Территория Героев...(156)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Уверенно решая задачи на самых опасных направлениях

Уроженец Красноярского края старший сержант Сергей Магарычёв принимал участие в боях за Марьинку и Бахмут, Красное и Максимильяновку. За личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, отважный механик-водитель танка награжден Георгиевским крестом IV степени.

https://t.me/mod_russia/46703

Младший сержант Тюрин Виктор Тюрин Виктор Викторович.

Кавалер двух Орденов Мужества.

Командир группы.

Штурмовик.

102-й мотострелковый полк 150-й дивизии.

Мобилизован 21.09.2022 года.

Проживает, г.Ростов на Дону.

09.06.2024 г.получил тяжёлое ранение ноги.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён двумя Орденами Мужества.

За отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.

Награждён медалью Жукова.

https://vk.com/wall-214486361_114046

Младший лейтенант Леонов Дмитрий В ходе подготовки наступательных действий, группа, под руководством младшего лейтенанта Дмитрия Леонова получила задачу провести инженерную разведку маршрута движения штурмовиков на одном из участков местности.

Оперативно выдвинувшись к линии боевого соприкосновения, группа младшего лейтенанта Леонова обнаружила установленные противником минно-взрывные заграждения и приступила к их обезвреживанию. В ходе разминирования, группа подверглась минометному обстрелу со стороны противника. Не взирая на опасность, Леонов вместе с подчиненными продолжил обезвреживать установленные противником взрывные устройства.

Лично обезвредив двенадцать мин, Дмитрий передал штурмовой группе информацию о проделанном проходе. Стремительный прорыв штурмовиков не позволил боевикам подготовиться к отражению атаки, что привело к большим потерям со стороны врага и его отступлению.

Благодаря смелости и решимости младшего лейтенанта Дмитрия Леонова российские штурмовики достигли позиций украинских боевиков без потерь и сумели занять важный опорный пункт противника.

https://t.me/rabotaembrat/9173

Старщий сержант Надеев Иван В ходе проведения специальной военной операции старший сержант Иван Надеев командовал штурмовой группой на одном из важных участков наступления российских войск.

Штурмовикам под командованием Ивана была поставлена боевая задача овладеть опорным пунктом противника, находящимся на окраине населенного пункта.

Скрытно передвигалась по лесополосе, Иван Надеев услышал звук приближающегося вражеского дрона-разведчика. Надеев условными сигналами приказал своим подчиненным укрыться под завалом деревьев, а сам продолжил наблюдение за дроном.

После того, как коптер противника никого не обнаружил и покинул квадрат, группа старшего сержанта Надеева, оставаясь незамеченной для противника, продолжила движение к вражескому опорнику.

Подобравшись к вражеским позициям, действуя смело и решительно, российские штурмовики внезапно атаковали утратившего бдительность противника. Иван в числе первых ворвался в опорный пункт и стрелковом бою уничтожил пять боевиков. Застигнутые врасплох украинские боевики, не в силах сдержать атакующий натиск группы старшего сержанта Надеева, неся потери, отступили.

Смелые и решительные действия старшего сержанта Ивана Надеева позволили без потерь овладеть опорным пунктом врага и закрепиться на нем до подхода основных сил.

https://t.me/rabotaembrat/9177

Майор Федюнин Денис Майор Денис Федюнин в ходе специальной военной операции выполнял задачи по оказанию квалифицированной медицинской помощи российским военнослужащим как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах.

Неоднократно майор Федюнин выдвигался в район активных боестолкновений для оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненых. Под непрерывным огнем противника, оказывал первую медицинскую помощь военнослужащим на поле боя, после чего организовывал их эвакуацию и сопровождение в медицинские учреждения.

В ходе наступательных действий российских военнослужащих на важном тактическом направлении Денис Федюнин оказывал первую помощь российским бойцам на точке эвакуации раненых. Противник, не желая мириться с утратой своих позиций, открыл огонь из артиллерии по расположению российских войск. Майор Федюнин понимая, что артиллерия противника в скором времени накроет место сосредоточения раненых, где находилось более 30 военнослужащих, принял решение срочно начать их массовую эвакуацию на санитарном Урале.

В ходе движения по полевым дорогам Денис продолжал оказывать медицинскую помощь бойцам, предпринимал меры по защите автотранспорта от атак FPV-дронов, при этом огнем из стрелкового оружия лично сбил два дрона, которые заходили в атаку на медицинский транспорт.

Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям майора Дениса Федюнина было спасено более 30 российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести.

https://t.me/rabotaembrat/9174

Капитан Асенин Тарас Капитан Тарас Асенин, руководя расчетом зенитного ракетного комплекса, выполнял задачи по прикрытию стратегически важных объектов ВС РФ от средств воздушного нападения противника.

Неся боевое дежурство, Тарас получил информацию от подразделений радиолокационного контроля об обнаружении воздушной цели, движущейся в направлении защищаемого объекта. Асенин, убедившись, что в зоне поражения нет российских воздушных объектов и квалифицировав цель как БпЛА самолетного типа противника, отдал команду подчиненному расчету на захват цели. Выждав, когда воздушная цель войдет в зону поражения зенитного ракетного комплекса Асенин произвел пуск ракеты, которая поразила вражеский коптер, после чего оперативно переместил ЗРК на запасную позицию. Расположившись на новом рубеже, капитан Тарас Асенин организовал поиск и передачу обломков беспилотника для анализа.

Информацию, которую удалось извлечь из БпЛА, помогла нашим войскам изучить маршруты полетов вражеских БпЛА и в дальнейшем использовать ее для обнаружения беспилотников противника еще на подлете, не давая возможности собрать разведывательную информацию о положении наших войск и сил.

https://t.me/rabotaembrat/9178

Сержант Асадов Эдуард Подразделение мотострелков под командованием сержанта Эдуарда Асадова выполняло боевые задачи по прикрытию российских штурмовиков при взятии опорного пункта противника в заданном районе.

