Очередные не выученные уроки

Очередное убийство высокопоставленного офицера.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко:

Возбуждено уголовное дело по факту убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

По факту взрыва автомобиля «Фольксваген Гольф» в районе дома 2 по улице Нестерова в городе Балашихе Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.

105, ст.222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.Следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты, а также сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов, приступила к осмотру места происшествия.25 апреля утром в подмосковной Балашихе при взрыве автомобиля погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик. По данным следствия, СВУ было заложено в машину и активировано дистанционно в момент выхода офицера из подъезда. Устройство было начинено поражающими элементами.Ярослава Москалика характеризовали как одного из самых толковых и требовательных офицеров в ГОУ ГШ. Не любили — да. Потому что требовал результата и постоянно сношал подчинённых.Как говорили в кулуарах, в одном из сценариев кадровых перестановок в Генштабе Москалика рассматривали как потенциального главу Национального центра управления обороной — в первую очередь из-за его системного подхода и вдумчивости.Почерк теракта схож с покушением на Игоря Кириллова. Учитывая уровень цели и способ исполнения, практически не остаётся сомнений в участии украинских спецслужб.Кроме того, покушение произошло в день переговоров Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Наверняка теракт станет одной из тем в разговоре о реальной «договороспособности» киевского режима -

Генерал Москалик, как мы помним далеко не первый убитый далеко от фронта офицер. Хотя после полностью аналогичного убийству начальника войск РХБЗ (СВУ на выходе из дома на транспортном средстве (тогда был самокат)) вроде бы даже шаблонные меры могли не допустить новой диверсии.

С другой стороны, хотя Россия и не страна-террорист, как Украина, но организаторов-то терактов наши спецслужбы никогда не стеснялись ликвидировать.

Так что очень много вопросов поступает от читателей на тему отсутствия встречных мер против офицеров ведомства Буданова, которое не раз с высочайших позиций нашими уважаемыми спикерами называлось на словах именно террористическим. Потому что тезисы про отсутствие команды на ликвидацию врагов ввиду цивилизованности нашей страны сменяются вопросами о способности проводить такие действия на территории противника. - дополняют Два майора

Знаете, что больше всего возмущает в ситуации с генералом Москаликом?

Это то, что его взорвали во дворе его многоквартирного дома в Балашихе!

Что ему, получившему эту квартиру от государства ещё полковником, во времена Сердюкова никто не сказал: "Ярослав, что ты по два часа в одну сторону каждый день ездишь на службу? Давай мы тебе, уважаемый дадим служебную квартиру от государства в пределах Садового кольца! Ты же защищаешь интересы Государства на международном уровне, часто летаешь по миру, входишь в состав делегаций самого высокого ранга... Давай, не стесняйся, переезжай! Там и территория закрытая, и безопасность твою мы обеспечим!"

Но никто так не скажет. Он же Офицер Генерального штаба, а не Киркоров, не Ивлева, не футболист, не хоккеист, не деятель культуры, не... Список можно продолжать бесконечно.

Генералов, служащих России, у нас видимо много, а актрисулек мало.

Вот такие эмоции в этой истории. Ну а лицам, ответственным за физическую защиту в МО высшего руководства нужно бы рапорт написать. - пишут Два майора

Выводы после убийства генерала Москалика: «Убили одного генерала в России, значит, на Украине должно погибнуть десять»

Политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук призвал сделать выводы после убийства генерала Ярослава Москалика в Балашихе.

Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук объяснил, какую цель могли преследовать вероятные организаторы этого убийства и какие выводы нам следует сделать в связи с этой трагедией.

«Это фон для срыва переговоров и для того, чтобы послать месседж своим западным спонсорам. В первую очередь — новым спонсорам. Сейчас же, как известно, идёт переключение поддержки Украины с США на европейский консорциум в лице глобалистов из Франции, Германии в первую очередь, ну и, естественно, Британии. Сейчас, с точки зрения правительства Зеленского, необходимо демонстрировать сопротивление нашим возможностям. На поле боя на Украине это всё хуже удаётся делать, потому что постепенно заканчиваются запасы боеприпасов. Когда у тебя нет возможности линейным способом сопротивляться силе российской армии, тогда приходится, с их точки зрения, искать альтернативу».

Обозреватель «Первого русского» подчеркнул: трагедия в Балашихе доказывает, что Киев готов на всё, чтобы затянуть конфликт и сохранить нынешний режим. Поэтому ни о каких договорняках не может быть и речи. Любой здравомыслящий человек, который любит Родину и является патриотом России, понимает, что с Зеленским и его шайкой справедливое для нас урегулирование конфликта невозможно, а потому все разговоры об этом инициируют предатели.

«Война — это условие выживания всей современной Украины. Это в очередной раз к вопросу о наших всевозможных персонажах, которые рассказывают о том, что, мол, всё, договорняк случился и Украина вот-вот сдастся. Ничего подобного. И вот этот теракт это подтверждает. В этих процессах должна быть линейная логика. Убили одного генерала в России, значит, на Украине должно погибнуть десять. Пока это правило не будет соблюдаться, ничего принципиально не изменится, к сожалению», — заявил Андрей Пинчук

Что общего у взрывов в Киржачском районе и убийстве генерала Москалика Два самых громких события последних дней, которые потрясли Россию – детонация боеприпасов на 51-м арсенале ГРАУ во Владимирской области и взрыв машины в Балашихе, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

Казалось бы, очень разные события. В первом случае Минобороны сообщило о нарушении правил техники безопасности; во-втором – большинство комментаторов отметили политическую подоплеку теракта, связав его с намерением Киева (а возможно, и его европейских подельников) сорвать переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном.

