Когда же Путин «начнёт на Украине всерьёз»...

Эта фраза нашего Гаранта крайне нервирует многих, от Киева до Вашингтона. Остаётся загадкой, почему Спецоперация проводится столь малыми силами и поступательно-нудно, с осторожностью меланхолика. Попробую порассуждать, поскольку в ситуации играют два фактора: военный и политический, явно увязанные между собой сложными невидимыми нитями. Без предисловий, погружаемся в анализ.

Большая Игра .

Болгарское правительство, эстонское, Борис Джонсон и Марио Драги уже пали с февраля 2022-го, отставки прямо увязаны с событиями на Украине, за излишне ярую русофобию приходится платить. Макрон проиграл с треском парламентские выборы, теперь не сможет выполнить свои президентские предвыборные обещания, зимой ему это припомнит со всей французской горячностью улица или правительственный кризис.

Олафу Шольцу тоже пора побеспокоиться о новом месте работы, а нам готовить стопки платков и шторы, чтобы исплакать их, наблюдая за Лиз Трасс с Аналенной Бербок в качестве рулевых Великобритании и Германии. Если дед Байден не вывезет последствия Ковида… тушите свет, нас ждёт аттракцион невиданной доселе в мировой политике глупости в лице Камалы Харрис. Эти три гарпии доберут до квартета почётного гинеколога Урсулу фон дер Ляйен и дадут такой концерт, чертям в аду тошно станет.

В любом случае, тенденция необратимая, по всем правилам европейского жанра кто-то должен нести ответственность за случившийся кризис, падение евро и галопирующую инфляцию. В таких случаях положено сносить эшелон действующих политических элит, ещё вопрос — усидят ли евро-бюрократы, застроенные и затрушенные окриками из Вашингтона. Должны появиться популисты-диктаторы, либо прагматичные люди с национально ориентированными повестками спасения своих стран. Но ни тех, ни других днём с огнём не сыскать, зачищены и дискредитированы.

Не всё гладко в НАТО, султан Эрдоган резвится в курятнике наглым хорем, глумливо издевается над Альянсом в вопросе принятия Швеции и Финляндии. Последняя стремительно трезвеет, столкнувшись с лютыми проблемами в экономике, скоро попросит Владимира Путина исключить страну из реестра «недружественных», чухонские дела совсем плохи. В принципе, как и везде по Евросоюзу. (Иллюстрация из открытых источников)

Острый дефицит топлива и энергоресурсов, зимой придётся выживать, не избежать продовольственного кризиса, уже сегодня началось социальное расслоение, к черте неплатёжеспособности подбирается не менее 18% «среднего класса», а ещё только конец июля. Обязательно вспыхнут волнения, лишь бы не закончились большой кровью. То есть, падение правительств неизбежно, только толку-то будет ноль целых, гулькин нос десятых. Даже отмена санкций против России ничего не изменит.

А ещё Украина, которой присвоили намедни рейтинг «преддефолтное состояние», выдавать кредиты никто не имеет права, велик риск не получить даже проценты. «Чёрная дыра» Европы требует не менее 9 млрд. евро на бюджетные нужды. В месяц. А ещё вооружения, да побольше. Ладно бы… «Северные потоки» работали, можно и больше отсыпать. Но когда евро дешевле доллара, что означает крах европейской экономики, просто выбрасывать деньги на ветер? Это вряд ли.

Россия ведёт странную игру, всячески помогает Турции стать реальным противовесом Еврокомиссии. Брюссель голосил о голоде, султан Эрдоган договорился с Путиным и решил проблему украинского зерна. Что его нет в помине — дело десятое, главное… решил. Попутно сообщив, что уговорил русский Мордор не душить Европу голодом, под эгидой ООН будут налажены прежние схематозики поставок продовольствия и удобрений в объезд санкций. Спаситель! В Иран успел, прекратив эскалацию в Сирии, благодетель. Теперь огромного наплыва беженцев можно не ожидать.

И без них продовольственный кризис уже настиг бюргеров, ЕС (по самым оптимистичным прогнозам) не сможет в этом году себя обеспечить по калориям и многим товарным позициям. Продукты не пропадут с полок, но станут недоступны многим и многим десяткам тысяч людей. А следующий год грозит стать более страшным, ЕС не сможет производить самостоятельно удобрения, для этого нужно много газа, дешёвого и русского. Придётся опять умолять султана о поставках из России. (Иллюстрация из открытых источников)

Вот так самый добрый человек на земле, Владимир Владимирович Путин, поставил на должность воспитателя детского садика «Русофобия» отъявленного басурманина, тот скоро станет главным хабом по многим критически важным видам ресурсов и товаров. В Высокую Порту начнут на коленях ползать, султанскую туфлю целуя… Ни у кого в Европе не хватит духу появиться в Кремле и покаяться в содеянном, просто извиниться за оголтелое и безумное поведение в «отмене русских».

