Чем закончился тайный роман Пушкина с 19-летней крепостной Калашниковой

Хотя мы привыкли идеализировать личность А. С. Пушкина, ничто человеческое поэту было не чуждо. Многих шокирует история отношений Александра Сергеевича с аристократкой Анной Керн. Гений посвятил ей прекрасные стихи, а в кругу друзей отпускал о своей музе непристойные шутки и называл «блудницей». Об этом был материал.

Но еще более странным был его тайный роман с крепостной крестьянкой Ольгой Калашниковой, о котором принято стыдливо умалчивать. А зачем? Пушкин был живым человеком и ничего человеческое было ему не чуждо. Как и многие другие помещики своей эпохи Пушкин не гнушался заводить отношения с крепостными девушками. Началась эта история летом 1824 года, когда 25 летний поэт жил в Одессе. Тайная полиция живо интересовалась перепиской поэта и одно из писем подвело Александра Сергеевича. В нем он признавался другу, что придерживается атеистических взглядов. В то время это было серьезным проступком, а в случае с вольнодумцем и вовсе преступлением.

Скучная осень в Михайловском

Из-за злополучного письма Пушкина уволили из одесской канцелярии, где он работал, и сослали в имение Михайловское Псковской губернии. Это было поместье матери поэта, Надежды Осиповны. В августе поэт прибыл на место ссылки, а уже в сентябре остался в деревне один. Лето закончилось, и многочисленная родня разъехалась, кто в Петербург, кто в Москву. Покинули свои имения и соседи, с которыми можно было провести время за беседами, съездить на охоту или поиграть в карты.

Привыкший к светской жизни Пушкин отчаянно скучал. В этот непростой период жизни молодому барину попалась на глаза Ольга — 19-летняя дочь приказчика села Михайловское Михаила Калашникова. Девушка была крепостной и состояла при господском доме «сенной девкой». Говорят, что с прислугой Александра Сергеевича свела его няня Арина Родионовна, которой было невыносимо смотреть на тоскующего воспитанника. Дом приказчика Михаила Калашникова в Михайловском. Восстановлен в наши дни

Как бы там ни было, но между барином и крепостной завязался роман. Чтобы избавиться от посторонних глаз, Пушкин даже уволил экономку Розу Григорьевну. Женщину, верой и правдой служившей семье поэта много лет, обвинили в краже и всяческих злоупотреблениях.

«Бойкая поломойка» Ольга

Подробности этой тайной связи неизвестны. Советский Пушкинист Павел Щеголев, исследовав «михайловский» период жизни поэта, сделал некоторые выводы. Он писал, что Ольга Калашникова была доброй и милой девушкой. Она подарила Пушкину не только девичью честь, но и истинные чувства, так как любила его по-настоящему. Подробности этой тайной связи неизвестны. Советский Пушкинист Павел Щеголев, исследовав «михайловский» период жизни поэта, сделал некоторые выводы. Он писал, что Ольга Калашникова была доброй и милой девушкой. Она подарила Пушкину не только девичью честь, но и истинные чувства, так как любила его по-настоящему.



В этом нет ничего удивительного, ведь для юной крестьянки Пушкин был человеком необыкновенным. Но, с точки зрения Александра Сергеевича, это была самая рядовая связь барина с прислугой. Интересно, но всего за 5 лет до этого, в 1819 году, поэт обличал подобные нравы в стихотворении «Деревня». Там были слова: «девы юные цветут для прихоти бесчувственной злодея».

На месте «злодея» теперь был сам Пушкин. Роман с крестьянкой не нужно идеализировать, ведь он ни к чему поэта не обязывал. Даже в ссылке он продолжал пополнять свой список любовных побед. Любитель женщин ездил в соседнее село Тригорское, где скучала некая дама. Встречался во время ссылки Пушкин и с той самой Анной Керн, которую называл «гением чистой красоты». Пушкин и Ольга Калашникова. Иллюстрация Э. Насибулина

В письмах Пушкин шутя называл любовницу Эдой, в честь героини поэмы Баратынского, соблазненной заезжим гусаром-ловеласом. Долгое время никто не знал, чем закончился деревенский роман поэта. Ходили даже слухи, что девушка утопилась из-за несчастной любви. Но потом стало известно, что Ольга забеременела. Знаменитый «донжуанский» список Пушкина. В правом столбце четвертая снизу ОльгаВ этом нет ничего удивительного, ведь для юной крестьянки Пушкин был человеком необыкновенным. Но, с точки зрения Александра Сергеевича, это была самая рядовая связь барина с прислугой. Интересно, но всего за 5 лет до этого, в 1819 году, поэт обличал подобные нравы в стихотворении «Деревня». Там были слова: «девы юные цветут для прихоти бесчувственной злодея».На месте «злодея» теперь был сам Пушкин. Роман с крестьянкой не нужно идеализировать, ведь он ни к чему поэта не обязывал. Даже в ссылке он продолжал пополнять свой список любовных побед. Любитель женщин ездил в соседнее село Тригорское, где скучала некая дама. Встречался во время ссылки Пушкин и с той самой Анной Керн, которую называл «гением чистой красоты».Пушкин и Ольга Калашникова. Иллюстрация Э. НасибулинаВ письмах Пушкин шутя называл любовницу Эдой, в честь героини поэмы Баратынского, соблазненной заезжим гусаром-ловеласом. Долгое время никто не знал, чем закончился деревенский роман поэта. Ходили даже слухи, что девушка утопилась из-за несчастной любви. Но потом стало известно, что Ольга забеременела.

