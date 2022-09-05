Чье рыльце в пушку?

История сноса особняка княгини Салтыковой в Санкт-Петербурге

Юрист и градозащитник Павел Шапчиц посчитал, что СК РФ должен разобраться со сносом дворовых флигелей особняка княгини Салтыковой. По его мнению, КГИОП, в 2017 году выдавший разрешение на их снос, сделал это незаконно.

За работы на территории отвечает «Северная земельная компания». Этот застройщитк зарегистрирован в офшорной зоне. В 2020 году он заключил со Смольным договор на 4 года. Авторы проекта планируют построить на этом месте гостиницу. Снос начался 16 августа.

В этот же день один из рабочих (не подтверждено) совершил нападение на градозащитника Олега Мухина, который решил устроить пикет возле дома Салтыковой. СК РФ открыл 2 уголовных дела — из-за сноса флигелей и избиения градозащитника. Глава СК РФ Бастрыкин считает тревожной ситуацию со сносом исторических зданий в Петербурге. Напомним, что ранее Глава СК поручил создать спецгруппу для расследования сноса памятников культуры в Петербурге. https://t.me/kvadranymetr/575

Силовики пришли с обысками в КГИОП.

Утром 22 августа в помещениях петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) проводят обыски сотрудники правоохранительных органов.

В Санкт-Петербурге в последние годы происходит много незаконных случаев ( https://t.me/kvadranymetr/575 ) сноса исторических зданий и везде фигурирует КГИОП.

Приземлили в колонию

Экс-директор таганрогского авиакомплекса "Ростеха" Юрий Грудинин прикарманил выплаты за патент на самолет-амфибию и премии подчиненных на 5 млн руб. Итог 2,5 года лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. рублей. Подсудимый экс-руководитель авиазавода свою вину не признал. В суде он заявил, что принимал непосредственное участие в разработке самолета, поэтому на самом деле является одним из авторов запатентованного изобретения и имел законное право на получение вознаграждения.

В деле есть информация о неких неустановленных сообщниках Грудинина, оказавших ему содействие в эпизоде с «премиальным» мошенничеством. Расследование уголовного дела в отношении них выделено в отдельное производство. https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/62ff953f9a7947395cb680...

https://t.me/VersiaRu/19175

Арестован заочно

В международный розыск объявлен бывший топ-менеджер Центробанка Дмитрий Рубинов. Сейчас он, предположительно, находится в Израиле.

Рубинова называли тайным бенефициаром банков: «Стратегия», «Инкаробанка», «ПИР-Банка», банка «Таатта», «НКБ». Некоторые из указанных банков использовались в так называемой «молдавской схеме» - выводе из России около 500 млрд. рублей. В январе этого года суд арестовал другого фигуранта дела о растрате — бизнесмена Геннадия Гацукова. https://versia.ru/kakie-tradicii-lixix-1990-x-vspomnil-byvsh...

Александр Неруш

Суд в Москве отправил под арест предпринимателя из Санкт-Петербурга Александра Неруша, которого подозревают в незаконном экспорте из России или передаче материалов и технологий для создания оружия массового поражения. https://www.kommersant.ru/doc/5524490?tg

Господина Неруша отправили в СИЗО на два месяца, до 21 октября. По этой же статье суд арестовал Фатхи Эль-Хади Джуан. Подробности дел неизвестны.

Вместо космодрома

По делу о хищении 400 млн руб. при строительстве космодрома Восточный заочно арестован бывший и.о. начальника ФГУП "Главное управление строительства дорог и аэродромов (ГУ СДА) при Спецстрое России" Вячеслав Фаткуллин. В 2019 году Фаткуллин скрылся заграницей, находясь под подпиской о невыезде. Четыре его подельника получили от 4 до 5,5 лет лишения свободы. https://www.kommersant.ru/doc/5524177?ysclid=l74p5r3zjx77276...

Уважаемый человек

На Ямале задержан заместитель гендиректора "Газпром добыча Надым" Вячеслав Ким. Избрана мера пресечения. Пока за решётку не посадили, только запретили некоторые действия.

Силовики подозревают, что Ким вымогал у коммерсантов деньги. Квалификация - мошенничество на 9 миллионов. Не исключено, что за взятки что-то обещал подрядчикам. https://pravdaurfo.ru/novost/402517-v-yanao-zaveli-ugolovnoe...

Дехрущёвизация - До миллиона жителей Петербурга могут переселить из центра

Главным конфликтом на территории Северной столицы на ближайшие годы может стать массовое переселение горожан из старых хрущёвок, расположенных в центре, в многоэтажные «человейники» на окраинах города. И хотя власти успокаивают граждан, обещая, что выселять не планируется, сам факт принятия такого документа уже привёл к многочисленным акциям протеста. Тем временем губернатор Петербурга Александр Беглов, инициировавший этот закон, продолжает хранить молчание по поводу происходящего.

Полная версия статьи по ссылке: https://versia.ru/do-milliona-zhitelej-peterburga-mogut-pere...

Ещё один - В Чувашии депутата из Новочебоксарска Виктора Воробьева исключили из «Единой России»

Политсовет регионального отделения «Единой России» в Чувашии утвердил решение об исключении из партии депутата Новочебоксарского городского Собрания Виктора Воробьева. Его подозревают в организации игорного бизнеса. Это не первый общественно-политический деятель, от которого избавляется новочебоксарская номенклатура.

