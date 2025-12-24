История создания фильма «Ко мне, Мухтар»

60 лет назад, 13 марта 1965 года в советский прокат вышла картина Семена Туманова «Ко мне, Мухтар!», основанная на жизни реального милицейского пса история о верности, которая показала совсем другое лицо.

Откуда взялся Мухтар?

Настоящего «Мухтара» звали Султан — это был милицейский пёс, который служил в ленинградском уголовном розыске ещё во время войны, участвовал в задержании тысячи преступников, нашел ценности на 3 млн тех ещё рублей, был дважды ранен... а потом ушел на пенсию, как и все служебные собаки. Сотрудник Ленинградского уголовного розыска Пётр Бушмин и служебный пёс Султан.

Сценарий из жизни

Будущий автор сценария фильма, писатель Израиль Меттер, заядлый собачник, еще в 1959 году в Музее ленинградского уголовного розыска увидел необычный экспонат — чучело немецкой овчарки. Сотрудники на справедливое недоумение посетителя сделали пояснение, что это сохраненный таксидермистами легендарный служебный пес Султан. Участник обороны и блокады Ленинграда, во время и после войны задержавший около тысячи преступников всех мастей, дважды серьезно раненый, сохранивший государству более 3 миллионов рублей социалистической собственности (для 40–50-х годов сумма невероятная!

). Последним проводником пса был майор розыскной службы Петр Бушмин.

Пораженный этой историей прозаик встретился с Бушминым, много часов расспрашивал и записывал его рассказы о работе и приключениях героического пса. Но, как оказалось впоследствии, тяжелее службы оказался финал собачьей жизни: Султан доживал последние годы в зябком вольере, никому не нужным немощным стариком, и умер в полном одиночестве, без ласковой хозяйской ладони…

Автор изменил кличку и финал истории на более человеческий: так появилась повесть «Мухтар», а чуть позже и сценарий.

К сожалению, так часто бывает со служебными собаками, которые вырабатывают свой ресурс и «уходят на пенсию». Тогда-то Израиль Меттер и решил, что обязательно напишет книгу на эту тему.

Кинематографисты быстро заинтересовались этой историей. Меттер написал сценарий, в котором Султан превратился в Мухтара — под таким названием повесть и переиздавали. Ну а за постановку взялся режиссер Семён Туманов — бывший фронтовик, он больше работал в театрах, а новая картина была его третьей полнометражной работой и первой — самостоятельной; предыдущие фильмы — «Алешкина любовь» и «Павлуха» — он снимал с режиссером Георгием Щукиным. Ну а больше всего проблем оказалось с подбором исполнителей главных ролей. Пётр Серапионович Бушмин и Султан – прототип кинематографического Мухтара Чучело Султана В музее МВД

Краткое отступление

Собственная система дрессировки служебных собак появилась в Советском Союзе в середине 1930-х годов. Лохматых в первую очередь натаскивали на охрану: пограничных рубежей, военных объектов, транспортных коммуникаций и складов, зон и лагерей. Обнаружить в любую погоду нарушителя, взять след и с него не сбиться, защитить вожатого и по его команде (а иной раз и по собственной интуиции и инициативе!) броситься в атаку… Столь многообразная нагрузка и сообразительность далеко не каждому псу по таланту и по силам. У истоков отечественной кинологии стоял уникальный человек, ее создатель и патриарх майор Александр Мазовер, автор десятков брошюр и книг, ставших для кинологов настольными, главный специалист знаменитого военного питомника «Красная звезда» в Подмосковье. Во время Великой Отечественной войны Мазовер разработал и внедрил в практику принципы дрессировки собак-миноискателей и истребителей танков. В мирное время — дрессировку ОКД (общего курса дрессировки) и ЗКС (защитно-караульной службы), признанных во всем мире и до сего времени остающихся эталоном воспитания служебных собак.

На службу в милицию принимались только псы, окончившие полный курс ЗКС с отличием. Как это и случилось с киношным Мухтаром благодаря настойчивости, терпению и доброму характеру его проводника, лейтенанта Глазычева.

«Такой милиционер вполне может быть»

Юрий Никулин в своей книге «Почти серьёзно» вспоминал, что до него на роль младшего лейтенанта милиции Глазычева пробовались шесть человек, одного актера уже утвердили на худсовете, но в последний момент Туманов решил всё переиграть. Никулин сомневался, что ему стоит браться за роль милиционера — предыдущая его фильмография буквально пестрела от отрицательных персонажей, от выпивохи из «Неподдающихся» до Балбеса в двух короткометражках. Но режиссёр настаивал, а после проб с актрисой (она сыграла небольшую роль кладовщицы из обворованного злоумышленниками санатория) Никулин и сам уверился — «такой милиционер вполне может быть».

Сложнее всего оказалось с исполнителем — вернее, исполнителями — роли Мухтара. И это после того, как актёр потратил две недели, чтобы завоевать их доверие — приезжал два раза в день в питомник: кормил и выгуливал.

«Ко мне, Мухтар», 1964 Фото: Кадр из фильма

Первая серьезная роль Юрия Никулина

В главной собачьей роли снялись четыре овчарки.

Во-первых, потому что необходимо было показать Мухтара в возрасте от года до заслуженного ветерана лет десяти. Во-вторых, в процессе съемок оказалось, что даже «кремневые» бойцы из элиты МВД могли ни с того ни с сего спасовать в непривычных обстоятельствах.

