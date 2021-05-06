Иски Пригожина «добили» ФБК

Руководитель сети штабов Алексея Навального, входящих в структуру ФБК (признан иноагентом), Леонид Волков сделал заявление о ликвидации структуры, что связано с рассмотрением иска Прокуратуры Москвы о признании экстремистскими ФБК и родственных проектов.

Точка отсчета распада организации Навального – 2019-2020 годы. Тогда юрист ФБК Любовь Соболь выступила с фейковым расследованием на YouTube-канале фонда. За этим последовал проигрыш в суде, в результате которого Соболь наряду с самим Навальным и ФБК (каждого из соответчиков) обязали выплатить истцу по 27 миллионов рублей.

Через некоторое время их суммарный долг в почти 90 млн рублей долг был выкуплен петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным. Так представители либерального лагеря стали персональными должниками бизнесмена. Тогда 20 июля 2020 года Навальный заявил о ликвидации ФБК и переходе на новое юридическое лицо, а именно «Фонд защиты прав граждан» (включенный в список иностранных агентов).

Блогер свое решение объяснил огромными долгами перед Пригожиным, попросив последователей об увеличении донатов.

Сотрудники ФБК выступили с оскорбительными измышлениями в адрес Пригожина, что послужило основанием для новых исков о защите чести и достоинства.

В адрес Соболь, Навального и Владимира Милова было подано по нескольку исков – на 5 миллионов рублей каждый. Последний из перечисленных либералов сбежал из России в Прибалтику. В беседах со СМИ он признался, что решился на такой шаг по причине исков Пригожина.

Писатель и публицист Николай Стариков отмечает, что именно иски Пригожина подвели черту под рентабельностью проекта ФБК. По его мнению, в деле прекращения деятельности иноагента сыграли свою роль несколько моментов, однако судебные иски можно отнести к разряду ключевых.

С Николаем Стариковым солидарен ведущий передачи «Время покажет», руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко.

Он полагает, что штрафные санкции и значительные долги принудили команду блогера к пересмотру методов работы и поиску путей выхода из ситуации. При этом им не хотелось тратить личные средства, а также резервы «тайной бухгалтерии» ФБК.

«Ну а дальше они продолжали коллекционировать штрафы и самостоятельно вгонять себя в яму все глубже», – отметил Осташко.

В октябре 2019 года Минюст РФ признал ФБК и ФЗПГ иностранными агентами. Их обязали предоставлять финансовую отчетность, а также отмечать соответствующей маркировкой свои материалы и информресурсы.

Команда Навального проигнорировала законное требование и по этой причине продолжила накопление новых штрафов за нарушение закона об иноагентах.

В свою очередь, Стариков называет в числе факторов, повлекших прекращение работы штабов Навального, судебный процесс по признанию ФБК, ФЗПГ и, соответственно, штабов блогера экстремистскими, что стало следствием организации ими незаконных акций, призывов к ним, а также к подрыву конституционного строя РФ и свержению законной власти путем насилия.