В ходе штурма группа попала под плотный огонь пулеметного расчета боевиков, обороняющий опорный пункт. Сержант Асадов рассчитал координаты и оперативно передал их минометному расчету. В результате прямого попадания снаряда пулемётная точка была уничтожена, что позволило штурмовой группе продвинуться и усилить натиск на оборону врага.

Тем временем Эдуард Асадов вместе с товарищами, обойдя опорный пункт с фланга, вступили в стрелковый бой. Оказывая огневое воздействие на противника, группа под командованием Эдуарда не давала боевикам возможности маневра и смены позиций, что осложняло им оборону опорного пункта. Не выдержав напора российских военнослужащих, враг бросил позиции и отступил. Проведя зачистку опорного пункта, Эдуард вместе с подчиненными быстро оборудовали позиции для стрельбы в направлении сил противника, что позволило использовать захваченный опорный пункт как плацдарм для последующих атак.

Благодаря смелым и решительным действиям сержанта Эдуарда Асадова, удалось выполнить поставленную задачу по взятию опорного пункта противника без потерь среди личного состава, что поспособствовало дальнейшему продвижению наших войск.

https://t.me/rabotaembrat/9192

Младший лейтенант Кузнецов Сергей Подразделение мотострелков под командованием младшего лейтенанта Сергея Кузнецова получило боевую задачу взять штурмом опорный пункт противника в районе одного из населённых пунктов, подконтрольного украинским боевикам.

Младший лейтенант Кузнецов определил пути скрытного подхода к вражескому опорному пункту с разных направлений, используя рельеф местности. Сергей Кузнецов, лично проведя разведку, вскрыл места расположения наблюдательных постов, что позволило мотострелкам атаковать опорный пункт неожиданно для противника.

Сергей одним из первых ворвался на опорник и, действуя смело и решительно, руководил стрелковым боем. Не выдержав активного напора российских мотострелков и опасаясь быть отрезанными от основных сил, понесшие значительные потери украинские боевики, отступили. Во время штурма подчиненный Сергея Кузнецова получил осколочное ранение. Младший лейтенант Кузнецов лично оказал ему необходимую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в безопасный район.

После боя Сергей организовал перегруппировку личного состава и оборону опорного пункта, в готовности отражать контратаки.

Благодаря личному мужеству, смелости и профессионализму младшего лейтенанта Сергея Кузнецова подразделение выполнило поставленные задачи по взятию опорного пункта противника, не допустив при этом потерь. Взятие опорного пункта и закрепление на нем позволило российским войскам продолжить активное наступление в глубь обороны врага и освободить расположенный неподалеку поселок.

https://t.me/rabotaembrat/9184

Ефрейтор Ботов Максим Ефрейтор Максим Ботов, действуя в составе мотострелкового подразделения, выполнял боевую задачу по удержанию важного тактического направления, уничтожая бронетехнику и живую силу противника.

Находясь в обороне и ведя наблюдение за прилегающей местностью в зоне своей ответственности, Максим своевременно обнаружил движущиеся в направлении российских позиций автомобили с пехотой врага.

Максим Ботов доложил по средствам связи командиру подразделения о приближающейся группе боевиков и, оценив силы противника, первым выстрелом из гранатомета поразил головной автомобиль с личным составом противника, чем существенно снизил атакующие возможности украинских боевиков.

Продолжая вести бой, Максим с товарищами сковали действия противника, лишив его возможности дальнейшего продвижения.

В ходе стрелкового боя ефрейтор Ботов лично уничтожил несколько боевиков и не допустил прорыва обороны противником на вверенном участке.

https://t.me/rabotaembrat/9193

Капитан Шеломенцев Андрей Группа российских военнослужащих, продвигаясь по местности была блокирована украинскими боевиками. Капитану Андрею Шеломенцеву была поставлена задача, вывести группу из окружения.

Андрей, командуя подразделением штурмовиков, провел разведку местности, выявил все огневые точки и посты наблюдения противника, распределил сектора атаки подчиненному личному составу, после чего лично повел группу на прорыв. Смелыми и решительными действиями штурмовики под командованием Шеломенцева сломили сопротивление украинских боевиков и заняли опорный пункт на окраине поселка. Через образовавшуюся брешь в боевых порядках врага штурмовики вывели группу российских военнослужащих и эвакуировали их в безопасный район.

Смелые и решительные действия капитана Андрея Шеломенцева, а также профессионализм его подчиненных позволили спасти жизни российским военнослужащим.

https://t.me/rabotaembrat/9188

Ефрейтор Коков Антон Ефрейтор Антон Коков, действуя в составе мотострелкового подразделения, выполнял боевую задачу по удержанию важного тактического направления, уничтожая бронетехнику и живую силу противника.

Находясь в обороне и ведя наблюдение за прилегающей местностью в зоне своей ответственности, Антон своевременно обнаружил движущуюся в направлении российских позиций группу украинских боевиков.

Коков доложил по средствам связи командиру подразделения о приближающемся противнике и, оценив его силы, первыми выстрелами поразил вражеского гранатометчика, чем существенно снизил наступательный потенциал боевиков.

Антон, грамотно действовал в бою в своей зоне ответственности. Постоянно перемещаясь и занимая выгодные огневые позиции, вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающим боевикам тем самым сковал их действия, лишив возможности дальнейшего продвижения.

Благодаря мужеству, героизму и отваге ефрейтора Антона Кокова удалось сдержать натиск наступающего противника и не допустить прорыва обороны.

https://t.me/rabotaembrat/9197

Прапорщик Меденцев Владислав Прапорщик Владислав Меденцев, командуя группой мотострелков, выполнял задачу по штурму тщательно укрепленного опорного пункта украинских боевиков на одном из важных тактических направлений.

