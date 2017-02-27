Советский прогресс в авангарде

Авангардист Александр Лабас вошел в историю советского искусства как романтик, воспевавший чудеса техники молодого государства.

Авангардист Александр Лабас вошел в историю советского искусства как романтик, воспевавший чудеса техники молодого государства. Всё в те времена казалось дивным, освещенным ярким солнцем и подвластным силе разума — таким представал прогресс и на картинах художника, и в передовой советской поэзии. О скорости, движении и техническом совершенстве как главных темах картин Лабаса рассказывает Софья Багдасарова.

ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ ДИРИЖАБЛЬ Александр Лабас. Первый советский дирижабль. 1931. Государственная Третьяковская галерея

Александр Лабас. Дирижабль и детдом. 1930. Государственный Русский музей Александр Лабас. Дирижабль. 1931. Государственный Русский музей

Одна из самых известных работ Александра Лабаса — «Первый советский дирижабль» 1931 года, в которой художник стремительными мазками передает эффект движения небесного корабля и усилия тянущих его людей. Какая именно модель советского судна изображена на картине? Точный прототип неизвестен, но все-таки дирижабль Лабаса, несмотря на экспрессионистскую манеру письма художника, узнаваем. Снизу — застекленная гондола, по бокам — маленькие отдельные мотогондолы, напоминающие торпеды. Тип каркаса, судя по тому, как играет солнце на гранях корпуса дирижабля, — полужесткий или жесткий. Но реальный самый первый советский дирижабль — «Красная звезда» 1920 года — имел мягкий корпус и другой силуэт. Равно как и второй — «VI Октябрь» 1923 года, и третий — «Московский химик-резинщик» 1924 года... Дирижабль, действительно похожий на изображение Лабаса, был построен в СССР только в 1934 году (СССР-В6 «Осоавиахим»), на три года позже официальной даты создания картины. За рубежом, правда, такие корабли появились раньше — например, «Граф Цеппелин» 1928 года. Возможно, именно он в 1931 году и «позировал» Лабасу. Так что название картины из Третьяковской галереи «Первый советский дирижабль» не соответствует изображению на ней, зато отлично выражает интерес автора к достижениям прогресса. Кстати, вариант этого полотна из Русского музея называется просто «Дирижабль» — не так поэтично, зато правдиво. Серый жесткий дирижабль

ночь на туче пролежабль,

плыл корабль

среди капель

и на север курс держабль.

Он плывет в большом дыму

разных зарев перержавленных,

кричит Золушка ему:

— Диризяблик! Дирижаворонок!

Он, забравшись в небовысь,

дирижяблоком повис! Семен Кирсанов, «Глядя в небо» (1934)