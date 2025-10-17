Сын за отца, отец за сына - как рязанцы Калугины бьют врага на СВО и помогают фронту

Отец и сын Олег и Влад Калугины

Гостем редакции на минувшей неделе стал участник СВО, лейтенант ВДВ в запасе, штурмовик Владислав Калугин

Отец Влада Калугина, известный в регионе общественный деятель, Олег Николаевич Калугин, сегодня тоже геройски сражается за будущее России.

Так случилось, что сначала воевать с врагами начал молодой лейтенант ВДВ Влад Калугин.

Затем отец и сын «поменялись ролями». Боевую работу продолжил Калугин-старший. Заместитель командира мотострелковой бригады Олег Калугин сражался более трех лет, но в 2025-ом в боях с неприятелем был контужен. Теперь его сын, пройдя сложный путь восстановления после ранения, возит гуманитарные грузы в подразделение, где служит отец.

Наш собеседник рассказал потрясающие истории боевой работы, жизни и судьбы отца и сына.

Прежде всего это бесценные примеры настоящего мужества и героизма двух рязанских воинов. Ведь для отца и сына Калугиных, как и для многих рязанцев, которые сегодня бьют врага или помогают фронту, долг по защите Родины — это по- настоящему священный долг.

Дотянуться до мечты

В назначенное время в редакции появился молодой парень. Тот самый Влад Калугин. От его лучезарной улыбки и какой-то очень светлой энергетики сразу стало тепло и радостно. Влад шутит, очень открыто и доброжелательно ведет разговор.

Лишь изредка взгляд Влада будто замирает. И в эти минуты еще острее звучит его рассказ о том, что такое война, жизнь на передовой, что «такое вкус крови» и какова горечь от потерь.

Остаться равнодушным невозможно.

Мы решили познакомить читателей с некоторыми фрагментами первой беседы и уверены, что это не последняя встреча с нашим героем. Поводы продолжить разговор непременно появятся. Итак, читайте внимательно, рассказывает Владислав Калугин:

«С самого детства у меня была мечта стать военным. Но путь к ее осуществлению был не прост. Родился я в г. Ельня, Смоленской области, затем папа перевелся в Рязанское десантное, где впоследствии преподавал огневую подготовку. Так семья оказалась в Рязани. Мне с детства хотелось стать военным, офицером. Я рос в военной среде. Помню, как когда однажды заболел, ко мне десантники приходили, поддерживали, «вкусняшки» приносили. Мы часто ездили на парады в Москву, на Красную площадь. Меня особенно привлекали воздушно-десантные войска, морская пехота, разведка. Но родители поначалу были сильно против моей военной карьеры. Особенно мама, Светлана Анатольевна, возражала. Тем не менее, закончив 63-ю школу я приступил к реализации своего «тайного плана» стать военным. Пошел в военкомат, где меня, как выяснилось не ждали. Я убедил представителя посмотреть документы, и он согласился, что мне действительно пора в армию. Направили меня проходить срочную службу в воинскую часть разведуправления Генерального штаба в Подмосковье. Во время службы я серьезно готовился к вступительным экзаменам. В это же время мне все-таки удалось победить «родительское противостояние». Я сообщил семье, что буду поступать в Новосибирск на разведчика. Отец заявил, что Новосибирск находится далеко от Рязани и предложил мне поступать в Рязанское десантное. Я поступил и неплохо учился. Был заместителем командира взвода, но выполнял обязанности командира взвода. Чуть-чуть не дотянул до красного диплома (по сапромату получил тройку). После окончания был направлен в 331-ый парашютно- десантный полк в Кострому. Но там долго прослужить не удалось. Сразу направили в Белгородскую область, в приграничную зону. Там было непросто. Каждый взвод держал опорник. Но расстояния между опорниками были очень большие, в разы превышали нормативы. Тем не менее, во взаимодействии с погранвойсками мы задачу выполняли. Там я пробыл месяц, а затем направили в Курскую область, где мы совместно со спецназом ФСБ работали в приграничье, обеспечивали безопасность проведения сельскохозяйственных работ, в том числе. Там ведь комбайны работали можно сказать, что аккурат у самой «ленточки». Против нас стояла бригада ВСУ усиленная спецподразделениями. Противник очень активно использовал беспилотники по нашим позициям. Так прошло три месяца. Затем, в конце 22-го я был направлен уже в зону СВО под Херсон.

