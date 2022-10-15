Территория Героев...(43)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/20787

https://t.me/mod_russia/20791

https://t.me/mod_russia/20793

Гвардии младший сержант Виталий Киселев — разведчик-наводчик. В видео (см. по ссылке) он сначала рассказывает, за что был награждён медалью Жукова, а потом делится впечатлениями о том, каково это — служить в разведроте, и в каких условиях бойцы выполняют свои задачи.

https://t.me/mod_russia/20766

По долгу службы гвардии капитан Сергей Решетников имеет дело с самыми тяжёлыми ранеными, которым требуется реанимация и срочная эвакуация из полевого госпиталя, где оказывается первая, неотложная помощь, в медицинские центры для лечения.

В один из дней колонна с ранеными, которую сопровождал Сергей, попала под обстрел противника… Ему пришлось открывать ответный огонь.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени » (см. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/20796

Капитан Михаил Тябердин

Офицер разведывательного отдела 2 общевойсковой армии ЦВО.

В ходе проведения СВО выполняет задачи по разведке маршрутов, поиску и выявлению диверсионно-разведывательных групп, объектов для поражения авиацией. На первом этапе спецоперации обнаружил до батальона противника, рассредоточенного в районе населенного пункта, организовал проведение воздушной разведки и разведывательно-поисковых действий в районе дислокации противника.

Это обеспечило нанесение огневого поражения, уничтожение подразделения ВСУ и дальнейшее продвижение ВС РФ.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» с мечами (см. видео по ссылке).

https://t.me/mod_russia/20354

Старший прапорщик Малков Василий

Начальник аппаратной бригады связи ЦВО.

В ходе проведения СВО оперативно восстановил кабельные линии связи, поврежденные в результате минометного обстрела ВСУ. Восстановление линий связи позволило передать координаты огневых средств противника на позиции артиллерии ВС РФ, ответным огнем уничтожить минометные расчеты ВСУ и не допустить потерь личного среди личного состава.

Награжден медалью Суворова, присвоено первое офицерское звание «лейтенант» (см. видео по ссылке).

https://t.me/mod_russia/20351

Военнослужащий Григорий (Вектор)

Командир батареи РСЗО «Ураган» Центрального военного округа в ходе проведения специальной военной операции уничтожил более 100 целей противника.

Батарея РСЗО «Ураган» ЦВО с первых дней выполняет боевую задачу в зоне специальной военной операции. Под грамотным и умелым руководством командира батареи РСЗО Григория с позывным «Вектор» боевые машины прибывают на стартовые позиции, проводят развертывание и наносят ракетные удары 220-мм реактивными снарядами по позициям украинских националистов, а также наемников.

В настоящее время батарея РСЗО «Ураган» Григория продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (см. видео по ссылке).

https://t.me/mod_russia/20311

В ходе проведение специальной военной операции подразделение под командованием Кирилла, проявляя мужество и героизм при выполнении боевых задач, захватило стратегически важную высоту во взаимодействии с танковым взводом. В ходе проведение специальной военной операции подразделение под командованием Кирилла, проявляя мужество и героизм при выполнении боевых задач, захватило стратегически важную высоту во взаимодействии с танковым взводом. «Мы договорились, чтобы танки поддержали нас огнем. Пока танки работали по посадке, мы выходили к данному рубежу. Мы очень быстро выбежали туда. Это взаимодействие привело к успеху», - рассказал командир мотострелкового взвода Кирилл (см. видео по ссылке). https://t.me/mod_russia/20450 Доброволец Левшунов Сергей Первый бывший заключенный Сергей Левшунов, отправившийся добровольцем в зону СВО, получил Звезду Героя ЛНР за умелое командование подразделением, образцовое выполнение боевых задач и проявленное при этом мужество. Первый бывший заключенный Сергей Левшунов, отправившийся добровольцем в зону СВО, получил Звезду Героя ЛНР за умелое командование подразделением, образцовое выполнение боевых задач и проявленное при этом мужество. https://t.me/workBrothers/7165 Доброволец Чиди Джозеф Эке Нигериец по происхождению, но простой русский парень в душе вернулся с СВО и пытается получить разрешение на временное проживание. Но он не попадает под закон, а в МО разводят руками. Джозеф Эке Чиди приехал в Россию восемь лет назад. Выучил язык, поступил в волгоградский универ на архитектора и учился на отлично. Внезапно проникся эстетикой нашей армии и как порядочный нигериец — захотел служить. На благо новой родины. За три месяца до диплома подписал контракт. В миграционке узнали о таком совмещении и поставили перед выбором: либо учись, либо служи. Джо был непреклонен. В феврале уехал на СВО. Говорит — первое время было очень холодно и тяжело из-за постоянной передислокации из окопа в окоп. Три месяца почти не спал и постоянно был начеку, отрабатывая по позициям в качестве заряжающего на самоходке. В мае вернулся в часть, и был представлен к медали Жукова. Сейчас вместе с юристом пытается получить РВН. Но несмотря на любовь к России, он не попадает под закон об упрощённом получении, а ведомства отмахиваются отписками. https://t.me/breakingmash/38812 «Грифон» Стрелок-радист батальона "Таврида".