Скрытно подобравшись к вражескому опорнику с разных направлений, мотострелки заняли позиции. Владислав грамотно выстроил систему огня с учётом особенностей местности и определил сектора обстрела, после чего дал команду на штурм.

В ходе последовавшего стремительного боя, руководя штурмовой группой, Владислав Меденцев уничтожил часть украинских боевиков на позициях и прорвался на территорию опорника.

Внезапность действий российских бойцов дезорганизовала оборону и вызвала панику в рядах противника, после чего, понеся большие потери, они отступили.

Владислав вместе с подчиненными, закрепившись на новом рубеже, до прибытия подкрепления отразили несколько атак украинских боевиков, стремящихся вернуть под свой контроль утраченный опорный пункт.

Смелые и решительные действия прапорщика Владислава Меденцева, а также отвага и слаженные действия его подчиненных позволили нанести противнику значительный урон и овладеть важным опорным пунктом.

https://t.me/rabotaembrat/9198

Капитан Карибова Белла Капитан медицинской службы Белла Карибова в ходе специальной военной операции выполняла задачи по оказанию квалифицированной медицинской помощи российским военнослужащим как на пунктах эвакуации раненых, так и в тыловых районах.

Неоднократно находясь на санитарно-эвакуационном пункте подразделения лично проводила сортировку и оказание медицинской помощи раненым, зачастую выполняя боевую задачу под артиллерийским огнем противника.

Капитан медицинской службы Карибова лично участвовала в обезболивании, перевязке и остановке кровотечений при ранениях различной степени тяжести, а также организовывала эвакуацию пострадавших в безопасный район.

Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям капитана медицинской службы Беллы Карибовой всем военнослужащим оказывалась квалифицированная медицинская помощь при ранениях различных степеней тяжести, что сохраняло им жизнь и способствовало сокращению сроков их возвращения в строй.

https://t.me/rabotaembrat/9185

Прапорщик Коннова Зарина Неоднократно находясь на санитарно-эвакуационном пункте подразделения под постоянными обстрелами противника и разрывами кассетных боеприпасов, прапорщик Зарина Коннова оказывала первую медицинской помощь бойцам, получившим ранения. Зарина неоднократно выдвигалась на точки эвакуации раненых, под непрерывным огнем противника оказывала первую медицинскую помощь военнослужащим в полевых условиях, после чего организовывала их эвакуацию и сопровождение в медицинские учреждения.

Смелые и решительные действия прапорщика Зарины Конновой способствовали сохранению жизней российских военнослужащих и их скорейшему возвращению в строй.

https://t.me/rabotaembrat/9189

Майор Тесло Владимир Родина высоко оценила ратный труд Владимира Тесло

Нет числа тому, сколько раз отважный офицер, жертвуя собой, выполнял поставленную боевую задачу, снова и снова шел в бой с врагом.

В ходе наступательных действий 1 июля 2023 года штурмовые группы под командованием гвардии майора Владимира Тесло начали наступление на лесной массив, который был тактически важным плацдармом для дальнейшего развития наступления. В лесном массиве находились превосходящие силы противника в количестве до 100 человек. В ожесточенном бою, который длился более двух часов, штурмовые группы смогли зацепиться за примыкающую лесополосу и окраины лесного массива.

С 20 по 23 июля 2023 года майор Тесло руководил действиями наступающих штурмовых групп, осуществлял управление приданными силами и средствами. В ходе наступления было захвачено пять опорных пунктов противника, уничтожено до 50 человек личного состава и захвачено в плен 8 человек.

5 ноября 2023 года Владимир Тесло руководил наступлением мотострелковой роты штурмового отряда. Благодаря проявленному мужеству и отваге всего личного состава боевая задача была выполнена, было захвачено два опорных пункта противника и взяты в плен военнослужащие ВСУ.

16 ноября 2023 года майору Тесло была поставлена задача по овладению хорошо укрепленным опорным пунктом противника со стратегическими пулеметными точками. Благодаря грамотно продуманным действиям офицера опорник был взят, бой за него длился на протяжении пяти часов.

По совокупности совершенных героических действий, личного мужества, проявленной самоотверженности при выполнении задач по защите Родины указом Президента РФ от 5 февраля 2024 года гвардии майору Владимиру Тесло присвоено звание Героя Российской Федерации. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/46661

Подполковник Акберов Ренат Ренат Мунирович Акберов (род. 1983, Ижевск) — военнослужащий Вооружённых Сил Российской Федерации, гвардии подполковник. Герой Российской Федерации.

Участник военной операции России в Сирии, специальной военной операции на Украине.

В 2005 году окончил Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков.

Был задействован в ходе военной операции России в Сирии, а также специальной военной операции на Украине.

В 2024 году удостоен звания «Герой России».

Ренат Акберов во время церемонии награждения: «Такая высокая награда была бы невозможной без титанического труда большого количества людей».

https://ru.ruwiki.ru/wiki/Акберов,_Ренат_Мунирович

Гвардии рядовой Асылханов Алексей Алексей Маратович Асылханов (род. 2002, Кострома) — военнослужащий Вооружённых Сил Российской Федерации, гвардии рядовой, разведчик-оператор разведывательной роты 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка. Герой Российской Федерации.

Участник специальной военной операции на Украине.

В 2022 году был мобилизован для участия в специальной военной операции, распределён в разведывательную роту 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка.

В апреле 2023 году получил ранение, после госпиталя вновь вернулся на фронт.

В феврале 2024 года получил тяжёлые ранения в результате сброса боеприпаса с украинского БПЛА.

За время боевых действий лично уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и значительное число членов ВСУ.

