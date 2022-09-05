Территория Героев...(32)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



https://t.me/mod_russia/19270

https://t.me/mod_russia/19275



https://t.me/mod_russia/19286



https://t.me/mod_russia/19288



https://t.me/mod_russia/19304



https://t.me/mod_russia/19332



https://t.me/mod_russia/19336

https://t.me/mod_russia/19346



https://t.me/mod_russia/19404



https://t.me/mod_russia/19413

https://t.me/mod_russia/19425



https://t.me/mod_russia/19439



https://t.me/mod_russia/19441



https://t.me/mod_russia/19451



https://t.me/mod_russia/19481

Ликвидацией вражеских беспилотников обычно занимаются ПВО, но одну такую "птичку", причём довольно крупную, сержант Сергей Потапов подбил выстрелом из автомата.

Дрон нёс два снаряда, чтобы сбросить на наши позиции. Не удалось — благодаря меткому бойцу!

Беспилотник передали на изучение специалистам, а Сергея представили к государственной награде.

https://t.me/heroesofZ/89

В ходе СВО по освобождению Донбасса старший сержант Дмитрий Клешнин и его отделение обеспечивали охрану и оборону полевого госпиталя. В один из дней госпитать был атакован диверсионной группой противника.

Мгновенно оценив обстановку, командир приказал занять круговую оборону. Благодаря умелым и самоотверженным действиям бойцов атака была отбита, благодаря чему удалось спасти жизни многих бойцов.

За грамотное руководство Дмитрий Клешнин награждён медалью "За боевые отличия"

https://t.me/mod_russia/19278

У этого бойца — сложная и тяжёлая задача: с оружием в руках защищать своих товарищей. Он — снайпер.

Виталий награждён медалью "За отвагу" за успешное выполнение боевых задач.

Он обеспечил проход для подгруппы, в ходе операции был уничтожен миномётный расчёт.

https://t.me/mod_russia/19422

Морская пехота — всегда впереди и на самых опасных участках фронта.

Иван Фомин сам с Камчатки - сам написал рапорт, чтобы поехать добровольно на Донбасс.

Он сказал, что не хочет, чтобы такое произошло в России, чтобы дети просыпались под миномётами, хочет помочь братскому народу остановить фашизм.

https://t.me/mod_russia/19456

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

В ходе проведения специальной военной операции России по защите республик Донбасса в период с 18 по 29 июня 2022 года личный состав роты под командованием капитана Евгения Козловского участвовал в боях в Харьковской области. Решительным натиском 18 июня рота захватила господствующую высоту и успешно отразила десять атак превосходящих сил противника. В критической ситуации капитан Козловский трижды был вынужден вызывать огонь на себя.

В спецоперации капитан Евгений Козловский участвовал с 10 апреля 2022 года, командовал ротой отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

Командующий Краснознаменным, ордена Ушакова Северным флотом передал медаль «Золотая Звезда» и Грамоту о присвоении звания Героя Российской Федерации вдове и отцу капитана Евгения Козловского.

https://tvzvezda-ru.turbopages.org/tvzvezda.ru/s/news/2022830823-8Iym9.html



Смертельные снаряды украинской армии оборвали жизнь двоих спасателей:

Владимир Антипенко - опытный огнеборец. Службе в структуре МЧС он отдал 21 год своей жизни. За его плечами сотни спасенных человеческих судеб, колоссальный опыт работы. Он был верным другом и старшим товарищем, надежным командиром и бесстрашным героем.

Евгений Атанов пришел в спасательное ведомство чуть более года назад. Именно от его профессионализма и скорости принятия правильных решений зависели человеческие жизни - ведь он доставлял отделение к месту вызова максимально оперативно. Последние полгода стали тяжелым испытанием для всех огнеборцев, но даже в такое сложное время Евгений поддерживал своих коллег, руководствуясь девизом: “Никто кроме нас”.

Старший лейтенант Александр Потапов



Старший лейтенант Александр Потапов закрыл собой 2-х мирных жителей во время удара по г. Изюму американскими РСЗО HIMARS и гаубицами. Десятки снарядов упали на жилые дома и улицы, когда поблизости ехала колонна Росгвардии, возвращавшаяся со спецмероприятий.

Спецназовцы начали эвакуировать находившихся в панике местных жителей в безопасное место. При разрыве очередного вражеского снаряда поблизости от пути следования к укрытию мирных граждан, офицер закрыл собой двух эвакуируемых и получил множество осколочных ранений, несовместимых с жизнью.

В результате мирные жители были спасены. Быть воином - жить вечно.

https://t.me/workBrothers/5807

Старший лейтенант Алексей Ищенко



126 гвардейская бригада, командир роты.

С начала СВО он был на самых сложных направлениях. Действовал в составе головной походной заставы, освобождал Новую Каховку.

29 августа позиции его роты атаковали ВСУшники.

10 БМП, 11 танков, да тех вот самых, польских Т-72. Под его командованием рота отбила несколько атак, Алексей Ищенко корректировал огонь артиллерии бригады по наступающим всушникам, не дал окружить подразделение, не допустил прорыва обороны.

В ходе боя погибли и были ранены птурщики. Ищенко приказал их вывозить в тыл, и сам стал вести огонь из ПТРК. Подбил три танка. Всего его рота ликвидировала 8 танков, 7 БМП, 6 грузовиков. А потом его ранили. А он продолжал командовать, пока от кровопотери не потерял сознание.

Его погрузили в БТР, стали эвакуировать с позиции. БТР был подбит…

Алексею Ищенко было 24 года.

