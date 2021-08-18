Сказка-притча Любовь

Они приходили сюда каждый день, и каждый раз отважно садились на самом краю, свешивая ножки, болтали ими и смотрели друг на друга. Они редко когда могли услышать друг друга, только в тихую безветренную погоду, но по ущелью всегда гулял такой ветер. Но им это и не надо было, они давно научились понимать друг друга без слов, по одному, едва заметному жесту, взгляду, они давно научились беседовать молча.

Он строил ей смешные рожицы, проказничал, и млел от удовольствия, рассматривая ее короткие рыжие вихры и лицо, усыпанное солнечными канапушками, а она смотрела на него, и все удивлялась: как много в этом черноволосом парне, с мускулистым, крепко сбитым телом, трогательной нежности и ласковой смешливости....

У них было своё, особое время - они встречали рассветный час рано-рано утром, когда небо было еще сонным и серым, и от шумящей по дну ущелья горной реки над пропастью поднимался мягкий, влажный туман. Иногда им казалось, что он настолько плотный, что стоит только решиться, и сделать первый шаг.... туман выдержит.... и можно будет, не спеша, увязая ногами как в глубоком снегу, пойти навстречу друг другу. Но потом, всходило солнце, туман рассеивался, и пропасть разевала свою страшную пасть, и они уже не смотрели вниз, а только друг на друга, а ещё на голубое бесконечное небо, завидуя парящим в нем птицам.

Бывали дни, когда она опаздывала, и тогда он, пока она не видит его, с бешеным упорством начинал собирать все камни в округе и бросал их в пропасть, с тайной упрямой мальчишеской надежде - однажды наполнить ее до краев. И лишь вымотавшись в конец, он садился на край и, дразня пропасть, свешивал ноги, со злостью сплевывал в нее, вытирая о штаны в кровь изодранные пальцы.

Как-то среди камней, он собрал для нее букетик цветов, и когда она пришла, торжественно, с реверансами, их ей преподнес. Она засмеялась и протянула к ним руки, и он, размахнувшись, с силой бросил ей букетик. Цветы долетели лишь до середины пропасти, букетик рассыпался и на миг повис в воздухе, а потом цветы плавно, как бы нехотя, навсегда унеслись в бездну.

Лёгкая тень сожаления промелькнула на её лице, но уже через мгновение, она улыбнулась, послав ему в ответ воздушный поцелуй....

Но он расстроился, посмотрел на свои мускулистые, сильные руки и ....расстроился. И от обиды на себя, на свою беспомощность и на эту чёртову пропасть, сидел и плакал. Его плечи сотрясались от рыданий и, по детски шмыгая носом, он вытирал предательские слезы рукавом. А она, молча с мольбой и нежностью пыталась утешить своего любимого......

На следующее утро он пришел много раньше, подойдя к самому краю, так что носки ботинок висели в воздухе, долго, внимательно, с ненавистью глядел вниз : "Я никогда не прощу тебе вчерашнего!" - сказал он пропасти и пошел собирать камни. Выбирал только круглые, величиной с кулак, держа в руке, взвешивал, оценивающе разглядывал, как бы размышляя: доверить, или нет...

Когда на краю обрыва собралась приличная горка, парень с размаху стал швырять камни через пропасть. Один за другим..... Не каждый камень долетал, но каждый раз, он вкладывал всю свою силу, всё своё упрямство.

Настал день, когда он в нетерпении как заведённый бродил на их месте и ежеминутно поднимал взор в надежде увидеть любимую. Вот, наконец, появилась ее легкая, хрупкая фигурка. Она, как всегда улыбаясь, весело махала ему рукой. Его глаза радостно и таинственно блестели, он поприветствовал её и достал из кармана рубашки тонкий, почти прозрачный, красиво расписанный шёлковый платок. Аккуратно и плотно завернул в него белый, округлый камень и далеко отведя руку, резко, что было силы, кинул.

Она сначала не поняла и в испуге дёрнулась в сторону, потом посмотрела на недалеко упавший свёрток, и, не веря своим глазам, со смешаным чувством удовольствия и восторга, быстро и ловко развернула подарок.

Она выпрямилась и, повернувшись к нему лицом, улыбаясь, вся такая счастливая, повязала платочек вокруг шеи.

В этот день они долго стояли .... и долго любовались друг другом.

Наверно самый тяжёлый момент для них был, когда приходила пора расставаться. Она всегда просила его уходить первым, как бы нежно подталкивая его движением руки, а он упрямо отказывался, энергично крутил головой и черные волосы рассыпались у него по лицу, он наклонял голову на бок, резко откидывал ее назад, чтобы поправить челку.

Но, в конце концов, соглашался и обиженно уходил прочь, что-то бурча про себя и постоянно оборачиваясь. Она же не знала, что он прятался за огромным валуном и, дождавшись, когда его любимая отвернётся, возвращался, чтобы ее проводить, а может, и знала. И ей это было приятно.... Но однажды что-то изменилось... Не было ее радостной улыбки, и любимые озорные глаза отводила в сторону. Она молча стояла на краю и не поднимала головы. Когда их взгляды встретились, в его взоре было столько мольбы и непонимания, что она решила всё объяснить до конца. Она протянула к нему руку и показала на воображаемое кольцо на своем пальце. И сделала жест, прочертив ладошкой в воздухе линию разделяющую их навсегда.

Он понял всё, конечно, понял, не осознал ещё, но уже понял, что отныне бессмысленно приходить на это, их место, бессмысленно ждать нового дня и встречать рассветы, смешить такую дорогую и любимую и.... такую недоступную свою любовь. И тогда он закричал, страшно и громко. Он размахивал руками, вены вздулись на его шее и растрепавшиеся волосы делали его похожим на дикого, яростного зверя. Он кричал на неё, на того, кому она предназначена, на эту проклятую пропасть, разделяющую их, на несправедливость в этом огромном мире. Его слова хлестали её по щекам, повторяясь многократным эхом ущелья. И не было в них никому пощады и снисхождения. Но вдруг, его крик споткнулся - он застыл с нелепо раскинутыми руками, не отрываясь от её глаз. Бездонных глаз любви и нежности....

Всё произошло почти мгновенно .... почти не разбегаясь с каким-то не человеческим выдохом, он прыгнул к ней. И от толчка, из-под его ног брызнули камушки во все стороны.

Она поняла сразу, что он не долетит, слишком далеко, слишком малы крылья, и тогда она рванулась к нему, всей своей душой протягивая к нему руки, чтобы хоть на мгновение обнять свою любовь....

У сказки есть продолжение. Если она вам понравится, уважаемый мой читатель, я обязательно расскажу.

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