Так, в эпизоде задержания рецидивистов в снежную бурю для создания этой самой бури требовалось включить мощные ветродуи. Грохот адских агрегатов овчарок, натасканных бороться с самыми «отмороженными» преступниками, почему-то пугал до беспамятства — они бежали куда глаза глядят, поджав хвосты! А ведь это действительно были серьезные заслуженные псы, Урал и Байкал, предоставленные на съемки из главного питомника МВД СССР, с честью, добросовестно отработавшие другие эпизоды.

Например, от бескомпромиссного бойца Байкала у актера Льва Дурова, сыгравшего рецидивиста Рыбу, остались жуткие воспоминания.

А вот снежной бури Байкал пугался…

В общем, можно было обойтись и без бури, наверное. Режиссеру Семену Туманову съемочная группа чуть ли не хором предлагала отказаться от ветродуев, но он уперся: надо показать работу Мухтара в реально экстремальной ситуации.

Тогда вспомнили про письмо киевлянина Михаила Длигача. Он читал повесть «Мухтар», знал из прессы о начале съемок фильма и, написав письмо на «Мосфильм», предлагал: приезжайте, посмотрите на моего Дейка — он сыграет Мухтара лучше всех! Отправили консультанта-кинолога — тот тут же телеграфировал:

«Пес потрясающий, надо брать!»

Но хозяин Длигач оказался главным инженером предприятия, и на съемки на три месяца начальство его отпускать категорически не соглашалось. Пришлось в Киев лететь Юрию Никулину — под его обаянием и напором все там подняли лапки кверху и отказать, разумеется, не смогли.

«Слов нет, какая собака! Ждите, выезжаем!» — сообщил актер по телефону. Позже оказалось, что вопрос был решен его визитом лично к министру машиностроения Украинской ССР.

«Это была моя первая некомедийная, серьезная роль, — вспоминал после съемок Юрий Никулин.

— С опаской меня брал режиссер, я же в предыдущих двух фильмах играл жуликов… Специально приехал со мной знакомиться и только после личного знакомства взял меня на роль».

«Полевые» сцены воспитания и дрессировки Мухтара снимались в питомнике МВД под Ростовом-на-Дону, одном из лучших в стране. Ну а «служебные» эпизоды — по большей части в Москве и окрестностях. По прилете в столицу у хозяина Дейка спросили, в какой гостинице он хотел бы жить, на что Юрий Никулин отреагировал категорично: только у меня! Так в семью Никулиных на несколько месяцев заселился Дейк-Мухтар… Собака по кличке Дейк (названная в честь Ван Дейка) оказалась заслуженным чемпионом, опытным участником выставок и настоящим сокровищем для фильма. Именно она в результате исполняла все самые сложные моменты. Юрий Никулин, который на время поселил и хозяина, и собаку и у себя на квартире, долго и сложно завоевывал доверие невероятно умного животного, но постепенно ему это удалось. Партнеры по съемочной площадке фильма «Ко мне, Мухтар!» Юрий Никулин и пес Дейк действительно очень подружились.

В своих воспоминаниях Юрий Владимирович так описывал этого уникального актера:

«Из четырех собак, снимавшихся в роли Мухтара, самым талантливым артистом оказался именно Дейк. Он даже полюбил сам процесс съемок; стоило режиссеру крикнуть в микрофон: «Внимание. Мотор. Начали!», как Дейк кидался к съемочной площадке, стараясь попасть в ближнюю точку перед кинокамерой. Его совершенно очевидно не удовлетворяли массовки и мелкие эпизоды, он ощущал себя центральным героем фильма и обожал крупные планы».

Особенно пес удивил всех в момент съемки сцены у ветеринара, где он должен был изображать раненого. Как только Дейка положили на стол и включили освещение, он вдруг тяжело задышал, как будто и правда был при смерти. Пораженный режиссер тихо сказал:

«Скорее снимайте!».

Сцена, которую считали трудновыполнимой, закончили буквально мгновенно.

Однако случались в этой работе и опасные моменты. Кадры задержания преступников, где животные должны были проявлять агрессию, снимали по-настоящему, ведь обученным служебным собакам не объяснишь, что они должны кусать человека «понарошку». Особенно тяжело дались съемки момента, в котором Мухтар должен нападать на свою бывшую хозяйку. Алла Ларионова в фильме «Ко мне, Мухтар!».

Сначала вместо актрисы Аллы Ларионовой снимали дублершу, обмотанную слоями плотного войлока. Однако отснятый материал не понравился, и Ларионова предложила снимать ее, причем с минимальной защитой. Рассчитали, что собака должна вцепиться в руку актрисы, если та выставит ее вперед. На эту руку под шубу одели несколько пластиковых колец. Решили, что работать будет Дейк. Хозяин Михаил Длигач так волновался, что несколько раз срывал дубли, врываясь в кадр, чтобы оттащить пса. Юрий Никулин так вспоминал этот эпизод:

«Объявили короткий перерыв. Ко мне подошел Туманов (режиссер).

- У меня к вам огромная просьба,- сказал он тихо.

- Как только собака бросится на Ларионову, умоляю вас, хватайте Длигача за полушубок и секунды три его подержите. Сосчитайте: раз, два,три - и только тогда отпускайте.

Приготовились к съемке.

- Мотор! - прозвучала команда. Дейк бросился, актриса выставила вперед руку, и пес вцепился в нее. Я в это время схватил сзади Длигача за полушубок и держал что есть силы. А он, хотя с виду и тщедушный, развернулся и ударил меня в скулу, да так сильно, что я упал в снег. Так сняли этот кадр.»

