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Территория Героев...(32)

Территория Героев...(32)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Территория Героев...(32)
https://t.me/mod_russia/19270
Территория Героев...(32)https://t.me/mod_russia/19275
Территория Героев...(32)
https://t.me/mod_russia/19286
Территория Героев...(32)
https://t.me/mod_russia/19288
Территория Героев...(32)
https://t.me/mod_russia/19304
Территория Героев...(32)
https://t.me/mod_russia/19332
Территория Героев...(32)
https://t.me/mod_russia/19336
Территория Героев...(32)https://t.me/mod_russia/19346
Территория Героев...(32)
https://t.me/mod_russia/19404
Территория Героев...(32)
https://t.me/mod_russia/19413
Территория Героев...(32)https://t.me/mod_russia/19425
Территория Героев...(32)
https://t.me/mod_russia/19439
Территория Героев...(32)
https://t.me/mod_russia/19441
Территория Героев...(32)
https://t.me/mod_russia/19451
Территория Героев...(32)
https://t.me/mod_russia/19481
Территория Героев...(32)Ликвидацией вражеских беспилотников обычно занимаются ПВО, но одну такую "птичку", причём довольно крупную, сержант Сергей Потапов подбил выстрелом из автомата.

Дрон нёс два снаряда, чтобы сбросить на наши позиции. Не удалось — благодаря меткому бойцу!

Беспилотник передали на изучение специалистам, а Сергея представили к государственной награде.

https://t.me/heroesofZ/89
Территория Героев...(32)В ходе СВО по освобождению Донбасса старший сержант Дмитрий Клешнин и его отделение обеспечивали охрану и оборону полевого госпиталя. В один из дней госпитать был атакован диверсионной группой противника.

Мгновенно оценив обстановку, командир приказал занять круговую оборону. Благодаря умелым и самоотверженным действиям бойцов атака была отбита, благодаря чему удалось спасти жизни многих бойцов.

За грамотное руководство Дмитрий Клешнин награждён медалью "За боевые отличия"

https://t.me/mod_russia/19278
Территория Героев...(32)У этого бойца — сложная и тяжёлая задача: с оружием в руках защищать своих товарищей. Он — снайпер.

Виталий награждён медалью "За отвагу" за успешное выполнение боевых задач.

Он обеспечил проход для подгруппы, в ходе операции был уничтожен миномётный расчёт.

https://t.me/mod_russia/19422
Территория Героев...(32)Морская пехота — всегда впереди и на самых опасных участках фронта.

Иван Фомин сам с Камчатки - сам написал рапорт, чтобы поехать добровольно на Донбасс.

Он сказал, что не хочет, чтобы такое произошло в России, чтобы дети просыпались под миномётами, хочет помочь братскому народу остановить фашизм.

https://t.me/mod_russia/19456

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Территория Героев...(32)В ходе проведения специальной военной операции России по защите республик Донбасса в период с 18 по 29 июня 2022 года личный состав роты под командованием капитана Евгения Козловского участвовал в боях в Харьковской области. Решительным натиском 18 июня рота захватила господствующую высоту и успешно отразила десять атак превосходящих сил противника. В критической ситуации капитан Козловский трижды был вынужден вызывать огонь на себя.

В спецоперации капитан Евгений Козловский участвовал с 10 апреля 2022 года, командовал ротой отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

Командующий Краснознаменным, ордена Ушакова Северным флотом передал медаль «Золотая Звезда» и Грамоту о присвоении звания Героя Российской Федерации вдове и отцу капитана Евгения Козловского.

https://tvzvezda-ru.turbopages.org/tvzvezda.ru/s/news/2022830823-8Iym9.html
Территория Героев...(32)

Смертельные снаряды украинской армии оборвали жизнь двоих спасателей:

Владимир Антипенко - опытный огнеборец. Службе в структуре МЧС он отдал 21 год своей жизни. За его плечами сотни спасенных человеческих судеб, колоссальный опыт работы. Он был верным другом и старшим товарищем, надежным командиром и бесстрашным героем.

