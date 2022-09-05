Территория Героев...(32)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
https://t.me/mod_russia/19270
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https://t.me/mod_russia/19481
Ликвидацией вражеских беспилотников обычно занимаются ПВО, но одну такую "птичку", причём довольно крупную, сержант Сергей Потапов подбил выстрелом из автомата.
Дрон нёс два снаряда, чтобы сбросить на наши позиции. Не удалось — благодаря меткому бойцу!
Беспилотник передали на изучение специалистам, а Сергея представили к государственной награде.
https://t.me/heroesofZ/89
В ходе СВО по освобождению Донбасса старший сержант Дмитрий Клешнин и его отделение обеспечивали охрану и оборону полевого госпиталя. В один из дней госпитать был атакован диверсионной группой противника.
Мгновенно оценив обстановку, командир приказал занять круговую оборону. Благодаря умелым и самоотверженным действиям бойцов атака была отбита, благодаря чему удалось спасти жизни многих бойцов.
За грамотное руководство Дмитрий Клешнин награждён медалью "За боевые отличия"
https://t.me/mod_russia/19278
У этого бойца — сложная и тяжёлая задача: с оружием в руках защищать своих товарищей. Он — снайпер.
Виталий награждён медалью "За отвагу" за успешное выполнение боевых задач.
Он обеспечил проход для подгруппы, в ходе операции был уничтожен миномётный расчёт.
https://t.me/mod_russia/19422
Морская пехота — всегда впереди и на самых опасных участках фронта.
Иван Фомин сам с Камчатки - сам написал рапорт, чтобы поехать добровольно на Донбасс.
Он сказал, что не хочет, чтобы такое произошло в России, чтобы дети просыпались под миномётами, хочет помочь братскому народу остановить фашизм.
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
В ходе проведения специальной военной операции России по защите республик Донбасса в период с 18 по 29 июня 2022 года личный состав роты под командованием капитана Евгения Козловского участвовал в боях в Харьковской области. Решительным натиском 18 июня рота захватила господствующую высоту и успешно отразила десять атак превосходящих сил противника. В критической ситуации капитан Козловский трижды был вынужден вызывать огонь на себя.
В спецоперации капитан Евгений Козловский участвовал с 10 апреля 2022 года, командовал ротой отдельной мотострелковой бригады Северного флота.
Командующий Краснознаменным, ордена Ушакова Северным флотом передал медаль «Золотая Звезда» и Грамоту о присвоении звания Героя Российской Федерации вдове и отцу капитана Евгения Козловского.
https://tvzvezda-ru.turbopages.org/tvzvezda.ru/s/news/2022830823-8Iym9.html
Смертельные снаряды украинской армии оборвали жизнь двоих спасателей:
Владимир Антипенко - опытный огнеборец. Службе в структуре МЧС он отдал 21 год своей жизни. За его плечами сотни спасенных человеческих судеб, колоссальный опыт работы. Он был верным другом и старшим товарищем, надежным командиром и бесстрашным героем.
Евгений Атанов пришел в спасательное ведомство чуть более года назад. Именно от его профессионализма и скорости принятия правильных решений зависели человеческие жизни - ведь он доставлял отделение к месту вызова максимально оперативно. Последние полгода стали тяжелым испытанием для всех огнеборцев, но даже в такое сложное время Евгений поддерживал своих коллег, руководствуясь девизом: “Никто кроме нас”.
Старший лейтенант Александр Потапов
Старший лейтенант Александр Потапов закрыл собой 2-х мирных жителей во время удара по г. Изюму американскими РСЗО HIMARS и гаубицами. Десятки снарядов упали на жилые дома и улицы, когда поблизости ехала колонна Росгвардии, возвращавшаяся со спецмероприятий.
Спецназовцы начали эвакуировать находившихся в панике местных жителей в безопасное место. При разрыве очередного вражеского снаряда поблизости от пути следования к укрытию мирных граждан, офицер закрыл собой двух эвакуируемых и получил множество осколочных ранений, несовместимых с жизнью.
В результате мирные жители были спасены. Быть воином - жить вечно.
https://t.me/workBrothers/5807
Старший лейтенант Алексей Ищенко
126 гвардейская бригада, командир роты.
С начала СВО он был на самых сложных направлениях. Действовал в составе головной походной заставы, освобождал Новую Каховку.
29 августа позиции его роты атаковали ВСУшники.