Дрессировщик так переживал за актрису, что бросался оттаскивать собаку на середине сцены и испортил четыре дубля. На пятый раз режиссёр попросил держать дрессировщика до тех пор, пока не будет дана отмашка… «Ко мне, Мухтар!», к/с «Мосфильм», 1964, реж. С. Туманов

Помощником звукооператора работал молодой актёр Олег Шкловский. Когда искали актёров, которые согласятся подвергнуться нападению служебной собаки, многие отказывались, а Шкловский вызвался добровольцем. Он сыграл эпизодическую роль преступника, укравшего окорок из магазина. Оказалось, что актёры боялись совершенно напрасно — на съёмках собака всё время пробегала мимо бандита. В конце концов сцену решили не переснимать, так как действие всё равно происходило в темноте. «Ко мне, Мухтар!», к/с «Мосфильм», 1964, реж. С. Туманов

Однако больше всего на этих съемках досталось Льву Дурову:

«Я играл эпизодическую роль бандита и должен был убегать от Мухтара по длинному коридору, а потом залезть на стену. На меня надели две пары штанов, на руку - кожаную крагу, чтобы я мог отбиться. «Мотор!» - я бегу, добежал до стены, и тут Мухтар со всей силы бьет меня между ног. Я разжимаю руки, падаю и вижу пасть у своего горла. Выставляю вперед крагу, но умный пес кусать ее не стал, а вцепился в незащищенную руку. Когда подбежал дрессировщик, на мне были только трусы и крага, остальное лежало вокруг, разорванное в клочья».

Кстати, оказалось, что пес не просто так чуть не убил знаменитого актера:

«Выяснили, отчего пес озверел. Оказывается, один из актеров в перерыве между съемками съел его суп из куриных шеек, и Мухтар выместил обиду на мне». «Ко мне, Мухтар!», к/с «Мосфильм», 1964, реж. С. Туманов

Для съёмок финала фильма, когда Мухтар приходит в себя после ранения, собаке надо было придать больной вид. К лапе привязали кусочек проволоки, которая слегка покалывала при ходьбе, и пёс старался на неё не наступать. Голову обмотали бинтами, а шерсть намазали вишнёвым сиропом, чтобы она выглядела свалявшейся. «Ко мне, Мухтар!», к/с «Мосфильм», 1964, реж. С. Туманов На съемках фильма «Ко мне, Мухтар!» собаки по настоящему нападали на «злоумышленников»

К концу съемок Юрий Никулин так подружился с Дейком, что даже в шутку спорил с хозяином о том, кого собака слушается лучше. Она выполняла команды одинаково охотно, однако оказалось, что собачья верность – это не пустой звук:

«- Как бы он ни слушался тебя, - сказал Длигач, - а хозяин все-таки я.

- Так-то это так, - вроде согласился я. - Но вот три последние недели Дейк каждое утро будил меня! И просил, чтобы я с ним шел погулять. Хотя ты, хозяин, спал в соседней комнате.

Длигач засмеялся и сказал:

- Так вот знай - каждое утро он будил меня, а я ему говорил: «Иди к Юре. Он с тобой погуляет».

Фильм получил такую популярность у советских зрителей, что в последующие несколько лет Юрия Никулина просто завалили подаренными щенками всех пород. Юрий Владимирович шутил, что теперь ему обязательно требуются съемки второй серии «От меня, Мухтар!».

Никулин весьма забавно описывает процесс своего «срабатывания» с Дейком — только на то, чтобы тот принял у него из рук еду, ушло примерно две недели. И всё это в условиях цейтнота, поскольку киношники всегда подстраиваются под натуру. А вообще съёмки фильма о Мухтаре заняли почти год — вместо заложенных на картину четырёх месяцев.

Мухтара не забыли

В прокат «Ко мне, Мухтар!» вышел 13 марта 1965-го. Картину посмотрели 29,6 млн человек — очень солидная аудитория, особенно, если учитывать, что «Операция «Ы» Гайдая привлекла в кинотеатры 69,6 млн человек.

Вообще у зрителей в том году, наверное, случился настоящий диссонанс — у Гайдая Никулин представал в образе знакомого правонарушителя Балбеса, а в «Мухтаре» он оказался очень убедительным милиционером, который не предал своего четвероногого друга. Но позже все привыкли, что Никулин — не только отличный клоун, но и актер многих дарований, который может и Балбеса сыграть, и Горбункова, и следователя Мячикова, и рядового Некрасова из «Они сражались за Родину».

Но и влияние у фильма Туманова оказалось очень заметным — по городам и весям СССР вскоре начали бегать многочисленные Мухтары, собаки, получившие эту кличку в честь одного из главных героев фильма. Сам Дейк прожил ещё три года и в кино больше не снимался; Никулин потом переписывался с его хозяином — у пса был сын, который был на него очень похож и носил такую же кличку. А Длигач много лет мечтал, чтобы про Мухтара сняли и второй фильм.

Мечта эта исполнилась в 2004-м — вышел сериал «Возвращение Мухтара», в котором уже не было Дейка, но были другие псы. Это не ремейк — просто будни рабочей милицейско-полицейской собаки, которая помогает раскрывать преступления и задерживать преступников. То есть делает то, за что и помнят Султана. Юрий Никулин на съёмочную площадку фильма "Ко мне, Мухтар!" попал благодаря автору повести, по которой снят фильм. Именно Израиль Меттер, после просмотра фильма "Когда деревья были большими", предложил кандидатуру Никулина режиссёру. Тот согласился попробовать, хотя к тому времени на роль уже был утверждён другой актёр (на снимке Юрий Никулин и Дейк, 1964 год, фото Галины Кмит/РИА Новости)

Семен Туманов встретился с Юрием Владимировичем и для начала спросил его, любит ли он животных, а в частности собак. Получив утвердительный ответ, он предложил ему роль милиционера Глазычева.

