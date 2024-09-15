СРОЧНИКИ. Половозрелые «дети» или воины?

Автор: Герой России Андрей Кумов



Хотелось бы прояснить наше отношение к данной категории военнослужащих и понять, они дети-жертва или все-таки воины, призванные выполнять конституционный долг по защите страны, народа, государства?



Надежа и опора

Если давать определение этой категории военнослужащих, то можно сформулировать так.

Это – гражданин Российской Федерации, достигший призывного возраста, согласно Конституции, восемнадцати лет, призванный военкоматом для прохождения срочной службы с ограниченным сроком. В настоящее время в РФ срок определен и составляет, если мне не изменяет память (могу ошибаться), год в сухопутных войсках и полтора года в военно-морском флоте.Надо отдавать себе отчет в том, в какой период времени или на каком историческом этапе развития находится страна, или какие испытания выпадают в этот исторический момент на ее долю. Когда мы оглядываемся назад, чтобы рассмотреть поэтапно нашу историю и увязать ее с выбранной для анализа категорией сограждан, нам открывается удивительная картина.В разные века для защиты Родины привлекались «служивые люди», рекруты... Причем сроки службы могли исчисляться десятилетиями. Естественно, в этот период страна могла участвовать в военных компаниях и, конечно же, привлекать не только профессиональных, кадровых военных, но и вновь набранных – «новобранцев». И, заметьте, никто не называл их «мальчишками», «юнцами», «детьми»! Это во все времена были солдаты, призванные, в первую очередь для защиты и обороны страны, а также действующие в интересах государственной власти как внутри, так и за ее пределами.Смысл заключается в том, что они, в идеале, должны пройти «курс молодого бойца», получить навыки ведения боевых действий, пользования индивидуальным и групповым (кому определено по личным способностям и возможностям) вооружением, умением применять ручные средства поражения противника, необходимые элементы экипировки и т.д.В дальнейшем, уже в процессе исполнения обязанностей службы – получить военную специализацию для непосредственного участия в боевых действиях.Оговорюсь, если есть на это время! А если Вооруженные Силы испытывают нехватку личного состава или враг наступает, захватывая все новые и новые участки территории, то обучение возможно «с колес», т.е. находясь на линии боевого соприкосновения. И в таких обстоятельствах живучесть «новобранца» уже зависит от командиров, бойцов подразделения, уже получивших боевой опыт, личных качеств вновь прибывших, способности быстрейшей адаптации к экстремальным условиям боевой военной жизни.Ситуации могут развиваться таким образом, что на этом этапе становления некоторые получают смертельные ранения, несовместимые с жизнью. Или тяжелые ранения и увечья, приводящие к инвалидности. Или ранения с возможностью после прохождения курса лечения и реабилитации, возвращения на поле боя.Граждане, принявшие решение стать военнослужащими, должны отчетливо представлять себе перспективу.Участие в боевых действиях – это не только награды, звания, почет и уважение сограждан. Это тяжелейший ратный труда с ежесекундным риском для жизни. Это порой невозможные условия существования в ходе долговременных бомбардировок, когда человек превращается в такую сущность, подобную субстанции, способной вместиться в укрытие минимального объема: в нормальном состоянии это невозможно даже представить, а тем более исполнить.Это чувство опасности, способность ориентироваться на незнакомой местности и в условиях ограниченной видимости, молниеносная оценка обстановки, мгновенная реакция на ее изменения, принятие грамотных решений и быстрота их реализации.Все это связано с военной службой и участием в боевых действиях, но на овладение всеми ее тонкостями и прелестями требуется время, которое весьма ограничено.Вот почему срочникам необходимо в максимально минимальный период попытаться включиться в обстановку. Понять, что они теперь «надежа и опора», от действий которых зависит безопасность, само существование народа, страны, судьбы родных и близких, друзей, знакомых. Что они с момента призыва перестают олицетворять себя с «домашними, всеми любимыми и единственно желанными существами на этой планете».И чем быстрее все окружающие начнут принимать связанные с ними обстоятельства как данность, тем быстрее сами новобранцы почувствуют личную ответственность за свою жизнь, дальнейшую судьбу страны, народа, рядом находящихся сослуживцев. Потому, что если ты жив и здоров, ты способен всем это обеспечить.Кстати, говоря об исторических событиях, следует напомнить, что интернациональный долг на территории ряда иностранных государств во времена Советского Союза, в КТО на Северном Кавказе выполняли именно срочники, проявляя чудеса героизма, отвагу, мужественно перенося все тяготы и лишения, связанные с воинскими обязанностями. В некоторых случаях они сражались гораздо лучше контрактников, проявляя упорство, самопожертвование, надежность, буквально зубами вгрызались в позиции, – стояли насмерть.Тоже самое могу сказать о пограничниках-срочниках афганской эпопеи. Мы, офицеры, выполнявшие задачи «боевой стажировки», учились на их опыте, брали с них пример. Среди них были Герои Советского Союза, награжденные орденами и боевыми медалями.Мы в последнее время разбаловали наши подрастающие поколения добровольцами всех мастей, контрактниками.Позволили им, да и отдельным согражданам, включая родных и близких этих молодых людей, думать, что за них Родину должен защищать кто-то другой. Создался в этом отношении определенный менталитет, что я могу себе позволить жить беззаботно, развлекаться, обучаться, надеясь, в том числе и на отсрочки по разным причинам, а якобы кто не способен, менее значим, важен – тому дорога в армию, на фронт.