— Дай Бог, пройдëм вперëд. — Я как представитель своего рода казачьего, обращаюсь ко всем мужикам. В этом нет ничего страшного, оно честно трусит. Мужики не буду стесняться в выражениях "очко сжимается" так иногда... Но, мы здесь за правду. Мы здесь за то, что надо добить...Чтобы нашим детям, нашим внукам, опять сюда не идти...

Из интервью военкору Ларисе Чубаровой (см. видео по ссылке).

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155266280099098

Доброволец, позывной «Псих» Ему 18 лет

Настоящий мужчина и патриот! (ОБЯЗАТЕЛЬНО смотрите и слушайте видео по ссылке!)

https://t.me/workBrothers/6493

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Дьячков Андрей Валентинович https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_547921

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_548722

Миллер Сергей В ходе спецоперации на Украине погиб 27-летний Сергей Миллер.

Родился он в Сибири, но вырос в селе Коростино Волгоградской области. В семье был средним сыном, всего их было трое братьев, их воспитывала мать-одиночка. Сразу после школы в 18 лет призвали его в Вооруженные силы Российской Федерации.

В 2013 году пошел служить по контракту в Армению. Позже перевелся в Крым. Служба шла успешно, взял жилье в ипотеку.

Семья осталась в Армении: жена и трое детей. Сын недавно пошел в первый класс.

https://v1.ru/text/gorod/2022/03/10/70499234/

Майор Изатуллин Ришат

В ходе проведения СВО, погиб майор Ришат Изатуллин, военнослужащий 228 полка 90 Танковой Дивизии.

Ришат с первых дней принимал участие в спецоперации.

За полгода службы 3 раза был ранен, 2 пулевых, палец оторвало, потом предплечье зашивали.

10 сентября, при выполнении боевого задания, подорвался на броне, но всегда оставался жив и, немного подлечившись, по собственному желанию, возвращался в строй.

12 октября для Ришата оказался роковым.

https://t.me/strana_geroev/4015

Карасенко "Кот" Сергей Сергеевич 25.01.1994г. - 26.07.2022г.

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_548215

Кобелев Артем Владимирович "Коба"

Мед. взвод

12.10.1994-02.09.2022.

Погиб вывозив 300.

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_548218

Нартов Владислав 18.12.1997-03.03.2022.

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_548311

Ефрейтор Евгений Русинов

Из города Ермолино Калужской области, оператор мотострелковой роты, ефрейтор 38 лет.

Погиб 23.08.2022 под Изюмом,Харьковская область

Любимый сын,брат,отец и друг

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_548444

Доброволец Бутнарчук Виктор "Румын" 3 сентября 2021 г. погиб на позиции на Мариупольском направлении доброволец из Молдавии Виктор Бутнарчук, позывной "Румын"

(2014-16, подразделение Ольхона, 7 бригада НМ ДНР),

"Донбасс" (2020-21, 9 полк).

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_548790

Соковых Сергей Александрович 16.11.1994-02.06.2022

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_549231

Климов Валерий Витальевич Погиб под Виноградным. 29.10.1991-04.03.2022.

Стоял на защите Родины с 2014 года.

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_549234

Военнослужащий Ахметов Артур Погиб 04.03.2022

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_549340

Доброволец Моськин Виктор Уроженец Архангельской области, города Котласа, Моськин Виктор Анатольевич погиб в ходе специальной военной операции. Уроженец Архангельской области, города Котласа, Моськин Виктор Анатольевич погиб в ходе специальной военной операции.