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Снова вляпались - Полигон ТКО в городе Канаш в Чувашии рекультивирован с многочисленными нарушениями

Проверка Росприроднадзора показала, что полигон твердых бытовых отходов в городе Канаш в Чувашии рекультивирован с многочисленными нарушениями. Свалка по-прежнему наносит вред окружающей среде.

Полная версия статьи по ссылке: https://ch.versia.ru/poligon-tko-v-gorode-kanash-v-chuvashii...

«Южуралзолото» против природы Челябинский олигарх и вице-спикер местного Заксобрания Константин Струков наказан за нарушение условий взрывных работ на карьере «Западный Курасан». И арбитражный суд штраф Росприроднадзора подтвердил.

На миллиардера пожаловались жители Верхнеуральского района. Они обвинили «Южуралзолото» в уничтожении реки Курасан из-за одноименного карьера, где бизнесмен ведет добычу и переработку драгоценных металлов, не жалея природы. Русло реки полностью пересохло, поскольку всю воду предприятие откачивает для мытья золота. Из-за этого регион совсем скоро ждет экологическая катастрофа, отравление людей, домашних и диких животных. Хотя Струков надеется безнаказанно продолжить работу дальше – 150 тыс. рублей штрафа для него не деньги. https://t.me/pzdcofficial/9113.

В Петербурге прошли аресты в подведомственном Минобрнауки ФГУП "СКТБ "Технолог" по делу о завышении цен на химические компоненты, поставляемые предприятием для Минобороны. В СИЗО отправлены заместитель директора по финансам ФГУП и коммерческий директор предприятия. Ущерб от действий подозреваемых оценивается в 15 млн руб. https://47news.ru/articles/217350/

Пять лет вместо девяти Экс-зампред московского банка "Город" получил 5 лет за хищение 10,5 млрд рублей у собственной организации. Почти в два раза меньше, чем запросило обвинение. Бывшего топ-менеджера, который до этого находился под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда.

Использованная схема предполагала безвозмездную передачу третьим лицам самых ценных кредитов банка и залогов под видом договоров цессии, а также вывод недвижимости по договорам купли-продажи. Чтобы эти операции выглядели законно, а возможное расследование было затруднено, использовалась целая цепочка сделок через компании, подконтрольные организаторам противоправной схемы, в том числе офшорные. По схеме вывели офис банка и принадлежавшие ему автомобили. https://www.kommersant.ru/doc/5524841

Громкое задержание Оперативники свердловского УФСБ приняли заместителя регионального управления Росгвардии Валгуцкова за взятку. Валгуцков - одно из двух медийных лиц управления Росгвардии - наряду со своим непосредственным начальником, руководителем управления Макаровым. До своего задержания он не вылезал из эфиров региональных телеканалов, часто давал интервью, участвовал в торжественных церемониях награждения.

На карандаш оперативников Валгуцков попал по подозрению в создании системы поборов с желающих получить разрешение на ношение оружия: по своему прямому функционалу он возглавлял центр лицензионно-разрешительной работы областного управления. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. (https://www.vzsar.ru/news/2022/08/24/zamglavy-ypravleniya-ro...)

Старые привычки - В Чувашии возбудили уголовное дело из-за гибели рыбы в реке Рыкша

По итогам проверки, проведенной по факту гибели рыба в реке Рыкша в Чебоксарском районе Чувашии, возбуждено уголовное дело в отношении одного из сельхозпредприятий. Возможно, речь идет о «Чувашском бройлере».

Полная версия статьи по ссылке: https://ch.versia.ru/v-chuvashii-vozbudili-ugolovnoe-delo-iz...

Осужден предприниматель, давший взятку за место в экспертном совете в СФ К семи годам колонии строгого режима за дачу взятки Пресненский суд Москвы приговорил красногорского предпринимателя Сергея Белоусова. По версии следствия, в 2018 году он вместе с приятелем, сотрудником логистической компании ООО «Катранс», попытался войти в экспертный совет по транспортной логистике Совета федерации (СФ), чтобы лоббировать там интересы этой компании. Оказать содействие им обещал помощник одного из сенаторов Геннадий Егоров.

Однако, получив от приятелей 700 тыс. руб., он так ничего не сделал и большую часть денег не вернул. Впоследствии господина Егорова осудили за это и аналогичное мошенничество на три года.https://www.kommersant.ru/doc/5525411?tg

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации Вооружённых сил РФ. Утром 24 августа силовики пришли домой к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации ВС РФ. Планируется провести обыски в офисах фонда Ройзмана и частном музее Невьянской иконы. По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Информацию о задержании экс-чиновника приводит ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб региона. Ранее Ройзмана трижды штрафовали всё за ту же дискредитацию ВС РФ, в последний раз ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Поводом для нового уголовного дела стал пост в телеграм-канале Ройзмана, в котором была затронута тема спецоперации. Сторона обвинения считает, что экс-мэр дискредитирует российскую армию. На суде Ройзман отказался признавать вину, указав, что в его заявлениях не было прямого упоминания ВС РФ и Минобороны.

https://versia.ru/yeks-myera-ekaterinburga-evgeniya-rojzmana-zaderzhali-po-ugolovnomu-delu-o-diskreditacii-rossijskoj-armii