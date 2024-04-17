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Мы из Советского Союза

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Рассказы Сергея Легкова

Совесть, ты где? Рассказ о Сергее и сестре его Ирине 
Двор, где я когда-то жил
Как мы с папой ходили в магазин
Шарик
Сорок семь алых роз или повесть о бедном студенте
Змея под подушкой или подарок из Киргизии
Экстрасенсы. Верить им или нет. Реальная история
На Северной Двине. Клопы, грибы, стерлядь и баркас
Моя командировка на Иссык-Куль
Путешествие на пароме или спасите наши души
Полиэтиленовые пакеты тогда и сегодня
Рыбалка на островке или щучьи полеты
Ворона – птица умная
Охота на расхитителей социалистической собственности
Цапля на обед и крыса на ужин
Черное озеро или проделки Водяного
Дорога домой или чудесные попутчики

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