Не лучше дела у Америки, которая в ноябре попробует собственную государственность на прочность, как демократы с треском проиграют республиканцам на промежуточных выборах. Это понимают все, наиболее ярко презрение к Граду на Холме продемонстрировал Ближний Восток, бывшая «бензоколонка» Штатов. Наследный принц, саудит Мухаммед бен Сальман после визита Байдена размазал и дедушку, и «колониальную политику». Никакой дополнительной нефти, изоляции России в ОПЕК+.

С такими же грустными вестями вернулась из турне Джанет Йеллен, глава Минфина США, весь индо-тихоокеанский регион отказал Вашингтону, не пожелал присоединиться к соглашению по установлению максимальной цены на российскую нефть. Даже Япония вежливо поклонилась, не обещав подумать. Америка не успеет наладить свои структурные реформы в банковской и финансовой сферах, развернуть нефте- и газодобывающие мощности, без огромных потерь пережить кризис.

То есть, России выгодно держать ситуацию со Спецоперацией в подвешенном состоянии как можно дольше, ни с кем не разговаривать, молча делать своё дело. Политический хаос Запада, его неспособность пережить экономический, энергетический, продовольственный, социальные кризисы без огромных потерь — ослабляет противника до неизвестных пока величин.

Тем временем, Москва спокойно ведёт пересборку мирового порядка, сколачивает антиколониальный блок, не спеша реализует главную мечту Гаранта — контуры многополярного мира. Работает основное правило иезуитов и разведчиков: чем хуже (у врага) — тем лучше. (Иллюстрация из открытых источников)

Военный аспект.

Тут всё сложнее. Успехи для непосвящённых кажутся скромными, нет громких побед, захваченных крупных городов после первой фазы Спецоперации. Идёт последовательная демилитаризация и денацификация, утилизируется военно-технический потенциал Украины, стран НАТО, противник совершил немало ошибок, начал давить количеством, а не качеством. Не отходит на перегруппировку, гонит волны мобилизаций на убой. Русские же не спешат покидать на Донбассе выгодную конфигурацию линии фронта, методично перерабатывают прибывающие резервы и ресурсы. Получают бесценный опыт.

Держим за хлястик ремня, как говаривают штабные. Отступление ВСУ чревато развалом управляемости, сил для контрударов нет или они уничтожаются на рубежах сосредоточения. Понятно даже непосвящённым: сил и средств Спецоперации хватит для освобождения Донбасса, вполне может быть — Николаевской и части Одесской областей, блокирования Запорожья и Харькова. Дальше всё… группировку нужно увеличивать.

Есть надежда — потенциал ВСУ в технике и снаряжении исчерпан, западные поставки не столь масштабны, чтобы качественно оснащать резервы, на фоне мирового кризиса помощь иссякнет. Она уже выглядит смехотворной, техника поступает по чайной ложке, десятками штук. Но перелома пока не наблюдается, как военного, так и психологического. Конструкция государственности Украины трещит, качается, но каким-то чудом держится на грамотно выстроенной пропаганде, элементах прямого террора.

Нет сомнений, наступит следующий этап Спецоперации, полная ликвидация самой боеспособной и многочисленной группировки ВСУ на Донбассе. Дальше что? Продолжать Стратегию ограниченного и дистанционного нанесения ударов высокоточным оружием в глубину «незалежной», пошаговое продвижение к новым целям? Фронт как бы растягивается, 150-тысячная союзная группировка на пределе возможностей контролирует занятые территории. Надеяться на падение киевской хунты, прозрение украинского народа? (Иллюстрация из открытых источников)

Это не военный подход… не уверен. Пока актуально освободить Донбасс, кое-где отодвинуть линию фронта на дистанцию 100 километров, чтобы лишить военных преступников возможности обстреливать крупные города. Это несколько отдельных Спецопераций, растянутых от Брянской области, до Харьковской и Сумской. Совсем другая стратегия, требующая либо гениального плана, либо привлечения дополнительных сил. Причём действовать придётся спокойно и методично, никаких глубоких рейдов, марш-бросков с растянутыми колоннами в отрыве от тылов.

Аплодирую стоя многим тактическим приёмам Спецоперации, которые позволяют втрое уступающим противнику силам их громить. Даже сегодня на Донбассе по старым общевойсковым нормативам необходимо иметь вдвое большую группировку, чтобы проводить классические операции на окружение с внешним и внутренними контурами удержания «котла» и срыва попыток деблокады. А если набросить другое стратегическое направление, южное… то численность войск ещё разок необходимо удвоить. Но справляемся, быстро учимся, меняем подходы.