Евгений Атанов пришел в спасательное ведомство чуть более года назад. Именно от его профессионализма и скорости принятия правильных решений зависели человеческие жизни - ведь он доставлял отделение к месту вызова максимально оперативно. Последние полгода стали тяжелым испытанием для всех огнеборцев, но даже в такое сложное время Евгений поддерживал своих коллег, руководствуясь девизом: “Никто кроме нас”.

Старший лейтенант Александр Потапов
Территория Героев...(32)

Старший лейтенант Александр Потапов закрыл собой 2-х мирных жителей во время удара по г. Изюму американскими РСЗО HIMARS и гаубицами. Десятки снарядов упали на жилые дома и улицы, когда поблизости ехала колонна Росгвардии, возвращавшаяся со спецмероприятий.

Спецназовцы начали эвакуировать находившихся в панике местных жителей в безопасное место. При разрыве очередного вражеского снаряда поблизости от пути следования к укрытию мирных граждан, офицер закрыл собой двух эвакуируемых и получил множество осколочных ранений, несовместимых с жизнью.

В результате мирные жители были спасены. Быть воином - жить вечно.

https://t.me/workBrothers/5807

Старший лейтенант Алексей Ищенко
Территория Героев...(32)

126 гвардейская бригада, командир роты.

С начала СВО он был на самых сложных направлениях. Действовал в составе головной походной заставы, освобождал Новую Каховку.

29 августа позиции  его роты атаковали ВСУшники.

10 БМП, 11 танков, да тех вот самых, польских Т-72. Под его командованием рота отбила несколько атак, Алексей Ищенко корректировал огонь артиллерии бригады по наступающим всушникам, не дал окружить подразделение, не допустил прорыва обороны.

В ходе боя погибли и были ранены птурщики. Ищенко приказал их вывозить в тыл, и сам стал вести огонь из ПТРК. Подбил три танка. Всего его рота ликвидировала 8 танков, 7 БМП, 6 грузовиков. А потом его ранили. А он продолжал командовать, пока от кровопотери не потерял сознание.

Его погрузили в БТР, стали эвакуировать с позиции. БТР был подбит…

Алексею Ищенко было 24 года.

Написано представление на Героя России. Посмертно.

https://t.me/MedvedevVesti/11092

Рудой Артём
Территория Героев...(32)Погиб в августе 2022

https://t.me/memorial_dn/2967

Сушко Иван
Территория Героев...(32)

Иван Сушко, глава занятого российскими войсками поселка Михайловка в Запорожской области Украины, погиб в результате подрыва автомобиля.

Под сиденье машины Сушко подложили взрывное устройство. Глава поселка получил ранения в результате взрыва, его в критическом состоянии доставили в больницу. Позже он скончался.

Даниил Зан
Территория Героев...(32)Погиб в августе 2022

https://t.me/memorial_dn/2972

Галиуллин Таминдар
Территория Героев...(32)Погиб 17.08.2022

https://t.me/memorial_dn/2973

Медведев Павел Сергеевич (Чемал)
Территория Героев...(32)Погиб 18.08.2022

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_543315

Давлеткулов Азамат
Территория Героев...(32)Погиб 08.08.2022

https://t.me/memorial_dn/2974

Губрий Сергей Викторович
Территория Героев...(32)Фельдшер 1 стрелкового батальона

Героически погиб 07.08.2022 г. в нп. Пески

https://t.me/memorial_dn/3024

Марченко Игорь
Территория Героев...(32)Погиб 15.08.2022

https://t.me/memorial_dn/2975

Зезегов Юрий
Территория Героев...(32)Погиб 19.08.2022

https://t.me/memorial_dn/2976

Ярошенко Денис
Территория Героев...(32)Погиб в августе 2022

https://t.me/memorial_dn/2977

Михаил Светлов
Территория Героев...(32)Погиб в августе 2022

https://t.me/memorial_dn/2978

Острянин Александр
Территория Героев...(32)Погиб в августе 2022

https://t.me/memorial_dn/2979

Сидоренко Евгений Викторович, позывной СВИСТ
Территория Героев...(32)КОМАНДИР РОТЫ.15.11.1977-18.07.2022.

