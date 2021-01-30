

Картинко с намёком

Открытое письмо от имени русского народного народа нерусскому ненародному ненароду.

У меня сложилось такое устойчивое впечатление (странно, почему бы это?), что российская, кхм, «либеральная интеллигенция» крайне превратно представляет себе своё место и роль в этом мире.

Мягко говоря, она сильно преувеличивает свою значимость. И поэтому регулярно получает проблемы, которых могла бы избежать, если бы обладала более адекватной самооценкой.

Сейчас я попытаюсь это доступно объяснить.

Есть два стула… ой, не то.

Есть могучий многомиллионный русский народ. Который сеет и убирает хлеб, растит скот, строит дома и дороги, добывает всякое в недрах, перерабатывает это всякое в товары, учится и учит, лечит и защищает, осваивает Север и сажает сады, строит космические ракеты и куёт щит обороны.

А есть вы.

Этот многомиллионный народ приходит домой усталый после трудовых будней, и хочет, чтобы его развлекли. Посмотреть фильм, посмеяться над шуткой, послушать песню и так далее.

Для этого есть вы.

Он базис, вы пристройка («над-стройка» в вашем случае неправильное слово, оно даёт вам чувство ложного превосходства).

С чего вы решили, что вы там мозг народа или его, не дай Бог, совесть? Откуда это чувство мнимого морального превосходства?

Вы всего лишь лицедеи, вы должны развлекать российский народ. И делаете это из рук вон плохо.

Попса российская отстой ещё со времён СССР. Рэп – убогое обезьянничанье. Так называемый «русский рок» – сборище давно спившихся алкашей. Большинство юмора – ниже пояса. А последний российский фильм, который мне действительно понравился – это «Питер FM». Ой, это 2006 год.

Про книги я вообще молчу. Кроме Лукьяненко и Пелевина читать нечего.

Нет, вы регулярно устраиваете фестивали и конкурсы, дарите друг другу премии и статуэтки, но результат просто отвратителен. Как там Ярмольник весь фильм у Германа в экранизации «Трудно быть богом» одно и то же слово говорил? Вот это самое слово и есть всё ваше «творчество».

Где фильмы уровня «17 мгновений весны»? Где книги уровня Булгакова или Горького? Где поэзия, сопоставимая с Гумилёвым и Блоком? Где музыка уровня Чайковского или Рахманинова?

Один всё страдает по своему нелегальному винограднику в Крыму, выдавая это за оппозиционность. Второй с лошадьми разговаривает, одеваясь как нафталиновая пародия на Дракулу. Третий борется с жидким чипированием с помощью 5g. Четвёртый безответно любит матрас. Пятый открыто мечтает стать абажуром (или мылом, кто их разберёт?), дописывая биографию Власова. Шестой левак-антисоветчик, охранитель-революционер и либеральный нацбол. А ещё есть русский националист Марк Израилевич Гальперин, это вообще вне категорий (хотя он и не творческая интеллигенция, а непонятно что, но я не смог его не пнуть). И вот такая шизофрения по всей тусовке.

Причём по отношению к государству вся эта тусовка ведёт себя «Дай пожрать, ненавистное государство, потому что нечем нагадить тебе под дверь».

Осуждает, возмущается, требует, вымогает и снова осуждает. Даже не знаю, какой эпитет лучше – «заискивающе наглые» или «пафосно вороватые».

А как кто-то из них попадает под государево око Саурона, то сразу «Я мальчик Юра, 52 годика». Или, как черепаха с тротилом, Алексеева, руки целует – ради «хлебного места»(тм).

Это так было, точечно. А теперь по площадям.

Самозваная интеллигенция в России почему-то думает, что она совесть нации, её любят, к ней прислушиваются и она корчит из себя обличителя и судью.

На самом деле половина её – это наследственные дармоеды, женившиеся не по любви, а «в хорошую семью», устроенные по блату и прикрывающиеся круговой порукой. А при любой попытке зачистить это блатное болото они дружно кричат про «репрессии».

Вторая половина – это бесстыжие грантоеды, открыто воюющие против государства Российского за иностранные деньги, и называющие это «оппозицией».

Народ тихо (пока) ненавидит и тех, и других. И при первом же шухере устроит им и «боярыню Морозову», и «утро стрелецкой казни» (обожаю Сурикова), и мётлы с собачьими головами.

Всю эту кодлу много лет терпели, повторяя вслед за товарищем Сталиным «Других писателей у меня для вас нет».

Потом начали потихоньку намекать. Одного отрезали от госфинансирования, второго посадили за хищение выделенных на арт-проекты денег. Не доходит.

Продолжают выделываться, забывая, что для того, чтобы безнаказанно нарываться, нужно быть Цветаевой, Булгаковым или Высоцким. Чтобы и «наденем деревянные костюмы», и «ты не сознание, ты совесть потерял».

А за попытки заговора в России даже Меньшиков на старости лет босиком в Сибирь по снегу пошёл. И никто даже не посмотрел на его предыдущие заслуги.

Что уже говорить про всяких «актрисок», рекламирующих «запах шпал» или снимающихся в сценах секса в грязи и не снимая штанов. Таких «талантов», как грязи.

Как говорил в «В августе сорок четвёртого» капитан Алёхин «А ну, стань на своё место!». Мы это, офицеры комендатуры, если надо, то построим.

Я понятно объясняю?

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1432613.html