Наращивания группировки не происходит, значит… задачи инициативного разгрома ВСУ нокаутирующими ударами не поставлены. Пока. Выбран медленный сценарий перемалывания без резких движений, основы военного наступательного искусства. Обойдусь без подробностей применяемой тактики, пока она работает успешно. Пока. С выходом на оперативный простор придётся придумывать нечто новенькое, требующее большого напряжения сил, привлечения совсем других ресурсов.

А здесь возникают вопросы, насколько политическое руководство готово идти до конца. Общее знание новейшей истории России говорит: мы большие мастера всё делать хорошо, но исключительно наполовину. Грузия, Сирия, «Крымская весна», Минские Соглашения, «жесты доброй воли» после Стамбула, уход из трех областей «незалежной», Буча… И невероятный навал Запада, поставившего себе задачу одолеть Россию именно на поле боя. Надеюсь, это тоже часть плана. (Иллюстрация из открытых источников)

Выводы .

Пока замысел Главнокомандующего понятен: максимальное бережение гражданского населения и личного состава Спецоперации. Удары только по военным объектам, методичное истощение ВСУ и союзничков, освобождение Украины по частям. Киев сознательно подбадривают действовать быстрее именно мы, в сентябре освобождённые территории начнут проводить референдумы по самоопределению.

Это страшный репутационный удар по хунте. Военные попытки освободить хоть пядь Херсонщины и Запорожья провалятся с огромными потерями ВСУ, ещё больнее ударят по настроениям украинского общества, болезненно отзовутся во всех «центрах принятия решений» НАТО. Нет смысла форсировать события на поле боя, сабельные атаки могут иметь успех, но соотношение потерь гражданского населения к военнослужащим, по самым скромным оценкам ведения современной войны… составит «1 к 5». В случае с террористическими тактиками бандеровцев — «1 к 10».

Кто-то говорит (довольно истерично): время работает против России, мы позволяем создавать в глубине обороны новые укрепрайоны, Запад накачивает резервы ВСУ оружием, готовит новых бойцов. Может появиться нечто новое, смертоносное и дальнобойное, типа тактических ракет для HIMARS. Либо чудовищные провокации с массовой гибелью мирного населения. Не исключены попытки англичан и поляков ввязаться в конфликт самим. Да, всё так…

Но крепка уверенность в другом: ситуация находится под контролем. А затягивание сроков Спецоперации полезно по всем направлениям. Политические резоны уже понятны, идёт дестабилизация коллективного Запада, которому вскоре будет не до Украины, свои бы гроши сохранить. С военной точки зрения тоже польза, отрабатываются реальные боевые навыки для возможной войны с НАТО, нащупываются их упущения в применении конкретных вооружений, тактиках и контурах управления. (Иллюстрация из открытых источников)

Опасна война на истощение для России? Не отвечу, не экономист. А вброс от министра финансов Силуанова, что будущий бюджет «станет сложным», — считаю последней попыткой либерального блока Правительства заставить Президента сомневаться в продолжении демилитаризации и денацификации Украины. Посмотрим, у кого нервы крепче. Думается, наши издержки сегодня признаются «допустимыми», а вот западные вполне рискуют стать «катастрофическими». В политике и экономике.

Нет сомнений, Вашингтон продолжит эскалацию, пока не обезжирит Евросоюз, не устранит конкурента на мировых рынках. На сколько бюргеров хватит, на год… два-три? Никто не скажет, даже Главнокомандующий. Как всегда, предпочтёт посмотреть, только потом принимать решения и ставить многоточие в Спецоперации. Поскольку развязанный глобальный конфликт не остановить, кто-то обязан выйти победителем. А Украина избавиться от морока неонацизма.

Вопрос в устойчивости политических систем, где наши дела на порядки лучше. Даже закрутив гайки, введя практики жуткого тоталитаризма, Зеленский и Ко не смогут удержать на плаву разорённую, обезлюдевшую, постоянно терпящую военные неудачи страну. Без экономики, с плечом доставки западных вооружений из-за океана, поскольку европейские арсеналы опустошены, а ВПК отсутствует как таковой. А тут ещё нищающие олигархи и недовольные военные. Зная Украину... есть на что надеяться.

Запад надеется на внутренние беспорядки в России, попытку властных элит изолировать Президента, заставить его остановить начатое? Дурень думкой богатеет, пусть надеются. Запасы прочности в экономике и социальных гарантиях смотрятся выигрышными именно в России. С учётом фактора «мы ещё всерьёз не начинали». Везде, не только на поле боя. В нефте-газовых вопросах, продовольствии и удобрениях, титане и уране, редкоземельных металлах и прочих ресурсах. А когда начнём? Не раньше дня Победы на Донбассе, это точно. А после всё и начнётся.