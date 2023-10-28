Эти "коварные" русские слова помогали быстро вычислять диверсантов врага

Переодетые в красноармейскую форму брандебуржцы широко орудовали в нашем тылу. Передвигались на грузовиках или пешком, наводя панику, атакуя штабы и не допуская подрыва стратегических мостов, захватывая туннели и переправы, перерезая магистрали. В общем, как могли, дезорганизовали нашу славную оборону. Немецкий спецназ любил орудовать в советской военной форме В начале Великой Отечественной войны немцы широко применяли в тылу наших войск своих диверсантов — тех же головорезов из знаменитого полка «Бранденбург-800». Того самого, что кстати, рано утром 22 июня 1941-го года первым перешел советскую границу.Переодетые в красноармейскую форму брандебуржцы широко орудовали в нашем тылу. Передвигались на грузовиках или пешком, наводя панику, атакуя штабы и не допуская подрыва стратегических мостов, захватывая туннели и переправы, перерезая магистрали. В общем, как могли, дезорганизовали нашу славную оборону.Немецкий спецназ любил орудовать в советской военной форме

Понятное дело, в брандебуржцы по ясным причинам набирались немцы, что более-менее владели русским языком. То есть, так называемые фольксдойче, немцы из Прибалтики, немцы, что до войны долго жили или работали в России (царской или советской), крутились среди русских эмигрантов в Европе. Нарукавная нашивка полка

Однако советские воины довольно быстро научились вычислять этих самых хваленных «брандебуржцев». В том числе, по речевым особенностям. Ибо немец, даже если он долго прожил в России, среди русских, обладает характерным акцентом.

Например, подозрительных типов в советской форме наши часовые просили произнести обычное русское слово «дорога» — у носителя немецкого, хоть убейся, тут непроизвольно получится «тарога». Такой вот шибболет — слово, по которому можно легко вычислить не носителя языка.

Можно было и попросить просто сказать «Боже мой» — у немца по той же причине на выходе получится «Поже мой». И все! Еще одним надежным способом выявить немецкого боевого диверсанта — заставить произнести обычные русские имена — Аня, Ваня, Таня, Оля. У носителя дойча, как не крути, получится АнЬЯ, ВаНЬЯ, ТанЬЯ, ОлЬЯ. Ибо сочетания глухой гласной с Я немцам не даются даже после многих лет усердных тренировок.

Научили наши бойцы обращать внимание и на характерно неправильное произношение названий населенных пунктов с ударением не там. Потому что в немецком языке ударения частенько падают на первый слог. И даже хорошо владеющий русским фриц в ответ на невинный вопрос: «Куда путь держишь?» выдаст:

Да на РОстов...!

И даже самого отлично знавшего русский язык немца могло выдать непривычное сочетание или использование слов в предложении. Например, на стандартную фразу «Добрый день» типичный Ганс мог ответить чересчур вычурно:

Добрый день тоже и тебе.

Звучит сие грамматически абсолютно верно. Но ухо русское режет как-то — ну не отвечаем мы столь громоздко на рядовые приветствия так в обычной жизни. А вот для немца сказать собеседнику Guten Tag auch fur dich — дело плевое.

А еще наши могли попросить для проверки подозрительную личность назвать последний фильм с участием Любови Орловой — уехавший в 1930-е годы из СССР немец явно такой тонкости знать не будет. Ну или просили водителя приблудившейся полуторки просто крепко по-русски выматериться — умело ругаться на иностранном языке совсем дело сложное. Но это уже другое. :) В любом случае, вычислять немецких «брандебуржцев» советские воины на ура обучились уже к осени 1941-го. После чего первоначальные успехи фашистских диверсантов в нашем тылу быстро сошли на нет. А сам полк от греха подальше перебросили на Балканы — в виде рядовой моторизованной дивизии воевать с тамошними югославскими партизанами.

Окончательно хваленый «Бранденбург-800» окончил свое существования, сдавшись нашим воинам-освободителям в Чехословакии весной 1945-го. Источник