Незаконнорожденный сын Иванов

В мае 1826 года отец Ольги был назначен управляющим в село Болдино. С ним уехала из Михайловского и оказавшаяся в интересном положении дочка. Пушкин изо всех сил старался скрыть историю с крестьянкой. Он планировал даже отдать ребенка в Воспитательный дом в Москве, где росли внебрачные дети дворян. В мае 1826 года отец Ольги был назначен управляющим в село Болдино. С ним уехала из Михайловского и оказавшаяся в интересном положении дочка. Пушкин изо всех сил старался скрыть историю с крестьянкой. Он планировал даже отдать ребенка в Воспитательный дом в Москве, где росли внебрачные дети дворян.



Также поэт просил своего друга князя Петра Вяземского забрать Ольгу к себе в поместье. Но тот не поддержал эту идею и посоветовал товарищу поступить по совести и поговорить с отцом Ольги. Так Пушкин и поступил. 1 июня 1826 года Ольга Калашникова родила сына Павла.

Ребенка записали в церковную книгу болдинского храма как сына местного крестьянина Якова Иванова и дали ему фамилию «отца». Что интересно, сама мать ребенка, Ольга Калашникова, была записана там же как «крестная мать». Согласитесь, Пушкин умел заметать следы. Историк и пушкинист Михаил Филин считает, что Павел родился недоношенным и умер младенцем. Он называет даже дату его смерти — 15 сентября. Запись в метрической книге болдинской церкви Успения Пресвятой Богородицы о рождении и крещении младенца Павла

За две недели до этого ссылка Пушкина закончилась, и он уехал из Михайловского. Никто не знает, дошла до него весть о смерти сына или нет. Вполне возможно, что судьба ребенка от крепостной девушки вообще не интересовала Александра Сергеевича. Нравы в те времена были специфические, а дворяне вели себя легкомысленно. Усадьба Пушкина в БолдиноТакже поэт просил своего друга князя Петра Вяземского забрать Ольгу к себе в поместье. Но тот не поддержал эту идею и посоветовал товарищу поступить по совести и поговорить с отцом Ольги. Так Пушкин и поступил. 1 июня 1826 года Ольга Калашникова родила сына Павла.Ребенка записали в церковную книгу болдинского храма как сына местного крестьянина Якова Иванова и дали ему фамилию «отца». Что интересно, сама мать ребенка, Ольга Калашникова, была записана там же как «крестная мать». Согласитесь, Пушкин умел заметать следы. Историк и пушкинист Михаил Филин считает, что Павел родился недоношенным и умер младенцем. Он называет даже дату его смерти — 15 сентября.Запись в метрической книге болдинской церкви Успения Пресвятой Богородицы о рождении и крещении младенца ПавлаЗа две недели до этого ссылка Пушкина закончилась, и он уехал из Михайловского. Никто не знает, дошла до него весть о смерти сына или нет. Вполне возможно, что судьба ребенка от крепостной девушки вообще не интересовала Александра Сергеевича. Нравы в те времена были специфические, а дворяне вели себя легкомысленно.

Встречи Пушкина и Калашниковой

Следующая встреча Пушкина и Калашниковой состоялась в 1830 году, во время известной Болдинской осени. Поэт не забыл Ольгу и выписал ей отпускную грамоту, сделав свободной. А 18 октября 1831 года она вышла замуж за дворянина — мелкого помещика Павла Ключарева. Он в 35 лет остался вдовцом, и Ольга стала хозяйкой в его небольшой усадьбе и даже хозяйкой 19 оброчных крестьян. Болдинская осень

Ключарев служил дворянским заседателем земского суда в Лукоянове и был человеком добрым и спокойным. Но у заседателя была слабость — он любил выпить. Вскоре из-за пьянства Павлу пришлось оставить службу и семья осталась без средств к существованию. Они стали жить за счет Ольгиного отца Михаила Калашникова, фактически сев ему на шею.

Крепостных Ключаревы заложили, и ситуация казалась безвыходной. Отчаявшись, Ольга обратилась к Пушкину, чтобы тот помог выкупить крестьян. Тот пошел навстречу и разрешил управляющему Калашникову взять деньги на выкуп из оброка. В 1833 году поэт опять увиделся с бывшей возлюбленной и передал ей пачку ассигнаций. Сумма по тем временам была немалой, и Ольга смогла купить себе домик в Лукоянове и даже обзавелась крепостной прислугой. Бывшая «сенная девка» со временем стала очень корыстной. Она была уверена, что Пушкин сделает для нее все что угодно. По свидетельству болдинского управляющего Иосифа Пеньковского она тянула из поэта деньги до самой его смерти.

Лишившись покровителя, Ольга быстро залезла в долги, потеряла дом и прислугу, а потом и рассталась с мужем. К тому времени Павел Ключарев давно уже превратился в опустившегося горького пьяницу. Судьба Ольги известна только до 1840 года, потом следы ее теряются. По одной из версий, она с отцом и младшим братом переехала в Петербург.

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