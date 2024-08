Новости промышленности

Курорт «Сопка Горячая» на Камчатке построят с учетом использования возобновляемой энергии — горячей воды из недр полуострова Таким образом будут обогревать здания курорта, подогревать пешеходные дорожки и променады в зимний период. Кроме того, вода будет использоваться в бассейнах и купальнях.

Курорт будет включать в себя 1,5 тыс.

гостиничных номеров, конгресс-холл, парк, открытую геотермальную лагуну и множество бассейнов на термальной воде. «Сопка Горячая» — ключевая частью туристического горнолыжного кластера «Три вулкана». Реализация проекта начнется до конца этого года.Ранее мы писали, что спрос на поездки на Камчатку вырос в 2,5 раза. При этом полуостров считается направлением так называемого эксклюзивного отдыха — из-за отдаленности и сложной логистики отдыхать там относительно дорого.

Промышленное производство в России по итогам января-июня 2024 года увеличилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщил Росстат. В первом полугодии 2023-го показатель также демонстрировал рост, но более сдержанный — на 2,1%.

Промышленное производство показывает непрерывную позитивную динамику с марта 2023 года. В помесячном выражении максимальные темпы роста были зафиксированы в феврале 2024 года (+8,5% в годовом выражении), минимальные — в июне этого года (+1,9%).

Основной положительный вклад в динамику промпроизводства в первом полугодии 2024 года внесла обрабатывающая промышленность (+8% выпуска). Лидерами по темпам прироста традиционно стали производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — +36,1%, выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий — +35%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — +27,4%

Санкции против России провалились, в будущем они могут принести вред самой Европе — исследование Минэкономики ФРГ Немецкая газета Handelsblatt публикует выводы экспертов, согласно которым санкции сравниваются с медленным ядом, который по идее должен действовать на российскую экономику, но при этом этот самый яд может повредить и ЕС. И это произойдет, так как Москва продолжит участвовать в мировой торговле.

В качестве примера журналисты рассказывают, как Германия фактически продолжает получать российское топливо, но изрядно переплачивая. Немцы закупают дизельное топливо в Индии, а там оно производится из российской нефти.

«У ответственного за санкционную политику Запада, похоже, не существует базовых знаний об экономических связях и роли спроса и предложения», — говорится в публикации.

Россия с помощью тайных покупателей наращивает «теневой флот» СПГ-танкеров — Financial Times

Большинство компаний, которые приобретают танкеры, зарегистрированы в ОАЭ. С 2023 года они купили больше 50 таких судов, хотя ранее такие сделки было редкостью. Это привело в том числе к росту цен на старые корабли. Некоторые из таких СПГ-танкеров теперь ходят по маршрутам, которые традиционно использовались для транспортировки газа из России.

На Западе уверены, что таким образом российская сторона готовится к ужесточению санкций против СПГ-проектов. К настоящему времени наложенные ограничения гораздо меньше, чем, например, на нефтяной сектор.

В России запустят первое производство компонентов оптоволоконных кабелей Речь про преформы — ключевой элемент про изготовлении оптоволокна, в настоящее время их закупают в Индии и Китае. Инвестиции в проект могут составить до (!) 20 млрд рублей. Запустить производство собирается единственный в стране производитель оптоволокна — мордовская компания «Оптоволоконные системы».

Отечественное оптоволокно закупается в основном госкомпаниями для крупных государственных проектов — например, по устранению цифорового неравенства. Частные же операторы связи предпочитают покупать зарубежную продукцию из-за более низкой стоимости.

Рубрика «Дырявые санкции». С февраля 2022 года Россия получила чипов на 4 млрд долларов через более чем 6 тыс. компаний-прокладок Это американцы из The New York Times подоспели с подробностями того, как Москва вопреки санкциям получает современные технологии. Американцы констатируют, что Россия смогла создать настолько прочную цепочку поставок, что сейчас получает столько же высокотехнологичной продукции, сколько и до введения санкций.

Местные бизнесмены в промышленных масштабах закупают западные чипы и микросхемы, перепродавая их в Россию. Также в поставках важны роли Китая, Турции, Индии, Сербии и Сингапура.