Удостоен звания «Герой России».

https://ru.ruwiki.ru/wiki/Асылханов,_Алексей_Маратович

Гвардии лейтенант Дяк Василий В Георгиевском зале Кремля Владимир Путин вручил звезду Героя гвардии лейтенанту Дяк Василию Петровичу. Также герой награжден орденом Мужества, двумя медалями «За отвагу», медалью «За храбрость» II степени, медалью Суворова, Жукова.

Трижды ранен.

https://t.me/okspn/34442

Капитан Енин Валерий В Георгиевском зале Кремля Владимир Путин вручил звезду Героя Енину Валерию Анатольевичу.

В задачу подразделения русских войск под командованием капитана Валерия Енина входило взять под контроль господствующую высоту. Военнослужащий скрытно подобрался к вражескому окопу и вступил в бой с врагами. В результате русские штурмовики зачистили опорный пункт от сил противника, а после организовали его оборону. Русские бойцы не оставили высоту, а продолжили оборонять её даже несмотря на продолжавшиеся атаки врага и ранения.

https://dzen.ru/a/Z1gsCm0PsHXgqzjT

Гвардии прапорщик Прохода Артём Артём Владимирович Прохода — уроженец села Казгулак, Туркменского округа, Ставропольский край.

Российский военнослужащий, гвардии прапорщик, Герой России.

Участник специальной военной операции, удостоен медали «Золотая Звезда», которая вручается гражданам, получившим звание Герой России.

Во время штурма опорного пункта противника на тактическом направлении Артём Прохода одним из первых вступил в бой. Опорный пункт перешёл под контроль российских военнослужащих, однако штурмовая группа оказалась отрезанной от основных сил. Под вражеским огнём группа Проходы удерживала позиции, отражая атаки и не позволяя противнику перейти в наступление. Артём руководил подчинёнными, корректировал артиллерийский огонь, благодаря чему противник нёс потери ещё на подступах к позициям, удерживаемых российскими бойцами. Когда основные силы прорвали блокаду и отбросили врага, группа Проходы взяла штурмом следующий опорный пункт. Действуя в авангарде, прапорщик первым ворвался на позиции противника. Продвижение врага было остановлено.

https://ru.ruwiki.ru/wiki/Прохода,_Артём_Владимирович

Лейтенант Распопов Денис Распопов Денис Витальевич - Герой России. В Георгиевском зале Кремля президент РФ вручил Денису Распопову звезду Героя России.

Во время наступления русских подразделений экипаж танка, которым командовал лейтенант Денис Распопов, уничтожил вражескую технику и живую силу. Танкисты заняли выгодную позицию для прикрытия штурмовых групп и вели огонь с закрытой огневой точки, что позволило русским штурмовикам продвинуться вперёд.

К сожалению, во время боя танк был атакован, члены экипажа получили ранения. Но лейтенант Распопов помог товарищам эвакуироваться и оказал им первую медицинскую помощь.

https://ru.ruwiki.ru/wiki/Распопов,_Денис_Витальевич

Депутат ГД, ветеран Саблин Дмитрий Президент РФ Владимир Путин вручил медаль "Золотая Звезда" Герою России депутату Государственной Думы РФ, первому заместителю председателя Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрию Вадимовичу Саблину.

Дмитрий Саблин – коренной житель Мариуполя. Во время СВО он был назначен командиром добровольческого подразделения аэроразведки БАРС "Каскад". Кроме того, он командует бригадой беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" ВКС России.

Источник

Майор Селиванов Сергей Сергей Сергеевич Селиванов — российский военнослужащий, майор, Герой Российской Федерации.

Уроженец Нехаевского района Волгоградской области.

Участник специальной военной операции на Украине.

Командир штурмового отряда.

Участвовал в боях за города Мариуполь, Попасная, Авдеевка.

Об участии в боевых действиях Селиванов 9 декабря 2024 года рассказал:

"Самое сложное было потерять командира, Героя России посмертно, сегодня он бы мной гордился. Второе — битва за Авдеевку. Просто задавили на характере, сломили. Противник не ожидал, что мы сможем это сделать, они говорили, что это неприступная фортеция."

При выполнении задачи по захвату опорного пункта противника, майор Селиванов во главе штурмовой группы из 3 человек скрытно подобрался к позициям врага и бросил гранату. Были уничтожены пятеро боевиков.

Штурмовой отряд Селиванова закрепился на позиции и удерживал её под непрерывным огнём в течение нескольких дней.

Всего за время боевых действий под командованием Селиванова было захвачено 8 укреплённых позиций ВСУ, уничтожена бронированная техника, разгромлены силы противника. Это способствовало продвижению российских войск и созданию плацдарма для дальнейшего наступления.

https://ru.ruwiki.ru/wiki/Селиванов,_Сергей_Сергеевич Гвардии прапорщик Сергей Туркин — водитель-сапер. А по-простому — «бомбовоз». Каждый раз, когда на своем «Урале» он отправлялся к ЛБС, он вёз в кузове около пяти тонн взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Такая работа.

Что помогает абстрагироваться от чувства постоянной опасности за спиной? Вы узнаете, посмотрев видео по ссылке.

https://t.me/heroesofZ/1320 Это история о мужестве и внутренней силе настоящего воина. Сержант Николай Петрушков — командир отделения контроля Международного противоминного центра Военно-инженерной академии.

За его плечами — работа в Сирии и две командировки в зону СВО, где приходилось и снимать вражеские минные поля, и ставить заграждения перед позициями наших войск, по ночам, под обстрелами, когда до противника — меньше километра. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1321 «Вместе делаем одно дело. Друг другу помогаем и прикрываем».

У этих героев разные судьбы, разные гражданские профессии. У каждого — своя мотивация участвовать в специальной военной операции. Но сегодня все они служат в 110-й мотострелковой бригаде «Южной» группировки войск.