Погиб при исполнении боевого задания 18.07 2022.

https://t.me/memorial_dn/2982

Харченко Игорь
Территория Героев...(32)23.04.1990-24.03.2022 ГАДн двойка.

Любимый праздник - день шахтера... первый раз без тебя...

Твоя семья и друзья помнят - это твой праздник! С днём воина-шахтера...

https://t.me/memorial_dn/2985

Кожемякин Алексей Евгеньевич
Территория Героев...(32)

27.03.1973 - 24.05.2022

Погиб в Новоселовке-2

https://t.me/memorial_dn/2986

Цыба Игорь Викторович
Территория Героев...(32)
13.08.2022 ты погиб, и ушёл во тьму. А Ведь ты хотел жить!

https://t.me/memorial_dn/3018

Довжик Иван
Территория Героев...(32)
29.08.2022 утром погиб наш боевой товарищ, многодетный отец.

https://t.me/memorial_dn/2987
Территория Героев...(32)
https://t.me/memorial_dn/2991

Кузьменко Олег Николаевич "Кузя"
Территория Героев...(32)

24.03.1968 - 19.08.2022г

Погиб защищая Родину.

https://t.me/memorial_dn/2992

Демин Денис
Территория Героев...(32)Погиб 07.08. 2022, когда вышел на помощь брату, к которому несколько минут ранее прилетел снаряд....не дошел.....следующий снаряд лег уже возле него..

https://t.me/memorial_dn/2995
Территория Героев...(32)
https://t.me/memorial_dn/2998
Территория Героев...(32)
https://t.me/memorial_dn/3000
Территория Героев...(32)
https://t.me/memorial_dn/3002

Притулин Илья Николаевич
Территория Героев...(32)02.09.1974-23.07.2022.

Защитник Донбасса с 2014 г.

https://t.me/memorial_dn/3008
Территория Героев...(32)
https://t.me/memorial_dn/3014

Территория Героев...(32)
https://t.me/memorial_dn/3003

Ибатуллин Ринат
Территория Героев...(32)

Группа «Два с половиной кума» и весь музыкальный мир Донбасса понесли невосполнимую потерю…
Погиб талантливый музыкант, замечательный аккордеонист, светлый и добрый человек Ринат Ибатуллин.
Ринат погиб как воин…

https://t.me/memorial_dn/3005
Территория Героев...(32)
https://t.me/memorial_dn/3015
Территория Героев...(32)
https://t.me/memorial_dn/3011

Малахов Юрий Сергеевич
Территория Героев...(32)

18.01.1995 - 28.08.2022

https://t.me/memorial_dn/3021

Будаков Юрий Тофикович. Позывной "Хабиб"
Территория Героев...(32)02.05.1988 - 26.07.2022

Погиб Героем под Угледаром
Защищая свою землю

Ты отдал жизнь свою, ради того чтобы наши дети жили в мирное время

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_540780&z=photo-120027872_457461173%2Fwall-120027872_540780

Виктор Заплохов
Территория Героев...(32)Погиб в августе 2022

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_543576

Хисматулин Александр Борисович
Территория Героев...(32)
Погиб 26.08.2022

https://t.me/memorial_dn/3019
Территория Героев...(32)
https://t.me/memorial_dn/3012

Лемков Сергей Александрович
Территория Героев...(32)28.08.1989-24.03.2022

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_542380
Территория Героев...(32)
https://t.me/memorial_dn/3013

Дьяченко Дмитрий Иванович
Территория Героев...(32)26.11.1984-26.02.2022.

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_540707
Территория Героев...(32)
https://t.me/memorial_dn/3016
Территория Героев...(32)
https://t.me/memorial_dn/3004

Куприненко Андрей Викторович
Территория Героев...(32)
29.09.1973-19.04.2022

Геройски погиб ...

Офицер, Патриот своей Родины.

https://t.me/memorial_dn/3006

Вялков Роман
Территория Героев...(32)Погиб в апреле 2022

https://t.me/memorial_dn/3007

Территория Героев...(32)Любимый брат, сын, муж и папа!

https://t.me/memorial_dn/2965

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Юта - Мужчина защитник

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