"Но я не могу играть милиционера", - услышал он в ответ.

"Вы что, не любите милицию?"

"Да нет, - ответил Никулин.

- Но посудите сами, какое я имею право играть милиционера, если в двух последних фильмах снимался в ролях жуликов?"

Ну а дальше пошла подготовка. Никулину выдали форму, которую он носил даже на улице, чтобы привыкнуть. По утрам он ездил в собачий питомник, кормил собак. Несколько раз даже выезжал на настоящие милицейские операции. За ним был закреплён в качестве консультанта Герой Советского Союза капитан милиции Сергей Семёнович Подушкин, который серьёзно и основательно готовил актёра к новой роли. Юрий Никулин и овчарка Гек во время съёмок фильма "Ко мне, Мухтар!", фотография Б. Виленкина, 1964 год

Вот только когда пришло время съёмок, они оказались под угрозой срыва, как уже отмечалось, – собаки, которые выполняли любые команды, наотрез отказались сниматься после включения освещения и ветродуя – имитирующего снежный буран. Вот тогда и вспомнили о собаке киевского инженера Длигача. Так как ситуация была практически безвыходной, решили пригласить их на пробы. И не прогадали – пёс Дейк был умнейший, а главное и ухом не повел в сторону ревущего ветродуя.

Хозяин собаки, Михаил Давидович Длигач, в самом начале обратился к Никулину с необычной просьбой:

"Я прошу, чтобы вы называли меня просто Мишей. А я вас — Юрой. Нужно об этом договориться сразу. И не потому, что я хочу быть с вами на короткой ноге, это нужно для него, — он кивнул на овчарку.

— И будем на "ты". Собака сразу должна узнать твое имя. Юрий Владимирович — ей трудно запомнить. Когда ты будешь называть меня Мишей, она поймет, что ты обращаешься ко мне. И ещё - не предлагай ему никакой еды и не зови его, а то он на тебя бросится" На съёмках "Ко мне, Мухтар!", 1964 год, фото Чернова/РИА Новости

Вот как вспоминал эти съёмки сам Юрий Владимирович Никулин

"С первых минут знакомства я понял, что Михаил Длигач относится к своей собаке как к человеку. Он не сомневался в том, что она понимает все, о чем говорят люди. В то же время я заметил, что собака действительно мгновенно выполняет любую его команду, реагирует на интонации голоса.

Я помнил, что меня просили ничего не давать собаке. Но все — таки вытащил кусок колбасы из портфеля и посмотрел на пса. Тот, естественно, повернулся в мою сторону, взглянул на колбасу, потом мельком на меня и отвернулся. Колбасу я съел сам.

На студии продолжали снимать сцены без участия собаки. Но тем не менее, чтобы Дейк ко мне постепенно привык, его приводили в павильон. По ходу сцены я сидел за столом, а Михаил Длигач говорил Дейку:

— Сидеть с Юрой.

Пес подходил ко мне и садился рядом.

— Пусть он посидит с тобой, — говорил Длигач.

— Неважно, что он не снимается. Вам необходимо привыкнуть друг к другу. Дейк запомнит твой запах, постепенно будет считать тебя своим. Ведь вам во многих сценах придется быть рядом. В перерыве на отдыхе между съёмками фильма "Ко мне, Мухтар!" Юрий Никулин и Дейк, 1964 год

Во время обеденного перерыва собака пошла вместе с нами в столовую. Я ел, а она сидела рядом.

К вечеру Длигач сказал:

— Завтра принеси пару сосисочек.

На другой день я вошел вместе с Длигачем в специальную комнату, где находился Дейк. Он увидел меня и зарычал.

— Сидеть, — сказал Длигач.

— Юра, вынь сосиски и дай мне.

Я протянул сосиски хозяину. Он передал их собаке. Дейк стал есть.

— Вот видишь, — сказал Михаил, обращаясь к Дейку,

— это Юра принес тебе сосиски, Юра.

На другой день мне велели принести печенку. Просьбу я выполнил. Все повторилось: сначала я отдал печенку хозяину, а тот, говоря: «Это Юра тебе печенку принес, Юра», — передал ее Дейку. Потом я принес любительскую колбасу. Снова та же церемония. Я не выдержал и спросил:

— А почему нельзя мне самому давать еду?

— Он из чужих рук не берет, — спокойно ответил Длигач, — может броситься.

Через неделю я вошел в комнату, где были хозяин с собакой, и услышал радостный возглас:

— Смотри, смотри, Юра! — показывал Михаил на хвост Дейка.

— Ты видишь?!

И я увидел, что кончик собачьего хвоста шевелится.

— Ну, ничего себе, — заметил я, — неделя понадобилась для того, чтобы кончик хвоста задергался. Сколько же нужно, чтобы хвост вилял вовсю?

— Время, время, и все будет, — заверил Длигач.

Действительно, через два дня я впервые дал Дейку колбасу. Пес посмотрел на меня с недоумением.

— Бери, бери, — разрешил Длигач, — это Юра тебе принес. У Юры можно брать.

Дейк неохотно принялся есть.

А как — то Длигач положил ладонь на голову собаки и попросил, чтобы я свою ладонь положил сверху. Потихоньку Михаил убрал свою руку из — под моей, и моя ладонь оказалась на голове собаки. Дейк покосился на меня и тихо зарычал.