Виктор Анатольевич выпускник Котласского речного училища 2006 года. После прохождения срочной службы остался в армии на контракте ещё на несколько лет.

В 2018 году 9-го мая участвовал в параде Победы на Красной площади. Ездил в две командировки в Сирию. Имеет боевые награды. На Донбасс уехал добровольцем 24 июня.

У Виктора Анатольевича четверо детей. Отправляясь на боевые задания, семье говорил, «кто, если не я? кто защитит моих детей?»

На Донбассе служил в 10 бригаде спецназа ГРУ. Погиб в боях за Артëмовск в ДНР, при разрыве кассетного снаряда.

https://zpobeda.ru/moskin-viktor/

Старшина Πaвличeнкo Βлaдиcлaв Β хoдe СΒО нa тeppитopии Укpaины пoгиб cпeцнaзoвeц из Κpacнoapмeйcкa. Β хoдe СΒО нa тeppитopии Укpaины пoгиб cпeцнaзoвeц из Κpacнoapмeйcкa. Βлaдиcлaву Πaвличeнкo былo 34 гoдa 16 ceнтябpя в Χepcoнe пoгиб житeль Κpacнoapмeйcкa cтapшинa cпeцнaзa Βлaдиcлaв Πaвличeнкo. 34-лeтний уpoжeнeц Μaгaдaнa пepeeхaл в дeтcтвe c ceмьeй в Κpacнoapмeйcк, гдe oкoнчил шкoлу №8. Πocлe этoгo Πaвличeнкo oкoнчил Сapaтoвcкую гocудapcтвeнную юpидичecкую aкaдeмию и oтпpaвилcя нa вoeнную cлужбу. Πoдпиcaв кoнтpaкт, Πaвличeнкo cлужил в Чечнe, Сиpии и нa Укpaинe. https://zpobeda.ru/ladiclav-avlichenko/ Военнослужащий Чернюх Даниил 27 сентября в Феодосии простились с погибшим в ходе СВО православным воином Даниилом Чернюхом. Первые шаги своего воинского становления Даниил сделал, став в 2011 году кадетом феодосийской казачьей Школы джур. Кадетская присяга в храме Иверской иконы Божией матери, походы и субботники, тренировки, казачье братство… Специальная военная операция внесла свои коррективы. В июне, не желая оставаться в стороне, он снова надевает военную форму, стремясь поддержать «пацанов, отдающих свои жизни» за мир на родной земле. Последний сентябрь своего земного пути Даниил отдал Родине, честно и без пафоса свершая восхождение к подвигу. Герой награжден орденом Мужества (посмертно). https://zpobeda.ru/daniil-chernjuh/ Таканов Салих 23 сентября в Калининский район Тверской области пришло известие о гибели в боях в ходе специальной военной операции на Украине местного жителя Салиха Таканова. Церемония прощания с героем, посмертно награжденным медалью «За отвагу», прошла в Тверской соборной мечети, а траурный митинг состоялся на кладбище Дмитрово-Черкассы. https://zpobeda.ru/salih-takanov/ Колюбаев Сергей 28.01.1975- 08.09.2022. Погиб в пос. Пески. Любящий муж и отец. https://zpobeda.ru/koljubaev-sergej/ Подполковник Колобов Артём Героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине командир мотострелкового батальона подполковник Артём Колобов. Артём Игоревич родился 8 июля 1987 года в городе Усть-Илимск Иркутской области. Учился он в Новоильинском агротехническом лицее в Заиграевском районе Бурятии. Учителя и одноклассники запомнили Колобова как трудолюбивого, сильного, справедливого и доброго человека, который всегда старался помогать окружающим и поддерживал друзей и близких. После 8 класса Артём поступил в Омский Кадетский Корпус, по окончании которого учился в Новосибирском Высшем Военном командном училище. Так началась военная служба офицера Колобова. За время службы Артём Игоревич неоднократно участвовал в командировках в Сирию. https://zpobeda.ru/artjom-kolobov/ Доброволец Жакпаров Жаскайрат В селе Камышки простились с Жакпаровым Жаскайратом Муратовичем, погибшем при исполнении воинского долга. Жаскайрат Муратович был добровольцем и погиб смертью храбрых в борьбе с нацизмом, защищая мирную жизнь в Донецкой народной республике. https://zpobeda.ru/zhaskajrat-zhakparov/ Младший сержант Гасанов Радик 22.09.2022 Выполняя боевую задачу в ЛНР (Макеевка) погиб Гасанов Радик Мафараджевич мл.