Однако – что если посмотреть на оба инцидента с точки зрения военной целесообразности для нашего врага?

Для ВСУ подрыв гигантского арсенала, на котором хранились сотни тысяч тонн снарядов, бомб и ракет – сродни тому, чтобы сорвать джекпот в лотерею. Это суперприз, означающий проседание боеспособности нескольких армейских корпусов, если не целой армии. Для нашего же Генштаба это огромная работа по перестраиванию логистики, включая изменение движения сотен железнодорожных составов. То есть, в моменте — огромное сковывающее воздействие на крупную группировку наших сухопутных сил. И момент этот может длиться от нескольких недель до месяцев.

Теперь что касается убийства генерал-лейтенанта Москалика. Погибший занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генерального штаба. Оперативное управление Генштаба — это, без преувеличения, мозг армии, структура, которая занимается планированием операций, координацией их подготовки и действий войсковых группировок в ходе выполнения поставленных им задач.

Все остальные отделы Генштаба, и более того – всё Министерство обороны и вся военная промышленность, – нужны только затем, чтобы планы ГОУ могли быть реализованы в час X.

И если собрать все эти соображения в нечто единое, то получаем следующую картину. Русская армия начала весенне-летнюю наступательную кампанию; бои идут сразу на нескольких направлениях, притом идут успешно. И тут взрывается огромный арсенал, а вслед за этим гибнет генерал, специализирующийся на планировании операций. Логично предположить, что противник действует в логике: да, мы не можем остановить вас в полях, нам нечего противопоставить вашей авиации, отчаянной храбрости русской пехоты и растущему числу дронов. Но давайте вы попробуете наступать без снарядов, а заодно и без мозгов, умеющих планировать действия огромных масс войск?

Это подход асимметричной войны. Не имея возможности добиться перелома ситуации на поле боя, враг наносит удары по наиболее уязвимым звеньям нашей военной машины.

Что ж: с этой точки зрения, и с понятными допущениями, вполне можно записать оба события в перечень вражеских успехов.

Однако следует понимать, что стратегическая слабость никогда не компенсируется экстравагантными тактическими решениями (Наполеон и Гитлер не дадут соврать). Успешные авантюры лишь оттягивают неизбежную развязку и увеличивают финальный счет, который обязательно будет предъявлен проигравшей стороне.

Военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко

Убийство Ярослава Москалика стало очередным актом терроризма со стороны Украины. Все начиналось с убийств сотрудничающих с Россией чиновников на освобожденных территориях, затем перешло в убийства общественным деятелей, лидеров общественного мнения, в итоге теперь противник организовывает убийства высшего военного руководства страны.

Безнаказанность порождает вседозволенность. Очевидно, что со стороны России существует негласный принцип на запрет убийства украинского военно-политического руководства. Очевидно, что вопрос ликвидации руководства украинских силовых структур давно перезрел. Буданов, Малюк, руководство СБУ и ГУР должны быть приоритетным целями на ликвидацию.

Восемь лет минских соглашений прекрасно продемонстрировали, что заигрывание с уважаемыми партнерами несет для России только убытки

За последние полгода это уже четвертая попытка покушения на офицеров Вооруженных сил России с целью их убийства. 16 октября 2024 года в Солнечногорском округе был застрелен офицер одного из подразделений, который по сообщениям СМИ входил в структуру ССО. Уже спустя 2 месяца, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Поликарпов. 27 марта этого года в подмосковном Железнодорожном неизвестный также пытался застрелить офицера, который по версии тех же СМИ входил в структуру СпН. Тогда попытку сорвал водитель офицера. Сам нападавший позже был найден убитым под Балашихой.

И вот, новый взрыв, который также привел к гибели высокопоставленного офицера ГШ

И сегодня новое сообщение. Стало известно еще об одном взрыве, в котором погиб глава военного предприятия.

Взрывом в заминированном автомобиле убит глава Брянского электромеханического завода и разработчик РЭБ «Красуха» Евгений Рытников. Взрывное устройство сдетонировало, когда он сел в свою машину вместе с коллегой. Оба скончались на месте.

Трагедия произошла еще в ночь с 17 на 18 апреля, за неделю до убийства генерала Москалика в Балашихе, но стало об этом известно только сегодня. Официальных комментариев правоохранителей пока не поступало.

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26 апреля сообщил СК РФ, что был задержан подозреваемый в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москали. «Им оказался агент украинских спецслужб Игнат Кузин, 1983 г.р., имеющий вид на жительство на Украине. Фигурант задержан оперативными службами ФСБ России», говорится в сообщении.

По данным ФСБ, Кузин приобрел автомобиль, в который установил самодельное взрывное устройство, "компоненты которого изъял из тайника, оборудованного спецслужбами Украины в Московской области".

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