Написано представление на Героя России. Посмертно.

https://t.me/MedvedevVesti/11092

Рудой Артём

Погиб в августе 2022

https://t.me/memorial_dn/2967

Сушко Иван



Иван Сушко, глава занятого российскими войсками поселка Михайловка в Запорожской области Украины, погиб в результате подрыва автомобиля.

Под сиденье машины Сушко подложили взрывное устройство. Глава поселка получил ранения в результате взрыва, его в критическом состоянии доставили в больницу. Позже он скончался.

Даниил Зан

Погиб в августе 2022

https://t.me/memorial_dn/2972

Галиуллин Таминдар

Погиб 17.08.2022

https://t.me/memorial_dn/2973

Медведев Павел Сергеевич (Чемал)

Погиб 18.08.2022

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_543315

Давлеткулов Азамат

Погиб 08.08.2022

https://t.me/memorial_dn/2974

Губрий Сергей Викторович

Фельдшер 1 стрелкового батальона

Героически погиб 07.08.2022 г. в нп. Пески

https://t.me/memorial_dn/3024

Марченко Игорь

Погиб 15.08.2022

https://t.me/memorial_dn/2975

Зезегов Юрий

Погиб 19.08.2022

https://t.me/memorial_dn/2976

Ярошенко Денис

Погиб в августе 2022

https://t.me/memorial_dn/2977

Михаил Светлов

Погиб в августе 2022

https://t.me/memorial_dn/2978

Острянин Александр

Погиб в августе 2022

https://t.me/memorial_dn/2979

Сидоренко Евгений Викторович, позывной СВИСТ

КОМАНДИР РОТЫ.15.11.1977-18.07.2022. КОМАНДИР РОТЫ.15.11.1977-18.07.2022.

Погиб при исполнении боевого задания 18.07 2022.

https://t.me/memorial_dn/2982

Харченко Игорь

23.04.1990-24.03.2022 ГАДн двойка.

Любимый праздник - день шахтера... первый раз без тебя...

Твоя семья и друзья помнят - это твой праздник! С днём воина-шахтера...

https://t.me/memorial_dn/2985

Кожемякин Алексей Евгеньевич



27.03.1973 - 24.05.2022

Погиб в Новоселовке-2

https://t.me/memorial_dn/2986

Цыба Игорь Викторович



13.08.2022 ты погиб, и ушёл во тьму. А Ведь ты хотел жить!

https://t.me/memorial_dn/3018

Довжик Иван



29.08.2022 утром погиб наш боевой товарищ, многодетный отец.

https://t.me/memorial_dn/2987



https://t.me/memorial_dn/2991

Кузьменко Олег Николаевич "Кузя"

24.03.1968 - 19.08.2022г Погиб защищая Родину. https://t.me/memorial_dn/2992 Демин Денис

Погиб 07.08. 2022, когда вышел на помощь брату, к которому несколько минут ранее прилетел снаряд....не дошел.....следующий снаряд лег уже возле него.. Погиб 07.08. 2022, когда вышел на помощь брату, к которому несколько минут ранее прилетел снаряд....не дошел.....следующий снаряд лег уже возле него..

https://t.me/memorial_dn/2995



https://t.me/memorial_dn/2998



https://t.me/memorial_dn/3000



https://t.me/memorial_dn/3002

Притулин Илья Николаевич

02.09.1974-23.07.2022.

Защитник Донбасса с 2014 г.

https://t.me/memorial_dn/3008



https://t.me/memorial_dn/3014



https://t.me/memorial_dn/3003

Ибатуллин Ринат



Группа «Два с половиной кума» и весь музыкальный мир Донбасса понесли невосполнимую потерю…

Погиб талантливый музыкант, замечательный аккордеонист, светлый и добрый человек Ринат Ибатуллин.

Ринат погиб как воин…

https://t.me/memorial_dn/3005



https://t.me/memorial_dn/3015



https://t.me/memorial_dn/3011

Малахов Юрий Сергеевич



18.01.1995 - 28.08.2022

https://t.me/memorial_dn/3021

Будаков Юрий Тофикович. Позывной "Хабиб"

02.05.1988 - 26.07.2022

Погиб Героем под Угледаром

Защищая свою землю

Ты отдал жизнь свою, ради того чтобы наши дети жили в мирное время

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_540780&z=photo-120027872_457461173%2Fwall-120027872_540780

Виктор Заплохов

Погиб в августе 2022

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_543576

Хисматулин Александр Борисович



Погиб 26.08.2022

https://t.me/memorial_dn/3019



https://t.me/memorial_dn/3012

Лемков Сергей Александрович

28.08.1989-24.03.2022

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_542380



https://t.me/memorial_dn/3013

Дьяченко Дмитрий Иванович

26.11.1984-26.02.2022.

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_540707



https://t.me/memorial_dn/3016



https://t.me/memorial_dn/3004

Куприненко Андрей Викторович

29.09.1973-19.04.2022

Геройски погиб ...

Офицер, Патриот своей Родины.

https://t.me/memorial_dn/3006

Вялков Роман

Погиб в апреле 2022

https://t.me/memorial_dn/3007

Любимый брат, сын, муж и папа!

https://t.me/memorial_dn/2965

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Юта - Мужчина защитник

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Выпуск 30 Выпуск 31

Наборы оригинальных обоев

Наборы оригинальных обоев 2

Наборы оригинальных обоев 3

Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 6

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 7

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 8

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 9

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 10

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 12

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 13

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 14

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 15

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 16

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 17

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 18

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 19

Замечательные работы художника-графика Окладникова о наших героях

Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.5

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.16

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20

Сладков + об артиллерии

Неизвестный подвиг в Харькове... история русского отряда на тиграх

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