с-т 3-ей мотострелковой дивизии г. Богучар Воронежской области. https://zpobeda.ru/radik-gasanov/ Гвардии капитан Кевиш Вячеслав Во время выполнения боевой задачи в рамках специальной военной операции России на Украине погиб гвардии капитан Кевиш Вячеслав Эдуардович. Вячеслав родился 30 апреля 1987 году в г Осинники Кемеровской области. В 2002 году поступил в Кемеровский Кадетский корпус радиоэлектроники. В 2009 закончил Новосибирское высшее военное училище. Гвардии капитан отдельной 24 бригады специального назначения Кевиш Вячеслав участник боевых действий в Северо-Кавказском регионе. 16 сентября Вячеслав Эдуардович погиб, прикрывая отход своих товарищей. За отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу капитан Кевиш Вячеслав Эдуардович награждён Орденом Мужества, посмертно.. https://zpobeda.ru/vyacheslav-kevish/ Гвардии младший сержант Убушев Бэлигто При выполнении боевого задания во время специальной военной операции на Украине героически погиб гвардии младший сержант Бэлигто Убушев. Бэлигто родился 26 августа 1991 года в селе Далахай Тункинского района Республики Бурятия. Обучался в Торской СОШ, окончил ВСГУТУ. В 2015 году заключил контракт на прохождение военный службы в 11 Отдельной Гвардейской Десантно Штурмовой Бригаде на должности старшего огнемётчика. Во время службы был награждён медалью «Учения Восток 2018» и Памятным Знаком «100 лет войскам РХБЗ». В 2021 году участвовал в боевых действиях в Сирии. Награждён Орденом Мужества. https://zpobeda.ru/beligto-ubushev/ Бондаренко Артём Владимирович (20.06.2000-18.09.2022) Выпускник академии ДАВД, оперуполномоченный СУР Амвросиевский РО МВД ДНР. Был очень добрым, честным и правдивым. https://zpobeda.ru/bondarenko-artjom/ Военнослужащий Гребенщиков Алексей Героически погиб 28-летний танкист из Забайкалья. Алексей мечтал стать военным с детства. Забайкалец Алексей Гребенщиков, житель села Вершино-Шахтаминское в Шелопугинском районе, погиб во время спецоперации на Украине. Алексей Гребенщиков служил во втором танковом батальоне четвертой танковой роты 91726-й военной части в городе Валуйки Белгородской области. Он погиб, выполняя очередное боевое задание. Посмертно награжден орденом Мужества. Похоронен с воинскими почестями в городе Сретенске Забайкальского края. https://zpobeda.ru/aleksej-grebenshhikov/ Старший прапорщик Мартынов Станислав За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, старший прапорщик полиции Мартынов Станислав Викторович награжден орденом Мужества (посмертно)… Станислав Викторович родился, вырос и учился в деревне Берёзовка Кунгурского района, окончил 10-11 классов в Бырминской школе, затем окончил обучение в Кунгурском лесотехническом техникуме. С 2003-2005 Станислав Викторович проходил службу в спецназе в Ростове-на-Дону, после поступил в ОМОН, неоднократно был в горячих точках (Чечня, Дагестан, Украина), ветеран боевых действий. https://zpobeda.ru/martynov-stanislav/ Протоиерей Козловцев Евфимий Погиб походный священник сводной казачьей бригады «Дон» имени Архистратига Михаила протоиерей Евфимий Козловцев. Отец Евфимий был настоящим воином – воином Христовым и воином — казаком. Оренбургский казак, подъесаул, он выбрал свой путь служения людям и до конца исполнил его. С начала специальной военной операции отец Евфимий не смог остаться равнодушным к происходящему. Прекрасно понимая суть вещей, духовными очами видя первопричину событий, он не смог остаться непричастным к происходящему. Он прибыл в бригаду «Дон» и находился там до последнего мига вместе с казаками, наставляя и поддерживая их духовно, помогая всем, что было в его силах. Смерть настигла его на его боевом посту, в окружении казаков-воинов, его духовных сыновей. У отца Евфимия дома остались жена и пятеро детей. https://zpobeda.ru/evfimij-kozlovcev/ Гвардии рядовой Пасхин Матвей Пасхин Матвей Евгеньевич — вoин-дecaнтник 104 гвapдeйcкoгo дecaнтнo-штуpмoвoгo