Враг на территории нашей страны, поэтому данная позиция неприемлема, она неуместна, по меньшей мере, должна быть пересмотрена и изменена. Мы должны сплотиться, меняя отношение к происходящему. Речь уже идет не о каком-то мифическом патриотизме, а о конкретных делах на благо страны, народа, на деятельное соучастие в противодействии врагу – в том числе, если потребуется, на поле боя, с оружием в руках и с готовностью даже пожертвовать самым дорогим, что имеет человек – собственной жизнью.Но умирать, как говорил один из персонажей военного кинофильма, должен враг, мы же – уметь и стремиться выживать в любых изменениях условий жизни! Нас не так много, каждая жизнь должна имеет особую важность и значимость для государства, особенно в военное время.Должна быть создана система подготовки потенциальных защитников Родины, не очаговая, а в масштабе всей страны. Если хотите, поэтапная, с привлечением молодых людей, достигших предпризывного возраста – еще со школьной скамьи.Вначале это могут быть просто ознакомительные занятия, умение обращаться с индивидуальным вооружением. Потом выезд в лагеря, полевые условия, где произойдет знакомство с военным бытом, дисциплиной, режимом несения службы, кухней, стрелковым оборудованием…Следующий этап – это привлечение для прохождения учебных военно-полевых сборов для получения навыков ведения боевых действий, во всех интерпретациях, широкий круг приемов и способов.Вот и подготовили новобранцев! Призыв и более углубленные занятия с боевым вооружением. И тогда никто не посмеет сказать, что в бой бросили «неподготовленных пацанов».В настоящее время нет подобного подхода к заблаговременной подготовке будущих защитников Родины и это, на мой взгляд, серьезный недостаток. Мы не создаем человеческий резерв, осознающий свою личную сопричастность происходящим событиям и возможности непосредственного в них участия.Ранее в одной из статей в «Спецназе России» мной уже обращалось внимание на эшелонирование (три эшелона участия в боевых действиях). Первый – на линии боевого соприкосновения, второй – резерв на случай ротации, усиление на наступательных или оборонительных направлениях действий, третий – отдых, лечение, доукомплектование и т.д. Четвертый – тыловой, о чем говорилось выше.Вся страна должна быть развернута в сторону организации достойного отпора врагу, приближения Победы. Для этого, на мой взгляд, необходимо формирование целеполагания, замысла осуществляемых действий, условий для выполнения поставленных задач.В этих целях необходимо назначение командования – государственников, готовых управлять боевыми действиями, способных организовать взаимодействие между всевозможными силами и средствами, обеспечивающих координацию действий направлений-устремлений, бесперебойного (в широком смысле) обеспечения армии.И, исходя из необходимости и целесообразности, проводящих ротацию войск для создания возможности отдыха тем, кто длительное время находится на линии боевого соприкосновения, кто испытывает моральную и физическую усталость (для чего и необходимо эшелонирование).Исполнение интернационального долга в свое время было подчинено оказанию помощи правительствам стран, обратившихся с подобной просьбой к СССР. Победа, как таковая, не предусматривалась (так было и в случае с САР). КТО – ради установления конституционного порядка в Северо-Кавказском регионе, война в Грузии – «принуждение к миру»… Народу требуется понимание, куда идем и ради чего.Если ближайшая задача – оказание помощи населению ЛНР/ДНР, а последующая – демилитаризация и денацификация всей Украины, то Знамя Победы в каком месте установим? Где новый Рейхстаг? В Киеве, во Львове? А в дальнейшем наступление развиваем в каком направлении? Понятно, что «аппетит приходит во время еды», но когда заранее представляешь дистанцию, то легче распределять силы по маршруту.В таком случае можно осознавать, сколько необходимо народу и сколько времени есть на подготовку резервов, в том числе и срочников – вводить их сразу, чтобы усилить какие-то направления или по мере готовности.Должны жестко пресекаться, в первую очередь, явное или закамуфлированное предательство, кулуарные распри, взаимные претензии, недовольство назначениями – абсолютно все должно быть подчинено главной цели. И не надо гоняться за «ведьмами». Любая конструктивная критика – это руководство к действию, средство анализа существующего положения дел и при необходимости – пересмотр определенных установок и внесение изменений в привычный порядок вещей.Если бы… Те, кто призван отвечать за безопасность границ, территории России и ее народа, были обязаны внимательно относиться к поступающим, как минимум, два года сигналам о нарастающем скоплении военной техники и войск противника вблизи Курской, равно как и Белгородской области…Если бы они своевременно предприняли конкретные шаги для превентивных мер, то мы бы сейчас не сражались героически, локализуя и уничтожая вторгшегося «внезапно» врага в приграничных регионах нашей Родины.И ещёВ советское время существовала поговорка: «героизм в мирное время – это результат чьей-то расхлябанности». За дословность не ручаюсь, но смысл тот же. (К нашим событиям не совсем подходит, но связь найти можно).Кстати, судьба многих срочников, выставленных в «усиление» сотрудникам пограничной службы, до сих пор неизвестна. Вопрос – насколько они и те, кого им предписано было «усиливать», были вооружены и оснащены для отражения атаки механизированных бронегрупп противника, тоже требует отдельного рассмотрения.КУМОВ Андрей Николаевич — Герой России (2005), полковник запаса. В недавнем прошлом один из руководителей подразделения Центра специального назначения ФСБ России на Северном Кавказе.В составе Группы «А» КГБ-ФСБ воевал в Афганистане, освобождал заложников (Будённовск, Беслан) и уничтожал террористическое подполье.Награжден пятью орденами («За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, Александра Невского, «За военные заслуги», Мужества, Красной Звезды) и медалями, в том числе двумя «За отвагу».Вице-президент Международной Ассоциации «Альфа».

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