Между жизнью и смертью

Под Херсоном однажды мы попали в очень непростую ситуацию. Мне казалось, что побывали, как говорится, между жизнью и смертью. Нам поставили задачу в очередной раз обстрелять противника. Мы подъехали на позицию, отработали и поспешили сразу же сменить дислокацию, чтобы не получить ответного удара. Отъехали метров 200-ти и машина встала, заклинило тягу. Как назло, в этот момент по нам противник начал отрабатывать, и все ближе и ближе прилетало. Казалось, что в самый последний момент мы смогли устранить неисправность и быстро скрыться. Потом был «перевалочный пункт» у Мелитополя, встретили Новый 2023-ий. А затем бои под Лисичанском, Северо-Донецком и Кременной. В лесу под Кременной я и получил ранение. Под Кременной была довольно сложная ситуация. Противник вел очень плотный обстрел. Каждый день с перерывом не больше часа. Постоянно шли бои: мы заходили в окопы, блиндажи ВСУ-шников и выбивали их. Очень важно было владеть навыками врачебной, тактической медицины, уметь оказать первую помощь. Каждый, кто мог оказать первую помощь раненному — буквально спасал жизнь бойцу. Первые боевые дни, думаю, были особенно сложными. Порой приходилось выполнять задачи в условиях дефицита воды и еды. Потери тоже были. С обеих сторон. Помню, когда в лесу стояли, начал постоянно ощущать вкус крови во рту. Оказалось, что это от земли, пропитанной кровью погибших. «Привыкай», — посоветовали командиры. Это случилось в конце января. Я закончил обустройство своего окопа, замаскировался. Было примерно 8 вечера. Достал тепловизор и приступил к наблюдению. Вдруг подрыв. Оказалось, что один из наших бойцов, выполнявших задачу, подорвался на мине. Как выяснилось, впереди нас было минное поле, а затем уже позиции противника, довольно близко, не более 400 метров. Я заметил раненного в тепловизор. Он кричал: «Россияне, помогите!». Я доложил командиру роты, что наблюдаю его метрах в 50-70-ти. Командир роты принес два троса. Один за меня зацепили, чтобы в случае чего вытащить. Я взял в зубы тактический фонарь зеленого цвета и со вторым тросом пополз к раненному, чтобы его зацепить. По пути пришлось оползать несколько мин, добрался. Зацепил пострадавшего и потащил его обратно. Он метрах в двух от меня был. Уже оставалось метров 10 до наших. И вдруг между нами взорвалась мина. Скорее всего это могла быть мина, поставленная на самоликвидацию в определённое время. Или ее дистанционно привели в действие? Точно не знаю. Я почувствовал сильную боль в левой ноге и увидел, что оторвало палец на руке, но продолжал держать раненного товарища на тросе. Нас вытащили. Парень, которого я тащил тоже был ранен и выжил. Как оказалось, у меня на левой ноге больше всего осколков пришлось в колено и сгорел хрящ (впоследствии, уже в Кургане, когда я уже был на гражданке, колено удалили, с момента ранения колено не гнулось), правая нога пострадала, но меньше, перебило нервы на руках, пальцами рук не мог шевелить, один палец оторвало. Нас сразу на БЭХу и в медицинский полк. Потом в Белгородский госпиталь, а оттуда — в Вишневского (Центральный Военно-клинический госпиталь имени Вишневского. — прим.авт.). Ранение я получил 20 января, а выписали в конце апреля. За это время провели более 15 операций. Множество перевязок, очень болезненных. Первое время после операции лежишь и даже подвинуться не можешь. Но ничего. Все выдержал.

О помощи фронту

Когда стояли в Курской и Белгородской области нам местные жители очень хорошо помогали. Начиная с еды, помощи в ремонте всего, что ломалось, печки привозили, блиндажи помогали обустраивать и так далее. Большую помощь оказывали нам из Рязани. Благотворительная организация «Доброволец» и «Эко-Пронск» (Олег Владимирович Шишов) очень серьезно нам помогали. С самого начала СВО фонд «Доброволец» организовал отправку более 100 гуманитарных конвоев. Очень много ценного и нужного привозили нам. К примеру, огнеупорная одежда. Она может спасти бойцов, если в боевую машину или танк снаряд прилетел и есть риск возгорания, то огнеупорка может спасти жизни. Ну, и отец, конечно, много помогал. Мы на границе тогда стояли и отец приезжал с гуманитаркой, будучи еще гражданским. Жил в блиндаже и вместе с нами обустраивал укрепления. Под обстрел даже попал. Когда я уже уехал «за ленточку» он все равно приезжал, помогал обучать мобилизованных парней, проводил обучение танкистов: механиков, наводчиков. Внедрял в практику стрельбу из танка с закрытых огневых позиций. Это работа танкистов, схожая с работой арты, когда стрельба ведется по навесной траектории.

