Ностальгия по советским временам... - 8

О времени

Олег Нечаянный

Перебирая документы

В архивах памяти моей,

Я вижу лучшие фрагменты

И замечательных людей.

И будто годы - не помеха,

Но я давно не видел их,

Кто потерялся, кто уехал,

Кого-то вовсе нет в живых.

Мы собирались в тесных кухнях

Хрущёвских маленьких квартир,

Жгли свечи, если свет потухнет,

И изменить мечтали мир.

В окно открытое курили,

Ругались часто сгоряча

И ненавязчиво шутили

Про "дорогого Ильича".

Мы под гитару пели песни,

Мешали водку и портвейн,

И жить нам было интересней,

Мы были лучше и добрей.

Да и страна была другая...

И вдруг я понял, чёрт возьми,

Что были мы, того не зная,

Тогда свободными людьми.

Свободными от интернета,

От СМИ, от банков, от реклам,

От их навязчивых советов

Купить у них ненужный хлам.

Нам не навязывали веру

Конфессий разных голоса,

И не кривлялась под фанеру

С экранов пошлая попса.

Пусть не хватало ананасов,

Омаров, устриц и сыров,

Но колбаса была из мяса,

А молоко из-под коров.

И жить нам было веселее,

И всё нам было по плечу...

А может, это я старею

И из-за этого ворчу?

А может, я и в самом деле

Живу в каком-то странном сне,

Но почему-то я уверен,

Что дело вовсе не во мне.

Мы стали слишком равнодушны,

Замкнувшись в каменных домах,

Мы потребительски послушны,

Забыв о собственных мечтах.

Мы поселились в интернете

И там инкогнито живём,

А если вдруг, случайно встретим

Друзей, в лицо не узнаём.

И всё быстрей проходят годы,

Кто растолстел, кто облысел,

Нам не хватает той свободы,

Что каждый некогда имел.

Нам не хватает тесных кухонь,

Где так умели мы дружить,

Теперь набить важнее брюхо

Или айфон себе купить.

Нам всем приходится меняться,

И мы себя не узнаём,

Мы научились притворяться,

Что мы по-прежнему живём.

https://stihi.ru/2013/08/18/4394



Бабушкин помощник

В лес за грибами на электричке.

Во дворе

Молодые телеведущие советского ТВ. В программе "Будильник": В.Леонтьева, А.Вовк, В.Печорина, Н.Кондратова.

Наряд по кухне... Как вам, советские солдатики?

Наша любимая Родина! Бабушкин помощникВ лес за грибами на электричке.Во двореМолодые телеведущие советского ТВ. В программе "Будильник": В.Леонтьева, А.Вовк, В.Печорина, Н.Кондратова.Наряд по кухне... Как вам, советские солдатики?Наша любимая Родина!

Непременный атрибут советского детства, неваляшка, была у любого советского ребёнка. С ней можно было играть как угодно, но её нельзя было уложить спать. И по сей день дети играют с этой замечательной игрушкой:







Дулёвский фарфоровый завод. Ленинеана:



















Выборы. Помните, как это было раньше?

















Бумажные кораблики:





Шапка из газеты.

В советские времена из головных уборов, помимо шапок, шляп, платков, косынок существовали ещё шляпы из газет.

Такие шляпы часто можно было увидеть на головах дачников, халтурщиков и калымщиков, отпускников и курортников. Иногда такой шляпой защищались от извести штукатуры-маляры. В то время газеты вообще были универсальным упаковочным материалом. В них заворачивали продукты на картофельное поле или на пикник. Газеты зачастую становились скатертью, и на ней можно было порезать нехитрую закуску.

Но иногда из газет складывали своеобразные оригами для головы. Это лёгкое, не текстильное изделие ничего не стоило и обеспечивало кое-какую защиту от палящих лучей солнца. После использования эту шапку можно просто выкинуть.



















А вы делали в детстве такие кепки из газет?

Думаю, что в Советском Союзе не было никого из молодёжи, кто бы ни разу не был в походе...











Справочник грибника. У кого-нибудь был такой?









Встали, умылись, позавтракали и бегом в лес))) собирать грибы, ягоды.

Как советские дети изучали ПДД:









Комнатные термометры в советских квартирах:



















Известные советские красавицы на переводных картинках из ГДР:







... и просто красавицы оттуда же:























Знаменитый Птичий рынок (Калитниковский).

Официально Птичий рынок никогда не был «Птичьим». Большую часть своей более чем вековой истории он был Калитниковским. Возник это рынок неофициально. В конце девятнадцатого века Таганка была окраиной Москвы и на эту окраину приезжали крестьяне из окрестных деревень продавать свою продукцию (в том числе и домашнюю птицу) проживающим неподалеку фабричным рабочим.







Любимые книги СССР:















Книжка - брелок. Маленький сувенирчик на память:







Интерьеры советских квартир. Как же было уютно и радостно!















































Батут нашего детства



Бесплатная молочная кухня для новорожденных в СССР

Говорят, что в советские времена существовала такая примета: если мужчина не мог спокойно смотреть на перловую кашу, значит, он служил в армии.



А мне б назад туда, в СССР...

Светлана Чеколаева

А мне б назад туда, в СССР,

Где листиков нарвал, и ты – богатый.

И пионер – ребятам всем пример,

И елка в комнате, обмотанная ватой.

Шары стеклянные, фольга и мишура,

И «Оливье» в традициях советских,

И холодец, и черная икра,

И в гости все друг к другу, по-соседски.

Катание на санках, красный нос,

В подарках – шоколад и мандарины,

И самый настоящий Дед Мороз,

И конфетти, и ленты серпантина.

Цветной, недавно купленный «Рекорд»,

Мелькают на экране чьи-то лица,

И «Прага» - самый вкусный в мире торт,

И маме с папой лишь едва за тридцать.

В пакетах треугольных молоко,

И красный Первомай, и флаги реют,

И кажется, все просто и легко,

И люди все ж немножечко добрее.

Скрипят опять качели во дворе,

Все пьют морковный сок. А я – томатный.

Нет ничего дороже на земле

Мгновений тех, что не вернуть обратно!

Но в прошлое давно закрыта дверь,

Мой детский смех вдали разносит эхо…

Хочу назад, в родной СССР,

Где было все для счастья Человека!

https://stihi.ru/2017/11/14/10764

А мне б назад туда в СССР.

Анатолий Романов на стихи Светланы Чеколаевой

Верните меня в СССР. Любовь Рыбкина



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