— Сидеть! Спокойно… — произнес Длигач.

— Спокойно, Дейк.

У меня было ощущение, будто под моей рукой работает динамо — машина. В перерыве на отдыхе между съёмками фильма "Ко мне, Мухтар!" Юрий Никулин и Дейк, 1964 год

Как — то мы шли вместе по коридору «Мосфильма». Поводок от Дейка держал Длигач. Незаметно он передал его мне, а сам остановился. Собака шла вперед, не зная, что поводок у меня. Так мы прошли метров десять. Вдруг собака остановилась, повернулась и увидела, кто ее ведет.

— Дейк! Спокойно! — крикнул Длигач.

— Иди вперед. Это Юра. Это Юра, который приносит тебе сосиски и колбасу, иди вперед.

Собака нехотя сделала несколько шагов.

— Говори ей «вперед». Давай команду, — попросил Длигач.

— Вперед, вперед… — не очень уверенно скомандовал я.

Собака нехотя пошла вперед. Поводок был крепко намотан на мою руку. Тут Длигач присвистнул. И собака так рванулась к хозяину, что я упал, и она протащила меня несколько метров.

Постепенно мы с Дейком подружились. И вот, наконец, последнее испытание: меня посадили в клетку вместе с собакой, пригласили осветителей, шоферов, плотников и попросили их бить по клетке палками, будто они на нас нападают. Дейк в бешенстве кидался на решетку и яростно лаял. Он защищал меня.

— Вот видишь, — говорил мне потом Длигач, — раз он тебя защищает, значит, действительно признал. Теперь можно начинать съемки" Овчарка по кличке Дейк из х/ф "Ко мне, Мухтар!" в гостях у Юрия Никулина дома. 1964 год

Летом, когда уже проводили досъёмки фильма, семья Никулина уехала на дачу. И Юрий Владимирович пригласил Длигача переехать с Дейком к себе.

Как — то около пяти часов утра сквозь сон я услышал, как Дейк, стуча по паркету лапами, вошел в мою комнату и начал стаскивать с меня одеяло. Спросонья я ничего не мог понять.

— Что тебе надо? — спросил я собаку.

Дейк посмотрел на меня и довернул морду к окну.

Я понял, что собака просится погулять. «Надо же, — подумал я. — Хозяин спит рядом, а она пришла за мной». Мне стало приятно. Я встал, быстро оделся и вывел Дейка на улицу.

С тех пор Дейк каждое утро будил меня, и мы шли с ним гулять.

Когда съёмки фильма закончились, Никулин, который очень привязался к Дейку, сказал Длигачу, что мол собака его полюбила больше чем хозяина. Длигач удивился:

- «С чего это ты взял?»

- «А с того, что три последние недели Дейк каждое утро будил меня! И просил, чтобы я с ним шел погулять. Хотя ты, хозяин, спал в соседней комнате».

Длигач засмеялся и сказал:

Одна из неожиданных, драматических и, без сомнения, лучших ролей Юрия Никулина. Сам по себе увлекательный сюжет, колоритные персонажи, убедительные мизансцены и невероятная «игра» собак — все добротные слагаемые этой картины до последнего кадра держат внимание публики. Пронзительный рассказ о дружбе и совместной службе человека и овчарки... Разве такой фильм не мог быть просто обречен на зрительскую симпатию и кассовый успех?! «Ко мне, Мухтар!» вышел на экраны в 1965 году, и только за один прокатный год его посмотрели без малого 30 миллионов зрителей.

Кинологи справедливо называют дрессированных собак «первой линией обороны». Сколько раз в глухих российских деревнях лохматые принимали на себя начальный удар двуногих зверей, безжалостных грабителей, готовых на все, предупреждая владельцев о нападении лаем, часто спасая ценой собственной жизни, вступив в смертельную схватку с преступниками!..

Тоже самое сегодня происходит и на СВО и примеров тому масса.

У служебных собак работа куда опаснее: защита хозяев от криминальных граждан — это полдела. Совсем иное по степени бесстрашия и сложности — схватка с матерыми уголовниками, которым нечего терять в случае поимки.

В фильме «Ко мне, Мухтар!», хотя во многом и схематично, поверхностно, но по сути верно показано, как из малоосмысленного щенка в СССР готовили четвероногого бойца, ужас и грозу нарушителей закона.

Любимая кличка

Конечно, во всех моментах съемок вне камеры находился хозяин, Михаил Длигач, он неслышно и незаметно подавал команды. Но и помимо этого, по воспоминаниям разных людей из съемочной группы, Дейк был невероятно умным, обаятельным, интуитивным псом — и прирожденным талантливейшим актером! Он не пугался ни ветродуев, ни снега-мороза, ни неожиданных «накладок» — и, бывало, неожиданно для всех доигрывал сцену. Например, Никулин пил воду из-под крана, а пес сам по себе тут же подбежал, встал на задние лапы и с удовольствием стал пить с ладони актера.

Или сцена, которая потрясла всех: операция тяжелораненого Мухтара, которого лейтенант Глазычев принес в операционную на своих руках... Едва актер положил пса на операционный стол, Длигач еле слышно скомандовал: «Умер!» Под бок собаке в виде крови налили клюквенного сока, режиссер шепотом скомандовал «Мотор!»… И вдруг Дейк-Мухтар судорожно задышал, словно и впрямь собрался отдать душу собачьему богу. Самое невероятное: у оператора не заладилось с камерой, дубль пришлось переснимать — и еще раз пес точь-в-точь повторил процесс «умирания»! И уже команде «Снято!» бодренько соскочил со стола, гавкнул на всех жизнерадостно и рванул на улицу.