Почему эти бойцы стали военнослужащими Армии России, что для них важно, ради кого они сражаются с врагом? Узнаем посмотрев видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1323

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Евгений родился в селе Семёновка Уярского района Красноярского края.

С детства Женя увлекался техникой: тракторами, машинами. Повзрослев, он часто засиживался в гараже отца по ночам, ремонтируя и пересобирая свой мотоцикл «ИЖ-Планета».

В 2000 году Евгений пошёл в первый класс МОУ «Семёновская ООШ».

По окончании 9 классов Евгений самостоятельно решил поступить в КГБПОУ «Красноярский строительный техникум» по профессии «автомеханик».Учился с интересом и лёгкостью, ведь техника давалась ему легко.

В том же году он встретил свою будущую жену, в мае 2011 родился первенец - дочь.

В июне, через месяц после рождения дочери, Евгения призвали в армию. По распределению он попал в 62-ю ракетную Ужурскую Краснознамённую дивизию имени 60-летия СССР, в роту специального назначения ОБОР. Через полгода службы Евгений решил подписать контракт, но ему отказали и по истечении срока службы он вернулся домой к жене и уже годовалой дочери.

Переехал с семьёй в Красноярск, устроился на свою первую работу на должность автомеханика. Но уже через два года, благодаря своему упорству и твёрдому характеру, из рядового сотрудника Евгений получил должность начальника производства на одном из производственных предприятий г. Сосновоборска.

В феврале 2016 года Евгений стал отцом во второй раз, родился мальчик. Через год после рождения сына семья переехала в город Сосновоборск Красноярского края. Евгений работал, вырос до заместителя директора. Помогал родителям и своему младшему брату.

23 сентября 2022 года в село Семёновка привезли повестки в военный комиссариат. Все родные не находили себе места. Уже на следующий день Евгений явился по повестке для проверки данных. 1 октября 2022 года ему приказали явиться с вещами для отправки на СВО.

23 октября 2022 года всю команду отправили в город Алейск Алтайского края, по распределению Женя попал в мотострелковую роту, где на учениях ребята показали слаженность и чёткость в действиях.

10 декабря 2022 года Женю отправили в зону проведения СВО.

19 декабря 2022 года в 2:30 Евгений погиб от осколочного ранения танковым снарядом в с.Червонопоповка ЛНР.

За мужество и отвагу при выполнении воинского долга в ходе СВО Покидько Евгений Андреевич награждён орденом Мужества, посмертно.

https://vk.com/wall-222921857_24575 Позывной: "Москвич".

Рядовой.

Группировка "Север" 30-й МсП.

Егор Дмитриевич пал Героически в бою за освобождение г. Волчанска, мужественно прикрывая отход боевых товарищей.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_113991 Айхаан родился в селе Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва.

С детства будущий герой увлекался спортом, являлся членом сборной команды школы и посещал детско-юношескую спортивную школу (секции вольной борьбы, волейбола и футбола). В старших классах занимался национальной борьбой «Хуреш» и волейболом.

С детства Айхаан интересовался машинами, любил сам мастерить и возиться с ними. Его мечтой было - водить «тяжёлые» автомобили. И сразу после успешного окончания МБОУ «Суг-Аксынская СОШ» он поступил в ДОСААФ и получил водительское удостоверение. Там же остался работать водителем-инструктором автомобиля «Урал».

С декабря 2008 года по декабрь 2009 года проходил срочную службу в в/ч 32441 Вооружённых Сил РФ в городе Ужур Красноярского края. Во время службы он решил посвятить жизнь служению Родине - быть военным. Это было его детской мечтой.

Летом 2020 года он поступил на службу в в/ч 55115 водителем. За время службы он показал себя настоящим профессионалом своего дела и заслужил право участвовать в военном параде, посвящённом 76-й годовщине Победы в ВОВ в городе Кызыле 9 мая 2021 года.

Когда в 2022 году началась специальная военная операция на территории Украины, Айхаан сообщил своим близким, что он должен туда ехать, это его долг. 7 мая 2023 года он отправился в зону проведения специальной военной операции. Айхаан участвовал в освобождении Луганской и Донецкой Народных Республик. Там он доставлял на своей машине боеприпасы своим товарищам, которые находились на передней позиции.

Осенью 2023 года его батальон отправили на освобождение Авдеевки от украинских боевиков. Там он также продолжал участвовать в боях по уничтожению противника. В одном из таких боёв, вблизи посёлка Водяное, он со своими товарищами попал под обстрел врага.

3 января 2024 года, спасая своих товарищей, героически погиб.

У Айхаана остались жена, дочь и сын.

За свои боевые заслуги Кужугет Айхаан Чыргалович посмертно награждён орденом Мужества.

https://vk.com/wall-222921857_24621 Гвардии ефрейтор.

98 дивизия ВДВ.

За отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях и при проведении специальных операций в условиях, сопряженных с риском для жизни награждён медалью: За боевые отличия.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни награждён медалью За Отвагу.

Александр Александрович Героически погиб под г.Часов Яр при выполнении воинского долга.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён: Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_114178 Гвардии ефрейтор.

Родился в с. Новоалександровка Бузулукского района Оренбургской области.

С 2020 года военную службу проходил в 15-й отдельной гвардейской Александрийской мотострелковой бригаде ордена Суворова (в/ч 90600) пг. г. Рощино Самарской обл., в должности водитель-заправщик роты материального обеспечения.

В 2015г. Эдуард окончил 9 классов Новоалександровской СОШ Бузулукского района, в 2020г - ГАПОУ Бузулукский строительный колледж по специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", окончил с красным дипломом.

