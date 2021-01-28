Память «черного понедельника» - дефолт 1998 года – как это было

Старт разрушительным процессам в отечественной экономике дали все те «завоевания перестройки», которые ее адепты называли «переходом к рыночным отношениям», скрывая за этими словами разрушение доставшегося России в наследство от СССР мощнейшего народного хозяйства и ограбление населения страны. Обрушившиеся промышленность и сельское хозяйство, торговля, в которой правили бал откровенные спекулянты – все эти отрасли, конечно же, не могли наполнять бюджет.

Прелюдия катастрофы

Деньги были необходимы, вот только взять их было неоткуда.

Инфляция била все мыслимые и немыслимые рекорды уже в 1993 году она вплотную подошла к уровню в 1000%! К 1994 году в Кремле поняли – далее наполнять казну, продолжая печатать пустые бумажки вместо рублей, невозможно. Необходимо было найти иной выход. И его нашли...

Целиком и полностью идя на поводу у новообретенных «друзей» и «партнеров» с Запада, стоявшие во главе России «реформаторы» не придумали ничего лучше, как пойти по пути все более и более масштабных заимствований. Страну загоняли в долговую яму, рассказывая при этом россиянам о «пути к выходу из кризиса».

Действительно, экономическая обстановка в последующий краткосрочный период несколько нормализовалась. Инфляция в 1997 году составляла всего 14%, а дефицит бюджета снизился более чем вдвое. Другой вопрос – за счет каких «рычагов» это достигалось.

Курс рубля завышался искусственно. И его официальное соотношение к мировым валютам не имело ничего общего с реальностью.

Денежной массы не хватало катастрофически. И результатом этого стало множество проблем – от многомесячных невыплат зарплат, пособий и пенсий до перехода экономики на бартерные отношения.

Государство само постоянно оказывалось в роли «кидалы», не выполняя свои обязательства перед предприятиями.

Финансовой палочкой-выручалочкой того времени стали появившиеся в 1993 году ГКО – Государственные краткосрочные облигации, обладавшие невероятной (для ценных бумаг такого рода) доходностью в 60% годовых при мировой практике в 4–5% годовых.

К 1997 году данный процесс принял ещё более отчетливые черты натуральнейшей финансовой пирамиды – со вполне предсказуемыми последствиями.

Россия, сколько бы она ни выпускала новых ГКО, рассчитаться по старым обязательствам уже не могла. Это были первые признаки приближающегося глобального краха.

Последней каплей многие эксперты считают принятое в конце 1997 года решение о снятии с 1 января 1998 года любых ограничений и запретов на вывоз из России капитала.

Валюта хлынула из страны Ниагарским водопадом, рынок ГКО попросту рухнул. Но если бы Россия играла только в эту игру...

К моменту объявления дефолта мы были должны «любезно поддержавшим» нашу страну Всемирному банку и Международному валютному фонду, а также прочим зарубежным кредиторам более 36 миллиардов долларов. Это – при наличных резервах Центробанка в 24 миллиарда долларов. Крах наступил.

Помимо всего прочего, ему сопутствовало «исчезновение» около 5 миллиардов долларов из целевого кредита, выделенного МВФ для спасения российской финансовой системы.

Споры о том, украли ли эти деньги еще до их перевода в нашу страну или же они «растворились» уже на ее необъятных просторах, идут до сих пор. Однако факт остается фактом – платить по долгам было более нечем.

Дополнительными негативными факторами, окончательно добившими нашу экономику, стал разразившийся в Юго-Восточной Азии финансовый кризис и очередное резкое падение цен на энергоносители.

Девальвации не будет – но вы держитесь

Многие россияне по сей день вспоминают слова тогдашнего президента страны, Бориса Ельцина, ровно за три дня до полного коллапса отечественной финансовой системы «четко и твердо» заявившего начинавшим терять голову от происходящего гражданам:

«Девальвации не будет!»

Все просчитано, ага...

Это было сказано 14 августа, а уже 17-го правительство и Центробанк официально объявили технический дефолт и окончательно «отпустили рубль».

Стране предстояло пережить несколько тяжелейших в ее истории лет...

Все, жившие в те времена, помнят воцарившиеся хаос и отчаяние, безнадежные очереди у дверей (отказывавшихся выдавать хоть копейку из ваших же кровных накоплений) банков, шок от цифр на вывесках обменников и на ценниках магазинов.

Ощущение полной безнадежности и рушащегося вокруг мира охватило многих. Люди потеряли не только все или почти все сбережения, но и какую-либо перспективу на ближайшее будущее. Иногда казалось – наступил конец всему.

Как бы то ни было, Россия, вопреки ожиданию многих, не рухнула.

Да, ВВП уменьшился втрое, дойдя до мизерного значения. До 220 миллиардов долларов возрос внешний долг, выведя страну на самый верх списка государств, чьи кредитные обязательства многократно превышали их доходы. Девальвация и инфляция, снова сорвались в безудержный рост, безжалостно обесценивая все заработки и накопления россиян, а заодно проедая новые дыры в бюджете.

Тем не менее, тот кризис стал точкой опоры для нового роста нашего Отечества.

Вынужденный отказ от ставшего моментально безумно дорогим импорта подстегнул развитие российской промышленности, создал для него реальные предпосылки и условия.

«Черный понедельник» 17 августа 1998 года в конечном итоге пошел на пользу России, к тому моменту окончательно превращавшейся в сырьевой придаток Запада.

Из этого кризиса она вышла обновленной, более конкурентоспособной, богатой и сильной.

Вот только те, кто в тот день стоял над обломками собственных разбитых надежд и судеб, предвидеть этого, конечно же, не могли.