«Росатом» выплавил ко Дню металлурга 1,5-миллионную тонну стали с момента запуска сверхмощной дуговой сталеплавильной печи ДСП-120. На заводе «АЭМ-Спецсталь» из юбилейного металла сделали слиток массой 160 тонн. Потом из него отольют корпус парогенератора второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», которая строится в Египте по российскому проекту.

От вагонов-домов для строителей и нефтяников до модульных строений под индивидуальное жилищное строительство — таков путь тюменского самурая. Компания, которая уже 30 лет работает на рынке, в следующем году начнет собирать модульные дома — за ними будущее!

Даже сам офис завода «ТОИР» — это модульное строение. А расширение спроса будет связано с изменением в законодательстве: быстровозводимые дома станут выгоднее благодаря использованию неклассических стройматериалов.

В Когалыме появился уникальный завод, который повысит эффективность строительства скважин. Рассказываем, что к чему!

Сегодня в России для возведения скважин делают центраторы, в них используется сталь. Новый завод предлагает другую схему: делаем композитные полимерные центраторы из отечественных компонентов — повышаем эффективность строительства скважин.

Предприятие с автоматизированной современной техникой сможет выпускать от 25 тысяч единиц продукции в месяц. Это первый подобный завод в Западной Сибири.

В Ивановской области открыли первое в России производство ткани из переработанного сырья Речь идет про полный замкнутый цикл выпуска текстильных изделий, включающий сбор сырья для переработки, прядение и выпуск готовой продукции. Сырье на переработку поступает из контейнеров, установленных в торговых центрах Иваново и Москве, кроме того, региональные предприятия поставляют отходы швейного и трикотажного производства. Теперь пряжу, которую раньше поставляли из других стран, делают из отходов швейного производства, ветоши, старой одежды.

https://t.me/blackponed/951

В Волгоградской области построят крупное химическое производство В городе Волжский компания «Глобал Кемикал» будет выпускать косметику, бытовую и промышленную химию. Отдельный упор производитель намерен сделать на средствах для очистки воды.

Сейчас они поставляются из стран Запада и Китай, российская компания намерена потеснить иностранных производителей. Инвестиции в проект оцениваются в 3 млрд рублей.

Изначально компания производила химическую продукцию для организаций алюминиевой, горнодобывающей, целлюлозно-бумажной, строительной отраслей. Однако в 2022 году решила заниматься импортозамещением товаров народного потребления.

https://novostivolgograda.ru/news/2024-07-17/novoe-proizvods...

В Подмосковье появится импортозамещающее производство кормов для кошек и собак Завод в Раменском округе построит компания «Рускон», которая выпускает консервы и продукты быстрого питания под собственным брендом.

Производство запустят в 2026 году, тогда объем выпуска готовой продукции составит 12 тыс. тонн сухого корма в год. В течение года этот показатель должен увеличиться вдвое. Инвестиции в проект оценивается в 400 млн рублей.

https://t.me/blackponed/954

В Омске запустили завод осветительного оборудования — это один из инвестпроектов, о реализации которого губернатор Виталий Хоценко договорился на ПМЭФ-2024

Предприятие «Фортис» расположилось в технопарке «ТехноОмск». Завод стал первым резидентом площадки. Как рассказал губернатор Виталий Хоценко, здесь будут выпускать светотехническую продукцию — LED-лампы, системы управления освещением и малые архитектурные формы.

С момента подписания соглашения о реализации этого проекта с крупным федеральным холдингом прошлом меньше двух месяцев, а завод уже открыт и работает. Инвестор вложил в предприятие 100 млн рублей. Десятки местных специалистов получат здесь работу.

Таким образом, Омская область стала одним из первых регионов, где начали реализацию проектов, подписанных на Петербургском международном экономическом форуме. Более того, Виталий Хоценко со своей командой явно делает ставку на выполнение поручения президента Владимира Путина об увеличении объема инвестиций в экономику на 60% к 2030 году.

Напомним, что всего на ПМЭФ-2024 Омская область договорилась с инвесторами о привлечении в регион 480 млрд рублей. И эти планы уже начали превращаться в реальные дела.

https://t.me/ssigny/105576