С детства Эдуарда отличалась страсть к творчеству, моделирование, он постоянно что-то мастерил: модели машин, самолётов, макеты оружия.

В школьные годы начал заниматься спортом, тяжелей атлетикой, увлекался автомобилями, workout.

С юного возраста любительской стихией стало увлечение компьютерами и, очень хорошо разбирался в них, обучался на курсах 3Д моделирование.

С 2020 года военную службу проходил в 15-й отдельной гвардейской Александрийской мотострелковой бригаде ордена Суворова (в/ч 90600) пг. г. Рощино Самарской обл., в должности водитель - заправщик роты материального обеспечения, в звании гвардии ефрейтор.

В солдатской семье Эдуарда уважали за готовность очень профессионально разбираться в неполадках компьютеров.

Сослуживцы отзывались о нем как о надёжно боевом товарищей, никогда не оставлял в беде, помогал не только словом, но и делом.

В зону СВО был командирован в августе 2022 г. в свою роту водителей на Урал (подвоз снарядов).

При выполнении боевых задач всегда был решительным, сдержанный и ответственным, готов всегда прийти на помощь.

Погиб в сентябре 2022г. в с. Нижние Журавки Харьковская обл.

Снаряд попал в здание где находились ребята.

На территории Бузулукского строительного колледжа открыли мемориальный комплекс "Не гаснет памяти свеча" в память о выпускниках, погибших при выполнении воинского долга.

За отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях и при проведении специальных операций в условиях, сопряженных с риском при выполнении боевых задач награждён: медалью За боевые отличия.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_114628 Сапёр.

Рядовой.

Позывной: "Лесник".

Родился в посёлке Рогнедино. В 2006 году завершил обучение в Рогнединской средней общеобразовательной школе.

В июне 2007 года окончил ПТУ-38 и отправился служить в армию.

Его военная служба прошла в Москве.

После демобилизации в 2008 году Александр Сергеевич вернулся к гражданской жизни и долгие годы трудился в охране в столице.

Однако 09.10. 2022 года был мобилизован на участие в СВО, где проявил беспримерное мужество на протяжении двух лет.

Александр Сергеевич Героически погиб, выполняя боевое задание.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_114700 Город Тула.

Командир отделения — командир боевой машины.

Гвардии младший сержант.

Позывной: "Рубль".

51 полк 106 дивизия ВДВ.

Честность, твердость духа, мужество и справедливость — это всё об Иване Алексеевиче.

13 сентября, отважная команда штурмовиков столкнулась со смертоносным огнем.

Многие из них пали, оставив в наших сердцах лишь светлую память о своих Героических подвигах.

Иван Алексеевич Героически погиб при исполнении воинского долга на территории Курской области, в п. Веселое.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_114607 Наводчик 1 -й разведывательной роты.

Позывной "Приволье".

Родился и вырос в с. Сеитовка Астраханской области. Проживал с семьёй в п. Комсомольский Красноярского района Астраханской области.

С октября 2022 года Руслан Сергеевич участвовал в специальной военной операции.

Он не смог оставаться в стороне и решил присоединиться к землякам в борьбе за правое дело – за Родину, за справедливость и независимость нашей страны!

Героически погиб при выполнении боевого задания. Ему было 34 года...

Руслан Сергеевич при жизни был очень добрым и отзывчивым человеком, надёжным другом, примерным сыном, преданным мужем и любящим отцом.

Руслан Сергеевич был участником освобождения Соледара и Бахмута.

Был награждён внутренними медалями ЧВК Вагнер: За взятия Бахмута, За взятия Соледара, Бахмутская мясорубка.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для жизни награждён государственной наградой - медалью За Отвагу.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_114832 Боец ЧВК Вагнер.

Командир группы.

Взвод 4 ШО 16.

Позывной: "Джорхат".

Родился в г. Кодинск, расположенном в Кежемском районе Красноярского края.

До 2001 года он жил с родителями в поселке Говорково Богучанского района.

В 2003 - 2012 годах учился в Кодинской средней общеобразовательной школе №3.

05.11.2022 г. призывался в ЧВК Вагнер, и вскоре он проявил себя как истинный воин.

Героически погиб в ходе боёв за г.Артёмовск ДНР.

Олег Павлович оставил после себя светлую память о своём мужестве и отваге.

Олег Павлович награждён внутренними наградами ЧВК Вагнер.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для жизни награждён медалью За Отвагу посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_114548 Боец ЧВК Вагнер.

Штурмовик.

За период прохождения службы удостоен государственной а так же внутренней медалью ЧВК Вагнер.

Константин Алексеевич также проявил неоценимое мужество в освобождении города Соледар и Артёмовска (Бахмут), дважды побывав на краю гибели.

Каждый раз, после непродолжительного периода лечения, он вновь поднимался на ноги, невзирая на испытываемую боль.

Его непоколебимая решимость продолжала вдохновлять тех, кто был рядом.

Не изменяя своему долгу, Константин Алексеевич вновь возвращался к своим обязанностям, выполняя их с предельной самоотдачей.

Константин Алексеевич Героически погиб при выполнении боевого задания.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_114231 Боец ЧВК Вагнер.

Штурмовик.

Героически погиб при выполнении боевого задания.

Игорь Владимирович награждён внутренней медалью ЧВК Вагнер.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни награждён медалью За Отвагу посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_114107

Доброволец Гавриленко Владимир В зоне СВО погиб Владимир Гавриленко.

Владимир Гавриленко был командиром прославленного добровольческого казачьего отряда "АКСАЙ" (позывной ЧИП).

Владимир Сергеевич родился в 1974 году в хуторе Кавалерка Ростовской области. После окончания восьмилетки Володя поступил в Астраханскую мореходку по специальности ,,моторист-рулевой’’. Получив профессию, был призван на срочную службу, которую проходил в Псковской дивизии ВДВ.

