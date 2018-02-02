Круговорот евразийских клопов

Получив плюх в Европе, проповедники дегенеративного искусства пытаются развести русских. Бандеровским боевикам и волонтёрше «Правого сектора» это уже удалось.

Семье белорусских правозащитников Беляцких не везёт. Едва Алесь Беляцкий освободился из узилищ кровавого тирана Лукашенко, как его сын Адам оказался возле параши в свободной Польше. За мирный протест против войны вообще и москальской агрессии на Украине в частности Беляцкому-младшему влепили 1,5 года тюрьмы, а его подельникам - по 12-14 месяцев.

Зверство суда города Освенцима поражает! Детишки всего лишь зашли на территорию мемориала одноимённого концлагеря, разделись догола, зарезали приведённого с собой барашка и распевали над его тушкой козлиными голосами. Даже не накакали.

«Решение суда напоминает сталинские репрессии. – Жалуется севший вместе с Беляцким белорусский политэмигрант Никита Володько. – Реальный срок получила Pussy Riot в тоталитарном государстве. Сегодня нас осудили в демократической стране – это нелогично, это варварство какое-то».

Польша недостаточно демократическая страна? Но духовный собрат освенцимских клоунов Пётр Павленский страдает в оплоте европейской свободы – прекрасной Франции. Свалил туда из путинской диктатуры, а изверги уже три месяца в камере маринуют за невинный поджог входа в банк! «В Париже повсеместно практикуется скрытое правосудие. – Докладывает Павленский собрату по эмиграции, галеристу Марату Гельману (это который обрядил свою возлюбленную обезьяну в форму солдата Великой Отечественной войны с медалями). – Решение о лишение человека свободы принимается и оглашается за закрытыми дверьми. Отчасти это напоминает суды тройки в былые времена в российской истории. Но Россия это преодолела. Франция не хочет».

Идея Володько и Павленского понятна: визжать о сталинизме, надеясь, что, боящиеся подобных обвинений евро-чиновники, пойдут на попятный. После чего можно продолжать заниматься стриптизом в Освенциме, поджогами в Париже и магазинными кражами повсеместно.

«Транспорт контролируется довольно слабо. Охранники в магазинах тоже не особенно внимательны. – Делился французским криминальным опытом Павленский. – Сейчас мы взяли себе небольшой дом. Но мы никого из него не выгоняли, бывшие хозяева действительно куда-то переехали. Они появились вместе с полицией только после того, как соседи стали им жаловаться на наше присутствие».

Пражские супермаркеты оказались менее доступны, и семейство ещё одного столпа дегенеративного искусства, Олега Воротникова, возмущено: «В Чехии было очень туго — жрали какое-то говно… камеры везде были. Всё надо покупать». В Италии с кражами проще, но не поладили с аборигенами, получили в рыло и удрали. Перебрались в Швейцарию, нашли дураков, которые поселили их у себя на халяву, однако так достали хозяев бурной ночной жизнью, что те их выкинули. Сейчас бомжуют и воруют в Германии, однако могут вышвырнуть и оттуда.

Либеральная общественность молчит. Раньше она превозносила Павленского за поджог двери ФСБ, а Воротникова с компанией за групповуху в музее в знак протеста против президентских выборов, но сейчас совсем другое дело! Нельзя вести себя на священной европейской земле, как в дикой России!

Обидевшись на либералов, Олежка с семейством прибегнули к последнему средству: объявили себя русскими патриотами. Оказывается, страдают они не за кражи и дебоши, а потому что считают Крым Россией! Смешно, но некоторые верят. Жалостливые материалы о прохвостах появляются даже на останкинских телеканалах. Глядишь, и удастся поживиться у москалей, а потом снова подоить европейцев на борьбу с Кремлём.

А чего? Смогли же украинские боевики Дмитро Корчинского, постреляв по российским солдатам в Чечне, развести замглавы президентской администрации Владислава Суркова, а потом отправиться усмирять Донбасс! Теперь путь Корчинского повторяет волонтёр «Правого сектора», графоманка Евгения Бильченко, а с ней другие майдауны, которые перебрались в Москву и учат хозяев правильно любить Путина. Ещё пронырливей ушлые дедки советской закалки, типа молдавского композитора Евгения Доги. Этот сперва требовал от русских в Молдавии убираться «под Тулу и Смоленск». Потом сам стал москвичом и получил от Путина орден «За заслуги перед Отечеством». Теперь, оставаясь в Первопрестольной, сурово осуждает присоединение Крыма к России и призывает молдаван голосовать за её врагов.

Воротниковы ничем не хуже Бильченко, Корчинского и Доги. Не сомневаюсь, что вслед за ними подобное клопьё с новыми силами двинется в Европу и обратно. Российское, белорусское, украинское, кавказское, среднеазиатское… Со всех просторов Евразии. Так и будет ползать взад-вперёд, красть, жрать и гадить, пока дихлофосом не потравят.

Юрий Нерсесов