Добавим, что Никулин и Длигач не раз принародно препирались, кого больше любит Дейк. И откуда такая странная команда у хозяина собаки: «Иди сюрой?» Оказалось, это не какой-то тайный приказ Длигача, а пожелание: «Иди с Юрой!» Которую Дейк завсегда выполнял с удовольствием: великий актер и уникальный пес любили друг друга…

…Стоит ли специально напоминать, что после выхода на экран этого фильма одной из любимых на долгие годы в СССР стала собачья кличка «Мухтар»? Это, может быть, и есть главное признание в любви не только собирательному образу смелой служебной собаки, но и создателям потрясающе человечного фильма «Ко мне, Мухтар!»…



Хочу еще добавить интервью с главным режиссёром «Мосфильма» по работе с животными, дрессировщиком, актёром, каскадером и руководителем студии «Мосфильм-КИНОлогия», Виктором Зуйковым.

— Виктор, наверняка Вы знаете то, как снимались сцены с животными?

Начнем с того, что наш Мухтар был снят на 25 лет раньше, чем знаменитый американский “К-9: Собачья работа” с Джеймсом Белуши (кстати, очень хороший фильм). Мы вообще в доброе советское время по фильмам с животными, значительно обходили Голливуд, а они просто «сдирали» наши фильмы и идеи. Лично для меня этот фильм является учебником и образцом, как надо снимать настоящее и качественное кино с хвостатыми актёрами. И я сам не раз использовал во время съёмок, некоторые хитрости, которые применялись в «Мухтаре». А тех людей, которые работали с животными, я считаю своими учителями. Естественно, я много раз пересматривал этот фильм, читал интервью с непосредственными создателями ленты. Да и со многими мне довелось общаться лично.

— Правда ли что в основе сюжета лежит реальная история?

— Да, только в настоящей жизни собака имела другую кличку: Султан. В 1959 году, известный писатель Израиль Меттер в Музее ленинградской милиции собирал материал для очередного труда. В одном из залов он увидел чучело собаки. А на стенде была размещена информация про этого легендарного пса. За время своей службы Султан помог найти похищенного имущества на общую сумму около трёх миллионов рублей и участвовал в задержании более тысячи преступников. Но тронула писателя не эта информация. Другая: один из служителей музея, рассказал именитому посетителю, что финалом жизни героической собаки была тяжелая одинокая старость. Вот как сам автор сценария будущей ленты описывал этот момент.

Цитирую: «тогда-то и дрогнуло мое сердце. В судьбе этого пса я увидел нечто человеческое».

Кстати, всем рекомендую прочесть рассказ Израиля Меттера «Собаки». Там очень подробно описываются приключения собак на съемках фильма. Писатель решил написать повесть о Султане, он даже разыскал бывшего проводника служебной собаки – отставного майора Петра Серапионовича Бушмина. Они подолгу беседовали. Меттер всё подробно записывал в блокнот. А вскоре увидела свет повесть, которая и легла в основу сценария.

— Кого снимали в главной роли? Я имею в виду не Юрия Никулина, а Мухтара.

Лучше чем автор сценария я не отвечу. Поэтому процитирую Меттера:

«Задолго до начала съемок нам уже было ясно, что роль пса Мухтара не сможет исполнять одна собака: действие в сценарии происходит в течение семи-восьми лет, сперва Мухтар – молодой полуторагодовалый пес, а к концу фильма ему уже лет десять – возраст это солидный, в переводе на людские параметры – почти пенсионный. Значит, сперва на экране должна жить молодая собака, а затем, на глазах у зрителя, она постепенно стареет. Для артиста-человека это задача не слишком такая уж сложная: его соответственно гримируют, надевают седой или лысый парик, артист изменяет свою походку, голос,– в общем, повторяю, даже посредственный актер с подобной задачей посильно справляется. Но ведь пса не загримируешь. Ему не наденешь парик. Его не заставишь ходить старческим шагом. И «толщинку» на него не напялишь, чтобы изменить его фигуру, сделав его более "матёрым". Поэтому было решено использовать трёх исполнителей главной роли. Они должны были быть разного возраста, но одинакового чепрачного окраса. Двух служебно-розыскных собак на все время съёмок выделило Министерство охраны общественного порядка. Это были взрослые, хорошо обученные восточно-европейские овчарки из милицейского питомника. Звали их Урал и Байкал. Третью собаку, самую молодую, киностудия «Мосфильм» купила по объявлению, этому псу было 1,5 года и была присвоена кличка Мухтар. Но этому, единственному настоящему Мухтару не доверяли серьёзных сцен. Он был молодым и необученным, к тому же оказался излишне игривым, поэтому его сняли только в нескольких эпизодах, когда надо было сыграть молодого Мухтара. Но вскоре появился четвертый четвероногий актёр.

—Четвёртый то зачем понадобился?

— В первый же день съёмок произошёл инцидент с ветродуем?

— Ветродуй это кличка собаки?