В 1993 году участвовал в боевых действиях в Южной Осетии во время грузино-осетинского конфликта. Был ранен. Затем проходил службу в отдельном батальоне ОМОН Астраханской области.

Одновременно заочно окончил Седовскую мореходку в Ростове-на-Дону, затем Новороссийскую морскую академию. В 2017 году казаки Константиновского хуторского общества Новороссийского РКО избрали Владимира Гавриленко своим атаманом.

В марте 2022 года встал в строй рядовым бойцом и принял участие в боевых действиях в первом составе отряда ДОН. Был ранен. Награжден "Орденом Мужества".

После восстановления вновь направился в зону СВО, но уже в роли командира отряда "АКСАЙ".

Владимир Сергеевич Гавриленко представлен к высшей награде Герой Российской Федерации посмертно.

https://kuban.spravedlivo.ru/24780210

Гвардии старший прапорщик Сычев Александр Гвардии старший прапорщик Александр Николаевич Сычев, военнослужащий подразделения спецназа ВДВ.

В 2005 году Александр окончил школу прапорщиков. Выполнял боевые задачи на Северном Кавказе и в Сирийской Арабской Республике.

Участник СВО с первых дней, находился в составе расчета БПЛА «Ланцет». 9 августа 2023 года расчет старшего прапорщика Сычева попал под удар противника, в результате полученных ранений Александр погиб.

21 декабря 2023 года губернатор Московской области передал семье погибшего разведчика звезду Героя России. Также был награжден медалями «За отвагу», Суворова и Жукова.

https://t.me/okspn/34462

Доброволец Тарханов Арсений Погиб доброволец Интербригад Сибирь

25 ноября в московском госпитале умер Арсений Тарханов, позывной Сибирь. 21 августа он получил огнестрельное ранение в голову на Курском направлении.

Боевой путь Сибири начался весной 2022 года в "Пятнашке". 19-летним добровольцем без опыта он отправился на войну, одним из первых его переправили на Донбасс. Сибирь воевал под Авдеевкой, успел послужить в нескольких добровольческих подразделениях на направлениях от Херсона до Кременной, в том числе в Эспаньоле. Вернулся в Пятнашку, в составе этого подразделения принимал участие в отражении наступления ВСУ в Курской области.

21 августа во время выполнения боевого задания Арсений получил огнестрельное ранение головы. Врачи боролись за его жизнь 3 месяца. Арсений Тарханов умер в военном госпитале в Москве.

Как и другие российские добровольцы на Донбассе, Сибирь столкнулся с так называемой Проблемой-500: в конце 2022 года всех служивших в Народной милиции бойцов одним днём записали в штат ВС РФ, оформив некоторым из них задним числом контракты без их ведома. Арсений Тарханов, погибший при отражении наступления ВСУ, формально числился СОЧ (самовольно оставившим часть).

Вместе с сослуживцами они горько шутили, что их срочная командировка под Курск - единственная легальная возможность вернуться из зоны СВО в Россию.

Сибирь был хорошим, очень добрым и слегка застенчивым парнем. Мы все будем очень скучать по нему. По ссылке можно посмотреть интервью с ним

https://t.me/interbrigady2022/5065

Старший лейтенант Избакиев Михаил Избакиев Михаил Михайлович - Герой Российской Федерации!

Михаил Избакиев - родился в 1984 году в городе Мирный, Республики Саха (Якутия).

В 2007 году окончил «Новосибирское высшее общевойсковое командное училище».

Принимал участие в антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике. За проявленное личное мужество был награждён медалью «За отвагу».

В ходе специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса группа специального назначения Михаила Избакиева выполняла разведывательные задачи по обеспечению оборонительных действий соединения ВДВ.

Старший лейтенант Избакиев выставил на танкоопасном направлении засаду, после чего лично находился на позициях данного дозора с установленными на нём противотанковыми средствами для уничтожения выдвигавшейся танковой колонны врага. В результате успешных действий подгруппы было уничтожено до 7 единиц танков и боевых бронированных машин противника, 3 из которых старший лейтенант Михаил Избакиев уничтожил лично пусками ПТУР (Противотанковых управляемых ракет).

При наступлении противник производил огневое поражение наших позиций подгруппы расчёта ПТУР, артиллерийским, миномётным огнём, а также огнём танков и боевых бронированных машин. В ходе артиллерийско-миномётного обстрела Михаил Избакиев был неоднократно ранен, но из боя не выходил, продолжая командовать группой специального назначения. После получения очередного ранения Михаил погиб.

За героизм, проявленный при исполнении воинского долга, старший лейтенант Михаил Избакиев был награждён орденом Мужества.

30 декабря 2022 года был посмертно награждён вторым орденом Мужества.

Посмертно награждён «Золотой Звездой» Героя России.

https://vk.com/wall-140110362_13542

Ефрейтор Киселёв Данила Данил Сергеевич родился 5 сентября 2001 года в городе Удомле Тверской области. Проживал с родителями в деревне Ряд. Увлекался мотоциклами и машинами.

Киселёв окончил Рядскую школу, отучился на электросварщика.

16 декабря 2020 года Данил был призван на военную службу по призыву в первый зенитный ракетный дивизион на должность оператора радиолокационных станций.

Как сообщили в администрации Удомельского ГО, в ноябре 2023 года Киселёв добровольно заключил контракт для участия в СВО.

5 декабря воин не вышел из боя на Сватовском направлении ЛНР.

Награжден орденом Мужества посмертно.

Героя похоронили на Аллее Славы городского кладбища в районе деревни Лайково-Храповицкое.

https://t.me/specnazAlpha/32156

Доброволец Григораш Иван В зоне СВО погиб достойный офицер служивший в СОБР «Вега» Ростов-на-Дону и ушедший после добровольцем на фронт.

