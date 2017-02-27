Советский прогресс в авангарде

Авангардист Александр Лабас вошел в историю советского искусства как романтик, воспевавший чудеса техники молодого государства.
Авангардист Александр Лабас вошел в историю советского искусства как романтик, воспевавший чудеса техники молодого государства. Всё в те времена казалось дивным, освещенным ярким солнцем и подвластным силе разума — таким представал прогресс и на картинах художника, и в передовой советской поэзии. О скорости, движении и техническом совершенстве как главных темах картин Лабаса рассказывает Софья Багдасарова.
ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ ДИРИЖАБЛЬ Александр Лабас. Первый советский дирижабль. 1931. Государственная Третьяковская галерея
Александр Лабас. Дирижабль и детдом. 1930. Государственный Русский музейАлександр Лабас. Дирижабль. 1931. Государственный Русский музей
Одна из самых известных работ Александра Лабаса — «Первый советский дирижабль» 1931 года, в которой художник стремительными мазками передает эффект движения небесного корабля и усилия тянущих его людей. Какая именно модель советского судна изображена на картине?
Точный прототип неизвестен, но все-таки дирижабль Лабаса, несмотря на экспрессионистскую манеру письма художника, узнаваем. Снизу — застекленная гондола, по бокам — маленькие отдельные мотогондолы, напоминающие торпеды. Тип каркаса, судя по тому, как играет солнце на гранях корпуса дирижабля, — полужесткий или жесткий.
Но реальный самый первый советский дирижабль — «Красная звезда» 1920 года — имел мягкий корпус и другой силуэт. Равно как и второй — «VI Октябрь» 1923 года, и третий — «Московский химик-резинщик» 1924 года... Дирижабль, действительно похожий на изображение Лабаса, был построен в СССР только в 1934 году (СССР-В6 «Осоавиахим»), на три года позже официальной даты создания картины. За рубежом, правда, такие корабли появились раньше — например, «Граф Цеппелин» 1928 года. Возможно, именно он в 1931 году и «позировал» Лабасу.
Так что название картины из Третьяковской галереи «Первый советский дирижабль» не соответствует изображению на ней, зато отлично выражает интерес автора к достижениям прогресса. Кстати, вариант этого полотна из Русского музея называется просто «Дирижабль» — не так поэтично, зато правдиво.
Серый жесткий дирижабль
ночь на туче пролежабль,
плыл корабль
среди капель
и на север курс держабль.
Он плывет в большом дыму
разных зарев перержавленных,
кричит Золушка ему:
— Диризяблик! Дирижаворонок!
Он, забравшись в небовысь,
дирижяблоком повис!
Семен Кирсанов, «Глядя в небо» (1934)
ПЕРВЫЙ ПАРОВОЗ НА ТУРКСИБЕ
В том же 1931 году художник создал полотно «Первый паровоз на Турксибе», посвященное великой стройке первой пятилетки. Время социалистического реализма еще не настало, и экспрессионист Лабас пишет на эту скучную, казалось бы, тему, используя эмоциональный язык авангарда. Он нарочно упрощает форму, делает контуры расплывчатыми, а краски ирреальными.
Александр Лабас. Первый паровоз на Турксибе. 1931. Государственная Третьяковская галерея
Александр Лабас. Луганск. На заводе. 1935. Государственная Третьяковская галерея
Вдохновило Лабаса на написание этой картины открытие Туркестано-Сибирской магистрали. Первый запуск на ней состоялся в 1927 году — по рельсам прошел паровоз серии Ов, он проехал через арку-юрту, возведенную над путями (по казахскому обычаю новорожденного проносят через новую юрту, чтобы он вырос сильным). А настоящее торжественное открытие Турксиба праздновали уже в 1930 году: по готовой дороге промчался паровоз Э-1441.
Однако поезд, изображенный на полотне «Первый паровоз на Турксибе», это не Ов и не Э-1441: не совпадает ни размер, ни силуэт труб. Лабас, не присутствовавший ни на одном из запусков, вдохновлялся многочисленными репортажами, среди авторов которых были даже советские писатели Ильф и Петров. А «позировал» для его картины паровоз серии С или старый СВ. Как и в случае с дирижаблем, название «Первый паровоз на Турксибе» не отражает документальной правды — зато целиком соответствует обобщенному поэтическому видению художника, желавшему передать скорость металлического чудовища и жар степей Средней Азии.
И вот замолкает обозный скрип;
Сквозь ветер степей, через залежи леса,
Прислушавшись чутко к сиренам Тельбеса,
Огни над собой поднимает Турксиб.
Полярным сияньем и глыбами льда,
Пургой сожжены и застужены ночи,
Но всё ж по дремучим снегам прогрохочут
На Фрунзе отправленные поезда.
Павел Васильев. «Рассказ о Сибири». 1930
ПЕРВЫЙ ЭСКАЛАТОР В МЕТРО
Следующая техническая новинка, попавшая на полотно художника, — один из первых советских эскалаторов. Несмотря на то что действие происходит под землей, картина получилась легкой, воздушной — благодаря эффекту изображения движения, который так хорошо удавался Лабасу. В отличие от двух предыдущих, эта картина честно могла бы называться «Первый советский эскалатор», но она носит более простое имя — «В метро».
Александр Лабас. Метро. 1935. Государственная Третьяковская галерея
Александр Лабас. В метро. 1940-е. Частное собрание
Александр Лабас. В метро. 1972. Государственная Третьяковская галерея
Метро в Москве начали строить в 1931 году, а торжественное открытие состоялось 15 мая 1935 года — тогда же была создана картина. К тому времени пассажиров принимали только 13 станций, причем эскалаторы были установлены лишь на четырех из них. В том числе и на «Лубянке», недалеко от которой, в знаменитом доме ВХУТЕМАСа на Мясницкой, 21, как раз и жил художник.
Изображенная Лабасом новинка — из первого поколения, выпускавшегося в 1935–1949 годах на заводе «Красный металлист» в Ленинграде и на Перовском машиностроительном заводе. До наших дней такие эскалаторы, разумеется, не сохранились — последние демонтировали на «Бауманской» во время ее капитального ремонта.
Однако традиции, заложенные советскими архитекторами, живут: на эскалаторах станции «Парк Победы», запущенной в 2003 году, мы видим такие же молочно-белые круглые фонари на высоких ножках, какие можно разглядеть на картинах Лабаса.
…вторая Москва
вскипает и строится.
Великая стройка
уже начата.
И в небо
лесами идут
там
почтамт,
здесь
Ленинский институт.
Дыры
метровые
по́том поли́ты,
чтоб ветра быстрей
под землей полетел,
из-под покоев митрополитов
сюда чтоб
вылез
метрополитен.
Владимир Маяковский. «Две Москвы», 1926
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