Поменялись ролями

На передовую в мое подразделение отец тоже приезжал с гуманитарной помощью, в бронегруппу заезжал. Потом, однажды, уже после моего ранения, я еще только на костылях мог ходить, мы с ним в Храм пошли, помолились. И буквально через месяц отец на войну уехал.

Попал в мотострелковую бригаду на должность заместителя командира. Была у него и боевая работа, и полигонная. Разные направления, которые постоянно менялись в течении трех лет. К сожалению, папа получил довольно тяжелую контузию. Теперь наши роли поменялись. Я, еще когда только начал восстанавливаться после ранения, занялся организацией помощи подразделению, где отец служил. Опять обратился к Олегу Владимировичу Шишову. С его помощью подарили бойцам УАЗик, доверху забитый всем необходимым.

На передаче «Будем жить»

Я был участником программы «Будем жить» на первом канале. Огромное спасибо этим людям, которые мне уже несколько лет помогают. и мне, и тем бойцам, кто сейчас воюет. Именно сотрудники программы «Будем жить» сделали все, чтобы я смог освоить новую профессию и получить хорошую работу. Ведь семью надо обеспечивать. У меня дети растут, сыну Тимофею четыре с половиной года и дочке Александре два с половиной. Еще, совсем недавно, я лично принял участие в доставке груза бойцам папиного подразделения. Был штурманом. Дорога не простая. Часть пути мы проходили по карте, так как навигатор по понятным причинам не работал. Конечная точка нашего маршрута находилась «за ленточкой», совсем недалеко от того места, где я получил ранение…

Гуманитарная помощь фронту

Опять же помог фонд «Доброволец». Отвезли все самое необходимое в боевой работе и в быту. Я от всей души хочу поблагодарить всех наших сограждан, особенно рязанцев, которые помогают сегодня фронту. Порой такая помощь неоценима. Она усиливает техническое оснащение подразделений и реально помогает спасать жизни. Вот у меня был тепловизор, и я с его помощью обнаружил раненного. Хоть одну жизнь, но точно спас. Если говорить о медоборудовании, то, к примеру, вместо обычных жгутов очень хорошо для остановки крови использовать турникет. Им пользоваться проще и результат эффективнее. Всегда нужны бинты, тампонада, ножницы, медицинские препараты для остановки кровотечений и т.д. А если есть в подразделении 3D-принтер, то с его помощью можно успешно изготовить поврежденные детали беспилотника. Думаю, что любая помощь фронту, бойцам, просто неоценима.

Личным примером

Еще считаю очень важным продолжать общественную работу не только по сбору и доставке помощи нашим подразделениям, но и просветительскую деятельность тоже. Надо встречаться с людьми, с молодежью, делиться с ними рассказами о боевой работе наших ребят, об их мужестве. Личный пример очень важен. Поэтому постоянно работаю над собой. Поддерживаю спортивную форму, принимал участие в межрегиональных соревнованиях «Кубок Защитников Отечества» среди ветеранов СВО центрального федерального округа.

В этом турнире принимали участие порядка трехсот спортсменов из 18 регионов ЦФО. Соревновались в шести дисциплинах: стрельба из лука, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, спортивное метание ножа, волейбол сидя и настольный теннис. Ребята из рязанской команды Виктор Клочков, Алексей Кулаков и Алексей Заозерский заняли призовые места. Кроме того, я принимал участие в работе круглого стола Российского исторического общества под председательством Сергея Евгеньевича Нарышкина. Заседание было посвящено 80-ой годовщине Парада Победы на Красной Площади 24 июня 1945 года.

Сегодня наши воины сражаются против тех, кто забыл собственную историю, пытается переписать нашу и навязать нам свои ценности и традиции. Парад победы — это не просто торжественный марш — это напоминание: мы победили нацизм тогда и не допустим его возрождения сейчас. В этом году мы с семьей побывали на Параде Победы в Москве в качестве почетных гостей. Вспомнилось, как курсантом участвовал в Парадах в 2018-ом и 2019-ом.

В очередной раз убедился в том, что сегодня надо делать все возможное, чтобы росло поколение защитников своей семьи, города, страны. Поколение тех, кто в трудную минуту способен дать отпор и победить любого врага. Уверен, что так и будет.