На передке был командиром развед группы.

Героя звали Иван Григораш, у него остались двое детей и жена.

https://t.me/Georgiypoems/4519

Военнослужащий Ринчинов Одон В московском госпитале ветеранов войн скончался госпитализированный для повторной плановой операции ветеран 8 ОСпН «Русь» Одон Ринчинов, который в конце прошлого года получил в зоне СВО тяжелое ранение. У него остались двое сыновей и супруга.

Одон успешно закончил лицей №24 г.Улан-Удэ по специальности «художник-реставратор деревянного зодчества», прошел срочную службу в 8 отряде специального назначения внутренних войск МВД России «Русь», позже подписал в нём контракт в должности санинструктора.

Отслужив, вернулся на свою малую родину в Кижингу, где и начал реставрацию дуганов (религиозное здание, предназначенное для проведения богослужений и религиозных обрядов) и ступ (у бурят — буддийское архитектурно-скульптурное культовое сооружение, имеющее полусферические очертания) в Кижингинском районе, да и не только в нем (г.Улан-Удэ, Забайкальский край, Еравнинский район и др.местах). Считался признанным мастером реставрации культовых сооружений.

В связи событиями в нашей стране, как подобает настоящему мужчине, не остался на стороне, подписал контракт 6 октября 2023 года с 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознамённой ордена Красной Звезды Донской казачьей бригадой имени генерала Е.А. Щаденко.

16 ноября 2023 года при боевых действиях в направлении Красной Поляны получил осколочное ранение в брюшную полость (при этом по минному полю под непрерывным обстрелом прошёл три километра).

В полевых условиях срочно провели операционное вмешательство, спасли жизнь герою.

В декабре был признан временно не годным к службе, прилетел домой к своей семье, родным и любимым.

В мае 2024 года пришёл вызов на плановую операцию в Москве, после всех исследований ее провели 25 июня. Но что-то пошло не так.

С 30 июня для Одона Баировича наступил период напряжённой борьбы за жизнь: он находился в тяжёлом состоянии в отделении реанимации Госпиталя ветеранов войн №3. 5 декабря Одона Ринчинова не стало.

https://t.me/specnazAlpha/32341

Военнослужащий Орехов Юрий,

военнослужащий Милютин Юрий Двое друзей-пограничников из Псковской области сдерживали прорыв ВСУ под Суджей, чтобы дать мирным время на эвакуацию.

Их историей поделился с RT брат одного из бойцов. Связи с Юрием Ореховым и его сослуживцем Юрием Милютиным не было с августа. О гибели военных в курском приграничье родные узнали лишь в конце ноября.

«Они погибли героически — насмерть стояли, обороняя кусок границы у Олешни. Они всегда, ещё со школьных лет, были такими — смелыми, бесстрашными, отзывчивыми.

Всегда думали не только о себе, но прежде всего о других. Всегда держались и служили вместе», — рассказали RT их знакомые.

Друзей похоронили в один день, 2 декабря, в родном Себеже. У них остались маленькие дети.

https://t.me/rt_russian/223109

Военнослужащий Салчак Аянчы Аянчы Мижит-оолович родился в самом отдалённом и красивом селе Республики Тыва - Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района, младшим ребёнком после пяти сестёр и двух братьев.

Аянчы поступил в 1 класс в 1996 году в МБОУ «СОШ №1 с.Мугур-Аксы».

В 2008 году был призван на военную службу по призыву в Вооружённые Силы РФ в воинские части 36311 Хабаровского края и 31965 Омска.

Вернувшись домой, учился в ГБПОУ РТ «Кызылский колледж искусств им. А. Б. Чыргал-оола» на ударника-барабанщика, в 2013 году перевёлся и окончил ГБПОУ РТ «Тувинский сельскохозяйственный техникум» по специальности «Организация фермерского хозяйства».

Когда был студентом, Аянчы встретил свою настоящую любовь.

В трудовом стаже Аянчы записана работа охранником в Тувинском кадетском корпусе, гастрономах «Восторг», «Южный». Но профессия военного его интересовала больше всего.

Аянчы Мижит-оолович продолжил службу с 2015 года в должности стрелка мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты воинской части 55115 г.Кызыла. Командование, увидев в Аянчы перспективного бойца, направило его на учёбу в Вольский военный институт на «Общую военную подготовку». Вернувшись, он служил стрелком и механиком-радиотелефонистом отделения артиллерийской разведки.

13 января 2022 года Аянчы Мижит-оолович встал одним из первых на защиту Родины. В составе своего подразделения рядовой Салчак в течении нескольких дней подавил наступление националистов и захватил важный объект - мост через реку. Рядовой занял рубеж у моста и в течение нескольких суток успешно отбивал нападения на мост со стороны диверсантов. Во время повторного наступления диверсантов и непрекращающегося шквального огня со стороны ВСУ рядовой Салчак Аянчы, увидев, что его товарищам требуется помощь, незамедлительно принял решение и отважно под миномётным обстрелом помогал выйти с огневых позиций своим раненым сослуживцам, в ходе чего сам получил ранение.

Многочисленные осколки миномётного снаряда остановили сердце храброго бойца 12 марта 2022 года под селом Шестовина Черниговской области.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные во время проведения специальной военной операции, Указом Президента Российской Федерации Салчак Аянчы Мижит-оолович награждён орденом Мужества, посмертно.

В МБОУ «СОШ №1 с.Мугур-Аксы» памяти Салчака Аянчы открыта Парта Героя. В МБОУ «СОШ №1 с.Мугур-Аксы» открыта мемориальная доска героя специальной военной операции Аянчы Салчака.

https://vk.com/wall-222921857_24701

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Песня о наших воинах в аэропорту Гостомеля

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