— Нет, это техническое изделие. То есть устройство для имитации ветреной погоды на съёмочной площадке. По сути — огромный вентилятор. В «Мухтаре», в качестве ветродуя использовался самолётный пропеллер. Группа выехала в одно из подмосковных сёл. Там планировалось отснять зимнюю натуру. Хотя по сюжету зимние эпизоды идут в конце фильма. Но в кино так часто бывает: сначала снимают концовку или середину фильма, потом начало. По сценарию надо было отснять эпизод, где Мухтар со своим проводником Глазычевым идут по следу бандита, убившего колхозного сторожа. Мороз стоял крепкий, а метели не было. Запустили ветродуй. Но рёв мотора так напугал собак, что от страха они не могли работать. Так что первый рабочий день был сорван. А где взять бесстрашного пса? Начались срочные поиски собаки, но они не давали никаких положительных результатов. Съёмки оказались под угрозой срыва, кино даже собирались остановить. Но, тут вдруг кто-то вспомнил про одного человека, над которым на «Мосфильме» в свое время посмеялись. Дело в том, несколько месяцев назад на киностудию пришло письмо из Киева. Его автором был инженер Михаил Длигач, а по совместительству — страстный собаковод-любитель. Длигач сообщал, что, прочитав в журнале «Новый мир» повесть «Мухтар», он сочинил киносценарий. А ещё он предложил снять в качестве главного героя своего пса по кличке Дейк. В конверте имелась фотография красавца Дейка, увешанного медалями.

Очутившись в безвыходном положении, режиссер решил воспользоваться этим шансом. Однако, тут возникли неожиданные проблемы. Опытного инженера не хотели отпускать с работы. И никакие уговоры от создателей фильма не помогали. Пришлось Юрию Никулину выехать в Киев. Любимому народному артисту отказать не смогли! На следующий же день Длигач со своим питомцем вылетели из Киева в Москву. Новый четвероногий актёр отработал сцену идеально. Он не обращал внимания на ветродуй. Оказывается, Дейк много раз бывал в аэропортах и привык к рёву моторов. Да и все приказания хозяина он выполнял неукоснительно. Вот что о нем писал Меттер:

«Из четырех собак, снимавшихся в роли Мухтара, самым талантливым артистом оказался Дейк. Он даже полюбил самый процесс съемок; стоило режиссеру крикнуть в микрофон: «Внимание. Мотор. Начали!» как Дейк кидался к съемочной площадке, стараясь попасть в ближнюю точку перед кинокамерой. Его совершенно очевидно не удовлетворяли массовки и мелкие эпизоды, он ощущал себя центральным героем фильма и обожал крупные планы». Была ещё одна проблема: Все четыре собаки, включая и одарённейшего Дейка, совершенно ни во что не ставили режиссера, оператора и артистов, не говоря уж о директоре группы. Они слушались только своих хозяев.

— Но ведь младший лейтенант Глазычев, которого сыграл Юрий Никулин, так хорошо ладил с собаками на экране.

— Во-первых, Никулин — цирковой артист и клоун, очень любящий собак. А это говорит о том, что он сам профессионал в работе с животными.

Во-вторых, Юрий Владимирович очень серьёзно отнёсся к этой роли. За несколько недель до начала съемок он познакомился со своими партнёрами. Всё это время он ежедневно навещал их в питомнике, приносил гостинцы, лично выгуливал, а после этих процедур возвращался в цирк на работу.

Да и из цирка, он ехал не домой, а в питомник. Несколько раз он лично выезжал на милицейские мероприятия вместе с вожатыми служебных собак.

В-третьих, и ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ, Юрий Никулин предложил хозяину Дейка, вместе с собакой жить у него дома, сам кормил и выгуливал своего напарника! Именно такой метод подготовки к серьезной картине я рекомендую нашим молодым и даже опытным кинематографистам.

К сожалению, они этого не делают. Поэтому мы зачастую видим на экране, что собака порой смотрит отрешённо и куда-то мимо своего киношного хозяина, а также отсутствие должного контакта между ними. А еще, когда снимали Дейка, рядом с Глазычевым всегда рядом находился Диглич, который медленно и верно налаживал контакт актера со своей любимой собакой. В кадр он не попадал, но команды произносил именно он, а Никулин их повторял. Если работали Урал и Байкал, то приказы своим партнёрам отдавали милиционеры-кинологи. Впрочем, в ту пору их должности назывались иначе.

— В одном из эпизодов Мухтар нападает на свою бывшую хозяйку, которую играет Алла Ларионова. Как снималась эта сцена?

— Это для меня долгое время было загадкой! Мне было трудно поверить, что собака нападает именно на Аллу Ларионову. Много раз внимательно пересматривал этот эпизод и не мог увидеть дублершу. В такой серьезной сцене с участием любимой народной артистки СССР, ее жизнь нельзя было подвергнуть опасности, т.к. собака очень серьезная и рабочая. Но, в итоге опять помогли разобраться воспоминания очевидцев. Скажу больше: как правило, при съёмках той или иной сцены оператор делает несколько дублей. Их может быть и три, и четыре, пока режиссер и оператор не сочтут, что снято достаточно реалистично. Сначала решили, что в этом эпизоде будет сниматься не Алла Дмитриевна, а её дублерша.

