибыла группа «А», которая во время массовых антиправительственных выступлений на несколько дней взяла под свою охрану здания ЦК Компартии Таджикистана и КГБ Таджикской ССР.

Здание ЦК было оцеплено бронетехникой, а также вооруженными подразделениями МВД и КГБ.

В 22.00 12 февраля по республиканскому телевидению было объявлено о введении чрезвычайного положения.

Тем временем в Душанбе начинались погромы, а потому в микрорайонах столицы стихийно возникали отряды самообороны, в которые входили таджики, евреи, русские. Они охраняли от погромщиков входы в подъезды и подходы в микрорайоны.

Несмотря на усиленную охрану административных зданий, протестующим удалось прорваться внутрь и поджечь здание ЦК. Сотрудники милиции пытались усмирить граждан выстрелами с холостыми патронами. В ответ на это люди стали поджигать уличные ларьки и громить магазины.

13 февраля из-за массовых протестов жизнь в Душанбе парализовалась: не работал транспорт, закрылись школы и детские сады, банки и почта, магазины и большинство предприятий.

В те дни в городе погибли 20, а по некоторым данным 25 человек. Около 600 были ранены, из них 74 получили огнестрельные ранения.

По приказу министра обороны СССР Дмитрия Язова к вечеру 13 февраля в Душанбе пришлось ввести вооруженную технику, перебросить пять тысяч военнослужащих и ввести комендантский час. Военным отдали приказ: стрелять на поражение. Только так удалось остановить беспорядки.

«Альфа» в те дни обеспечивала безопасность руководства Таджикской ССР и руководства республиканского ЦК Компартии, а также участвовала в наиболее опасных точечных операциях, останавливая погромы в городе.

Партийная и номенклатурная верхушка в результате протестов тогда практически в полном составе ушла в отставку. Отношение к некоренному населению в республике ухудшилось и постепенно привело к отъезду огромной части населения. Данные официальной статистики кричат: в 1990 году из Таджикистана выехало 113 700 человек русскоязычного населения, в 1991 году – 120 000, в 1992 году – 225 400.

Но это вопрос к политикам. А группа «А» в те февральские дни 33 года назад сделала всё, чтобы беспорядки не превратились в гражданскую войну, чтобы минимизировать количество жертв среди населения. Кто бы что ни говорил, с этой задачей «Альфа» справилась.



https://dzen.ru/a/YD5Q_z-EBVl_4UVA Предыдущий материал: Алексей Филатов

ПОГРОМЫ.... 12 февраля 1990 года...