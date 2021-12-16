Герои Великой Отечественной войны. Живые... и Вечно молодые

Она знала Лизу. И Веру. И Зою…

Не счесть тех прекрасных имён…

Их нет…

А она шла военной тропою

почти до Победных знамён.

Отважная Клава. Она не погибла.

Бывало и ей нелегко…

Тот Зоин наган навсегда сохранила;

— как Память… и словно укор…

Подруги ушедшие те боевые

запомнятся ей молодые, живые.

Расскажет однажды и дочке о них…

О трудном пути, и о Подвиге ратном.

О тех, кто уже не вернётся обратно…

Про смелость, отвагу; и светлый их Лик…».

Клавдия Александровна Милорадова родилась 30.10.1919 года в Воронежской области.

После окончания школы успела поработать учительницей начальных классов; поучиться в Воронежском; а после — в Московском педагогических институтах. Закончилы курсы стенографисток. Музыкальное училище им. Глазунова.

В июле–октябре сорок первого года девушка трудилась на московском танковом заводе № 37.

В октябре сорок первого Клавдия добилась отправки на фронт. Её зачислили в «хозяйство Спрогиса», (о нём пойдёт речь далее) — тот самый диверсионно-разведывательный полк, где сражались Зоя Космодемьянская, Вера Волошина, Борис Крайнов…

Трагическая судьба Зои красной линией проходит через всю жизнь разведчицы Милорадовой. Именно ей выпала горькая участь опознавать свою погибшую подругу и однополчанку в феврале сорок второго года в Петрищево.

Клавдия Александровна присутствовала на похоронах Зои в мае того же года.

Бесценные воспоминания о фронтовых буднях Космодемьянской вошли в знаменитую «Повесть»…

После гибели Зои Клавдия подхватила «упавшее знамя»; как разведчица, подпольщица, диверсантка.

В начале войны отважно обороняла Москву и Подмосковье, далее установила связь с подпольем Беларуси, добывала ценные сведения для них.

В феврале сорок пятого года была демобилизована в звании сержанта… На этой фотографии Клавдии Милорадовой, (она четвёртая справа; первый — легендарный Артур Карлович Спрогис), примерно пятьдесят три года.

Ветеран войны; всю свою жизнь Клавдия Александровна прожила более, чем скромно. Воспитала прекрасную дочь Александру, (Александра Николаевна Никитина здравствует и поныне), много работала.

За боевые заслуги была награждена Орденом Крсеого знамени, имела медаль «За отвагу».

В школу после окончания войны Клавдия Милорадова не вернулась, посвятив себя работе в ТАСС…

Ушла из жизни 19.08. 2007 года. Ей было 87 лет…

Вернёмся ненадолго к этой памятной фотографии. Обычная встреча ветеранов, фронтовых товарищей. Им повезло вернуться живыми…

Обычные люди спешат по своим делам. Повстречав их на улице, редкий прохожий догадается о том, что мимо только что прошёл Герой войны…

Ветеранам Слава! Героям Вечная Память!