Женщину обмотали пластами плотного войлока. Под шубой его не видно, а прокусить этот «доспех» пёс не смог бы. У нас сейчас это называется «скрытой защитой». Сняли. Но, когда просматривали отснятый материал, Ларионова сказала режиссеру, что ей эти кадры с дублершей не понравились. Она предложила переснять сцену, и сама согласилась участвовать в ней. Долго упрашивать режиссера не пришлось. И для этого есть основания. Наличие дублеров в фильме всегда несколько противоестественно, режиссеры это не очень любят. В этой сцене снимался Дейк. Диглич спускал собаку с поводка и давал команду «Фас!». Дейк, налетал на Ларионову, опрокидывал её на снег и впивался зубами в её шубу. Но в самый неподходящий момент нервы Диглича не выдерживали, он бросался в кадр, хватал пса за ошейник и оттаскивал от жертвы. На самом деле его можно понять, т.к. он нёс ответственность за здоровье актрисы. А вдруг серьёзный пес зацепит её за кисть руки, или не дай бог за лицо! Так продолжалось четыре раза. Режиссер пошёл на хитрость, он объявил десятиминутный перерыв. За это время он пообщался с рабочими, обслуживающими съемочную площадку. Те закивали головами. Мол, сделаем! Дейк в пятый раз кинулся на Ларионову. Диглич рванулся было к своему псу, но его скрутили. И держали до команды «стоп, снято». Именно этот дубль и вошел в фильм. К счастью, артистка не пострадала. Войлок сделал своё дело. (тут небольшое разночтение с восполминанием Никулина, но это потому, что сам Зуйков на съемках не присутствовал - прим.)

— В конце фильма Мухтар выглядел больным и несчастным… Как собаке удалось так талантливо сыграть эту сцену?

—Это ключевой момент ленты. Замысел сценариста и режиссёра в этом и заключалась. Показать душевные страдания Глазычева, который искренне переживал болезнь после ранения и старость своего четвероногого друга. Именно это и должно было «тронуть» зрителя. Актёр справился с этой задачей блестяще! А вот для того что бы «состарить» здоровую и молодую собаку киношникам пришлось попотеть. Раненный пёс должен был прихрамывать. Проблему решили просто: к его задней лапе подвязывали кусочек твердой проволоки. Она слегка покалывала ногу. Это не больно, но дискомфортно. Я сам много раз проделывал такое на съемках. Например, когда мы работали над сериалом «МУР — третий фронт» «раненная» овчарка замечательно хромала в кадре. Вторая задача оказалась сложнее. Надо было «одряхлить» всю наружность собаки, сделать ее старчески неряшливой. Решили намочить шерсть. Но стояла жара и пёс моментально обсыхал. Юрий Никулин предложил обмазать Дейка вишневым сиропом. Шерсть свалялась, слиплась. Забинтованная в жару голова, покалывание проволокой при каждом шаге и неряшество делало мохнатого актёра искренне несчастным. Надо отдать должное хозяину собаки, он превращал «эти страдания» в игру. Чему я всегда учу наших дрессировщиков на съемочной площадке.

Сложно было поставить сцену где, раненый, Мухтар, с трудом сползает с лестницы и при этом жалобно скулит. Собаке ведь не объяснишь, как и что изображать. Но оказалось, что Дейк в щенячьем возрасте сорвался как-то с высокого подоконника и ушибся. С тех пор у него возникла акрофобия, то есть панический страх высоты. Овчарку оставили на площадке. Вниз вела крутая лестница. Хозяин давал команду: «Ко мне!» Пёс же жалобно поскуливая, припадая брюхом к ступеням, медленно и неуверенно переставляя лапы, сползал по лестнице к ногам Никулина.

— Может быть ещё какой либо любопытный случай вспомните?

— Эту историю я слушал из уст самого Юрия Владимировича. После удачных съемок Никулин и Диглич решили это отметить. После первой рюмки Никулин со своей знаменитой улыбкой с хитринкой и прищуром, подморгнув, вдруг сказал:

- «А ты знаешь Миша, что наш Мухтар меня полюбил больше тебя!».

- «Это почему ты так думаешь?».

- «Да потому, что он по утрам именно ко мне приходил с поводком в зубах и мы выходили с ним гулять».

Выпили за Дейка. Теперь уже Михаил с хитринкой сказал:

- «Знаешь Юра, а ведь сначала Дейк приходил ко мне и пытался меня будить. Тогда я давал ему поводок и говорил иди к Юре!»

Выпили за Юру...

— И последний вопрос. В фильме показывается сюжет, когда Глазычев приходит к комиссару милиции, которого играет Крючков и ходатайствует о пенсии для заслуженного пса. И генерал берёт на себя ответственность, назначая собаке пожизненное обеспечение. Как Вы к этому относитесь?

— Я, лично, двумя руками ЗА! Кстати, старейшая милицейская газета «Петровка, 38» ещё лет двадцать назад поднимала этот вопрос. Я читал статью «Пенсия для Мухтара», которая была опубликована в этом издании. Увы, воз и ныне там. Служебные собаки спасают наши жизни, обнаруживают взрывчатку, наркотики, задерживают преступников, несут охранную службу, обеспечивают правопорядок, а что мы в ответ? Неужели они не заслужили достойной старости? Собаке-пенсионеру много не нужно. Крышу над головой, пару мисок с едой, ветеринарное обслуживание. Не думаю, что для бюджета страны это будет большой нагрузкой…

Кстати, наши питомцы доживают до своего последнего дня на нашей кинозообазе и пользуются заботой и вниманием. Знаменитая хаски Метель, которую после сериала «Граница.Таежный роман» прозвали «Народная волчица России» прожила до 17 лет в заботе и внимании. А еще мы специально для них придумали единственный в мире кинофестиваль «Золотой Клык» о животных-киногероях и людях, работающих с ними на съёмочной площадке.

Главный приз нашего II кинофестиваля, выполненный народным художником России Владимиром Суровцевым, гордо красуется на «Мосфильме» среди оскаров, венецианских и канских львов. И вручен он был именно за фильм «Ко мне, Мухтар!».

А впоследствии появился и младший брат «Золотого Клыка» детский кинофестиваль «ЗверолашЪ», гостями которого регулярно и с удовольствием становятся мальчишки и девчонки, а также их родители!