10 БМП, 11 танков, да тех вот самых, польских Т-72. Под его командованием рота отбила несколько атак, Алексей Ищенко корректировал огонь артиллерии бригады по наступающим всушникам, не дал окружить подразделение, не допустил прорыва обороны.
В ходе боя погибли и были ранены птурщики. Ищенко приказал их вывозить в тыл, и сам стал вести огонь из ПТРК. Подбил три танка. Всего его рота ликвидировала 8 танков, 7 БМП, 6 грузовиков. А потом его ранили. А он продолжал командовать, пока от кровопотери не потерял сознание.
Его погрузили в БТР, стали эвакуировать с позиции. БТР был подбит…
Алексею Ищенко было 24 года.
Написано представление на Героя России. Посмертно.
https://t.me/MedvedevVesti/11092
Рудой Артём
Погиб в августе 2022
Сушко Иван
Под сиденье машины Сушко подложили взрывное устройство. Глава поселка получил ранения в результате взрыва, его в критическом состоянии доставили в больницу. Позже он скончался.
Даниил Зан
Погиб в августе 2022
Галиуллин Таминдар
Погиб 17.08.2022
Медведев Павел Сергеевич (Чемал)
Погиб 18.08.2022
https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_543315
Давлеткулов Азамат
Погиб 08.08.2022
Губрий Сергей Викторович
Фельдшер 1 стрелкового батальона
Героически погиб 07.08.2022 г. в нп. Пески
Марченко Игорь
Погиб 15.08.2022
Ярошенко Денис
Погиб в августе 2022
Михаил Светлов
Погиб в августе 2022
Острянин Александр
Погиб в августе 2022
КОМАНДИР РОТЫ.15.11.1977-18.07.2022.
Погиб при исполнении боевого задания 18.07 2022.
Харченко Игорь
23.04.1990-24.03.2022 ГАДн двойка.
Любимый праздник - день шахтера... первый раз без тебя...
Твоя семья и друзья помнят - это твой праздник! С днём воина-шахтера...
27.03.1973 - 24.05.2022
Цыба Игорь Викторович
13.08.2022 ты погиб, и ушёл во тьму. А Ведь ты хотел жить!
Довжик Иван
29.08.2022 утром погиб наш боевой товарищ, многодетный отец.
https://t.me/memorial_dn/2987
https://t.me/memorial_dn/2991
24.03.1968 - 19.08.2022г
Погиб защищая Родину.Демин Денис
Погиб 07.08. 2022, когда вышел на помощь брату, к которому несколько минут ранее прилетел снаряд....не дошел.....следующий снаряд лег уже возле него..
https://t.me/memorial_dn/2995
https://t.me/memorial_dn/2998
https://t.me/memorial_dn/3000
https://t.me/memorial_dn/3002
Притулин Илья Николаевич
02.09.1974-23.07.2022.
https://t.me/memorial_dn/3008
https://t.me/memorial_dn/3014
Ибатуллин Ринат
https://t.me/memorial_dn/3005
https://t.me/memorial_dn/3015
https://t.me/memorial_dn/3011
18.01.1995 - 28.08.2022
Будаков Юрий Тофикович. Позывной "Хабиб"
02.05.1988 - 26.07.2022
Погиб Героем под Угледаром
Защищая свою землю
Ты отдал жизнь свою, ради того чтобы наши дети жили в мирное время
https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_540780&z=photo-120027872_457461173%2Fwall-120027872_540780
Виктор Заплохов
Погиб в августе 2022
https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_543576
https://t.me/memorial_dn/3019
https://t.me/memorial_dn/3012
Лемков Сергей Александрович
28.08.1989-24.03.2022
https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_542380
https://t.me/memorial_dn/3013
Дьяченко Дмитрий Иванович
26.11.1984-26.02.2022.
https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_540707
https://t.me/memorial_dn/3016
https://t.me/memorial_dn/3004
Геройски погиб ...
Вялков Роман
Погиб в апреле 2022
Любимый брат, сын, муж и папа!
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
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Наборы оригинальных обоев
Наборы оригинальных обоев 2
Наборы оригинальных обоев 3
Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 6
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 7
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 8
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 9
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 10
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 12
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 13
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 14
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 15
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 16
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 17
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 18
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 19
Замечательные работы художника-графика Окладникова о наших героях
Замечательные работы Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.5
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8
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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20
Сладков + об артиллерии
Неизвестный подвиг в Харькове... история русского отряда на тиграх
Люди, которым НЕ стыдно и за которых НЕ стыдно, за которых гордо!
Зов
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