пoлкa, гepoйcки пoгибший в хoдe пpoвeдeния cпeциaльнoй вoeннoй oпepaции нa тeppитopии Укpaины. https://zpobeda.ru/matvej-pashin/ Военнослужащий Соколов Денис 25 февраля героически погиб Денис Соколов… У 38-летнего Дениса осталась семья — жена и двое маленьких детей. — Денис долго не женился, все отшучивался: рано еще, — вспоминает его коллега Наталья. — А когда обрел семью, стал очень хорошим мужем и отцом. Он берег и очень любил жену и детей, старался оградить от всех проблем. По словам подруги, Денис планировал уйти на пенсию и посвятить себя детям, но по долгу службы оказался в Донбассе. Его дочка в этом году пойдет в первый класс. Денис Соколов был награжден орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/denis-sokolov/ Военнослужащий Стогов Тимур На территории Украины героически погиб 24-летний лейтенант Тимур Стогов из Нефтекамска. Тимур Стогов после окончания школы № 2 в Нефтекамске пошел на срочную службу, а после поступил в Казанское высшее танковое командное училище, после вступил в ряды Вооруженных сил РФ. Его характеризуют, как дисциплинированного и ответственного человека. Настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине. https://zpobeda.ru/timur-stogov/ Военнослужащий Роженко Евгений Героически погиб 25 февраля при исполнении военной операции на Украине. Евгений родился 4 ноября 1991 года в селе Макогоново Воронежской области. Старшие классы закончил в Бутурлиновской городской школе № 4 и после окончания был зачислен в филиал военно-морского кадетского корпуса «Колыбель русского флота». Получив диплом, он поступил в Саратовский военный институт внутренних войск МВД РФ. Проходил службу в горячих точках. За время службы был награжден юбилейным знаком, медалью «За службу на Северном Кавказе» и другие. Указом президента России капитан Роженко был посмертно награжден Орденом Мужества, за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. https://zpobeda.ru/evgenij-rozhenko/ Военнослужащий Сапогов Александр В ходе специальной военной операции погиб Сапогов Александр. Уроженец города Бакала, Челябинской области. Александр был очень хорошим другом, товарищем, братом. В любой ситуации приходил на помощь и был рядом. На него всегда можно было положиться. Его оптимизму можно было только позавидовать. От него всегда исходили только хорошие эмоции. https://zpobeda.ru/sapogov-aleksandr/ Военнослужащий Чесноков Алексей В Липецке проводили в последний путь погибшего в специальной военной операции на Украине Алексея Чеснокова. Он служил по контракту наводчиком-оператором мотострелковых войск. Алексей был верен воинской присяге. Успешно исполнял поставленные командованием задачи. Но схватка с противником в середине сентября стала для него последней. За проявленные мужество и героизм Алексей представлен к государственным наградам. https://zpobeda.ru/aleksej-chesnokov/ Военнослужащий Рaзумeeв Егор Гepoичecки пoгиб 21-лeтний Εгор Рaзумeeв. Уpoжeнeц Χaбapoвcкoгo кpaя, гopoд Βязeмcкий. Служил в гopoдe Биpoбиджaн в вoйcкaх Аpтиллepии пo кoнтpaкту. Был oчeнь cвeтлым, дoбpым чeлoвeкoм… https://zpobeda.ru/egor-razumeev/ Горшков Михаил

Цыганов Вячеслав

Бахирев Дмитрий В ходе спецопepaции геpoически погибли трое уроженцев Ивановской области В ходе спецопepaции геpoически погибли трое уроженцев Ивановской области Водитель-гранатометчик автомобильного отделения Михаил Валерьевич Горшков. Водитель Вячеслав Владимирович Цыганов и номер расчета гаубичного артиллерийского взвода Дмитрий Геннадьевич Бахирев. За проявленные в ходе исполнения воинского долга героизм и отвагу награждены Орденами Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/category/kniga-pamyati/page/3/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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